"Hemo avanzado" Durazo; General Sandoval lo desmiente... ¿indemnizar tierras?

Lamentable lo sucedido, y de burla, la mañanera del pasado vienes en, Ciudad Obregón, por lo hecho, y de nuevo, recurrente, a periodistas y medios locales, no les permiten cuestionar, y puras preguntas sembradas a periodistas que vienen de, México, que comentan, no preguntan, se controla la información y el Presidente dice lo que quiera, una coacción a la libertad de expresión.

Y luego, ya de vergüenza y que da coraje, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, tocando el tema de seguridad, le señala al Presidente, literal “Hemos avanzado”, y lo vino a decir en el hoy municipio más violento de Sonora, que está a punto esta semana por venir, quisiéramos que no, de llegar a 50 ejecuciones, y ese día, amaneció con el crimen de un adolescente de, 14, y en, Caborca, 3 ataques, totalmente desconectados de la realidad.

Obvio el Presidente, cuya política es de “abrazos, no balazos” y que hay que tratar a los delincuentes como seres humanos, se la cree, pero que hace uso de la voz el Secretario de la Defensa, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, y que echa para abajo el mensaje de, Durazo, al señalar que, Sonora, en el lugar 7 de crímenes dolosos… y a la ¡alza!, de pena esto.

Por cierto, otra semana terrible en, Sonora, varios municipios y comunidades, viviendo el acoso de la delincuencia, y la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, saliendo a conferencia y comunicados, desmintiendo la información que suben ciudadanos a redes sociales, narrando y viviendo en el temor, encerrados en sus casas.

El jueves estuve en, Guaymas, y de primera voz, me enteré con detalle lo que viven productores de hortalizas en el Valle, delincuentes adentro de los campos, controlando las galeras donde duermen losa jornaleros, y cuando “rayan” ahí mismo les cobran o venden la drogas, y en otros campos, afuera esperando que salgan, para lo mismo, cobrar y vender ¿Y la autoridad? ¿complicidad? ¿Omisión? ¿Miedo?

Pero ahí estuvo en el Puerto, Gobernador, Durazo, y la Secretaria , Del Río, para firmar oootro convenio, y con algunos empresarios, atrás en la foto, pocos, lamente ver a dos, que se prestan a esto, y muchos más, que viven el azote de la delincuencia, ni se pararon, en un acto de congruencia, están hartos, entre la realidad y fantasía de este gobierno en el tema de la evidente inseguridad que viven sectores productivos.

DE hecho, quienes son productores de fuera, y que siembran en él, Valle, llegan en, Helicóptero o avioneta, así de plano las cosas, y para allá pintan todos los valles agrícolas, y ganaderos, viviendo bajo la presión de la extorsión, cobro de piso, el amague, unos ceden, otro no, pero lamentable lo que se vive en Sonora.

OTRO PLAN DE JUSTICIA

El Presidente estuvo en la región más pobre de Sonora, el, Mayo, y ahí ante etnia guarijío y mayo anuncio, conste, es proyecto, otro plan de Justicia, y que, dentro de 6 meses, se daría una vuelta para ver avances, pero en concreto nada, y ahí viene el 2023, arranca el año electoral, ya sabrán lo que sucederá con ese Plan, ojalá se cristalice algo, hay pobreza extrema ahí, y ningún gobierno resuelve.

Ayer, sábado, AMLO estuvo en , Loma de Guamuchil, previo a su llegada, hubo una operación, a través de CAPUFE, entregaron 5 millones de pesos para que levantaran, Bloqueo en el , Danzante, lo cual hicieron, peeo volverán en unos días, ya que se les acabe la “fiesta”., en Vicam, sigue bloqueo. En la semana, en un evento del Ingeniero, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quien presentó un libro sobre democracia, pues paso a segundo término, cuando un vocero, Yaqui, CÉSAR TÓRTOLA, señalo los procedimientos legales, Amparos, que hay contra el Acueducto Independencia, la retención de aguas de Presa Angostura y Novillo, y que tiene que cerrarse, obvio, no le quedo de otra a, DURAZO, que responder que se está trabajando para dar agua a todos.

Pues sí, pero es aspirina, la apertura de pozos, hay que asegurar el consumo humano, y mientras en, Álamos, no se la acaban, no hay agua, ni a tandeo llegan, y el Acueducto lleva años en proceso y no termina, por las que anda pasando este pueblo “mágico”.

Por cierto, en relación a, Cajeme, el DDRY, hará inversiones hasta por 80 millones de pesos, en rehabilitación de pozos, para coadyuvar a que no falte agua para el consumo humano, bien por la solidaridad de los productores con la población a través de la dirigencia que encabeza, LUIS ANTONIO CRUZ, lo segundo es el panorama agrícola, ese difícil, dependerá temporada de lluvias. Ayer, seguramente, el Presidente, aparte de recibir reporte de obras que realiza la SEDATU, anunciaría el arranque del Acueducto, del Oviachi, a territorio Yaqui, cuando no es necesaria, sino potabilizadoras, pero no, aferrados a un nuevo Distrito, y AMLO, ya no estará de Presidente, para ver eso, una obra faraónica, que se quedará tirada…no hay agua, el Oviachi al ¡16 %! y arrancara la obra esta semana por venir…de no creerse

Que iban aprovechar la visita a la Loma de AMLO, para pedirle que se fueran los directivos del INPI, REGINO ADELFO y HUGO AGUILAR, porque lo único que han hecho es dividir a los pueblos, a punta de “billetazos” para que acepten el Acueducto y se desistan de sus demandas, no lo logarán, como tampoco el Presidente, moverá a los precitados funcionarios, así que todo seguirá igual.

Tan es así, que, Regino, en el evento, agradeció la gestión del, Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, ante el poder judicial ¿Qué no hay separación de poderes? Para ganar Amparos interpuestos por los ¡Yaquis! con quienes se supone vienen a trabajar con ellos, lo que confirma la división que han venido a fomentar, Regino, descaro total, se puso en evidencia, así que esto seguirá

¡AGUAS! CONTRADICCIÓN

Ya entrado el Presidente, con los Yaquis, anunció, que no se expropiarían tierras, para no entrar en confrontación con el sector privado, y social, por aquello de abrir tierras al cultivo, en el nuevo Distrito a crear. Pero luego señala, que indemnizarán con pago de 30 mil Hectáreas, en los próximos 3 meses ¿Cuáles? , si a los que les sobra tierra en el, Bacatete, es a ellos, y ahorita las 2 mil que siembran, las rentan. Aquí hay una contradicción ¿A que tierras hace referencia el Presidente? a tomar nota, productores, si todos están en regla, uts, que incertidumbre, y chamba para el dirigente de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, y abogados; ALEJANDRO OLEA, BENITO RAMOS ¿Cómo esta este anuncio? ¿En qué consiste? ¿Indemnizar a quienes?.

Y hoy cerrará su gira el Presidente, en donde ya esta avisado por la Tribu Seri, que no aceptan que les den dinero para que ya no haya la caza , cinegética, del Borrego Cimarrón, en la Isla del Tiburón, un buen negocio para ellos, miles de dólares cada permiso, y no los dejarán ir.

No entiende el, Presidente, que hay cacería cinegética de especies, que están controladas, por las autoridades y por quienes se dedican a esto, sobre todo en, Ranchos, es legal, está permitida, pero AMLO quiere acabar con todo, que todos dependan de tarjetas clientelares, que nadie tenga éxito, más que la clase política, y empresarios aliados, allegados, viendo sus intereses, como; CHÁVEZ, LARREA Y CÍA, así es esto, y cada sexenio.

También anunció el Presidente, más clínicas, Hospitales, del IMSS, ojalá que bueno, se necesitan, hay muchos médicos y los que vienen, peo el señor se trae 500 de, Cuba, quien sabe si para cuestiones ideológicas, o a trabara en regiones del sur de la sierra de , Guerrero, con sueldos de 140 mil pesos, y aquí los médicos con sueldos paupérrimos, hubo reacción nacional ¿Cómo respondió el Presidente?... que se vayan al carajo.

En fin, otra gira presidencial por, Sonora, más proyectos, que significan miles de millones, y a ver cuándo le liberan recursos al, Gobernador, porque cada semana anuncia proyectos, ya vamos para el noveno mes de la administración… y no arranca nada, y la inseguridad desbocada en toda la entidad Y conste que son buenos proyectos, modernización del Puerto de Guaymas, carreteras, aduanas, en esto último, difícil el cambio de vías, por el lado de EUA, pero el Gobernador insiste, a mí, empresarios fronterizos, agentes aduanales, productores, me han comentado, no tiene idea el Gobernador, a lo que se está comprometiendo, al gobierno de EUA le costaría muchos millones de dólares sacar las vías, y cambiar toda la infraestructura, a muchos kilómetros , y la orografía no lo permite, y afectaría las inversiones, centros de embarque, y lo que hay a lo largo de la actual ruta vías tren.

INICIA PROCESO EXPULSIÓN

Ha iniciado proceso de expulsión del PRI de la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, notificación que al parecer recibió en su residencia particular, era algo ya predecible, anunciado, y que hoy es ya una realidad, el abogado, IVAN JAIMES, será quien lleve su defensa, peo es un hecho, creo, consumado.

Queda en el adiós el ¡Otro Sonora Ya!, el que no disfrutarían de lo sustraído, cuando creo la hoy inútil, FAS, que cuidaría su “séptimo año” para salir bien, y vean como termino, desde que llegó AMLO a la presidencia, no le aprobaron nada en presupuestos de obra, y abdicó, mejor me sumo, y fue lo que paso, se convirtió en aliada del Presidente, pero a título personal, no para defender intereses de los sonorenses.

Nunca olvidaré su discurso de toma de posesión, como tampoco aquella desafortunada frase, en una gira del Presidente ; “ahí lo que les sobre, le encargamos alguna obrita para Sonora” y la reacción airada de la gente en redes sociales, que tuvo que salir a pedir disculpas.

¿Qué poco le ha de importar la expulsión? Pues me imagino, al igual que a, Quirino Ordaz, Acha, y seguramente a, OMAR FAYAD, en Hidalgo, y ALEJANDRO MURAT en, Oaxaca, totalmente entregados en sus entidades que tendrán elección este verano.

En, Hidalgo, incluso, el ex Gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, peleado con su hermano, Rubén, también ex Gobernador, se sumó a, MORENA, para descarrilar a la candidata, CAROLINA VIGGANIO, esposa de, Rubén, ahí para que den cuenta de la mezquindad política, y de esto veremos mucho rumbo a la elección del 2024.

En, fin, ha iniciado un proceso contra, CLAUDIA PAVLOVICH, ella está en, Barcelona, seguramente su apuesta es el olvido de los sonorenses, quienes ya la juzgaron, al igual que el PRI, en donde, por cierto, dos que tres “claudilleros” buscan la dirigencia.

Pero inexorable es el paso del tiempo, algún día regresará a su vida normal en, Hermosillo, y estará sujeta al escrutinio de la gente, y siempre tendrá ese estigma, que entregó la plaza, traicionó al PRI, a su “amigo” ERNESTO GÁNDARA, y a su mentor, Manlio Fabio Beltrones.

CITADO

Aunque se presume la inocencia de alguien, hasta que se compruebe si hubo delito, quien fue citado por un Juzgado en BC, junto con otros ex funcionarios, incluido el ex, Gobernador, JAIME BONILLA, lo es el ex Secretario de Hacienda, y actual Jefe de Oficina del Poder Ejecutivo del Gobierno de Sonora, RAMÓN CASTRO. Todos en calidad de imputados, demanda interpuesta por la misma Gobernadora, MARÍA DEL PILAR, de MORENA, el mismo partido que llevó al poder a, Bonilla. Hay una acusación de peculado por más de ¡12 mil millones de pesos! que tiene que ver con un Parque Fotováltico, y aquí en, Sonora, por las mismas, la CFE, Bartlett, Houston, con un proyecto de más de 1,600 millones de dólares, un negociazo que se aventarán, cuando el problema en, Sonora, es de redes de transmisión, otro proyecto innecesario, y con mucha opacidad, y con un costo Kilowatt- hora, que no será redituable, ni en el mercado spot, lo que poco les importa, ahí se la echa el siguiente gobierno, que irresponsabilidad

Este asunto de, Castro, a quien apodan “Bagre” “Kaiser”, era para que el Gobernador, Durazo, lo separara del cargo, hasta que se aclare el asunto, pero no, no lo hará, son iguales, son los mismos, esto no es cuestión de principios, sino de intereses, y vaya que algunos son oscuros, no pasa nada.

DISYUNTIVA

Todo parece indicar que, para octubre, en, Jalisco, tierra gobernada por MC, ENRIQUE ALFARO, se dará forma a la primera asociación pro- LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, para que sea el abanderado presidencial en la elección 2024.

Lo hemos comentado, la marca COLOSIO, esta fuerte, pesa, tendrá 39 años, MC gobierna, Jalisco y Nuevo León, las entidades más ricas de México, es un partido que no ha sido gobierno a nivel federal, no tiene señalamientos graves de corrupción.

El detalle es ¿Puede solo MC ganar la Presidencia? esa es la disyuntiva ¿Aliarse con PRI-PAN-PRD? , creo que debe haber un solo candidato de oposición, si hay 3 o más, ganará MORENA, tendrá gubernaturas suficientes, es el partido en el poder, y tendrán a la milicia y delincuencia organizada como brazos electorales en el 2024, es la realidad. Muchas voces dirán que sí, otras que no, ya será cuestión de análisis de las dirigencias, de generosidad, de pensar en, México, y el problema es que, Alejandro Moreno, trae un proyecto personal, quiere ser candidato y no gana ni en, Campeche, su tierra.

Por el lado del PAN, hoy las encuestas las encabeza la Senadora, LILLY TÉLLEZ, seguida por la Gobernadora de, Chihuahua, MARU CAMPOS, RICARDO ANAYA, en el exilio, con un AMLO que le trae ganas de meterlo a la cárcel.

Por lo pronto y de acuerdo a columna institucional de un medio nacional, MC, ya jaló a un Alcalde del PAN a sus filas y a otros dos importantes actores políticos en, Nuevo León, el anticipo al “chapulineo” que se viene, de todos los partidos, lo veremos en, Sonora, que al parecer MC le esa haciendo “ojitos” al Senador del PAN, Damián Zepeda, se pondrás buena la grilla.

LEALTAD

No tiene experiencia, pero es leal, su Padre, Alejandro, es Secretario de AMLO, y hoy, CARMELINA ESQUER, del PO de, Ciudad Obregón, para el mundo, es la encargada de negocios de PEMEX en EUA, un sueldazo y estrenando casa valuada en 400 mil USD, esta es la 4T, y el Presidente cuestionado que el mexicano, el empresario, sea aspiracioncita.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58