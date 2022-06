Se cumplió firma clave... PRI, quebrado, y sin patrocinador... Guaymas, mal y de malas.

Comparta este artículo

Se cumplió lo comentado en pasada colaboración, fue clave, en una Comisión espuria que se formó desde el CEN del PRI, la firma de la cajemense, KIKI DÍAZ BROWN, para dar forma a la documentación, sacando por fuera a, ALFONSO MOLINA y WENCESLAO COTA, que dio pie a la imposición de, ONÉSIMO BURROLA y IRIS SÁNCHEZ, como dirigentes, quienes tomaron protesta, el pasado domingo, casi de forma clandestina.

Y lo que son las cosas de la vida, las deslealtades, traiciones, el día que le dieron su premio a, Kiki, la Secretaria de Gestoría Social ¿? ese mismo día, fue expulsada del PRI, la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, quien le dio trabajo, primero como diputada, y luego como Sub Secretaria de Desarrollo Social, que también fue que le dio margen para tener dos casas en exclusivo conjunto residencial en, San Carlos.

Y por las mismas, su primo, ROGELIO, quien pretendía dirigir al PRI, también se sumó a los que le dieron la espalda al PRISonora, que exigía democracia, algo que nunca habían practicado, pero estaban ante la gran oportunidad, al perder o ceder el poder a, MORENA, y se apegó el “Roger” a los lineamientos del CEN, y se le olvidó la diputación y la Secretaría que ocupo el sexenio pasado, y vaya que la sacó jugo, con varias trapacerías que hizo, al igual que cuando fue Alcalde.

En fin, los primos, DÍAZ BROWN, son un par de ejemplos, de que las intereses, están por encima de convicciones, principios, y pues mientras, el descabezadero sigue, y hasta inventan puestos para acomodar a sus gentes.

Tal es el caso de, CARMEN AHUMADA, que le inventaron una Secretaría, de “Vinculación con la Sociedad” ¿? O sea, Kiki, Gestoría Social, y Ahumada, vinculación, saquen conclusiones, ni al caso, pero con croqueta mensual

PRI…QUEBRADO ¿Y AHORA?

Y lo peor para ONÉSIMO y IRIS, está por venir, el partido está sin dinero, deben de multas, de la elección del año pasado, 8 millones de pesos, las prerrogativas, por los resultados que obtuvieron, de 2 millones 500 mil pesos, se vinieron abajo, rondan entre 1 millón 500 mil, 1 millón 700 mil, mensuales.

El Instituto Estatal Electoral, empezará a descontar de las participaciones, el adeudo, lo que agravará la crisis financiera del tricolor, tal como lo aceptaron en rueda de prensa esta semana.

Y más peor, porque hicieron a un lado a uno de los principales patrocinadores del partido, el empresario, RICARDO MAZÓN, aunque señalaron que, en este nuevo PRI, hay cabida para él…y, Iris, traicionando, olvídense del séptimo piso.

¿Y ahora? ¿Cómo le van hacer? Los comités municipales, están de membrete, cerrados, sin dinero, y ni visos de que empresarios le quieran meter dinero.

Yo me pregunto, ¿Tiene el Regidor y hoy dirigente, ONÉSIMO BURROLA, la capacidad, oficio, relación con la gente de dinero para jalarlos y que le metan recursos? Prácticamente es un desconocido en sectores empresariales, y dudo que vean en él a un líder, y menos ahora que MORENA tiene el poder.

Ahora, IRIS SÁNCHEZ, como dirigente del sindicato de jornaleros de la Costa, quizás tenga margen de conseguir recursos con los “agrotitanes” pero; MOLINA, SALAZAR, BAY, CISCOMANI, SIERRA, CASTELO etc. ¿Le van a meter dinero al PRI?, el Gobernador, Alfonso Durazo, dará cuenta ¿Le llevarán contras?

Caro le va a salir a, Alito, en Sonora, lo que hizo, sí, había que romper con el grupo hegemónico que domino al PRI y bla bla, pero no cuidaron las formas desde el CEN, ni acuerparon al partido, por los intereses del dirigente nacional, que se quiere apropiar del partido, ante una eventual candidatura presidencial, que no se le dará, o en su caso, nuevamente repartir candidaturas a sus allegados, y él mismo, como lo hizo el año pasado, para blindarse, y tener fuero.

Recordar que el día que recibió a los dirigentes, a quienes los “bateo” ante solicitud que se fuera, ese mismo día, el gobierno federal le mandó un mensaje, llegaron agentes de la policía, MP, a una de sus múltiples propiedades en, Campeche, le tienen guardado un buen expediente de las trapacerías que hizo como, Gobernador, lo tienen bien agarrado, así que Alito, no soltara la mazorca.

Tan es así, que a solicitud de otra reunión que pidieron los ex dirigentes, incluido, MANLIO FABIO BELTRONES, dijo que sí, pero ya no en privado, sino en asamblea, reunión de consejo, y que se anoten en asuntos “generales” por tratar.

Y vino la reacción de ellos a través del ex dirigente y actual Coordinador de Senadores del PRI, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, solicitando al; PAN, PRD, no hagan ningún acuerdo con, Moreno Cárdenas.

Y en Palacio Nacional, en, MORENA, pues tirados de la risa, viendo como se hace giras el PRI al interior, tienen en “Alito” a su mejor Aliado, y van con todo para llevarse el año que entra, los dos últimos reductos originales del PRI; Coahuila y la “Joya de la Corona” el Estado de México, que, si se los llevan, se consolidará MORENA, y muy probable repitan, con la “corcholata” que pongan;

CLAUDIA, MARACELO O ADÁN. PRI-CONGRESO

Otro problema para el dirigente, ONESIMO BURROLA, la interlocución con los legisladores del PRI, quedo claro en su último mensaje del hoy ex dirigente y legislador, ERNESTO DE LUCAS, que “tronó” contra la imposición, y estuvo acompañado por; NATALIA RIVERA, ELLY SALLARAD, KARINA ZÁRATE, “claudilleras” y que se la jugaron con la otra fórmula.

Así que complicado el panorama para esta nueva dirigencia, que puede ser interina, si la Sala de Guadalajara del TEPJF, echa para abajo la imposición, ante impugnación presentada por; ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, a quienes se les violentaron sus derechos políticos, tan es así, que en, Chiapas, hace unos días, el Tribunal tumbo a la dirigencia, impuesta por “Alito”, y no hay dirigencia.

Si esto pasa en, Sonora, con el PRI, pues a reponer el proceso, se invalidan nombramientos, por eso el apuro de la actual dirigencia, y Delegado, JORGE MEADE, de desmantelar el Consejo Político, en los próximos dos meses, es un mugrero lo que pasa en el PRI, lo cual tendrá que analizar el PAN y MC, que al igual que en, Ciudad de México, riéndose como el prinosaurio se hunde, y ni se diga en Palacio.

GUAYMAS, MAL Y DE MALAS.

Donde siguen empeorando las cosas es en el Puerto de, Guaymas, San Carlos, el Valle, cada semana se recrudecen las cosas, no para la violencia, que puede afectar a uno de los principales puntos turísticos, y que es una de las apuestas grandes del Gobernador, ALFONSO DURAZO, la transformación del Puerto, y el anuncio de múltiples inversiones, millonarias, para tal efecto,

Hace dos semanas, a plena luz del día, “ponchallantas” en, Guaymas y San Carlos, por parte de grupos delincuenciales que se pelean por la plaza, persecución y balas, luego el fin de semana pasado, y tendenmcia nacional, el ataque al Bar “Bartina” repleto de jóvenes, a donde llegaron sicarios, y mataron a un empleado ¿Mensaje porque no pagan extorsión?

Y este fin de semana, 4 o 5 muertos, y lamentablemente se encontró sin vida a otra mujer, Guaymas, es donde mas mujeres han desparaecido, donde mas han muerto, ahora toco el caso de, Amairani, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el mar, y deja en la orfandad a una niña de 5 años.

¿Cuántas más? Seguramente habrá protestas de colectivos feministas, reclamos frente Palacio municipal, las declaraciones de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, con su narrativa de siempre…y los nulos resultados de siempre, otro expediente más para el archivo. Y Seguiremos viviendo, como lo hemos comentado, en ese surrealismo, el Gobierno estatal y federal, con otros datos, mientras el mes de, mayo, fue el peor a nivel nacional, y también en el Estado.

Se están batiendo récords, ya hay mas crímenes de los que hubo con; FOX, CALDERÓN Y PEÑA NIETO, y todavía faltan 2 años y medio para que se vaya, AMLO, que al paso que va, dejara entre 250 mil y 300 mil muertos, porque no cambiara su política, y es replicada por gobiernos locales de MORENA, aunque hagan anuncios.

Vean nomas esta semana, DOLORES DEL RÍO, Secretaria de Seguridad y la Fiscal, Claudia Indira Contreras, en, Tucson, Arizona, dando conferencias de lo que hacen aquí en Sonora, de sus “modelos” de operación….y la entidad en llamas, secuestrada la población, sectores productivos, por criminales.

Previo a esto, visita a, Guaymas, para firmar ootro convenio, que reforzarán acciones, la narrativa de siempre, y todavía salieron con una estrategia, que, de seguro, puso a temblar a la delincuencia, bien organizada, pues resulta que la brillante idea, es que empresarios hagan grupos de ¡WhatsApp! Y que la SSP, pondrá un “Arco” en, San Carlos, para que queden en video los registros de autos que pasen por ahí, como si esto frenará la atrocidad que harán, sabiendo que para el Presidente, son seres humanos, y tienen sus derechos. Por cierto, al parecer y según comunicado, el bar donde sucedieron los hechos, cerró por un tiempo, por eso no me queda duda de que se trata de extorsiones, y esto es un mal augurio para prestadores de servicios en, San Carlos.

Y luego sale la Fiscal, Contreras, a señalar que no tienen reporte de ¡ninguna extorsión! ¡Por el amor de Dios! Que ciudadano, empresario, productor de; Guaymas, Obregón, Caborca, San Luis, Hermosillo, se atreverá a denunciar, a sabiendas de que habrá consecuencias para ellos, empleados o familia, con una autoridad permisiva y dependencias policiales y de justicia que no dan resultado...y coludidas.

Y el martes pasado, en conferencia de prensa semanal, del Gobernador, ALFONSO DURAZO, a pregunta de una reportera, de que si había “pactos” el contesto que no, respuesta políticamente correcta, pero ve uno lo que está pasando en, Guayamas, Obregón, Caborca, San Luis, de los municipios que mas aportan a la violencia, e índices, sobre todo, Cajeme, uno se pregunta ¿Qué es lo que pasa en estos municipios?, por ejemplo, Cajeme, no cede dos dígitos mensuales, y no desde ahora, desde que inicio la administración de, ROGELIO DÍAZ BROWN.

Se vendió la plaza a 3 grupos, y hasta hoy las consecuencias, que se agravan aún más por la política de “abrazos, no balazos” ¡ah! pero no se preocupen ciudadanos de, Obregón, en el verano elementos de la GN ocuparan de “hotel” Escuelas públicas, para estar más cerca de los ciudadanos, y responder rápidamente a los recurrentes, Códigos Rojos.

Por cierto, el tiempo de respuesta, toda vez que avisan del C5 de la capital, es de 10 a 15 minutos, lo mismo en, Guaymas, y todos lados, no hay tecnología de punta en comunicación… y también mucho miedo de confrontar al crimen, eso sí, llegan y ponen la clásica cinta amarilla, periciales, toda la parafernalia, y se van, y a esperar el siguiente ataque.

CHIHUAHUA

Consternación en la Iglesia Católica por el asesinato de dos sacerdotes, Jesuitas, de una comunidad de, Chihuahua, congregación a la que pertenece el PAPA FRANCISCO.

Y todo, por asistir a un guía de turistas, que venía, herido, y se refugió en el , Templo, creyendo que salvaría su vida ahí, nada de eso, hasta ahí llegaron los sicarios, y le quitaron la vida, a él, y al par de sacerdotes.

¿El móvil? el resultado de un partido de Base Ball, el dueño del equipo es un criminal, un jefe de plaza, que no estuvo de acuerdo con algo, y ordenó el ataque, que falta de respeto a la vida, que sanguinarios, a que degradación hemos llegado, aunado a la polarización que hay en el país, y una autoridad, un Presidente, muy permisivo, y que no cambiará, y una delincuencia empoderada.

Obvio, en su homilía de los miércoles, el Papa, Francisco, condenó los hechos, lamentando el clima de violencia que se vive en, México, al igual que comunicado y carta de todo el Episcopado mexicano.

Y la respuesta de, AMLO, fue mesurada, no quiere problemas con la iglesia católica de, México, menos con el Sumo Pontífice, la aceptó…pero lo echó la culpa, de nuevo, a gobiernos anteriores, sobre todo a su villano favorito, FELIPE CALDERÓN.

Y en, Celaya , Guanajuato, hasta una granada, en plena luz del día, tiraron en un restaurante- bar, el sicario iba directo con una pistola a matar a alguien, fallo, salió del lugar, pero volvió, y tiro una granada, previo salieron los que pudieron y los demás a resguardarse bajo mesas y atrás de la barra, ahí quedo registrado en las cámaras… y así esta todo el país, ya usando granadas en lugares públicos, nadie esta salvo ¿Pasará, llegaremos a esto en, Sonora? Para allá vamos, lamentable y cruda realidad.

OOMAPASC

Vaya nota y reportaje de TRIBUNA de esta semana, que desnudó, puso en evidencia, primeramente, las condiciones en las que trabajan los empleados, y segundo, ¿Qué hacen con los ingresos?.

Para lo primero, hubo reacción el mismo día, por la tarde, ya tenían mobiliario, sillas nuevas, bueno, hasta las cajas receptoras de pagos, con tambos, abajo, por si se cae el dinero, no hay papel para imprimir recibos, los hacen a mano, un total atraso, nomas falto que utilicen maquinas de escribir, a ese grado esta la eficiencia y modernización del Organismo operador.

¿Y los dirigentes sindicales? Pues los han de tener bien $$$ para que no vean por su gremio, así son los líderes sindicales, ellos con sus arreglos cupulares, y los trabajadores no tienen acceso a esos arreglos, quedan fuera. Que las maquinas propias, AQUATEC, no les sirven ni los bujes, pero pues a rentar, ahí esta el negocio ¿Verdad, Patiño, Tocho y Cía?, mientras las colonias anegadas de aguas negras, total, no dan una, y a ver que pasa en el verano, aseguraron que no habrá “tandeos”, que invertirían en pozos…pero no lo hacen en lo básico, que es la operación. En lo segundo ¿Qué hacen con los ingresos? Ya también esta casa editorial detallo, y con datos oficiales, las millonadas que se gastan en sueldos, hasta crean plazas nuevas, y lo que sustraen en complicidad con, EROAGUA, no tienen llenadera, y un Alcalde, JAVIER LAMARQUE, que se hace el “enojado” con la administración pasada, y con otro mes de dos dígitos en ejecuciones, y tomando pésimas decisiones.

