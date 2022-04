Eroagua ataca, empresarios a ampararse; no lo permitan, es un robo

Comparta este artículo

Nuevamente, al igual que el trienio pasado, la Administración de, Javier Lamarque, contratan a una empresa “fantasma” EROAGUA, para acosar al sector empresarial, con fines recaudatorios, hoy con el argumento de “agua, no contabilizada, a fiscalizar”, esto es, ilegal, un robo al despoblado, y debe unirse el sector y recurrir a Ampraos de la Justicia Federal, como lo hicieron en, Mexicali, BCN.

Primeramente, han violado la ley, igual que el “Mayito” en, Navojoa, al contratar una empresa externa, se debería haber licitado, así lo marca la, Ley, sólo en caso de desastre se puede asignar una adjudicación directa.

Ahora eso de cobrar, agua no fiscalizada, contabilizada, con 5 años de atraso, es violatorio, máxime si ha sido por omisión de los organismos operadores, y las empresas están al día en sus pagos, es como las leyes que se aprueban, no puede ser retroactivo.

En, Navojoa, ya se dieron reuniones c de empresarios con gente de este despacho exyterno, que no existe a nivel nacional como argumenta, Lamarque, no tienen domicilio fiscal en el, sur, ni en, Hermosillo, son unos vivales que vienen de BCN, a quienes se les acabo el corrido cuando terminó el Gobierno de, Jaime Bonilla, y han encontrado refugio para hacer negocio, más bien para ¡robar! en municipios de MPORENA de BCS y Sonora.

Aquí en, Obregón, ya le cayeron a un desarrollador inmobiliario y a un Hotel, obvio hay un malestar en organismos empresariales de, Navojoa y Cajeme, y se vendrán las acciones legales correspondientes, y hay buen antecedente.

En, Mexicali, los “cachanillas” no son muy dejados en cuestiones de, agua, y si no que le pregunten a Constellation, hartos de FISAMEX, hoy EROAGUA, que dirige un tal, García, con apoyo del gobierno de, Bonilla, empezaron a promover Amparos.

Son 215 Amparos los promovidos, Jueces federales han fallado a favor en, 16, y el gobierno municipal y el Organismo operador, han tenido que devolver 48 millones de pesos a empresarios.

Como se está sentando precedente, y creo jurisprudencia, de resolverse a favor de los empresarios, que por ahí va por los fallos, se les tendrá que devolver 640 millones de pesos, con lo que de seguro embargarían las cuentas del Ayuntamiento y del organismo de agua de, Mexicali. Así que empresarios de, Obregón, Navojoa, a organizarse para que entablen demandas individuales o en conjunto, llevan las de ganar, no dejen que les roben, demanden a los organismos operadores y a los Alcaldes, Mayito Martínez y Javier Lamarque.

Para que se den una idea del encaje de uña, 35 % de “moche” en, Navojoa, y 25 % en, Cajeme, a repartirse entre los de la empresa fantasma ECOAGUA, y funcionarios, que no me vengan con que para sanear las finanzas de organismos operadores… ¡rateros!

Aquí en, Ciudad Obregón, se repite la historia del trienio pasado, 4 empresas fantasma, encabezadas por, North Collect, demandada ante la FAS, y luego otras 3, y la cartera siguió igual, 1, 400 millones de pesos en adeudos, pero los bolsillos de ex funcionarios y quienes repitieron… llenos.

Yo me pregunto ¿Por qué hacen esto? bueno pues para empezar forma parte de una estrategia que trae el apoyo de un funcionario del actual gobierno, que le apodan el “Bagre”, ex funcionario de, Bonilla, y que hoy este demandado por la Gobernadora, Marina del Pilar, por irregularidades en la construcción de Parque Fotovoltaico en aquella entidad, muchos millones de por medio, y todavía encontró cobijo en este gobierno en, Sonora, y lo sostienen.

Y lo otro, una manera, dándole una forma dizque legal, para embolsarse millones de pesos, no hay otro argumento, los organismos operadores tienen personal para, cobrar y para también cortar el suministro ¿Por qué no lo hacen? En colonias populares, pues no, son votos, y primero los “pobres” aunque si traigan celular y dinero para pagar, entonces vámonos sobre el sector empresarial.

Ojalá; CANACO, COPARMEX y demás organizaciones se unan, tramitan Amparos, y paren en seco las pretensiones de, Martínez y Lamarque, y sus respectivos grupos. Y ¡aguas! empresarios de, Guaymas, San Carlos, para allá van, García, y su pandilla, al igual que, Nogales, a todos los municipios donde gobierna, MORENA, y estamos en crisis de agua, en, Hermosillo, y ahí creo no tenderán entrada, no creo lo permita, Toño Astiazarán.

¿Gobernanza?

Desafortunadas declaraciones de la titular de SAGARPHA estatal, Fátima Rodríguez, en visita a Obregón, con motivo del día del agricultor, declaró ante medios que debe haber “gobernanza” en lo del agua, y que los productores del sur despilfarran el agua.. ¡órale!

Tengo entendido que el Distrito de Riego del Valle del Yaqui, es uno de los más eficientes que hay en el país, usando tecnología adecuada, aunado a que gobernanza, implica, en un estado de derecho, que se respeten las leyes, y hay controversias constitucionales que no se acatan en cuanto al trasvase de agua del Novillo a la capital. Obviamente, le saco al tema cuando le preguntaron, solo dijo que somos “amigos” en referencia a la lucha y división que ha dado esta lucha entre el sur y la capital.

Otra cosa que señalo, y que no es real, es que se seguirá trabajando para apoyar a los productores ¿Qué? quisiera saber que ventanilla estatal y federal, está abierta para apoyar al Campo, si lo que han hecho es cerrar; fondos y programas.

Señora, Rodríguez, las futuras guerras, serán las del agua, y si el gobierno de la dizque “4T” no tiene la visión de apoyar con fondos a productores para que tengan acceso a sistemas de riego de microaspersión, con créditos blandos, a largo plazo, el futuro se verá nebuloso para producir alimentos.

Se gastaron 500 mil millones en un Aeropuerto que no se construyó y otro que solo tiene ¡14! posiciones, ese dinero que bien le hubiera caído a; municipios, hoy con infraestructura de calles, drenajes y tuberías colapsados, y ni se diga al Campo…no pagan 200 millones de ciclos pasados, ni coberturas, van andar apoyando proyectos sustentables, demagogia pura la que vino a decir la funcionaria a, Obregón

Al 20% el Oviachic

Y señora, Secretaria, Rodríguez, el embalse de la Presa “Oviachic”, está al 20 por ciento, y faltan riegos de auxilio, el “Novillo” para allá va, y más con tantos “popotes” para extraer; Hermosillo, Minas, ribereños, Valle del Yaqui y Cd Obregón.

Así que, si no llueve próximos meses, los productores, dependerán del ingreso que tengan del, Trigo y Maíz, que les irá muy bien, por los precios, por la guerra de Ucrania, y el cierre de exportaciones de, Trigo, que decretó, Putin. Solo quienes tengan pozo, podrán sembrar, habrá que ver la disponibilidad del líquido, y repito, como estén las lluvias, para programar ciclo 2022-2023 en Octubre.

El director de la CEA, José Luis Jardines, en entrevista de Radio, se le escucho pesimista, anticipa un año seco, otra vez, y la posibilidad de “tandeos” en, municipios, y por otro lado en OOMAPASC, están optimistas, y que no habrá tandeo en, Obregón, ojalá, lo que sí, seguro, bolsas llenas, con lo de EROAGUA (erorobo)si los empresarios no se unen y paran en seco a los Alcaldes

Primer detenido

Ya fue detenido uno de los agresores a chofer de una Mudanza de Transporte, que pago la ilegal cuota, pero que tuvo la “osadía” de tomarle una foto al Danzante Yaqui, fue lastimado, perseguido, y le tiraran balazos, de milagro la libraron porque llegaron a la entrada de Obregón.

De Yaqui, o Yoreme, no tiene cara, por la foto que circuló la autoridad, pero, en fin, ya detenido, esperemos un juicio rápido y castigo contundente, para mandar señales, aunque poco les importa a los Yaquis y su “socios” de la delincuencia organizada, no se quitan, ni se quitarán, viene la Semana Santa, y no dejaran de ir varios millones de pesos, entre; camioneros, y turistas nacionales, locales, extranjeros, que circularan por ese tramo de la ignominia, impunidad, que es, Vicam-Obregón.

Y ni el Gobierno Estatal y Federal, con visos de quitarlos, porque “pobrecitos” se esta trabajando en un Plan de Justicia, sí, pero el problema es que quieren dinero, constante y sonante, y es en los bloqueos, y “huachicoleo” donde les está entrando, y no lo van a dejar ir, aunque el Gobernador, Alfonso Durazo, o el mismo, Presidente, vayan 5, 10, 15 veces más a la Ramada…no van a ceder.

Chaleco…y prevención

Ahora se entiende porque en Guaymas, no hay gobierno, ni futuro, y se denotó su falta de capacidad y oficio cuando en un evento en palacio de Gobierno, en la capital, se le preguntó a la Alcaldesa, Karla Córdova, porque usa “chaleco” antibalas.

Se quedó meditando, más bien levitando, y respondió, que de chica y como médico, le enseñaron a tomar medidas preventivas, que lo hace por prevención, esto al margen del ataque del año pasado, por el cual trae 17 o 20 elementos militares, unidades blindadas y el mínimo contacto con la gente…total, no hay obras.

Señaló, en relación al desfalco de la playa incluyente, que fue por un monto de 8.5 millones, que Contraloría interpondría denuncia, y hasta la fecha nada, por lo que todo indica que, Sara Valle, y pandilla, que la acompañó disfrutaran de lo sustraído todo el trienio pasado, al igual que; Sergio Pablo Mariscal, Rosario Quintero, por lo visto, la impunidad y pactos pues.

Incluso para el dirigente del PT, Ramón Flores, ve difícil que suceda algo, quizás funcionarios, debajo de, Valle, pero que insistirán, de hecho, lo trae en su agenda, el diputado, Sebastián Orduño, pero tiene que interponer denuncia la Alcaldesa, Karla Córdova… ¿Lo hará?

Patrullas…y destapes

En el evento de presentación de Patrullas Eléctricas que efectuó el Alcalde, Antonio Astiazarán, por cierto, primer municipio con este tipo de unidades y motos, nos tocó saludar al dirigente del PAN, Marko Cortés, y le pregunté cómo van los destapes.

Bien, me contestó ¿Y la Senadora, Lilly Téllez? una de ellas, junto con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, o sea son las dos cartas, en mujeres, para el blanquiazul, a lo que también se quiere sumar el Senador, Damián Zepeda.

Pero la que hace ruido y tendencia en redes, cuando hace uso de la voz en la tribuna del Senado, y a la que más golpean, es la senadora sonorense, quien junto con Luis Donaldo Colosio Riojas, empiezan a aparecer en encuestas cercanos a cualquier candidato de MORENA.

Veremos primero que pasa en la elección de este verano donde habrá renovación de 6 gubernaturas, por lo pronto en elecciones municipales del pasado domingo, extraordinarias, en Oaxaca y Veracruz, donde la delincuencia organizada no permitió elección el año pasado, mal le fue a MORENA, 6 de 7 en Oaxaca, y mal en Veracruz también, son municipios pequeños, pero donde hay tarjetas clientelares, ojo con esto.

Por cierto, regresando a lo de las Patrullas y Motos eléctricas, un detalle, se adquirieron por, Leasing, arrendamiento, se asignaron a personal, varón o mujer policía, que solo la usarán ellos, y al término, ellos se podrán quedar con la unidad, me imagino pagando el diferencial.

Esto significa, aparte del ahorro en gasolina, mantenimiento, que las unidades las van a cuidar, porque al final del arrendamiento pueden ser propietarios de las mismas.

De hecho, el, Gobernador, Alfonso Durazo, visitó el lugar donde estaban las patrullas, y le reconoció al Alcalde este programa, ahí para que tomen nota Alcaldes MORENA, sobre todo los del sur, sin obra, pero sí con ganas de encajar la uña a los ciudadanos, a empresarios.

Cuatrocracia

Ahora sí, preocupante el rumbo que quiere para el país, AMLO, con las iniciativas que enviará este mes de Abril; que el “pueblo” elija mediante voto; Consejeros del INE, Magistrados del TEPJF, y la desaparición de plurinominales.

¿Para qué existe el Congreso? Ahí están los legisladores quienes representan a sus Distritos ¿Qué tiene que ver la ciudadanía con elecciones de ese tipo? ¿Van a andar los Magistrados y Consejeros en Campaña por todo el país? ¿Qué le va a importar al pueblo? ¿Cuánto costará eso?

Y lo más ridículo, si el INE es quien organiza elecciones ¿Quién va a fiscalizar y organizar la elección? de no creerse, y lo que sigue serán los Ministros de la SCJN, también en un futuro a votación.

En cuanto a pluris, si cuestan, pero no es ahorro lo que busca AMLO, sino sobrerrepresentación, una mayoría apabullante de MORENA, en la Cámara de Diputados y el Senado.

Obviamente las propuestas serían de él, para sí tener el control del INE y Tribunal, los últimos reductos autónomos que quedan, veremos si la oposición, sobre todo el PRI, como actúan ante esto, ya veremos una previa con la Reforma Eléctrica, en la que ya hay presiones de EUA, porque viola el T-MEC..

No es posible y no se puede permitir regresar al “centralismo” del siglo pasado, pero esa es la visión de este, Presidente, y que haya más pobres, para controlarlos con tarjetas, son las premisas del Foro de Sao Paulo, con lo que comulga AMLO, que no es otra cosa más que; comunismo, socialismo, continuidad en el poder…a lo que cueste.

