Cae Caro Quintero y mueren 14 que participaron en el operativo

El pasado viernes, en una operación coordinada de cuerpo de élite de la Marina, y agentes DEA, fue capturado, por un perro “Max” escondido detrás de unos matorrales en una comunidad de, Sinaloa, RAFAEL CARO QUINTERO, y luego en algo, raro, que oficialmente no se ha aclarado, 14 elementos que participaron, murieron al “caer” el Helicóptero en que realizaron operativo.

La detención se dio a hora de su regreso de desairada visita a, Washington, del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ¿Casualidad? nada de eso, recibió órdenes, y las acató.

¿Qué consecuencias traerá esto? pues una realineación en los cárteles, obvio que aquí hubo una traición, se rompió un pacto, y a ver qué pasa en algunas entidades, sobre todo en, Sinaloa, Sonora, donde operaba, Caro, sobre todo, en el norte.

Así que; Caborca, Sásabe, Magdalena, Santa Ana, San Luis, Sonoyta, toda esa región, se pondrá más “caliente”, grupos contrarios intentarán quedarse con esas plazas muy redituables para el trasiego de drogas, y tráfico de indocumentados, a esto último también le entra la, Guardia Nacional, en la carretera, 300 a 500 dólares por automóvil o Van donde llevan migrantes a diario a, San Luis RC.

Por cierto, inoportunas y desafortunadas declaraciones del Alcalde de, Caborca, ABRAHAM “CUBANO “ MIER, al solicitar a los Padres de hijos que se dedican a vender droga, que se los lleven fuera del municipio ¡Por favor! tamaña estupidez de declaración.

Creo que a, Caborca, será el municipio, que más se tendrá que reforzar de Marinos y militares, por aquello de la detención de, CARO QUINTERO, de elementos de AMIC o PESP, pues quien sabe, ya no sabe la población y sectores en que Bando están, de policías municipales, sin comentarios, mejor ni hablar, Cajeme, Guaymas, el vivo ejemplo de colusión con delincuencia.

Y a ver en, San Carlos, Guaymas, Ciudad Obregón, que pasa, la violencia y ejecuciones van al alza, y las autoridades con nulos resultados, y lo peor es que cada vez que suceden hechos de impacto, La Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS y la Secretaria de Seguridad, salen con sus datos, fuera de todo contexto y realidad de lo que esta pasando.

“EL COMANDANTE”

Ahí está el caso del agente de la AMIC, “El Comandante” BENITO “N” familiar de quien fuera por muchos años Director de operaciones de la AMIC, Barrios, detenido en una operación también realizada por elementos de élite de la Marina, y también agentes de la DEA, aunque la autoridad local lo niegue.

Y luego, en la rueda de prensa que dieron, la Fiscal Contreras, señaló que “no estuvo enterada” ¡Por favor! ¿Cómo creer que les avisarían? Ni modo que no esté enterada que el enemigo lo tiene en casa, al igual que la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río ¿Cuántos elementos más de AMIC y PESP están coludidos con la delincuencia organizada?

¡Ah! y solo reconoció, oficialmente que se llevaron al “Comandante”, cuando salió una lista de por lo menos 3 elementos mas adscritos a la FGES, ahí nomas, lector, para dar cuenta de la podredumbre que hay en las corporaciones policiacas y de justicia. Y esto también quedó en evidencia, cuando previo a la detención de este “generador” oficial de violencia, parte de la delincuencia uniformada, fueron detenidos 5, quienes estaban “festejando” el asesinato de quien, creo, mato al empleado de la “Bartina”, quien fue detenido, trasladado a un Juzgado a, Hermosillo, y al salir, sin custodia, fue ejecutado, junto a otras personas, iba sin resguardo ¿Por qué?

Uno de los detenidos es miembro activo de la ¡Guardia Nacional! y otro, fue el policía, aquel, el del audio con el ex Comisario de, Guaymas, ANDRÉS CANO AHUIR, que le daba nombres de compañeros que no se alineaban, y le dio la orden de eliminar a uno de los que les nombro, para que los demás entendieran la “lección”.

Para dar cuenta pues, de la podredumbre que hay en la policía de, Guaymas, y porque los matan, y desafortunadamente, le están pegando muy duro al principal punto turístico, San Carlos, que cuando no ejecutan a alguien, encuentran “embolsados” como sucedió con los 4 encontrados en la “Manga” comunidad pesquera del Balneario, pero en el comunicado oficial, no ponen que fueron ejecutados a balazos.

¿Y CAJEME? PEOR

Y en, Ciudad Obregón, las cosas se están poniendo peor cada día, semana, mes, hasta el día de ayer ya se llevaban contabilizadas, 25 ejecuciones, así que muy probable el mes termine en 50 o más, dos dígitos, otra vez, desde que llegó, JAVIER LAMARQUE, a la Alcaldía, cambio de Comisario, llegó otro militar, Claudio Cruz, y nada de resultados, ni estrategia. Y lo lamentable es que en sus conferencias señalan que va a la baja los delitos de alto impacto, y esta semana, Lamarque, tomo otra decisión, pésima, para tratar de contrarrestar, no los delitos, sino la imagen de su gobierno.

8 MILLONES…A COMUNICACIÓN SOCIAL.

Las calles destrozadas, drenajes colapsados, un pésimo alumbrado público, y se le paga al concesionario, y el, Alcalde, JAVIER LAMARQUE, con el voto de la mayoría de regidores, redireccionó, 8 millones de pesos, destinados a infraestructura, hacia Comunicación Social.

¿Argumento? La población esta confundida, mal informada, Ciudad Obregón está bien, es una ciudad “mágica”. Sí, porque te desparecen, por el rugir de las metrallas, hasta en pleno día, sobre la, Náinari, la principal avenida de la Ciudad, ejecutados por todos lados, no importando si hay o no víctimas colaterales, esta de terror, hasta ayer iban 25 ejecutados o más, ya pierde uno la cuenta.

Y lo lamentable será, que esos 8 millones, serán destinados para “callar voces” o que medios, columnistas, reporteros, den notas fuera de la realidad, pintar, Obregón, dar la imagen de que todo está bien, allá ellos y la credibilidad, a la gente no se le engaña.

Esta es la reacción de, Lamarque, ante la realidad que lo rebasa, comprar conciencias, y mientras, el municipio, seguirá con sus problemas, y serios, en, inseguridad, infraestructura, y de “lengua” me echo un taco con el anuncio que invertirá más de ¡376! millones en obra pública, a ver quien se la cree.

DESALADORA…AGUA CARA

Aunque ya inicio operaciones y desperdiciar agua hace semanas, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, inauguró el pasado viernes la Desaladora “Cochortit” que surte agua a, Empalme, Guaymas, San Carlos. Y hasta un vaso de agua se tomó, la más cara que se haya tomado en su vida ¿Por qué? por los costos de operación de la Planta que tendrán que ser subsidiados por su gobierno, solo el ¡15%! del padrón de usuarios, pagan el recibo de agua de la CEA, pero eso no se lo dice el Director, José Luis Jardines.

Y aparte, lo grave y peor, es que, Guaymas, están colapsadas las tuberías tanto de, agua potable, como drenaje, ríos de agua negra corren por colonias del Puerto, en, Empalme, y sobre el bulevar Tetakawi en, San Carlos.

O sea, ya el subsuelo en ambos municipios, es una “alberca” y no tardan en salir más hoyos, socavones, y más rompimientos de tuberías, al incrementarse la presión.

Y ahí vendrá la apertura de calles por parte de la SEMAR, quien se encargará de reparar, y es hora que no inician, vendrá la temporada decembrina, y con calles abiertas, duro golpe a la ya menguada economía del Puerto, y súmele la inflación, pues panorama desolador, incierto, incluso para todo, Sonora, no está alcanzando el dinero para canasta básica, y esto incrementara la violencia, la descomposición del tejido social. En fin, el populismo de gobiernos locales, por razones políticas, de no incrementar tarifas de agua, saldrá cara la irresponsabilidad, en este caso, para la CEA , Gobierno de Sonora, porque tendrán que financiar la operación de la Desaladora o dar la orden de incrementar tarifas, lo que no creo que hagan.

PLAN SEQUÍA

Señaló el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que el Gobernador, ALFONSO, DURAZO, tiene un plan para afrontar la sequía y se le va apoyar, desde CONAGUA, es de imaginar. El detalle es que se trata de bombear más profundo de la Presa “Novillo” aguas que por cierto la dependencia está reteniendo, mientras en el Mayo, la “Pilares” está trasvasando al “Mocúzari”.

Es cierto, ha estado mejor la temporada de lluvias en aquella región, y no tanto en la cuenca que alimenta al “Oviachi”, mi pregunta es , la retención ¿Es para satisfacer demanda de la capital? ¿Está incluido en ese plan, Ciudad Obregón y Valle del Yaqui? Esta semana hubo reunión de Cámaras empresariales con directivos del DDRY, encabezados por, LUIS ANTONIO CRUZ, quien les “pintó” el panorama, tanto del agua, como lo que pasara si no hay siembra ciclo 2022-2023.

Para que se den una idea, si no llega al Oviachi el agua suficiente, si la temporada de lluvias es regular o mala, más de ¡60%! de tierras se quedarán sin cultivar, o sea, si son, por decir, 200 mil hectáreas las que se siembran, pues 120 mil, no se podrán, ya sabrán lo que conlleva esto, un colapso para economía de, Cajeme, que depende del sector primario, y conllevará alza en índices, aparte de violencia, desempleo, robo, la gente tiene que comer, por las buenas…o por las malas.

Así que primero, pues a esperar que llueva el resto de este mes, agosto, a ver que pasara, y segundo, que sucederá con el “Novillo” si recibe suficiente aportación ¿Solo para la capital? ¿O también Obregón y el Valle? que también es, Sonora

INDEMNIZACIÓN

Esta semana en entrevista con, Soledad Durazo, Adrián Lebaron, integrante de la familia que fue masacrada en “Las Moras” por rumbos de, Bavispe, le informó que un Juez de, Dakota, EUA, resolvió, ordenó, una indemnización de 1400 millones de USD a las familias de los fallecidos.

Obviamente para que se de esto, tiene que intervenir el Departamento de Estado, del Tesoro, Agencias federales, porque el dinero tiene que salir del Cártel mexicano que ordeno la ejecución, se tendría que sacar el recurso de activos decomisados o de futuros decomisos, por parte de la DEA.

El detalle es que, LE BARON, le señaló a, Soledad, que el día que reciban alguna indemnización, una parte será para la familia de, ABEL MURRIETA, el abogado de ellos, en la investigación para dar con el paradero de los asesinos, algunos ya detenidos, por cierto.

El dinero, no devuelve la vida de un ser querido, pero si repara, en parte, se hace justicia con alguien que hizo, de la procuración de justicia, una forma de tener una mejor comunidad y entidad, y también como político, cuando fue legislador.

PUENTE…Y UNA SEMANA

El Alcalde de, Huatabampo, JUAN JESÚS FLORES, invirtió 3.5 millones en un puente, terminar una obra inconclusa, y a una semana de terminada, con una lluvia.. se derrumbó.

Bendita lluvia, pero que obra mal hecha, de Constructora, quien la ejecutó ¿Cuánto le habrán metido? ¿Cuánto se robaron, entonces? Queda claro que fue hecha la obra con muy mala calidad, y profesionales, arquitecto, o Ingeniero, que no hicieron un trabajo profesional, a sabiendas que correría agua, caudales, en temporada de lluvias, no cabe duda, maldita corrupción, es un cáncer, esperemos que tenga fianza la precitada obra, y se haga valida.

Por cierto, hablando de constructoras, dos de Navojoa, en invitación restringida, harán obras en la Tribu Yaqui, no dejaron participar a constructoras de, Ciudad Obregón.

Una la ganó, ÁNGEL BOURS ZARAGOZA, personaje muy cercano con la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, quizás fue la mejor propuesta, lo raro, dando sesgo político, MORENA no quiere saber nada que huela a la hoy, Cónsul, en, Barcelona.

La otra obra, fue asignada a, JUAN CARLOS MARTÍNEZ, hermano del Alcalde, MARIO “MAYITO” MARTÍNEZ, no sé si fue la mejor o no propuesta, el detalle es que aquí hay, nepotismo, un tráfico de influencias ¿O no?, aunque se dirá que la obra no se hizo en, Navojoa, sino en los Pueblos de la Tribu Yaqui.

INICIAN RUMBO AL 2024

Han iniciado los movimientos, políticos, rumbo a la elección del 2024, el día de ayer la primera gira de MC por, Divisaderos, donde estarían los alcaldes emanados de ese partido.

El detalle es que acompañarían ya a la dirigencia, NATALIA RIVERA Y ERNESTO DE LUCAS, ya incorporados a la bancada con, JORGE RUSSO Y ROSA ELENA TRUJILLO, como se sabe ya renunciaron al PRI, no son militantes, todavía, pero pues a ver como se dan las coyunturas, de hecho, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, destapo al “Pato”, para una posible candidatura al Senado, muy innovador, De Lucas, en campañas políticas.

Y, Natalia, pues es de todos conocido su trayectoria política, empezó desde abajo, fue creciendo, colaboró en varios gobiernos, buena para “arrastrar el lápiz” ser creativa, que la llevó a ser Jefa de la Oficina del Poder Ejecutivo el sexenio pasado, actualmente es diputada, Presidenta de la Comisión Permanente, e impulsora de la Ley de Parlamento Abierto, que implica, en pocas palabras, socializar las iniciativas de Ley.

Creo, pierde el PRI, aunque han querido satanizar a ambos, gana MC dos buenos cuadros, y por cierto, otra baja en el PRI, y esta vino de, Navojoa, renunció, URIEL SILVA BOURS, buen elemento, que ahora contribuirá desde COPARMEX. Y en, Obregón, encuentro de; ERNESTO GÁNDARA, BULMARO PACHECO, FAUSTINO FÉLIX, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, RAÚL AYALA GONZÁLEZ, LUIS ARMANDO ALCALÁ, TOÑO VALDEZ; EN, NOGALES, ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, también en encuentro, y a esperar fallo del TEE ¿Quién controla el Tribunal? los del sexenio pasado, saquen conclusiones ¿Será?.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58