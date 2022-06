PRI Sonora, contra, "Alito"... hoy elecciones ¿Intervendrá delincuencia?

Comparta este artículo

Vaya que se pondrá interesante el relevo de la dirigencia del PRI, porque por primera vez, algo inédito en el tricolor, habrá competencia entre dos fórmulas, si es que el dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO, muy ocupado hoy con la elección que definirá su futuro, no se avienta una aberración jurídica, con tal de imponer a su fórmula, ONÉSIMO BURROLA y IRIS SÁNCHEZ CHIU.

Una semana de mucha tensión, de dimes y diretes, pero se mantuvieron firmes los aspirantes, que hasta desplegado sacaron solicitando al CEN sacara las manos, pero el Delegado, JORGE MEADE, vino con esa instrucción, de imponer la decisión de Alito, y por lo pronto no lo logró.

Se registro una fórmula, ZAIRA FERNÁNDEZ y PASCUAL SOTO, que, aunque “claudilleros” , creo es mejor fórmula, y porque llegaron al registro legitimados con 1500 firmas y apoyos comités municipales, mientras, Onésimo y Iris, sin ninguna, solo con la venia del CEN y Alito, el descaro y obvia intromisión del centro.

Aquí cabe recalcar la molestia de aspirantes, y militancia, con, IRIS SÁNCHEZ, porque firmo con ellos el desplegado de no intromisión y luego se fue a la ciudad de, México, y firma allá, y se alinea al CEN, lo que consideraron una traición, pero, en fin, la traición es parte del ADN de los partidos políticos.

Todavía el día del registro, estaba duro el jaloneo, propiciado por, Meade, y estuvo a punto de haber un tercer registro, el de, EMETERIO OCHOA, pero no se hizo, porque darían margen con esto a, MEADE y al CEN, de jalar la elección a la ciudad de México. En fin, se dieron ambos registros, se avaló la documentación de ambas fórmulas, y eso que BURROLA Y SÁNCHEZ, no presentaron firmas de apoyo, que era un requisito, así llevan toda la ventaja; FERNÁNDEZ Y SOTO, y se verá el día de la elección, si es que no mete las manos el CEN, que tiene 72 horas, pero hoy, Alito, muy ocupado y preocupado por la elección de hoy.

Si pierden; Hidalgo y Oaxaca, que siempre ha sido gobernado por el, PRI, con Moreno, habrán perdido 10 gubernaturas, y solo les quedaría, Estado de México y Coahuila, ¿Quién hubiera pensado esto? el otrora partido hegemónico, con solo dos gubernaturas, Estado de México, y Coahuila, que tendrán elección año que entra, que, si las pierden, ya no tendrán ninguna, y sin fichas para alianza 2024.

Y pensar que toda esta problemática del relevo PRI-Sonora, es el deseo de “Alito” de ser candidato de la Alianza en el 2024, si es un personaje impresentable, vean nomas lo de los audios que salieron a relucir, primero el de matar de hambre a periodistas, filtrado por la Gobernadora de Campeche, LAYDA SANSORES, hija de quien fuera Gobernador, dirigente, y cacique, CARLOS SANSORES PÉREZ.

Y luego, revira, MORENO, él sacando otro audio, de llamada con el Senador y ex Gobernador, franquiciatario del PV, MANUEL VELASCO, sobre amenazas contra él, por parte del Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, que de parte del Presidente, que se irían sobre él, por no haber aprobado la Reforma eléctrica.

Se pusieron, en evidencia, los implicados en estos dos audios, primero, el espionaje telefónico y segundo, la política de alcantarilla que hay en, México, el mugrero de siempre. En fin, hay tiro en, Sonora, al parecer los príistas, se “destetan” por primera vez del empresario Séptimo piso de Torre del Vado del Río, y de, MANLIO, que esta con, MORENO CÁRDENAS, como siempre, con bajo perfil, pero aguas, pueden salir con alguna cuestión jurídica de último momento, que a estas alturas, no creo que se dé.

Ahora, que ZAIRA Y PASCUAL, son “claudilleros” funcionarios de la administración de la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, pues sí, pero no se les puede estigmatizar por eso, que la pelearon los mismo de siempre, sí, y todo lo que quieran, cierto, así es el PRI, pero tiene que haber un relevo.

La clave para, ZAIRA-PASCUAL, de llegar, que es lo que debe de pasar, es darle una sacudida al tricolor, están muertos, en la lona, y una tarea muy difícil, revivirlo, debe llegar la democracia, nuevos cuadros, romper cacicazgos…y no tendrán recursos, más que para la nómina, otro problema, vamos a ver qué pasa próximos días.

ELECCIONES

Hoy día de elecciones en 6 entidades que renovarán gubernaturas, Hidalgo y Oaxaca, al igual que lo que paso en, Sinaloa y Sonora, todo parece indicar que, OMAR FAYAD y ALEJANDRO MURAT, entregarán a, MORENA, cuidando sus intereses, aunque puede darse una sorpresa, todo puede pasar.

Lo interesante también será la elección en, Tamaulipas, Durango, y Aguascalientes, en manos del PAN y que van en, Alianza, con PRI y PRD, con candidatura de origen blanquiazul. Ojo con lo que suceda en, Durango, por ser parte del triángulo dorado del crimen organizado, hoy de “gente de bien” según , AMLO, y Tamaulipas, ya se verá si hay intervención del crimen organizado, como sucedió en, Sinaloa, y se cumple la premisa y señalamientos de la Senadora, LILLY TÉLLEZ y de PORFIRIO MUÑOZ LEDO, en el sentido de que el Crimen organizado es el brazo político de MORENA, tal como se vio el año pasado en la elección de gubernaturas de la región pacífico, todas se las llevó MORENA.

Y si a, MORENA, le va bien hoy, y se lleva varias gubernaturas, más difícil el panorama para el 2024, con más de 20 gubernaturas, y AMLO con sus brazos políticos; la delincuencia y los militares, a quienes les está dando mucho poder.

Para la oposición, no habrá de otra, más que cerrar filas con una sola candidatura, que hoy marcan a, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS y la Senadora, LILLY TÉLLEZ, como las opciones, repito, hoy, ya se verá la coyuntura cuando arranque el proceso, lo que sí, si hay varios candidatos, ganará, MORENA, la oposición real, debe ir con una sola candidatura.

¿La tiene ganada MORENA el 2024? Pues tendrán muchas gubernaturas, la chequera, pero también una población muy dividida, polarizada, harta del inquilino de Palacio Nacional, de sus políticas no sabemos cómo reaccionarán.

Y ojo también, otro dato, decidirán jóvenes y mujeres el rumbó del país, serán 49 millones de mujeres las que votaran, los rangos de edades, juntos con jóvenes, entre los 18 y 40 años, pueden pasar muchas cosas, creo no está ganada para MORENA, ni perdida para oposición, dependerá de factores; económicos, sociales, violencia, polarización, hartazgo, no será una elección tranquila, el régimen con todo su aparato contra opositores, cueste lo que cueste, AMLO, se irá con todo para que siga la 4T.

¿Y LAS CONSTRUCTORAS LOCALES?

Pues con la novedad que la SEMAR, aparte de reconstruir el Puerto de, Guaymas, las tuberías colapsadas, también se encargará de la construcción del tramo, Chihuahua- Guaymas, y por asignación directa.

Así que ya van 3 obras, por lo pronto, en las que no intervendrá el Gobierno de Sonora, ni Constructoras locales; el Parque Fotovoltaico en, Peñasco, una constructora de fuera, negocio de, Bartlett, Houston, Palacio Nacional.

Y todo parece indicar, que los 9 mil millones en inversiones que ha anunciado, Durazo, seguirán la misma ruta, como saldrá el recurso de Fondo Aduanero, pues se las llevará el centro toditas, así que, si hubo compromisos de campaña, pues no se van a poder cumplir, más lo que se pueda hacer con el presupuesto estatal.

Por cierto, ese programa de construcción de carreteras en comunidades rurales, de forma “artesanal” para darle trabajo a la gente, pues a ver si no pasa lo de, Oaxaca, a la primera lluvia, se levantaron las que hicieron.

Inadmisible no hacer obras con; Ingenieros, maquinaria, arquitectos etc… pero es la política de AMLO, que se ve en el INFONAVIT, por eso ya no hay desarrollos de vivienda social, porque AMLO le da el dinero a la gente para que ellos hagan sus casas, remodelaciones… y compran carros, una auditoría, no la pasan los beneficiarios.

Esta como el programa “Tu escuela” el dinero a asociaciones de vecinos, para que ellos construyan escuelas o remodelen ¿Han visto una en, Obregón, Guaymas, Hermosillo? ¿O en algún otro municipio? ¿Y el dinero, los millones de pesos dispersados? ¿Dónde están?

GUAYMAS, SIGUE EL INFIERNO

Esta semana fue balaceada una pickup, en la capital, por fuera de oficinas de productores de la Costa de Hermosillo, gente de bien, trabajadora, familia pionera en esa zona.

¿Por qué? advertencia de la delincuencia a que se sometan y paguen “piso” en campo agrícola que tienen en el Valle de, Guaymas, y con justa razón, como otros de esa zona, no se dejan, y no hay autoridad que los protejan, y andan con escoltas, productores y ganaderos. A esta familia de productores, la delincuencia les robo toda la cosecha de, Nuez, en, Guaymas, el campo cerrado, el empaque, de no creerse, que impotencia, repito, reitero, no poder producir alimentos, y las autoridades, sin dar protección a sectores productivos, población, y de rodillas ante la delincuencia.

Par de ejecuciones en el Puerto, uno de ellos, un Marino, o sea ni elementos de la SEMAR están seguros, que se supone llegaron, junto con la Guardia Nacional, a proteger a ciudadanos, y nomas se la llevan en la carretera en filtros revisando automóviles, o paseándose por las calles de, Guaymas, Obregón, y demás municipios, y la matadera sigue, Cajeme, cerró con 58 en Mayo, y no es tema en las mañaneras de, Javier Lamarque, mucho menos, los martes, en las conferencia del Gobernador, ALFONSO DURAZO, vivimos en un surrealismo.

APLICACIÓN ADN

Pero no hay que preocuparse, los comunicados de la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, y la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS con sus programas, mesas y anuncios que dan, deben darnos tranquilidad (sarcasmo).

Ahí está el anuncio de la Fiscal, de la aplicación para encontrar muertos, que suman según dato oficial de la FGES, hay 1,745, en medicina legal, SEMEFO, y en fosas comunes, sin ni siquiera un control de en qué gaveta están.

Una familia de, Cajeme, narro el calvario para encontrar a un familiar que enterraron en el Panteón del Carmen, en fosa común, tuvieron que abrir ataúdes, rentar una retro, o sea, la FGES nomas los entierra, sin una ficha de control, ubicación, y lo peor, que el cuerpo encontrado, lo tuvieron 3 años en medicina legal, con familia que les había entregado pruebas de ADN….y lo enterraron en fosa común.

¿Cuántos casos más como este? ¿Cuántos más desaparecidos? Se dice extraoficial, que hay más de 4 mil, para entender el trabajo del colectivo, las Madres Buscadoras, y por lo que pasa una de sus líderes, Cecilia Flores, a la buena de Dios, abandonada por autoridades, y asumiendo el riesgo de ir a, Sinaloa, a buscar a su hijo, con pico y pala, y el Presidente, en su mañanera, asegurando que ella y su familia, tienen protección, lo cual desmintió ella misma en su cuenta de red social…y ni la reciben

JUNTA DE TRABAJO…CORRUPCIÓN

Por fin cayó el hoy Sub Secretario, RUIZ, de la, Secretaría del Trabajo, a quien le atribuían el despido de dos Sub Secretarios, y 5 presidentes de la Junta Local de, Ciudad Obregón, algo nunca visto, en los meses que va de la actual administración.

Obvio salió a relucir el nombre del dirigente de la CTM, Javier Villarreal, quien por cierto trae en ascuas a proveedores Planta FORD, como la “mano que mecía cuna” detrás de, Ruiz, y resoluciones conflictos, Patrón-trabajador, más los “coyotes” de abogados que aprovechan la situación para llevar agua a su molino.

A tal grado las cosas, que esta semana cayeron en las oficinas de la Junta, en Hermosillo, la FAS y Contraloría, con, GUILLERMO NORIEGA, al frente, y se llevaron varios expedientes y documentación.

Esperemos que lleguen hasta el final de esto, y que rompan con estos vicios, y atoren a funcionarios que se hayan prestado a irregularidades, ya basta que la FAS y Contralorías, estén de “floreros”, lo que también es un hecho, es que la académica y ex consejera del desparecido CEE, hoy IEE y PC, OLGA ARMIDA GRIJALVA, no ha podido con el paquete, a ver si con esto, lo que sí, urge se den una vuelta por la Junta en , Obregón, la más corrupta en todo, Sonora, a tomar nota; Fiscal FAS, ROGELIO LÓPEZ Y CONTRALOR, NORIEGA.

Y QUE CORREN… ¡AL CONTRALOR!

En la pasada colaboración comentamos que la URA Ayuntamiento encontró elementos y resolvió que Regidora de MORENA, LEMUS, cometió irregularidades, delitos, que mínimo, obligaban a separación del cargo, pero no.

Resulta que el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, a quién despidió fue al ¡Contralor! JESÚS LEÓN FÉLIX, uno de los denunciantes, así que vaya poder de la, Regidora, y que, por favor, no salga, Lamarque, en sus conferencias, hablando de; honestidad, transparencia, que no tolerará corrupción y Bla Bla Bla, cuando se le demostró que hubo graves irregularidades ¿NO mentir? ¿NO robar ¿Y la autonomía de un Contralor?

Son los mismos, y hasta algunos repitieron, los claves, y mientras, el ex Alcalde, SERGIO PABLO MARISCAL, en visita la semana pasada por el, Mayo, junto a esa “joyita” de, RENÉ BEJARANO, el “Señor de las Ligas” famoso porque se metió dinero del empresario argentino, CARLOS AHUMADA, en los calcetines, saco y ropa interior.

MARISCAL, SARA VALLE, ROSARIO QUINTERO, deberían de estar enfrentando procesos legales, pero no, a gusto, mientras la ciudadanía de municipios que gobernaron, sufriendo las consecuencias de malos servicios y pésima infraestructura, pero pues se “purificaron” al estar con, MORENA, por lo visto, y que siga campeando la corrupción e impunidad.

DESALADORA, SÍ, PERO PRIMERO, TUBERÍAS

El Gobernador, ALFONSO DURAZO, señalo que dejara “legado” resolver problema agua, bien, como también, bien el señalamiento del alcalde, TOÑO ASTIAZARÁN, primero invertir en infraestructura ¿Para qué Desaladora sin esto? y en efecto, si hay desperdicio con la del Novillo a través Acueducto, y a punto de secarse el “Oviachi”, que problema social y colapso económico se viene, si no llueve.

