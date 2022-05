Reunión con productores, Durazo, les pide... ¡dinero!... primeras acciones penales

Comparta este artículo

A raíz de lo que está sucediendo en el Valle del Guaymas-Empalme, en el Yaqui, productores, amenazados por la delincuencia organizada, productores de La Costa de Hermosillo, solicitaron reunión con el Gobernador, ALFONSO DURAZO, la cual se dio, y terminó en desilusión y a hasta cierto punto, ríspida, por la posición de Durazo, ¿Por qué?

Le hicieron ver al, Gobernador, la situación de indefensión, misma que viven ciudadanos, sectores, ya que en la visión del Presidente, los delincuentes son seres humanos, y no usará a militares para reprimirlos.

Y pues resulta que el, Gobernador, cuando hizo uso de la voz, pues que les pide… ¡dinero!, sí, así como lo leen, recursos para, comprar patrullas, chalecos, armas, para destinar personal a la Costa de Hermosillo.

Obviamente esto causo malestar en los ahí reunidos, y uno se levantó, y le señalo que ya pagaban impuestos y que es obligación del gobierno salvaguardar la integridad, no solo de productores, jornaleros, sino de toda la población. Ahí nomas lector, para que de cuenta de que una cosa son los comunicados y otra la realidad que estamos viviendo los sonorenses en materia de seguridad… ¿O inseguridad?

De hecho, sostuve reunión privada con dos productores, uno de ellos me señalo que está pagando 250 mil pesos mensuales por seguridad en su campo, personal con armas; el otro, 150 mil, y así me imagino han de estar los demás productores, sobre todo los de; hortalizas, invernaderos, ahí y sobre de ellos está enfocado la delincuencia organizada.

Y les están pegando, en una parte que duele, si no pagan “piso” o por camión que sale, están amagando o matando a jornaleros, quienes obvio, tienen miedo y no quieren trabajar, que es lo que está pasando en, Guaymas. Hay un productor de, Hermosillo, que siembra en, Guaymas, no se deja, le han matado gente, y ya fue amenazado que se irían a la Costa de Hermosillo, por eso se solicitó la reunión con l, Gobernador, con los resultados que ya les comenté.

Por otro lado, los ganaderos, que estrenan, dirigente en, JUAN OCHOA, con dos problemas, la sequía, y también el amague extorsión, no solo de la delincuencia, sino de la… ¡Guardia Nacional! a ambos les tienen que pedir permiso para ir a sus Ranchos, es el colmo, pero, así las cosas, la realidad de lo que está pasando en el sector agropecuario. Tienen que traer escolta, guardias en sus campos, Ranchos, y como ya comenté, menos hectareaje de siembra, al no tener jornaleros, ni para, Siembra, para cosechar, ni para empaque, increíble e inadmisible, no poder producir alimentos, y un gobierno permisivo a esto, vean como estamos a nivel nacional en delitos de alto impacto, más feminicidios, desapariciones, descomposición social.

MARTES…NEGRO

El pasado martes, en la mañanera del Gobernador, ALFONSO DURAZO, anunció un nuevo programa para policías 8(CIPOL), aumentos de sueldos, equipo, hablando él y la Secretaria, DOLORES DEL RÍO, sobre las bondades de esto, y en ese momento, frente a una escuela primaria aquí en, Ciudad Obregón, mataron a un elemento de la AMIC, el tercer policía en una semana, y noveno del año.

Obviamente hasta la transmisión se cortó, porque estaba entrando la información en el evento, y comunicadores y policías, dando cuenta de esto en sus móviles, o sea pues, el punto, ya ni los policías seguros ¿Que esperamos como sociedad? Y fíjense, cada vez que firman un; convenio, Mesa, etc.. ese día, o al siguiente, la delincuencia reacciona, y viene desde el sexenio pasado, a ver cuándo manejan con sigilo y secrecía las cosas, pero, sobre todo, resultados, que es lo que espera la sociedad y sectores.

Y aquí en, Obregón, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, en otro de sus “mini informes” dando a conocer una baja en índices de Seguridad y en, Providencia, muere otra mujer, enfermera, víctima colateral, la número 31 del mes, otra vez de dos dígitos, que no baja desde que llegó, Lamarque y quiere que medios coadyuven a que informen que hay una mejoría, una percepción de que, Obregón, está bien ¿Así como pues?.

LO DICHO…AMPAROS.

Lo ya comentado, ante la falta a la norma, a la ley, al no haber licitado, sino adjudicado un servicio a una empresa externa, EROAGUA, el querer fiscalizar agua no contabilizada, con retroactividad a 5 años, lo que es ilegal, por omisión del organismo operador, lo que se previene es una escalada de Amparos, tal como lo hizo una famosa Embotelladora de refrescos y galletera asentada hace muchos años en, Obregón, y están en proceso ya otros Amparos.

El Alcalde, LAMARQUE, presume recuperación, pero ojo, el hotelero, comerciante, industrial, estará en todo su derecho de Ampararse, previo al corte, o quizás pague para evitarlo, pero la justicia federal, como en, Mexicali, seguramente les dará la razón, y tendrán que devolver el dinero.

Y el problema, es que aparte del “moche” de 35% en, Navojoa, y el 25 % en, Cajeme, EROAGUA y, GARCÍA, no tendrían problema, ni serían notificados, quienes pagarán serán los organismos operadores de agua, que a la llevaran de perder. Debería el OOMAPASC, haberse concentrado en cobrar la cartera vencida, por arriba de 1,400 millones que les dejó, MARISCAL, que no la bajo, y creo 4 empresas fantasmas, encabezadas por North Collect, y no andar fiscalizando a empresarios, quienes pagaron el recibo que les llegó, y de ahí se van agarrar, quienes estén al día en sus pagos al organismo.

El otro punto, son los gastos de operación de los organismos de agua de, Obregón y Navojoa, más los contratos “leoninos” con los trabajadores, ahí se va todo el recurso, por eso tanto problema de drenajes colapsados, Tuberías, etc… así no se puede.

En fin, LAMARQUE y el “Mayito”, se la juegan, arma de dos filos, puede que recuperen cartera con empresarios que se dejen, paguen, y después soliciten Amparo, como también los que no se dejen a lo que quiere hacer, GARCÍA, y sus gentes, él viene a lo suyo, a hacer negocio, y a repartir el pastel, pero si sucede lo de, Mexicali, no se la van acabar, allá puede que llegue la devolución, porque están saliendo fallos a favor de empresarios, hasta por ¡600! millones de pesos, se vendría en devoluciones, así que ahí se la echan.

Otro dato importante, si tan fregón es EROAGUA y, García ¿Por qué no los contratan en Hermosillo, AGUAH? ¿Por qué puros Ayuntamientos MORENA?, porque es una ilegalidad, una leperada, a lo que el Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, no se dejará presionar, máxime ante la situación económica que hay, nada que inhiba inversiones y de intranquilidad a empresarios y por convicción personal.

ACCIONES PENALES.

Había tardado el Contralor, GUILLERMO NORIEGA, en dar los primeros anuncios de auditorías a la pasada administración, pero ya salió, el primero, y fue que ya interpuso 5 denuncias penales; 2 ante la FGR y 3 ante la FAS, por lo que, con esto, y por la presunción de inocencia y de defenderse, inician procesos que llevarán meses, años, la misma novela al término del Sexenio de, GUILLERMO PADRÉS.

Dependencias denunciadas; TELEMAX, obvio las Estafa Maestra, el director en ese entonces, DANIEL HIDALGO; el ISIE, que encabezó la navojoense, YALIA SALIDO, DIF, KARINA ZÁRATE, SEDESON, que la encabezaron, ROGELIO DÍAZ BROWN, MANUEL PUEBLA, y creo cerró, DANIEL GARCÍA. Me imagino que en ese paquete va la desviación de recursos que hizo esa dependencia, en los tiempos del “ROGER”, a la ciudad o colonia fantasma que hizo el “Mijito” Terán, a kilómetros de, Agua Prieta, y que esta en total abandono, También va en el paquete de denuncia, Comisión Turismo, que encabezó, HÉCTOR PLATT M, también va la SIDUR, que encabezó, RICARDO MARTÍNEZ, el DIF, entre otras, y 1, 800 investigaciones en curso.

O sea, pues, inicia el “calvario” para algunos ex funcionarios, obviamente, Padrés, y todo su equipo, felices, por aquello de “cómo me viste, te verás”, y con esto, si van para adelante y hay detenciones en el futuro, se caerá la narrativa del sexenio pasado, de un gobierno transparente, del otro Sonora Ya, del que no disfrutarán de lo robado, por aquello de la creación de la hoy inútil FAS, de cuidar el séptimo año, todo eso se derrumbará.

Así que ex funcionarios, a prepararse, con documentación, buen abogado, y a defenderse ante lo que se viene…o salir del país, el que sepa que de plano tiene cola que le pisen, obviamente en, Barcelona, todo será tranquilidad, eso fue pactado, y que sea la historia y los sonorenses quienes juzguen, ella le apostará al olvido, y los subalternos, los funcionarios del sexenio pasado, no iban en el paquete de inmunidad, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, no tendrá piedad, fue lema de su campaña, y vaya pues, que vueltas da la vida.

AUDITORÍA NAVOJOA

Ahora que la cosa tiene que ser pareja, tanto para el; Gobernador, Contralor, NORIEGA, FAS, con, ROGELIO LÓPEZ, Congreso, porque mañana lunes, en, Navojoa, se dará a conocer resultado de otra Auditoría a la ex Alcaldesa, ROSARIO QUINTERO, y viene mal informe adelantan. Desvío de recursos, gastos de operación excesivos, un mugrero en el organismo operador de agua, igual que en OOMAPASC, aquí el punto es lo que hará con ese informe el alcalde, MARIO “MAYITO” MARTÍNEZ, que estará obligado, al hacerse público, a llevarlo a instancias correspondientes.

No es posible que nomas, QUINTERO BORBÓN; ¿Y MARISCAL, SARA VALLE, FRANCISCO JAVIER GENESTA?, fue una de desvío de recursos, opacidad, en Ayuntamientos del sur, y no ha pasado nada, están disfrutando de lo sustraído, y en el caso de, Obregón, algunos hasta… ¡repitieron! Es el colmo de la impunidad y pactos políticos .

TANDEOS... Y ¿30 AÑOS?

Existe la posibilidad, y muy alta, ante la sequía extrema, ya hasta se ve el poblado de, Buenavista en el “Oviachi”, de lo vacía que esta, que se dejen de venir “Tandeos” para cubrir necesidades de población, así de grave, para que vaya tomando medidas la ciudadanía, listos sus tinacos, y que OOMAPASC, invierta en pozos, para paliar la cosa, no hay de otra, si no llueve.

Y también por otro lado me sorprendió lo dicho por el Gobernador, ALFONSO DURAZO, y avalado por el Director de CONAGUA, de que con una inversión de ¡72! millones de pesos, van a asegurar agua por ¡30 años! a algunos municipios, incluidos del sur.

Obviamente mi sentido común me dijo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hicieron pacto con Tlaloc? Como decir y asegurar tamaña barbaridad, cuando las presas están secas y a punto de terminar, de plano, y si no llueve, el ciclo agrícola de este año. Le pregunte a un conocedor del tema de agua, y obvio a productores, y en resumen, “No saben lo que dicen”, y todavía con bombo y platillo anuncian ¡800 mil! pesos para programa de concientización del cuidado del agua, y 10 millones para bombardear con yoduro de plata, nubes para el verano, como si fuera la solución, y ya ni mejor le sigo.

El mismo dirigente de UCAY, LUIS ANTONIO CRUZ, y dirigente del DDRY, señalo en la semana la mejor disposición, primero, de asegurar el agua para consumo humano, pero ojo, y esto un mensaje de fondo y entrelíneas, no responsables de trasvases, que no es otra cosa, de que decisión se tomara con el agua que hay en el “Novillo”… ¿Se va para la capital o para Obregón? Si no llueve, el “popote” no alcanza para las dos regiones ¡que disyuntiva! .

Por otro lado, ante el inicio de, Trillas, Cruz, también señalo, que el industrial no quiere respetar los precios que marca para, Trigo y Maíz, la Bolsa de Chicago, y pues puede ser el último ingreso de productores este año, nomás el hecho de que no haya cultivo de verano significa que no circularan en el sur ¡1000! millones, nomás imagínense, si no llueve, o poco, el panorama, 2022-2023 que se programa en septiembre, sería un verdadero colapso en la economía, un escenario que mejor ni imaginar.

Por otro lado, también hay que señalar, con los actuales precios, si se paga como marca la Bolsa de Chicago, los insumos se irán para arriba, la comida, todo, ya de por sí la inflación está pegando duro.

Así pues, otra disyuntiva, el productor, ante posibilidad de ultimo ingreso, quiere que se le pague bien, y, por otro lado, con esos precios, el industrial trasladara el precio al consumidor, ciudadano o sector productivo ¿Qué dilema? Y el problema es que SADER, Secretaría de Economía, no hacen ni harán nada, ni es interés de AMLO inyectarle dinero, él sus programas clientelares, y que PYMES, sector agropecuario, salgan como puedan.

PARÁLISIS LEGISLATIVA

Con lo de la iniciativa de Reforma Electoral, que no pasa, por razones obvias, se viene una parálisis legislativa, y se va ahondar más el clima de crispación de, oidio, del inquilino de palacio nacional, contra opositores, no nomas partidos, legisladores, sino contra todos, ciudadanos, sectores, que estén en contra de su proyecto y que él los señala, como “Traidores a la Patria”.

Menos mal que el INE ya dictó medidas cautelares contra, MARIO DELGADO y MORENA, para le bajaran dos rayas a la campaña que se traen contra legisladores, que pone en riesgo a sus familias, y luego está el asunto de demandar a los diputados que se opusieron a la Reforma Eléctrica ante la FGR, a ese grado han llegado.

No a la desaparición del INE, que declaro Presidente, por cierto, en las 3 últimas elecciones, a candidatos de diferentes partidos; CALDERÓN, PEÑA NIETO Y AMLO ¿ Y lo quiere desaparecer? Y centralizar elecciones, no a la eliminación de institutos electorales locales. Disminución de pluris, sí, pero en la medida que no de paso a una sobrerrepresentación de un partido en el, Congreso, que es la apuesta del Presidente, MORENA; disminución financiamiento partidos, habrá que ver, porque entraría mucho dinero del sector privado y sobre todo …del crimen organizado, que impondría candidatos y pondría en riesgo nuestra democracia.

correo; arturoballesteros@hotmail.com