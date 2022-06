PRI, Se come al! PRI!... pleito cupular, Manlio vs Alito, terminará en tribunales

Comparta este artículo

Vaya y cruenta lucha cupular que hay en el PRI, y no tanto de la militancia, sino del dirigente, Alejandro Moreno, utilizando como escudero a un Delegado, Jorge Meade, para romper, lo cual ya iniciaron, con el grupo que encabeza el exgobernador, Manlio Fabio Beltrones, un tiro que seguramente terminará en Tribunales toda vez que concluyan los procesos legales, estatutarios, de imponer a, Onésimo Burrola y Iris Sánchez como dirigentes.

Lo de menos es la legitimidad política, para lo cual andan en gira las fórmulas, será la jurídica, la de estatutos, y la de, Alito, contra, Manlio, que quedó en evidencia esta semana, cuando , Meade, cuestionó el papel del empresario, Ricardo Mazón, en un “road show” de medios que tuvo con columnistas esta semana, en dónde lejos de conciliar, parecía, al dar argumentos, coordinador de campaña de, Onésimo Burrola, y cuestionando a un miembro de la otra fórmula, Pascual Soto, que no cumplía los estatutos.

Total, ha sido una de dimes y diretes desde que inició este proceso, que ha desnudado la división y también la traición, ahora que perdieron el poder el año pasado, y se están haciendo giras para quedarse con un partido que está en la lona, muerto, pero pues debe haber relevo de dirigentes.

Y el descabezadero ya inició, tumbaron de la CNOP a, Humberto Robles Pompa, y dieron posesión a, Sara Thomson, y también se echaron a, Álvaro Enciso, y tomo posesión, “Chayo” Rodríguez, o sea, las traiciones también iniciaron.

Creo, ante la coyuntura que vive el PRI, la mejor fórmula es la de; Zaira Fernández Y Pascual Soto, al margen de que los quieran estigmatizar de claudilleros o que tiene las manos metidas, Mazón, y por ende, Manlio, van a imponer a, Burrola, un tipo desarraigado, desparpajado, que puede ser dirigente, pero no líder que necesita el tricolor en estos momentos.

Obviamente el, Delegado, Meade, quiere que impugnen, Zaira y Pascual, al igual que quien preside la Comisión de Procesos, Wenseslao Cota, para tener elementos para que el CEN jale el proceso y den manotazo e impongan, lo que harán, sí, pero que se verán cochis, y la fórmula de, Fernández-Soto, tenga los elemen- tos jurídicos para el proceso que harán en el PRI y ante tribunales.

Tampoco, Cota, impugnará, hasta que se den los tiempos, y recordar que es gente de, Manlio, que se la sabe de todas, todas, para este tipo de casos, un tipo con mente fría, que, llegado el momento, sabrá como cobrar facturas, en este pleito cupular.

Lo raro es que hasta el propio, Burrola, aceptó en entrevista de radio con, Juan Carlos Zúñiga, que Zaira y Pascual, habían cumplido con la documentación, ante un audio que les mostró, Juan Carlos, y no tuvo más remedio que aceptar, y Iris Sánchez, con una cara de dónde me meto, y se puso a arremangar la camisa, fue un tremendo “oso” de ambos, y toda- vía impugnaron, por cierto, desilusión y no de pocos, con Iris, porque sienten que también los traicionó, cuando ella firmo el desplegado, exigiendo democracia, y se fue a, ciudad de , México, y firmó allá, y se alineo con Alito.

En fin, veremos el curso que toman las cosas de este proceso, el 24 de junio es el día de la elección ¿Llegará a eso? sabe, el CEN si quiere se puede aventar el tiro, ya inició el proceso poniendo a su gente en carteras, pero la clave es la imposición, que,

si la hace, darán elementos para la futura impugnación de, Zaira-Pascual.

Lamentable lo que sucede en el tricolor, obviamente en Palacio de Gobierno, encantados, el PAN, MC, como el PRI se “come” al ¡PRI!, que la tiene muy difícil aquí y en la nacional rumbo al año que entra, donde estará en juego la “Joya de la Corona” el Estrado de México, la entidad que aporta más votos y, Coahuila, los dos últimos reductos del PRI, que, de perderlos, ya no tendrán ninguna gubernatura de origen, de no creerse.

ALIANZA

Por eso esta semana, PRI-PAN-PRD firmaron de nuevo Alianza, para sobrevivir, después de lo que paso en, Quintana Roo, el pasado domingo, fueron solos, cada quien, por su lado, MORENA, ganó, y ellos solo un dígito de votos, de hecho, el PRI, arañando llegar al 3%, está en riesgo de perder registro estatal. Cabe señalar también, y ojo, MC en la elección solo fue “presencial” muy baja votación tuvo, pero muy vago, Dante Delgado, dijo que no a la alianza, pero después, que habrá que ver próximos meses, el proyecto, que debe estar listo para, Enero del 2023.

Obviamente, Delgado, intentará vender cara la ficha, para sumarse, quieren a, Juan Zepeda, como candidato en el Estado de México, va a querer también la candidatura presidencial, quizás para, Luis Donaldo Colosio Riojas.

El PRI no puede exigir la candidatura, menos para, Alejandro Moreno, que es el proyecto, por eso se quiere apoderar de las dirigencias estatales, pero este personaje, ni en, Campeche, gana.

El PAN va empujar por la candidatura; Senadora, Lilly Téllez, Gobernadora, Maru Campos, bueno, hasta el sonorense y senador, Damián Zepeda la quiere. Lo que, si es un hecho, y reitero, si la oposición no va con un solo candidato (a) ¡adiós! de por si difícil, ya con MORENA con el mayor número de gubernaturas, la chequera, los militares, que dicen estar enojados por los “abrazos, no balazos” por tanta humillación ante el crimen, que busca subsanar, AMLO, dándoles; Aduanas, Puertos, Construcción de obras, y pues la delincuencia operando en elecciones, poniendo en riesgo la democracia, lo que poco le importa al, Presidente, con tal de imponer, por las buenas o malas, violando la ley, la 4T...y ahí la lleva.

¿MORDAZA? ¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Esta semana se celebró, nada que celebrar ante tanta muerte de periodistas en este sexenio, la libertad de prensa, hubo un evento en Palacio, en donde el Gobernador, Alfonso Durazo, ponderó que hay libertad, que no le gusta la crítica, pero que la acepta, que no le gusta que le “doren la píldora” y que está alejado de vanidades.

Y luego el Director del hoy Sistema de Comunicación Estatal, con un discurso por el estilo, hasta hizo mención de, Julio Scherer, cuando le quitaron el periódico y fundo Proceso, y que en este gobierno hay libertades etc., el discurso de cada 7 de junio.

Pero también salieron a relucir los “convenios” en donde aceptaron tácitamente, que se da, de acuerdo a la penetración del medio, el “Share” pues, la audiencia, más ahora que hay tantas plataformas, o sea, sesgado, más ante tanto periodista independiente, portales etc... la vara no la miden igual.

Miren, en esto de los convenios, pues es una forma, medio, que utiliza el gobierno, para informar, y contratan a medios, al margen de los canales oficiales, como lo es, Radio Sonora, TELEMAX, no le veo problema, aunque la población estigmatice esto como “chayote”.

El problema, es que se utilice el convenio para comprar conciencias, baste recordar aquella frase célebre del Presidente, José López Portillo; “No pago para que me peguen” y que se acabe la crítica, la buena, no el golpeteo; también se anunciaron mesas de trabajo, para ver cómo ayudar a que periodistas tengan prestaciones, lo cual anuncio, AMLO, también...pero habrá un comité, que va a “palomear” a quien sí o no ¿Así como pues? Y todos los 7 de junio, es la misma El detalle es que, en este Gobierno, las conferencias del Gobernador, Durazo, los martes, son casi monólogos, en donde solo se anuncian grandes inversiones (que no inician) y no se da margen a preguntas, a críticas, como el infierno de inseguridad que hay en la entidad, Sallard, controla, y solo le da el micrófono a “Lord Moléculas” o “Lady Kenianas” no hay críticas, se vive el surrealismo en este gobierno, todo está bien, nada mal ¿A quién engañan? Y luego en el Congreso se aprobó una iniciativa, que la veo bajo dos vertientes, por un lado, coacción a la libertad expresión y por otro lado frenar a una población, que acostumbrada a ver asesinatos, como algo normal, como sucede en, Obregón, a utilizar redes sociales para subir fotos de cadáveres, de gente asesinada.

Se aprobó una modificación al, Código Penal, por lo cual ahora quien difunda crímenes, cadáveres, puede alcanzar una pena de cárcel hasta por 10 años, y pues, por un lado, cuando te prohíben algo, más lo haces, veremos, si la gente se anima y sube fotos o videos.

Por otro lado, los medios manejan la nota roja, es parte de la chamba, del ejercicio de la profesión, y lo seguirán haciendo, creo, con imágenes “difusas” que no se vean las caras o los charcos de sangre.

El problema lo veo con los Colectivos, como el de “Madres Buscadoras” que suben fotos de esqueletos, prendas, con el objetivo de que alguien, con eso, pueda identificar a un familiar, yo me pregunto ¿Van a detener a Cecilia Flores y demás Buscadoras? ¿Se van a aventar el tiro ese?, creo falto socializar, y artículos BIS.

Bien, lo aprobado, para evitar que la población a través de redes sociales, suban fotos y videos, que nos denigra como sociedad, no contribuye; pero mal si se pretende coaccionar la libertad de expresión.

TRIGO ¿BUEN FUTURO?

Esta semana fue destruida en, Ucrania, uno de los más grandes almacenes de granos como bien se sabe, Rusia, es el mayor productor de granos, Trigo, en el mundo.

Esto repercutirá a nivel mundial, porque habrá escasez de granos, de alimentos, más inflación, alimentos caros y, por otro lado, los futuros de granos en la Bolsa de, Chicago, se irán para arriba los precios, y eso es buena noticia para productores del Valle del Yaqui y Mayo. Por eso, que importante que se venga una buena temporada de lluvias en las cuencas, allá arriba, para que haya agua en las Presas y se asegure el ciclo 2022-2023.

Este día se oficiará una Misa, que concelebrara el, Obispo, en la Presa “Oviachi”, para quienes son creyentes, la oración, la Fe, puede, así que, a asistir, productores, familias de, Ciudad Obregón, esta dura la sequía, si no llueve, habrá problemas de suministro a la población y por otro lado, colapso en la economía, si no hay programa de siembra, es la realidad.

PUNTO DE ACUERDO

A propósito de, Trigo, esta semana la Senadora, Lilly Téllez, subió, junto con el Senador por, Sinaloa, Mario Zamora, Punto de Acuerdo, para que la SADER, pague a productores del sur de Sonora, apoyos que les deben de ciclos anteriores, millones de pesos les deben, que les caerán bien ante la situación que hay, aparte que es un derecho, y ante el panorama de sequía extrema que hay.

La Senadora, Téllez, junto con el, Senador, Zamora, darán seguimiento a esto, no solo se quedará en un Punto de acuerdo, que es “papel higiénico” para gobiernos, más a este que destina miles de millones a programas clientelares, y no a inversión productiva, como apoyar al campo, a producción de alimentos. Y esto es un trabajo que debería hacer la diputada del VI, Distrito, Gabriela Martínez, pero no, los diputados de MORENA, federales por, Sonora, solo ocupan el escaño para levantar el dedo en línea ¿O miento? ¿Qué hizo el exdiputado y hoy Alcalde, Javier Lamarque, por productores y Cajeme? nada... y ganó.

Que increíble, si hay dinero para; Cuba, Honduras, y ahora hasta, Marcelo Ebrard, anunció programa para jóvenes en, Los Ángeles, California, en la mera cuna del capitalismo, en una de las entidades más ricas de EUA, que genera riqueza, empleo...pero para quienes producen alimentos en, México, no hay dinero, no les pagan, y aparte sufren el acoso de la delincuencia organizada.

Por cierto, otra vez, amenazan a la Senadora, Téllez, por su posición crítica, al señalar que la delincuencia es un brazo político de MORENA ¿Mintió? ¿Qué está pasando en elecciones locales?

ENTRADA, SONORA-SINALOA

Pues la exigencia del Gobierno de, Sinaloa, hizo mella, ante las pésimas condiciones, del lado de Sonora, al entrar o salir de ambas entidades, pura tierra, como 2 kilómetros, una vergüenza, y pésima imagen para el turismo y ciudadanía que transita por ese tramo.

Se lanzó la licitación, SCT, hay 4 empresas, 3 foráneas, y una local, de, Navojoa, el único detalle, que la constructora local, es del hermano del Alcalde, Mario “Mayito” Martínez.

No hay impedimento, quizás sea la mejor propuesta, pero se presta a conflicto de intereses, tráfico de influencias, ya se verá en la decisión y reacciones de quienes concursaron.

GUAYMAS...DRENAJE

Pues los Guaymenses tendrán que seguir aguantando, aguas negras, drenajes colapsados, tuberías, hasta quien sabe cuándo, porque la Alcaldesa, Karla Córdoba, anunció que será julio cuando se inicien las obras, 400 millones, que invertirá la SEMAR, con el Vicealmirante, Rogelio Bello Aguilar , al frente.

Qué bueno, pero se “salió” la Alcaldesa, cuando anunció que se lanzarían licitaciones, es adjudicación directa, como todas y el sello del gobierno federal, Son obras necesarias, por salud pública, y que pegarán duro en el sector comercial del centro del, Puerto, cuando le entren ahí, cerrarán comercios, y será por meses, se dejó de invertir en infraestructura, y a pagar las consecuencias.

HOME PORT...NO SE PUEDE

Es importante la obra del, Home Port, en Peñasco, sin lugar a dudas, y para esto el Gobernador, Alfonso Durazo, se reunió con empresarios, pero no estuvo el que demando y tiene parada la obra, William Garduza, de IPIDSA, lleva años en litigio y seguirá, hasta que le paguen, la obra la ganó él y al finalizar el, Gobierno de, Guillermo Padrés, asignaron la obra a otra empresa, y se robaron el anticipo, más de 50 millones.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58