Robadero de agua, Costa de Hermosillo... Reyna Haydee...crimen en la pesca.

Vaya señalamiento, que debería ser denuncia, del investigador en temas hídricos, JAIME SÁNCHEZ, en Proyecto Puente, al señalar que se utilizan, al año, en la Costa de Hermosillo, ¡90 millones de metros cúbicos! de agua, que no se cobran, en lo que es una descardada confabulación del Distrito de Riego de La Costa y funcionarios de CONAGUA, Sonora, y CONAGUA, México, o sea, no es que no haya agua, esta mal distribuida, y aparte corren ríos, y no precisamente de agua... de dinero.

Este tema lo había comentado hace varios meses, en base a información que me proporcionaron productores, de malos manejos de un ex dirigente del Distrito de Riego, de apellido, Sierra, que, reitero, en confabulación con ex funcionarios de, CONAGUA, en ese entonces, tramitaron certificados de pozos, ilegales, que algunos productores, de buena Fe, adquirieron, y al dar cuenta del engaño, decidieron no ponerlos en operación, pero otros sí, les valió, y así siguen.

Este “negocio” redituó a los involucrados, según mis fuentes del sector, aproximadamente ¡900! Millones de pesos, y “Háganle como quieran” dijo, Sierra, en ese entonces, cuando saque esa información en columna. Hoy el dirigente del Distrito de Riego de la Costa, es, Bay, y obviamente me hace ruido lo señalado por el investigador, Sánchez, que siga una extracción, mayor a la que se supone se saca de la presa el “Novillo” para la capital… ¡y no se cobre!, o que arreglo habrá por debajo de la mesa, estamos hablando de millones de pesos, y todavía faltaría ver cuántos pozos ilegales hay rumbo a , Pesqueira, puros apellidos de renombre, y mis respetos para quienes, sintiéndose engañados, pagaron derechos de pozo, que eran ilegales, apócrifos, y se aguantaron, solo les falto poner denuncia formal.

Sacó a colación esto también, porque mientras el Distrito de Riego del Yaqui, hace inversiones para apoyar al Ayuntamiento de Cajeme, ante el problema de abasto en , Obregón, por sequía extrema, no se ve que la Dirigencia del Distrito de la Costa de Hermosillo, haga lo mismo.

Y el Ayuntamiento de, Hermosillo, que encabeza, TOÑO ASTIAZARÁN, solicitando créditos para AGUAH para rehabilitar pozos ¿Y la solidaridad ¿Dónde está?.

No es posible que entre 5 o 6 productores, tengan más pozos que los que se tiene para abastecer agua para consumo humano de la capital, un solo agricultor de la Costa, tiene ¡40! Pozos, excelente productor, por cierto, pero vean pues esto, en, Nuevo Léón, cerveceras, refresqueras, solidarios, cediendo agua para Monterrey ¿Y para la capital de Sonora? Los agro titanes de la Costa y Pesqueira…un solo metro cúbico.

Y el otro detalle, es que parte de esa negociación, CONAGUA, Distrito Costa, pudiera estar el hecho de que el “Novillo” retiene aguas, y no traspasa al “Oviachi”, lo que sí hace la “Pilares” hacia el “Mocúzari” en el Mayo.

Hay un nuevo Director de CONAGUASonora, ANTONIO CRUZ VARELA, a ver si tiene voluntad de meterse a fondo en este tema, no es posible que no se cobren millones de metros cúbicos de agua, que este mal distribuida, es obvio que hay mucho $$$ de por medio, hay corrupción, en la que están involucrados funcionarios y productores… ¿Ira investigar?.

TAMBIÉN LA PESCA, CRIMEN.

Vaya con nota que fue portada de diario nacional ayer sábado, la CANIRAC- Sonora, denuncia que la delincuencia organizada controla en, Bahías, Puertos, la pesca, compra y distribución de algunas especies, y que está afectando al sector.

El crimen está comprando el producto, pone el precio, y señala el canal de distribución, obviamente esto si les preguntan a algún pescador, ribereño, lo negará, no se los “grandes”, y se entendería, nadie pondrá en riego su integridad, de la familia, o empleados.

Pero pues ahí están los hechos, la denuncia, de lo que pasa en, Guaymas, Bahía Tobari, Lobos, Yavaros, en cualquier punto de la Costa de Sonora, el crimen organizado, controlando, otro sector de la economía ¿Cuál sigue? ¿Los productores de Granja?... y la permisividad de los 3 niveles de gobierno. Ya controlan; valles agrícolas, amagados productores, ni se digan ganaderos, el “huachicol” de combustibles entre Guaymas-Hermosillo, pero, sobre todo, Guaymas-Obregón.

Esto obligó, en el caso del sur, a que un empresario de, Ciudad Obregón, y otro de, Navojoa, en sociedad con funcionario de gobierno, tengan el negocio de distribución de gasolina y diesel en el sur, inconcebible esto, habiendo un poliducto, que saben bien donde esta “picado”, en territorio Tribu Yaqui y Bacum.

A esto, súmele el con trol de la carretera, tramo, VICAM-Obregón, pues daremos cuentas, que entre todas estas actividades, ante la omisión de la autoridad, solo están fortaleciendo las finanzas de la delincuencia, y esto será un cuento de nunca acabar, y menos con la política de AMLO.

Así pues, cuando usted vaya a un restaurante, no se queje de los altos precios, no es por culpa o avaricia de los dueños, sino de los delincuentes que venden el producto u obligan al distribuidor a poner el precio que ellos fijan, igualito como lo que pasa con el aguacate, el productor de, Michoacán, traslada la extorsión, al precio del producto que vende…no quieren problemas, ni poner en riesgo a nadie, que lamentable lo que sucede en este país, los criminales por encima de la Ley, afectando cadena productiva, y el gobierno no hace nada.

REYNA HAYDEE

Lo sucedido esta semana con la periodista sonorense, independiente crítica, REYNA HAYDEE RAMÍREZ, en una de la mañanera de, AMLO, desnudó lo que realmente es este ejercicio diario del Presidente, que pega bien “abajo” y marca agenda, es solo como ella dijo, una de “alabanzas” diarias, a donde entran al recinto, periodistas, yotubers, de todo, para hacerles preguntas al modo, puros “lord Moléculas” y “Ladys Kenianas” que como bien se lo dijo, Reyna, Hadydee, para que las batee de Homerun

Y bien se lo dijo, usted Presidente se la lleva hostigando a periodistas a diario, estigmatizándolos, porque no están en su movimiento, hasta un, dizque periodista, quiso intervenir, para ayudar al Presidente, y Reyna le paro inmediatamente “Tu cállate, Palero”…y a tragar sapos.

REYNA HAYDEE, tenía en trámite un Amparo, porque, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, el Vocero presidencial, no la dejaba entrar, se lo hizo ver ella, y no le quedo otra a AMLO que dar instrucción de que la periodista sonorense pueda entrar a diario. Bien por ella, y para bien del periodismo, crítico, independiente, que hoy hace falta, no hay contrapesos, y se necesitan, a nivel federal, y a nivel local, porque al que también le toco la suya fue al Gobernador, ALFONSO DURAZO, en su gira por, Ciudad Obregón.

La periodista, MARY VERDUGO, le dijo, al salir de un evento, que los periodistas de, Cajeme, no se están muriendo de hambre, ni quieren automóviles, casas, sino que los funcionarios estatales los atiendan, esto hizo que, Durazo, se parara, volteara a verla, y responder.

Casi, pedía, disculpas, pero este cuestionamiento de, Mary, sirvió para que, Durazo, a partir del próximo martes, dedicará, 20, minutos, a responder a preguntas de periodistas de fuera, por cierto, pésimas trasmisiones.

¿Cuál es el fondo de esto? control de información, las conferencias de los martes son unos monólogos, y puros anuncios de inversiones, que todo está bien, y el Director del Sistema Estatal de Comunicación, EDGARD SALLARD, no permite preguntas incómodas, menos de inseguridad, nomas de ver lo que pasa en el Sur ¿Qué pretenden ocultar? ¿Qué no pasa nada? ¿A quién quieren engañar?

Hasta ayer sábado, 37 muertes en el mes, Ciudad Obregón, y el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, redireccionando 8 millones de pesos, a Comunicación Social, para acallar voces.

En fin, bien por, REYNA HAYDEE en la capital, y bien por, Mary, en la gira de, Durazo, que entiendan los gobernantes, sus voceros, que n o pueden coartar la libertad de expresión, de disentir, de que hay cosas que están mal, y es deber de sacarlos de su zona de confort, y que afronten la realidad. Por cierto, en eso de quedar bien, y nadie le siguió el “rollo” incluso del Gobierno De Sonora, fue la Directora del Instituto Sonorense de Cultura, BEATRIZ ALDACO, al cuestionar, a una par, a una mujer, por el solo hecho de cuestionar al Presidente, según ella, le falto al respeto, y hay que “callar” ese tipo de voces, vaya amague.

Pero si permite, esta funcionaria, una puesta en escena, una obra, en San Luis RC, en dónde se denigra a la , Virgen María, en su divinidad, lo que valió un reclamo de la Arquidiócesis de Hermosillo, y directo, al Gobernador, ALFONSO DURAZO.

Esta el asunto de los, jesuitas asesinados, en, Chihuahua, la congregación del Papa Francisco, lo que valió respuesta dura del Episcopado Mexicano, y no se quedaran callados rumbo a futuras elecciones, y ahora aquí en, Sonora, con una violenta inseguridad, y con este tipo de puestas de obras, que denigran, y no son pocos los católicos que hay en, Sonora, en, México.

¿DINERO A PADRES, ASOCIACIONES?

Hay un programa federal, “Tu escuela” del gobierno federal, donde han dispersado más de 10 mil millones, entregados directamente a la gente, sin intermediarios, según, AMLO, porque son, literal, así lo dijo, zopilotes, para arreglar, construir, reparar escuelas, que hasta ahora en, Obregón, u otro municipio, no he visto que hayan hecho algo.

Un programa, opaco, sin transparencia, sin rendición de cuentas, que en la gira que sostuvo por, Ciudad Obregón, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, llegó con un cheque, como cuando llegaba un Presidente, antaño, de 102 millones, el cual debe ser dado a Padres de familia, en Colonias, que se asocien, para arreglar escuelas, este dinero lo administrará o lo dispersara, Delegación de Bienestar, BERNABÉ ARANA…así que ya sabrán, que, frotada de manos, los involucrados.

Fíjense, nomás, quiere decir que en Colonias populares, como; Beltrones, Areneras, Villas del Rey, Urbi villas, Municipio Libre etc.. las que ustedes quieran, se van a juntar los Padres donde hay una escuela pública o donde quieran construir, y Arana, les soltara la “lana” ¡Nomas imagínense!

Que les transfieran ¿1 millón? ¿2 millones o más? O sea, los Padres de familia ¿Le harán al Albañil? ¿Equiparan escuelas etc.? con todo respeto, esto va ser y terminara en un manoteadero de dinero, y las escuelas seguirán igual, o sepa, mínimo es lo que le meterán.

¿Quién va a supervisar? ¿Quién va auditarla aplicación de los recursos? ¿Quién va a auditara, Arána? ¿JORGE TADDEI?, y el Alcalde, Javier Lamarque, nomás verá pasar el recurso, ¿Quedará fuera a de la jugada? Y el detalle es que el, Gobernador, anunció, replicará el programa federal, ¡370 ¡millones de recursos estatales, esto se va a convertir en una de Home Runs, que se quedará corto el inolvidable, HÉCTOR ESPINO, y el Contralor, MEMO NORIEGA, ni las manos meterá, a voltear para arriba, fingir demencia.

Loable el programa, pero se debe hacer a través del ISIE, que es el encargado de obras de infraestructura escolar, y quienes deben construir son el sector, privado, a través de licitaciones, entregar dinero a la gente, es un despropósito, que terminaran usándolo para otras cosas.

Ahí está el caso del INFONAVIT, ya no hay casas de interés social, y desarrolladores que les interese, porque el dinero se entrega directo a la gente, para que amplie o renueve su casa ¿Y saben que hacen con el dinero? Por lo menos yo conozco a dos, que compraron ¡automóviles! Y nadie los ha molestado, ni verificado el uso que le dieron el dinero…lo mismo pasara con este programa de darle dinero a la gente para escuelas…al tiempo

¿PARQUE LINEAL LAGUNA? AEROPUERTO

En más de la gira del Gobernador, anunció millones para un Parque Lineal en la, Laguna de Naínari, no creo este mal, pero ¿Es prioritario en este momento? Drenajes colapsados, aguas negras, y otra vez se está levantando la carpeta asfáltica, de concreto, en cruceros de la ciudad, que por el “calentamiento” ¿O pésima calidad de obra?

Menos mal que no insistió con lo de la “Ciudad Universitaria”, innecesaria, como el, Acueducto, Oviachi-Territorio Yaqui, en lo que, si concordamos, ampliación de la pista del Aeropuerto, y hacer un gran centro de carga, por ahí se podrá exportar, por ejemplo, hortaliza del Valle del Yaqui.

SEGURIDAD

Bueno, pues una de cal, ante tantas de arena en, Seguridad, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, entregó armas, largas, cortas, y pertrechos para elementos de Seguridad Pública Municipal, y habrá mejora en salarios, aunque no compiten todavía con los que reciben algunos del “crimen uniformado” frase, literal, del entonces titular de Seguridad nacional, y hoy, Gobernador.

Pero por algo se inicia, pero lo que falta es ganas capturar a maleantes, los programas de “proximidad social” que ha anunciado la titular de Seguridad, Dolores del Río, no funcionan, ahí está el caso de, Villa Bonita, donde inició el programa de “Jornadas Paz”…esta peor ahí.

Y volvió a salir a relucir un video de la visita que hizo, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, esposa del Presidente, conminando a los maleantes a que “lean libros y dejen las armas” ¡por favor! y Obregón, no baja de dos dígitos mensuales de ejecuciones, mujeres desaparecidas, víctimas colaterales, y los Cárteles dándose con todo en el sur, y ni se diga en, Caborca, y lo que se viene ante la detención de, Caro Quintero

CONSTELLATION-CEBADA

Interesante el encuentro, con visión a futuro a corte plazo, de ejecutivos de Constellation con Productores, ya que el principal insumo para producción de cerveza es la cebada, y el Valle del Yaqui, ahí pegadito. Estamos hablando de reconversión de cultivos, si no todo, en buena parte, menos laminado de agua, agricultura por contrato a precios redituables para el productor, el principal comprador está en “casa”, menos costo de flete etc.. y con la mejor disposición de apoyar, financiar lo necesario, creo es la ruta, está en manos de productores su futuro

“UYYY , QUE MIEDO,”

Caro, como país, entre 10 mil a 30 mil millones de USD, costará si panel castiga a, México, en el marco del T-MEC, porque AMLO quiere dejar en manos de CFE y Manuel Bartlett, la política energética, viola acuerdo con, EUA y Canadá en el sector, será él el que bailara al son que le marque, Biden, y pues qué nivel de respuesta de un Jefe de Estado…de pena, con letra de una canción de Chico-Ché.

