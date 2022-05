Hay delegado PRI, Jorge Meade, esto irá por 'unidad', decidirán, Alito... y Manlio

Comparta este artículo

Ya hay delegado del PRI en, Sonora, JORGE MEADE, cuya misión es poner de acuerdo a los 8 candidatos a dirigir al partido, en cuánto al método, que al final va a terminar, como siempre, en una formula y candidatura de unidad.

De hecho, MEADE, viene precedido de una vasta experiencia en función de delegado, la última en, Chihuahua, y terminó en que solo se registró una sola fórmula, a pesar de que se había decidido consulta a la base, se emitió convocatoria el CEN y nadie más se registró, a pesar de que se pusieron remilgosos algunos aspirantes, como aquí.

De hecho, en la rueda de prensa del pasado viernes, donde fue presentado y tomo protesta, la mayoría de preguntas fueron relacionadas con el método, y , MEADE, vago, dio una respuesta política, de siempre; que recorrerá los municipios para recoger la exigencia de militantes, consensuar con aspirantes, que hay un PRI “vivo” (¿Qué?), buscar la unidad y bla bla bla, el chorizo de siempre.

Ayer, Meade, estuvo en, Ciudad Obregón, el más vivo ejemplo, le dije al preguntarle, de lo que es el caciquismo en el PRI, y que así se lo encontraría en, Nogales, Puerto Peñasco, SLRC, puros grupos , los de siempre, que quieren controlar al PRI, reciclaje de candidaturas, y no dejan que surjan nuevos liderazgos.

La realidad ¿Qué es lo que pasara? solo hay 3 métodos; consulta a la base, convención de delegados, a traves del Consejo Político, y la más viable y que será al final, candidatura de unidad, previó a que el mismo Consejo le solicite al CEN que emita la convocatoria respectiva, obviamente en el inter, el tema será planchado, por las buenas…o por las malas, por Meade, quien informara al dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO, y este le correrá la cortesía a…MANLIO FABIO BELTRONES ¿O me equivoco?.

Así que, bajo esta perspectiva, la oportunidad de algunos es nula, están out, por ejemplo, mi estimado ideólogo, analista, y miembro de la vieja, Guardia, BULMARO PACHECO, no pasa, esta vetado por el oriundo de, Villa Juárez.

PASCUAL SOTO, aunque lo niegue, es el candidato de los “claudilleros”, grave error de subir una foto con puros miembros de la administración anterior, obvio es el candidato de, Barcelona.

Aparte de esto, otro problema, MANLIO, rompió hace rato con la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, quien por cierto, en un lapso no mayor de 15 días, será expulsada del PRI, aunque le entre al quite para defender esto, como, Abogado, a, IVAN JAIMES, son las consecuencias de sus actos, y es decisión tomada en el CEN y advertida,

Creo, a título personal, que la cosa estará entre; ZAIRA FERNÁNDEZ, quien, a pesar de haber sido funcionaria del sexenio pasado, ha sido prudente, y se ha deslindado, desmarcado, y ha sido, al anunciar su inclusión, quien generó ruido, y hasta se formó un TUCOZA; esta, ROGELIO DÍAZ BROWN, muy cuestionado sería, pero pues hay que reconocer su cercanía con, Beltrones, todos lo saben.

El otro podría ser, HUMBERTO ROBLES POMPA, muy peleonero nomás, a los demás, con todo respeto, no les veo posibilidades, están agazapados, viendo cómo se dan los otros y a ver si les toca, en fin, llegó un Delegado, Meade, no creo que necesite meses para planchar esto, total, al final, será una decisión que tomaran “Alito”… y Manlio, así es la democracia en el tricolor.

DOLORES ¿A QUE VINO?

El pasado miércoles estuvo en, Obregón, la Secretaria de ¿Seguridad? DOLORES DEL RÍO, quien se supone vendría acompañada de la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, y no, y pues esperando que trajera algún anuncio importante, salió con su discurso, ya muy chorreado de; vinculación social, percepción positiva, mismo que le secundó el Alcalde, JAVIER LAMARQUE.

La cuestión, aparte de lo repetitivo, que no dan resultados sus programas, que no son malos, pero no asustan a la delincuencia, muy bien organizada, su nueva visita se da en un marco de un mes de, mayo, que pinta, para terminar con decenas de muertos, ya van dos dígitos y apenas estamos a día 8 del mes.

El otro punto, es que le da por firmar pactos en, Colonias, y resulta que, en la primera, Villa Bonita, y todo ese polígono alrededor, no cede la violencia, es ahí donde esta focalizado el problema, y no hacen nada, más que rondines, filtros, y cero inteligencia.

¿Por qué no llegan y revientan las casas donde están los “picaderos”? ni modo que no sepan, pero es la maldita colusión, y una política presidencial de “abrazos, no balazos” y ya lo confirmo hasta el propio, Presidente, los delincuentes son seres humanos, no usare la fuerza pública, no reprimiré, y vean pues como esta; Cajeme, Sonora, el país, muerte, desparecidos, feminicidios, todos los delitos al alza, y AMLO insiste que con sus programas sociales resolverá todo.

Así que pues lamentablemente, en, Cajeme, aunque anuncien despliegue de más elementos, las cosas seguirán igual o peor, al igual que en Sonora, chequen lo que está pasando con, productores agrícolas, ganaderos, vilmente extorsionados, cobrándoles piso, y así no se ´puede, muy permisiva la autoridad estatal, federal, y una Secretaria de Seguridad, Del Río, no apta para el puesto, y el Gobernador, ALFONSO DURAZO, aguantando el pacto político que hizo con ella ¿Qué culpa tienen los sonorenses?.

VACUNAS CADUCADAS

Todas las vacunas que están poniendo a jóvenes, adolescentes, en Sonora y el país, de la marca Astra Zeneca, están… ¡caducadas! desde el pasado 4 de abril, y la respuesta oficial de la autoridad de Salud, es que no hay problema y por “decreto” extendieron su fecha de caducidad ¡Que irresponsables!

Sin ningunaficha técnica de COFEPRIS, y de autoridad o dependencia que corresponda, hacen esto, que ojala no tenga secuelas, pero este es un acto criminal, no es posible que el Doctor, JOSÉ ALOMÍA, un galeno con experiencia, se preste a esto, por razones políticas y no científicas, que avale un laboratorio ¿Esta es la transformación?, repito, ojala no haya secuelas, y quienes vayan a ir a un centro de vacunación, que les enseñen la botellita antes de inyectarlos, la fecha de caducidad, y cada quien responsable de ponérsela o no.

MOCHES

Seguimos, como siempre, con el problema de “moches” en los gobiernos y sus programas, se advirtió en el de regularización de automóviles “pafas” y es lo que está sucediendo con el REPUVE, en, Obregón, y todos lados.

Los mismos “líderes” de organizaciones PAFAS, funcionarios, pidiendo dinero; 500, 1000, 1500, pesos, según la necesidad de las personas, que tienen que trabajar, y no pueden perder horas de tiempo, que hacen adrede en los centros, para que aparezca el funcionario o “coyote” con la mejor disposición de ayudar y la gente lo hace, por no perder tiempo.

Esto será y redundará en algunos millones de pesos a repartirse entre; funcionarios, líderes, gestores, metiéndole goles, otra vez, al Contralor, GUILLERMO NORIEGA, quien, si no hay denuncia de por medio, no actuará…la clásica, pues, nadie lo hará, ningún ciudadano, porque trabaja o por miedo.

Ojalá, Noriega, mandara a unos “encubiertos” a hacer un trámite, y que graben, que ofrezcan mochada, pero hay que tener voluntad política, si es que realmente hay un combate a la corrupción. Pero pues el antecedente ahí está, la licitación de placas, tarjetas de circulación, fue amañada, por funcionarios de, Hacienda, y no paso nada, y les va a ir muy bien, el no mentir, no robar, palabras y frases huecas, la corrupción no tierne color, y máxime si llegan con hambre.

AMPAROS

Interesante la posición fijada por el dirigente de CANACO, GUSTAVO CÁRDENAS, en el sentido de que no se llegó a acuerdo con el OOMAPASC, están violando las normas, sí a cobros, quienes deban, pero no a retroactividad de 5 años, eso es ilegal, empresas y ciudadanos, no deben pagar las omisiones del organismo operador.

Nunca han demostrado que se licitó, ni en, Obregón, ni en, Navojoa, primera ilegalidad, debía haberse publicado, 3 días seguidos en medios impresos locales, estatales ¿Dónde está esa prueba?

Moches de 35 % en el caso de, Navojoa, y 25% en el caso de, Obregón, un robo y reparto descarado entre EROAGUA del tal, García, con pésimos antecedentes en BCN, pero llegó con apoyo gubernamental, con la indicación de “encajar la uña” en todos los municipios MORENA.

Reitero, está en manos de empresarios, pagar o ampararse, todo indica que en, Navojoa, contratarán despacho de, Mexicali, que esta recuperando dinero, al estar ganando Amparos, así que ahí está el camino, legal, y con justa razón y derecho, que quieran utilizar la CANACO, COPARMEX, CANACINTRA, y sus afiliados.

¿Y la cartera? el mismo, Alcalde, JAVIER LAMARQUE, reconoce, que recibió cartera vencida por más de 1, 400 millones ¿Por qué no se concentran en eso? ahí sí, hasta corte que hagan a los que no pagan, ¿Por qué fiscalizar agua de 5 años atrás?

¿Dónde quedó el dinero de North Collect y las otras 3 empresas que cobraron el trienio pasado? solo, Patiño, el “TOCHO” MÉNDEZ, y MARISCAL tienen la respuesta, y los dos primeros repitiendo de puesto… ¡Chulada!.

DESALADORA

Pues ya anunció el Gobernador, ALFONSO DURAZO, arranque de Desaladora instalada en el “Cochorit” que surtirá de agua a; Empalme, Guaymas, San Carlos, que bien, solo quisiera saber si ya se reparó en total la tubería colapsada en ambos municipios, o el desperdicio andara entre el 40 al 50 % como cuando arranco el Acueducto Independencia.

Va a costar mucho dinero a la CEA la operación mensual, y la gente se acostumbró a no pagar sus recibos, y más desde que llegó MORENA al poder en ambos municipios, hay que ayudar al “pueblo”. LO del Módulo “B”, lo que sería llevar agua desalada, Hermosillo, pues no esta en la agenda estatal, ni en la federal ¿Pero ¿Qué tal Acueducto para territorio Yaqui? más de mil millones de pesos, tirados a la basura, al modo, por aquello del Plan de Justicia, y la Presa “Oviachi” seca, el “Novillo” ahí va para allá; y en el, Mayo, por igual, “Mocuzarí” seca totalmente, la “Pilares” debe andar por las mismas.

En serio, que problema se viene para el sur si no llueve, se va a paralizar y colapsar la economía, si no hay programa de siembra 2022- 2023, se va a resquebrajar el tejido social y todos los delitos se irán al alza ¡que panorama!, Dios quiera llueva a cántaros allá arriba, y no en las ciudades, porque en el caso, Cd. Obregón, adiós el bacheo que se trae, Lamarque, y seguirá “Bacheme”, y en la capital, TOÑO ASTIAZARÁN, recarpeteando por todos lados ¿Cómo le hace? ¿Por qué no replican esto ayuntamientos MORENA?, son gobierno estatal y federal…de no creerse

AMLO...REGALANDO DINERO

El Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de gira por Centroamérica, y los mandatarios encantados, porque el Presidente les hará llegar apoyos de sus programas, miles de millones de pesos, bueno, hasta afiliación al IMSS, para que gocen de sus beneficios, como ya lo recibirán 25 mil guatemaltecos.

¿Y los mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud? ¿Cómo repartir lo que aquí hace falta, por ejemplo, al Sector agropecuario? Es dinero de los mexicanos, aquí hay carencias, no somo una potencia económica para andar repartiendo recursos a otros países…y de gorra, pero pues así son los Presidentes que pretenden instaurar modelos de gobierno subsidiarios, socialismo pues, te doy apoyo, pero te controlo políticamente, esta es la 4T.

PACTO

Tanto que les tira a los empresarios aspiracioncitas, Fifis, neoliberales, AMLO, pero ante la galopante inflación, que ronda el 8 %, y estamos en, Mayo, no le quedo otra al Presidente que recurrir a ellos para firmar un Pacto, como los que se hicieron el siglo pasado, para tratar de contener a erse jinete de la apocalipsis que es la inflación que está pulverizando el salario, esperemos surta efecto, de lo contrario, descomposición social, ya de por sí, no nos la acabamos con la violencia, y súmele hambre, desempleo, y un ejemplo será el sur de Sonora, si no llueve…al tiempo.

OTRA VEZ, INVASIONES.

Al igual que el amague de pseudo lideres en el, Mayo, con el apoyo de la SEDATU, pretenden quedarse con predios agrícolas, y terrenos donde ya hay negocios establecidos, en, Cajeme, “líderes” pretenden invadir terrenos privados para dárselos al “pueblo”, que manoseada esta esa palabra.

Uno de esos, un señor Del Pardo, pretende invadir o lo hizo, un terreno del empresario, RODRIGO BOURS, porque él no pertenece al “pueblo”, que solidez de argumento.

¿Y la Ley? ¿Y el respeto a la propiedad privada?, o sea ¿A mi no me vengan con que la ley es la ley?, como dice el Presidente, y no es por defender a, Rodrigo, sino al Estado de Derecho, a la propiedad privada, si hay necesidad de terrenos para construir casas, para eso esta el Ayuntamiento, Gobiernos estatales, para solucionar, sin violar la ley, es por demás, que incertidumbre se vive con la 4T, inhibe inversión.

