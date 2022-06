Acueducto "picado"... destacamentos ¿Para qué?... PRI, hay una firma clave

Comparta este artículo

Esta semana, ante la grave escasez de agua que hay en, Nuevo León, el Gobernador, SAMUEL GARCÍA, dio cuenta y subió video en redes, de lo hecho por un ganadero, tiene un lago, no represo, en su Rancho, producto de robo de agua, no muy alejado a la realidad a lo que sucede en el tramo del Acueducto Independencia, esta “picado”, tiene tomas ilegales y la autoridad no ha hecho nada.

El Gobernador, García, señalo que haría un recorrido por toda la zona para checar y detectar tomas en; Ranchos, Huertas, etc., y haría las denuncias penales correspondientes, cuál debe ser, inhumano lo que hizo ese ganadero, y al parecer desde hace años, vaya contubernio que tenía.

Contacte a dos ex funcionarios y me confirmaron, desde el sexenio pasado hubo 3 denuncias, de acuerdo a ellos, pero en dos Ranchos no pudieron entrare porque en la entrada los recibieron con Rifles AK-47, y piernas les hicieron falta para salir corriendo y el otro Rancho, de un poderoso ganadero, empresario, intocable.

Uno de ellos me dijo, si el Gobernador, ALFONSO DURAZO, CONAGUA, CEA, investigan, sobrevuelan la zona donde está el tramo del Acueducto, se llevarían sorpresas, y no lo dudo, aunado a que mis fuentes son confiables, conocían sobre de esto.

¿Qué es imposible por la presión y válvulas? ¡Por Favor! este picado el poliducto de Guaymas-Obregón y Guaymas- Hermosillo, y tienen que llevar combustible en pipas, negocio que hacen un par de empresarios de, Obregón y Navojoa, que tienen de socio a un funcionario del gobierno estatal, no va a estar con tomas el Acueducto.

Pero si no se hizo nada el sexenio pasado con esto, menos ahora, por aquello de que los delincuentes son seres humanos, tienen derechos, aunque afecten la sustentabilidad de una región, y ni modo que no den cuenta, en las mesas de control, que hay “huachicoleo” de combustible y de agua, pero les vale, hay intereses más fuertes y una autoridad muy permisiva.

VAYA ROBO Y EL AVIÓN

Es inconcebible, inadmisible, que a estas horas, no hay detenidos por el robo, de película, de 20 contenedores en, Manzanillo, que contenían metales preciosos, caros; oro, zinc, plata etc… operación que duró horas, que implicó maniobras de operadores para poner los contenedores en tráileres, y salir como si nada, frente a autoridades aduanales, militares, pero pues hay colusión con el crimen organizado, y los de “verde olivo” aparte de ser humillados, se prestan a esto, con el poder que les ha dado el Presidente.

Y lo otro, el avión de carga, detenido en, Argentina, que salió de, Querétaro, iban iraquíes, venezolanos, de manera ilegal, ¿Qué fue lo que descargaron en, México? ! armas! nomás imagínense cuantas, para quienes eran, y salieron las unidades del, Aeropuerto, igual que en, Manzanillo, como si nada, para dar cuenta hasta que punto esta llegando la colusión del crimen con este gobierno, ya apoderada de varias regiones del país, incluido, Sonora

ALTAR

Ahí esta lo sucedido en, Altar, sobre la carretera, donde fueron encontrados 3 ejecutados, un periodista, haciendo su trabajo, y que, por la vereda, la terracería, al lado de la carretera, le llega un convoy de carros, y le arrebatan el celular, le gritan, entrégalo, y lo hizo…o entrega la vida.

El punto es que todo esto sucedió y dieron cuenta policías, que estaban en el lugar, por los hechos ocurridos, y no hicieron nada, nomás se quedaron viendo, ahí está el video en redes sociales, y no es la primera vez que sucede esto, en esa región, todos esos municipios viven bajo el azote de la delincuencia organizada, y una Guardia Nacional y policías estatales, municipales, fingiendo demencia, apegados a la política federal de AMLO… “Abrazos, no balazos”, y el país, este sexenio, rompiendo récord de muertes, 100 a 115 diarios.

BACUM

Esta semana, fue ejecutada, frente a familiares en la, Laguna de Náinari, saliendo de un, Gimnasio, la Regidora de, Bacum, VERÓNICA MONTIEL, crimen que seguramente quedará en la impunidad, no resuelven el de, ABEL MURRIETA, y el de cientos más, menos este, otro más al expediente de la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, quien también esta semana le pegó una “chamaqueada” al Gobernador, ALFONSO DURAZO, con un programa que presentó el sexenio pasado.

¿El móvil del crimen? Pues le tocará a la autoridad resolver, aquí el punto es que en, Bacum, ya habían asesinado a un funcionario, el entonces, Secretario, VÍCTOR ARMENTA, y un ex Alcalde, ROGELIO ABOYTES, fue detenido en la frontera, por intentar pasar con documentos falsos, y resulto que tenía antecedentes en EUA, y aun así fue candidato y ganó, salió libre, y todavía contendió por otro partido, en la elección del año pasado, para dar cuenta cómo se las gastan los partidos y purifican a la gente.

Lo doloroso, aparte de quitarle la vida, es que lo hicieron frente a su hijo o hija, y otro familiar, algo que cargarán para toda su vida, y necesitara, sobre todo su familiar directo, ayuda psicológica, su vida se la cambiaron, le arrebataron a su madre de una manera cruel

¿Cuánto costo quitarle la vida a la Regidora, Montiel? ¿3 mil? ¿4 mil? ¿5 mil? eso es lo que vale la vida y la “tarifa” el pago que le dan a un sicario en, Obregón, de los municipios más violentos, que hasta ayer sábado ya llevaba 31 o 32 muertos en el mes, otra vez, dos dígitos, y el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, ni se inmuta, sus datos, y aparte tomado pésimas decisiones

5 CASAS… ¿PARA QUÉ?

Pues resulta que el Alcalde, Lamarque, a solicitud de los “floreros” de la Guardia Nacional, accedió a conseguirles 5 inmuebles, incluida casa del migrante, para usarlos como destacamentos, para así estar más cerca de lugares donde hay más incidencia del crimen…o para echar la “mona” lo más probable ¿Cómo creer que combatirán a seres humanos que tienen derechos, aunque sean delincuentes? ¡Por favor! es una matadera mensual, y no dan, ni darán resultados.

Y quien brincó esta misma semana, ante la decisión del Alcalde de militarizar aún más la ciudad, lo fue el ex Alcalde, RICARDO BOURS, en entrevista concedida a, Soledad DURAZO.

Directo, como siempre, Ricardo, cuestionó esa medida, dio un claro panorama de lo que se vive en el municipio, y que inició en el trienio del ex Alcalde, ROGELIO DÍAZ BROWN, fue vendida la plaza a varios grupos, y pues hoy, Cajeme, está pagando las consecuencias de esto.

Hasta el mismo Presidente lo reconoció, esta semana, y mal que lo haya dicho, que la incidencia de crímenes, es baja, en donde solo hay un grupo que domina la plaza, y lo dijo el ¡Presidente!, no puede ser.

Preocupa a, Ricardo, y a todos, el hecho de que intervengan militares en las ciudades, ya que, y coincido con él, no son muy apegados a los Derechos Humanos, podrían cometer errores, atrocidades, la ley no los faculta, ni para el IPH.

Otra verdad señalada por, Ricardo, en el caso de, policías, que hay buenos, pero ellos no saben de los acuerdos, arreglos, que se hacen “arriba” los jefes, y en algunos de los casos, caen abatidos, lo que ha sucedido, y en, Guaymas.

Hay que hacer limpias, mejorar la capacitación, prestaciones, tal como lo señaló reiteradamente cuando fue candidato, y mucho trabajo de prevención en lo local, algo que no pueden hacer la milicia, quienes por la estructura que tienen, no pueden tomar decisiones, si no vienen de arriba, y no se equivocó, Ricardo, en los señalamientos que dijo, conoce el tema, lo ha vivido, y tiene el pulso de lo que sucede en, Obregón, en materia de seguridad y en lo político.

¿Va a dar marcha atrás el Alcalde, Lamarque? lo dudo, y esperemos no haya consecuencias, como tampoco esperar que cambien las cosas a nivel estatal, ya era para que fueran removidas de sus puestos la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, y sobre todo, DOLORES DEL RÍO ¿Qué está haciendo esta mujer al frente de la Seguridad Estatal? y no es misoginia, ni violencia de género, es un asunto de capacidades, tener a alguien, hombre o mujer, en puestos delicados sin eso, es corrupción también.

Pero pues pueden más los pactos políticos, que la salvaguarda de una población en total indefensión, que esta viendo en lo, local, estatal, y nacional, como se recrudece la violencia, muertes, y un Presidente, AMLO, que reiteradamente ha señalado que no cambiará de política, la señal que la delincuencia es un brazo político que utiliza y utilizará en las elecciones del 2023 y sobre todo la del 2024… al tiempo

¿CÁRTEL INMOBILIARIO?

Mucho ruido, y de que pensar, la detención del Notario, ENRIQUE AT, por efectuar operaciones simuladas, junto a una mujer, lo que me hizo recordar el caso del Cantinero de, Navojoa, que, sin saberlo, era dueño de Hectáreas en, el Vado del Río, en una operación que intervinieron un par de, Notarios, uno de, Navojoa y otro de, Hermosillo.

Usurparon la identidad del, Cantinero, y se hizo una operación a favor del ex funcionario y ex dirigente del PAN, Juan Bautista Valencia, quien, por cierto, fue el operador en, Granados y Huasabas, para que productores de ahí cedieran derechos de agua al ilegal Acueducto Independencia. Esta personade, Navojoa, honesto, se presentó en el Ayuntamiento, presidido por, JAVIER GÁNDARA, para hacerles saber que no era dueño de esas propiedades, que por favor lo deslindaran de eso, que, si hubiera sido un vago, el señor, se “sienta” en esos terrenos, estaba su nombre en la operación, o mínimo hubiera exigido que le entregaran el dinero de la compraventa simulada.

El hecho es que la detención del Notario Enrique AT, ha dado pie a lo mucho que se ha señalado que en el sexenio pasado opero un “Cártel Inmobiliario” que involucro a; Fedatarios, funcionarios, empresarios, que no lo dudo ni tantito, pero está en manos del Contralor, GUILLERMO NORIEGA, y el Fiscal, ROGELIO LÓPEZ, dar seguimiento a esto, y si hay voluntad política del, Gobernador, de que se investigue y a ver que resulta.

Pero de que hay operaciones irregulares, eso siempre se ha dado, pero nunca se ha atacado de fondo, por los fuertes intereses económicos, políticos, que se han dado ¿Romperá con esto esta administración? Lo veremos.

DESALADORA “COCHORIT”

No ha querido informar la CEA, su Director, JOSÉ LUIS JARDINES, que ya entro en operación la , Desaladora, ya está enviando agua a, Guaymas y Empalme, algunas colonias ya están recibiendo agua con normalidad, pero también es un tiradero, un desperdicio, por tuberías colapsadas y drenaje, que va implicar que salgan más “socavones” y aguas negras.

¿Por qué no informan? ¿Por qué no se aventaron un evento para que luciera el Gobernador, ALFONSO DURAZO? sabe, lo que sí, es que, con el inicio de operaciones, empiezan los costos de operación, entre 11 y 13 millones de pesos mensuales, pero con un detallito, a la gente, como en, Tabasco, la acostumbraron a no pagar el recibo, y la costumbre se hace ley.

Los Cabildos de, Guaymas y Empalme, deberían autorizar un incremento del ¡40%!, tiene un retraso de 15 años que no han subido las tarifas, por razones políticas, y con mas razón desde que llegó MORENA al poder, parte del populismo, pero eso cuesta dinero.

Así que la CEA, el Gobierno de Sonora, Hacienda, tendrá que subsidiar el servicio, no hay de otra, como también la SEMAR, que ahora son constructores y albañiles, tendrán que levantar calles para reconstruir todo, que será la ruina, para el comercio del centro de la ciudad, durará meses esto.

Y pues a ver, tal como lo señalo el propio, Gobernador, Durazo, se tiene que trabajar en proyecto de Desaladora para la capital, ya sea saliendo el tubo de, Guaymas o de la Costa, de Bahía Kino, para solucionar el problema de abasto.

Hay nuevas tecnologías, plantas con uso de paneles solares, que abarataría el costo de operación, y se le daría sustentabilidad a, Hermosillo, y se acabaría el problema y división que hay en el sur, ya ahorita con el sistema de presas casi seco, a puro pozo estarán, Obregón y Hermosillo, destinando recursos, rehabilitando pozos, abriendo, el consumo humano es vital y prioritario, en, Nuevo León, Monterrey, ya hay protestas, gente haciendo paros, están sin agua, no llueve…y se la roban, aparte, productores, ganaderos.

PRI ¿QEPD?

Pues se salió con la suya “Alito” el dirigente nacional del PRI, y con marrullerías jurídicas, olvídense de lo político, impuso, a reserva de lo que digan tribunales, a la fórmula, ONÉSIMO BURROLA-IRIS SÁNCHEZ.

A eso mando al Delegado, JORGE MEADE, y lo hizo, de manera desaseada, como también, aparte de la división y fuga que se viene a otros partidos, salió a relucir las traiciones, toda vez que perdieron, cedieron la gubernatura a MORENA.

Y se veía venir esto, después de que “Alito” mando por un tubo a ex dirigentes, quienes le plantearon la salida, y les dijo no, e inicio el descabezadero en la CNOP, y carteras, aspirantes, quienes firmaron desplegado exigiendo democracia, algunos se alinearon, al diablo las convicciones, y otros se replegaron.

ZAIRA FERNÁNDEZ, y Pascual Soto, por razones obvias, salieron a dar rueda de prensa, para informar que impugnaran y se irán a Tribunales, ya hay antecedentes en dos entidades, en que el CEN del PRI ha perdido, al tratar de imponer, y coartar derechos de militantes, aspirantes, o sea, tomaran protesta, Onésimo y Iris, pero el último out, no ha caído. Al que se le quito lo institucional y le salió lo revolucionario fue al todavía dirigente, últimos días, ERNESTO DE LUCAS, al cuestionar e irse a la yugular al dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO.

Como exigir y pedir a la militancia, a la sociedad, apoyo, si salen con esto, en pocas palabras señaló el “Pato”, y es cierto, están en la lona, perdieron, era la oportunidad de abrirse a un proceso democrático, después de años de no practicarla.

Por cierto, en este entramado jurídico de entrega de documentación oficial de lo que hizo el CEN, clave será una firma, y será de, KIKI DIAZ BROWN, hay un silencio sepulcral del “Roger”, quien aspiraba, y cercano a, MANLIO FABIO BELTRONES, la ex diputada ¿Se alineará al CEN o al PRI-Sonora?

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58