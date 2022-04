Licitación amañada ¿qué no es un Gobierno diferente?... Que antecedentes de personaje

Comparta este artículo

Esta semana aprovechando días de asueto en la Secretaría de Hacienda se aventaron una licitación amañada, lo que no es novedad, en un paquete que van tarjetas de circulación y placas, que trae molesta a la ciudadanía que ha pagado y no las han recibido, ¿No que serían un gobierno diferente, de transformación? las mismas mañas, diferentes actores, funcionarios hacen que se derrumbe la narrativa del Gobernador, Alfonso Durazo.

Ya se había cancelado, el mes pasado, la licitación, porque venía con irregularidades, pero esta semana, ante la presión y molestia ciudadana, de no recibir sus tarjetas y placas, se la aventaron, el martes iba a salir el fallo, peo seguía con irregularidades, por lo que tuvieron que seguir “maquillando” la licitación, a favor de una empresa, por órdenes del “Bagre” Castro, y es de imaginar el VoBo de, Del Valle Colosio, y pues al final “ganó” la empresa Ibero Azteca SA de CV, cuando la mejor propuesta fue Formas Inteligentes SA de CV. , y para información del Contralor, Noriega; Araiza, Grajeda, Zúñiga, fueron quienes diseñaron la licitación, al modo

Cabe hacer notar, que empresas que participaron, se inconformaron, aduciendo que había dados cargados, lo que finalmente sucedió, lo que me hizo recordar la licitación más amañada, arreglada y descarada que ha hecho un gobierno de Sonora…el ilegal Acueducto Independencia.

Esta obra, ilegal desde su inicio, con Amparos, le fue otorgada a, Exploraciones Del Desierto SA. CV, de Samuel Fraijo y quienes lo acompañaron, presentaron una propuesta, voy a cerrar números, de 4 mil millones, y ICA, la más importante empresa en construir obras de infraestructura a niovel nacional e internacional, presentó una propuesta de, 3 mil millones.

Bueno, pues recuerdo, en ese entonces, Enrique Martínez, Vocal CEA, anuncio que la empresa sonorense, era la ganadora, a pesar del diferencial de ¡1000 millones! para que se den indea del negociazo y de lo que se robaron las partes involucradas, muy lucrativo fue esto.

Pero volviendo al tema, pues ya fue otorgada la licitación placas, tarjetas, fue un tremendo gol que le metieron al Contralor, Guillermo Noriega, un personaje se supone comprometido con la transparencia, rendición de cuentas, dado su paso por la organización, Sonora Ciudadana, que tuvo varios logros a favor de la gente, pero pues el “Memo” cambio de bando, se fue al gobierno y todo se derrumbó, se acabó esa organización.

Y el detalle, es que, si esto lo hicieron con la licitación de placas, tarjetas de circulación ¿Pues que será de las obras que está anunciando el Gobernador, Durazo? por aquello de los compromisos de campaña por los que metieron recursos, sobre todo, González.

Por lo pronto el Parque Fotovoltaico, en Puerto Peñasco ahí la perdieron, esa obra la hará CFE, es de, Manuel Bartlett, respondiendo a intereses del centro y de, Houston, con el que vive en la “Casa Gris” quien trabaja y le paga sueldo, a través de una de sus compañías, Daniel Chávez, presidente del Grupo Vidanta, principal desarrollador inmobiliario y turístico en, Peñasco y México.

Donde va a estar el Parque Solar, todo alrededor son terrenos del empresario, más, Hoteles, él construyó la carretera, el, Aeropuerto, y compró 200 millones de pesos en boletos del fraude rifa que fue el avión presidencial, que no se entregó ningún premio, por cierto, y ahora lo quieren rentar para, Bodas, quinceañeras y paseos.

Ahí nomas para que vean los intereses, compromisos que hay de la 4T, que en nada se diferencian a los gobiernos corruptos, neoliberales del PRI y PAN, quienes lo aceptaban, en cambio la 4T nos salieron con una narrativa de cambio, de transformación, y resulta que más del 80 % de obras, las han otorgado por adjudicación directa, y los principales beneficiarios, los ¡militares! que ya le entraron a; Construcción, aduanas, aeropuertos, ya ven, en, Guaymas, la SEMAR, le va entrar con 600 millones en reparar tuberías colapsadas. Lamentable pues, este caso, gol, que acaban de propinar en, Hacienda, y todo parece indicar que el “Bagre” será la función que haga, dada su experiencia en BC, en donde al parecer, por instrucciones de arriba, la Gobernadora, María del Pilar, quito la demanda que hay sobre este personaje, por serias irregularidades en Parque Solar en esa entidad

¡QUE ANTECEDENTES!

A propósito del “Bagre” uno de los promotores de la llegada a, Sonora (de vuelta) de Manuel García, Director de EROAGUA, antes FISAMEX, quien se dedica a fiscalizar agua no contabilizada, con 5 años de retroactividad, lo que es una ilegalidad, pues vaya antecedente que salió sobre este personaje, en base una investigación del portal, Silla Rota, de, Sandra Romandía.

Como ya es de conocimiento público, los Alcaldes, “Mayito” Martínez, de, Navojoa, y Javier Lamarque, Cajeme, contrataron los servicios, sin licitar, de este personaje, empresa (que no existe) rentan casas y hacen toda la faramalla, igual que North Collect.

Pues resulta que este señor, García, tiene antecedentes penales en, Ahome, Sinaloa, y en Santa Ana, Sonora, por fraude, y un atentado en, Tijuana, en el 2020 ¿Pues en que anda metido este hombre? ¿Qué no lo investigaron? A que “Bagre” este, a ver si toma nota el Gobernador, Alfonso Durazo, este tipo se quiere llevar el 35 % en, Navojoa, y el 25 % en, Ciudad Obregón, obvio, hay que repartir.

El Modus Operandi, es en confabulación con, Alcaldes y organismo operadores, irse sobre empresarios, sobre todo, Hoteles e industria que consuma volúmenes de agua, para revisarlos y encajarles la uña, y a repartirse el “moche”.

El señor, García, aduce que nunca ha recibido una notificación, él no, los Ayuntamientos, como, Mexicali, empresarios se Ampararon, y ahora el organismo está pagando cantidades millonarias, obviamente, García, salió huyendo de, Mexicali, al término de la gestión de, Jaime Bonilla, y encontró refugio en, La Paz BC, y el “Bagre” se lo trajo a, Sonora, con la consigna de entrar a organismo operadores de agua Ayuntamientos MORENA ¿Qué no serían gobiernos diferentes?

En el caso de, Cajeme, hay antecedentes de empresas “fantasma” en la pasada administración de, Sergio Pablo mariscal, la cartera ni bajo, quedo igual, 1,400 millones de pesos, hoy, varias colonias, inundadas por drenajes colapsadas, parecen la Laguna de Nainari…pero de aguas negras, que pestilencia, y problema de salud pública, que no le preocupa a , Lamarque, más que lo de EROAGUA.

Reitero a, empresarios de, Navojoa, y Obregón, hagan valer su derecho a defenderse, no se dejen, los “cachanillas” de, Mexicali, lo hicieron, tuvieron éxito, y echaron a, García, fuera de la ciudad, pero hay que echarle liderazgo y productos de gallina…o a pagar, ustedes deciden.

ALERTA SINALOA

Vuelve el fantasma de invasiones o expropiación de tierras, productores del norte de, Sinaloa, denuncian el riesgo de que puedan ser despojados de 9 mil hectáreas, ante un supuesto deslinde de terrenos nacionales por parte de la SEDATU, y ahí van terrenos privados.

El dirigente de productores, Manuel Luque, en alerta junto con productores y organismos agrícolas, y aquí en, Sonora, sigue latente el riesgo, están aferrados en repartir 20 mil en el sur, entre el Mayo y Yaqui, con aquello de Planes de Justicia.

Y el Problema es AMLO, quien recientemente dijo “No me vengan con que la ley, es la ley” le fue mal en la consulta de revocación mandato, y el día de hoy, muy probable, le den palo con su contrarreforma de Energía Eléctrica, va a andar de malas próximos días, semanas. Así pues, en alerta propietarios rurales a ver qué pasa en, Sinaloa, aquí estuvieron varios meses, con topógrafos por todos lados, pero los abogados, Alejandro Olea, Benito Ramos, el dirigente, Juan Gerarado Gándara, sacando la chamba, pero repito, con este Presidente, cualquier cosa puede pasar, es un, Luis Echeverría, Región IV.

¿Así como, Secretaria?

Que semana la de la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río, lo que nos da un contexto de la delicada situación que pasa en la entidad, y todo por un pacto político entre el hoy Gobernador y la señora, Del Río, quien traicionó a su partido, MC, no es novedad en la clase política, pero no esperábamos que le dieran la cartera de darle paz y tranquilidad a los sonorenses.

Los ataques, balaceras, desapariciones no ceden en las semanas, entre grupos delincuenciales, en efecto esta focalizado, pero están cayendo muchas víctimas colaterales, gente inocente, y la señora se deja a ir a, SLRC, un municipio que está viviendo una violencia encarnizada casi todos los días.

Hasta allá fue a decir la señora, Del Río, que pronto volvería la paz, y que, pronto, hasta las 3 A.M, podrán ir tranquilos ciudadanos hasta una tienda de conveniencia, a esas horas, no están abiertos ningún tipo de negocio, no coordinó bien la idea, falta de conocimiento, y la presión que carga en un puesto para el que no está capacitada.

Luego firmo un convenio con SEDESSON, de vinculación, programa transversal, el mismo rollo y chorizo de siempre, y que firma también con cuanto, Alcalde se sienta, en las multicitadas Mesas de Seguridad, y Convenios que no han dado resultados, y no han servido para nada, y cerró, para Semana Santa, entregando volantes, rodeada de un impresionante aparato de seguridad ¿Así como pues?

Mucho ha de estar asustada la delincuencia con precitados programas, así que las cosas, como lo hemos comentado, seguirán igual o peor en, Caborca, SLRC, Guaymas, Empalme, Cajeme, Magdalena, por decir de municipios con la más alta incidencia de crímenes de alto impacto ¿Y la Guardia Nacional? bien, gracias, viendo como pasan convoyes frente a sus narices, se pasean por las ciudades ¡ah! y extorsionan a migrantes en carreteras del norte.

FISCAL ¿SE QUEDA O SE VA?

De acuerdo a despacho periodístico, de, Gerardo Ponce De León, Tribual de Quinto Circuito Federal Regional, con sede en, La Paz, BCS, se concedió Amparo al ciudadano, Martín Gerardo Murrieta, quien se inconformó por el procedimiento que dio paso a la llegada de, Claudia Indira Contreras, como Fiscal en Sonora.

Como se recodará, a mitad del sexenio pasado, se les pidió la bola, por falta de coordinación y desencuentros, al entonces Fiscal, Rodolfo Montes de Oca, y al Secretario de Seguridad, Adolfo García.

En el caso de la, Fiscalía, hubo un proceso que paso por el, Congreso, por el cual salió en, votación muy cerrada, Contreras, pero al margen de eso, Murrieta, se inconformo, ante varias instancias, y finalmente el pasado mes de, marzo, salió en Amparo directo.

¿Y ahora? No soy abogado, pero es un resolutivo, y el sentido común dice que hay que acatarlo, a menos que al Juez que lo otorgó le hagan “manita de cochi” de la judicatura Federal, lo cual dudo.

Si la cosa es apegada a la Ley, la Fiscal, Claudia Indira, tendría que separarse del cargo, volver, Rodolfo Montes de Oca, al puesto, y en todo caso el, Congreso, reponer el proceso ¿Qué es lo que pasará? Lo veremos próximos días, semanas, y el proceder del Abogado, Murrieta, ya con el fallo en la mano.

CECILIA ¿FIN DE BÚSQUEDA?

Cecilia Flores, una de las fundadoras y líder del colectivo, Madres Buscadoras, al parecer, en la Costa de Hermosillo, encontró indicios del que podrá ser uno de los hijos que busca, sin duda mucho dolor, pero seguramente vendrá después, con esa fortaleza que tiene, al no dejarse amedrantar, algo de paz.

Mis respetos, solidaridad de mucha gente, ante esta lucha de ella y muchas mujeres, que buscan a sus familiares, y siempre lamentare la pasmosidad de las autoridades, que lejos de coadyuvar, estorban, y cuando mucho van y las acompañan, pero no agarran el “pico y pala!, sino chescos y papitas, para estar viéndolas y no enfadarse.

Solo queda esperar, en el caso de, Cecilia Flores, que le confirme la autoridad forense que es su hijo, ella cree que sí, por lo que vio, que lo reconoció, y una madre siente eso, y generalmente no se equivoca, esperemos sea un acicate para ella, para encontrar a su otro hijo, y para las demás compañeras del Colectivo, dura, pero loable labor.

HOY SE VOTA

Desde anoche debe estar concentrados en, San Lázaro, la mayoría de diputados de oposición, quienes supuestamente; PRI-PANMC- PRD, van en bloque para darle para atrás a la contrarreforma del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ya doblaron a un priísta, Carlor Aysa, hijo de ex Gobernador, que cumplió el término de, Alejandro Moreno, “Alito”, que dejó el cargo para asumir dirigencia del PRI, de todos modos, no les alcanza, necesitan 59, esta difícil.

Creo no podemos regresar al pasado, seguir dando preferencia a CFE como dominante, volver a combustibles fósiles, cuando el presente y futuro son energías limpias, renovables, aunado que no se puede ir en contra del T-MEC.

¿Qué hay contratos onerosos con empresas extranjeras? Pues a renegociar los términos, y que sea de beneficio para sectores, población, pero debe haber competencia, y no un monopolio con la CFE al frente, es lo que quieren , AMLO y Bartlett., el día de hoy sabremos el futuro de México en la materia

AHORA…DRONES

Patrullas eléctricas, Motos Eléctricas, y ahora el Gobierno de Hermosillo, que encabeza, Antonio Astiazarán, introduce equipo de Drones, 5 equipos, de entrada, que desde el aire apoyarán a las autoridades policiacas, día y noche en labores de prevención y delitos que se estén cometiendo 500 metros de altura, cámara infrarroja y toda la tecnología para coadyuvar a la policía ¿Y los Ayuntamientos de MORENA? aquí esta aun ejemplo de que si se quiere se puede, pero no quieren hacer nada diferente y el Presidente, viviendo y queriendo imponer políticas del siglo pasado.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58