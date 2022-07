Otra vez, San Carlos, Caborca; en Altar, bien el Ejército, y Durazo... en Washington.

Comparta este artículo

Otra vez, San Carlos, escenario de violencia, ejecutan a una empresaria del ramo restaurantero, que cimbró a la comunidad , prestadores de servicios, y la reacción de la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, “No hay denuncias de cobro de piso”, como va a creer que empresarios pondrán en riesgo su vida, familias empleados, aunado a que los 3 niveles de gobierno no dan resultados, y la colusión del crimen organizado con policías, y Guaymas, el ejemplo, es el municipio donde más han ejecutado.

Y la reacción del gremio no se hizo esperar, aparecieron lonas de restaurantes que se traspasa, vende, renta, obvio, tienen miedo, en redes sociales, también hubo reacción, porque la señora Del Río, nomás se reúne con dirigentes, pero con restauranteros, no, los que se la rifan a diario, fines de semana, y que no se sienten representados por dirigentes de; CANIRAC, CANACO, otra dura realidad.

Y luego, el colmo, detienen a un “generador” de violencia, el nuevo concepto, ¡Ridículos! hasta para eso, un vil criminal, delincuentes, eso es lo que son, se lo llevan a la capital, sale de un juzgado de lo penal y fue… ¡ejecutado! ¿Qué no lo tenían en resguardo?.

ES obvio, lógico, que este individuo lo silenciaron para que no soltara la “sopa” de lo que sucede en, San Carlos y Guaymas, y en sus meras narices de la autoridad, afuera de un juzgado, y sin custodia.

Y en, Caborca, otra vez, noticia nacional, dramáticas escenas, video de por medio, de feligreses tirándose al piso, en Misa de Graduación, porque afuera ejecutaron a una persona que venía huyendo de criminales, quienes finalmente, lo emboscaron, le cerraron paso, afuera de la, Iglesia, y lo ejecutaron.

Y luego, Colectivo de Madres Buscadoras, encontraron tumba clandestina, con 9 cuerpos, todos con el “tiro de gracia”, es un cementerio todo, Sonora, donde le busquen, y escarben este colectivo, encuentran.

Por cierto, esta semana por venir, ajustes a la Ley “Ingrid” en él, Congreso para que no afecte el trabajo de quienes ejercen periodismo y colectivos de Buscadoras de restos, por aquello de videos, fotos, para identificación, pero sí, castigo para funcionarios que hagan esto y evitar que la población, que se estaba acostumbrando a subir fotos , videos, de cuerpos masacrados, eviten hacerlo, no podemos seguir viendo esto como normal, sobre todo en, Cajeme, contamina n el área para peritaje, aunque la FGES no sirva para nada, y degrada como sociedad

En, Ciudad Obregón, hasta el día de ayer, 12 ejecutados, otro mes de dos dígitos, y no llegamos a la primera quincena, y el titular de Seguridad, CLAUDIO CRUZ, señalando que delitos de alto impacto a la baja, al igual que el Alcalde, JAVIER LAMARQUE…pusilánimes, insensibles.

ALTAR

Y en, Altar, por fin, algo bueno que comentar, los del “verde olivo” muy humillados por la política de “Abrazos, no balazos” del Presidente, sacaron la casta, y una tropa de 16, enfrentaron a más de 60 delincuentes que querían evitar la captura de su jefe, que ya estaba sometido.

Hasta aguantaron ofrecimiento de 10 millones de pesos, para que lo liberaran, no cedieron, para eso están capacitados, entrenados, hasta que llegaron refuerzos. Obviamente la población, a resguardo, angustia, todo esto llevo tiempo, pero finalmente se logró el aseguramiento del criminal, lamentablemente hubo una baja, cayó abatido un militar, en cumplimiento de un deber.

Esto que sucedió en, Altar, es lo que se necesita, actuar, responder, ya no alcanzan los abrazos para tanto balazo y muerte, al igual que inteligencia para capturar a bandas que operan en; Guaymas, San Carlos, Caborca, Altar, San Luis, en todo, Sonora, es la realidad.

Vuelvo a recordar aquellos dos operativos en el sexenio de, EDUARDO BOURS, encabezados por el entonces, Procurador, ABEL MURRIETA y el entonces Comandante, ARMANDO PAVÓN REYES, en uno acribillaron a 40 sicarios, y en otro como a 20, nada de arreglos, y, Sonora, vivió en santa paz…hoy totalmente perdida.

¿Por qué? por pactos, venta de plazas a varios grupos, y hoy las consecuencias, que llevan años, pero que va creciendo, es inadmisible lo que está sucediendo en, San Carlos, Guaymas, cuya primer respondiente, la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, reiteradamente señala que “NO es mi tema” lo de Seguridad, claro, ella, tranquila, con 20 guaruras, autos blindados ¿Qué le importa?, Caborca, Altar, toda esa zona del Sásabe, bajo control ¿Por qué? el trasiego de drogas e indocumentados, que les genera muchos millones, algo a lo que no es ajena la autoridad, pero hay complicidad, reparto del pastel $$$.

WASHINGTON

Y mientras, Sonora, bajo metralla, y muerte, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, la Secretaria de Turismo, CÉLIDA LÓPEZ , dependencia en trámite, por cierto, no existe en el organigrama, y otros funcionarios, de gira por, Washington, D.C

Diferentes tipos de reuniones, una relacionada con, Turismo, mientras el principal punto turístico, bajo fuego, y aparte amague de la autoridad, de que no cierren, negocios, nomás ver cómo le hicieron “manita de cochi” a los de Makuaa Beach.

Seguramente este próximo, martes, en su conferencia semanal, Durazo, anunciará otros cientos de millones de dólares en inversiones, los “tacos de lengua” a que nos tiene acostumbrados cada semana… y no arranca nada.

Como ciudadanos, claro que queremos que se cristalicen las obras que ha anunciado, pero no arrancan, y pasan los días, semanas, va a llegar el primer informe ¿Yyyy?

Por cierto, de esta gira por la capital estadounidense, ningún comunicado de alguna reunión que tenga que ver con el plan de cambiar las vías del tren en, Nogales, algo que no es prioritario para el gobierno de EUA, involucra a altas dependencias.

Así que todo parece indicar, va para largo, o casi imposible, como me lo comento un agente aduanal, y un empresario de la frontera “No tiene la menor, idea, Durazo, de lo que quiere hacer”, así que saquen conclusiones a dicho proyecto, que le costaría mucho dinero a , EUA, cambios de infrstructura de todo tipo, a lo que no están dispuestos, ni es prioritario para ellos.

LOS MUNRO Y EL PAN

Este pasado viernes, se separó de la bancada del PAN, el diputado, ERNESTO “KIKO” MUNRO, previo ya había mandado carta al CEN del PAN, argumentando, más o menos, falta de democracia, fallos en acuerdos, que la dirigencia etc…, que puede ser, como también el berrinche, porque al llegar , GILDARDO REAL, le entregó la coordinación a, ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, merecida, por cierto, lleva una carrera parlamentaria, varias veces legisladora local, como también federal.

No le gusto a “Kiko”, y al igual que, DOLORES DEL RÍO, empezó a ofrecer su ficha, a MC, me imagino, muy caro lo que pidió, y encontró cobijo en el PES, partido que no tiene registro nacional, lo perdió en la elección pasada, y hará bancada con la diputada, PALOMA TERÁN, hija de, VICENTE” MIJITO” TERÁN, un zorro de la política, y que tiene bajo control este partido en, Sonora, y coloco a sus hijas en buenas posiciones. Y mientras, Munro, renunciaba al PAN, y se adhería a al PES, en, Puerto Peñasco, inicio la desbandada de panistas, Regidores, incluso que el Alcalde, JORGE PIVAC, cuñado de , Munro, que al parecer se irá a MC.

Es increíble lo que esta sucediendo en el PRI, PAN, y en sí, en todos los partidos políticos; pierden el poder, se pelean las cupulas, demandan, lo que nunca practicaron, la democracia, y a brincar a otro lado, el “chapulineo” clásico que se da cada 3 o 6 años, cuando el partido no te cumplen sus expectativas.

Es cierto, no a las imposiciones, y que los partidos vivan democracia ¿Pero la practicaron el PRI y PAN en, Sonora, cuando fueron gobierno? Muchos disfrutaron las mieles del poder, ahí están las casas en; Arizona, California, San Carlos, Kino, no quieren soltar la ubre y brincan para otro lado.

Y saco a colación esto, por el par de residencias que adquirieron los, Munro, en, Arizona, casi 3 millones de dólares por las 2 ¿De dónde mulas, Pedro? pues de la política, y por rumbos de la, Ventana, sector lujoso de, Tucson, un funcionario de MORENA, tiene… ¡2!, pero como no hay denuncia, el Contralor, GUILLERMO NORIEGA, no hará nada, así como tampoco hay denuncia de cobro de piso, o cuerpo del delito…nada que investigar.

Y los ciudadanos, la militancia, de espectadores, nomás viendo cómo se hacen giras arriba, que, por lo pronto y más probable, tenga consecuencias en el Congreso.

En un hecho, inédito, el PRI, puede que se quede sin bancada, ya, Ernesto de Lucas, anunció, y de manera abrupta, su separación, duro contra el CEN, al igual que, Natalia Rivera, aunque ella, más mesurada, ya anunció que se va, muy probablemente a MC. KARINA ZÁRATE, pegada a la barda, esperando el resolutivo de la Sala de Guadalajara del TEPJF, ante la imposición que hizo el hoy defenestrado dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO, que no hay día que le abran una carpeta de investigación.

Y en igual situación, ELY SALLARD, bajo perfil, a la expectativa, esperando a ver qué pasa, y en el PAN, pues el “CHAVALO” DÍAZ, ex Alcalde, Huatabampo quien puso a su esposa, SAGRARIO MONTAÑO, como diputada pluri en el Congreso, anunció su salida del PAN, lo que podría traer como consecuencia que la legisladora anuncie, como, Munro, que se separa de la bancada, lo que dejaría a, ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA Y ARMANDO “BIGOTES” GUTIÉRREZ, como mini bancada.

Por lo pronto, MC, ganando con esta desbandada de, Priístas y panistas, lo cual no hay que festejar, también, porque hay otra realidad, desnuda la falta de convicción, al no encontrar espacios, cuando ya se ejerció el poder, y ven que no hay futuro, brincan para otro lado.

¿Qué son activos valiosos, con trayectoria? Sí, pero esto que ahora piden, no lo exigieron cuando estuvieron en el poder, en el cargo público que ostentaron, eso sí, es criticable, y va para todos los partidos, y quizás, MORENA, lo viva en el 2024, hoy que están en el poder.

Por lo pronto, el PRI, se hundirá más, ahora sí está en la lona, por la imposición, ya sea porque ratifique a la dirigencia de, ONÉSIMO BURROLA Y IRIS SÁNCHEZ, y si la tumba el TEPJF, peor, a reponer proceso, otro , Delegado, llevaría meses, quieren desmantelar el Consejo Político, difícil, ese no lo controlan, de hecho, ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, los otros contendientes que “sentaron” a la mala, vía video, alertaron a la militancia a que no se dejen que descabecen el Consejo Político.

TRIGO-AGUA

En un predio del, Mayo, y avalado por AOASS, y ante presencia de productores, dieron cuenta del rendimiento que tuvo una variedad de Trigo que sembró un productor, en un predio, ¿Resultado? 18 toneladas por Hectárea y solo 3 riegos de auxilio,

Eso, creo, es una excelente noticia para productores de este cereal, lo más que se siembra en esa región, pero sobre todo en el Valle del Yaqui, porque también implica menos usos de fertilizantes, que, junto con menos riegos, bajan considerablemente los costos, y mejoran las utilidades del productor.

Ante la escasez de agua, hay que voltear a este tipo de variedades y ojalá surjan para otro tipo de cultivos, no hay agua, el cambio climático está afectando, y el gobierno tomando decisiones erróneas. Por otro lado, Presa “Pilares” ya desfogando agua hacia la Presa “Mocúzari”, o sea pinta bien el panorama para esa Región, en donde sigue el panorama igual, es en el Yaqui, el “Oviachi” mal, no ha recibido aportaciones, y a ver qué pasa con el “Novillo”.

Y lo peor, viendo hacia el futuro, es que ya se licitó el Acueducto que llevará agua del “Oviachi” a territorio, Yaqui, por aquello de que es parte del Plan de Justicia para la Etnia, un Tubo de 167 Kilómetros, que lo va a construir una Constructora de, Michoacán, el plan es abrir ¡20 mil Hectáreas! más a cultivos ¿Con que agua?, tendría que estar llenas, hasta el tope, todos los años, las presas, Oviachi y Novillo, imposible.

Otro Distrito de Riego ¿En manos de los Yaquis? Abrir canales, nivelar tierras, compuertas, oficinas administrativas, tecnología, etc. ¿Quién va a manejar eso?,¿Están preparados para eso? lo único que va a pasar, es que llegara menos agua al Valle del Yaqui, donde si se produce.

Y con otra, al final, ese Distrito y sus tierras, terminaran rentándoselas al sector privado y social, (como las 20 mil que les rentan desde hace años) una pésima, digo, otra mala decisión del presidente, el dinero para inicio de la obra lo liberan en agosto ¿Costo? 1, 700 millones de pesos, tirados a la basura, una obra innecesaria, cuando lo que necesitan los pueblos Yaquis, son potabilizadoras, no un Distrito de Riego.

40 PATRULLAS

Otras 40 unidades eléctricas llegaron a la capital para adaptarlas, adecuarlas, para después ser incorporadas al Departamento de Tránsito de Hermosillo, al igual que no hay día que anuncie una obra, una inversión, sobre todo de, carpeteo, el Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN.

Esto debe ser motivo de reflexión, para Alcaldes de otros municipios ¿Cómo le hace, Toño? Guaymas, Obregón, San Luis, Nogales, Caborca por ejemplo, son de MORENA, el Gobierno del Estado y federal, MORENA…y no hacen nada o muy poco, el Alcalde de, Caborca, pidiéndole dinero a los agricultores para comprar patrullas ¡por favor!.

En el Puerto, y San Carlos, están corriendo ríos de aguas negras, la gente está cansada molesta ¿Qué pensarán los turistas y ciudadanos extranjeros que viven en, San Carlos?, sobre el bulevar, Tetakawi, donde están los Restaurantes, sobre la calle, corriendo aguas negras, y en, Guaymas, peor la cosa, y en la capital, un Alcalde, originario del Puerto, del que fue Alcalde, diputado, haciendo las cosas diferentes…y es de oposición.

