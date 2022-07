De terror en; San Carlos, Guaymas, Obregón.. ¡ya basta!.. mal, Claudia Indira y Dolores.

Comparta este artículo

Otro cierre de mes malo en materia de seguridad en, Cd Obregón, 52 muertos, y de terror en; Guaymas, San Carlos, con el agravante que van en aumento, feminicidios, desapariciones, el gobierno con su misma narrativa, y lo peos, victimizando, tal el el caso de una mujer muerta, en Obregón, embarazada de 19 años, y en la capital, otra de 25, maltratada con saña, asfixiada, y calcinada.

Hay otra mujer desparecida, en, Hermosillo, hace una semana se encontró, flotando en la playa, en, Guaymas, el cuerpo de otra mujer, AMARAINI, y ya en, Bares, operando gente, con contubernio de alguien, en meter droga, éter, en bebidas a, mujeres, para después llevárselas, hay varias narrativas de casos, en redes sociales, que debe alertarlas, al igual que a Padres de Familia. Muy preocupante lo que está sucediendo estas últimas semanas en, Guaymas, San Carlos, Cajeme, pues ya una sociedad acostumbrándose a un promedio de dos dígitos mensuales, y al Alcalde, JAVIER LAMARQUE, ya le entro el síndrome de, AMLO, “digan, lo que digan” el homicidio de alto impacto va a la baja en el municipio, y sáquenlo de ahí.

Pero lo de, Guaymas, San Carlos, más lo que sucede en el Valle, de terror, de miedo, y como esto le va a pegar a uno de los centros turísticos más importantes de, Sonora.

Lo del Bar, Bartina, el crimen, después quemaron la parte posterior, ver a los jóvenes tirados en el suelo, y sicarios moviéndose por el lugar, dejándose ver, sabedores que no pasará nada.

Y luego, lo contradictorio, en un comunicado, un Restaurante, bar, antro, anuncio mediante un comunicado, que cerraría una semana, ante el clima de inseguridad, para dar protección a empleados, clientes, y porque la autoridad, de los 3 niveles de gobierno, no están respondiendo a expectativas y dando seguridad a la ciudadanía, al turista, y esperaban solidaridad de otros prestadores de servicios.

En lo personal, impresionado, por dicho comunicado, por el valor civil del o los empresarios, dueños del lugar, preocupados, mostrando la realidad que están viviendo, y que no lo quieren manifestar…. ¡extorsión! que está a la orden del día, no nomas ahí, y en el Valle, en varios municipios de, Sonora, que obviamente no se denuncian, por miedo, por falta de resultados de la autoridad, y por la colusión que hay con el crimen.

Y luego, la desilusión, los de, Makuaa, vuelven a sacar otro comunicado, muy contradictorio, que nomas al leerlo, se nota que lo hicieron en la capital, y que hubo un ejercicio faccioso de poder, para que se retractarán, que se vio muy obvio en la parte que decía “estamos comunicación constante con la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO , el cierre se debió a mantenimiento aires etc”, ahí dije, esto, valió gorro, apretaron tuercas, para mostrar una imagen que no es. Fíjense nomas, en lugar de que, la Secretaria, señalara, aunque sea reiterativo y que no ha funcionado, que reforzarían medidas, en lugar de atacar, de contratacar, de una estrategia para detener a criminales, no, la respuesta, fue el amague al o empresarios, para que abrieran de nuevo ¿Así como pues?.

De acuerdo al colega columnista y amigo, GERARDO PONCE DE LEÓN, hay otros dos Restaurantes-Bar, en, San Carlos, que están por resolver si cierran o siguen ¿Por qué? es obvio, que intentan cobrales “piso”, esa es la cruda y dura realidad. Y el viernes, por la noche, otro ejecutado, cerca del área de la Marina, con gente circulando por el bulevar, jóvenes ya en bares, restaurants, ya en hora “pico” pues, y ahí está el registro, en video igual como paso en la “Bartina”, los jóvenes tirándose al suelo, para protegerse ¿SE puede vivir así? ¿Qué harán los Padres de familia y los mismos jóvenes?

¡Ah obvio, ayer sábado, habría varios eventos públicos, obvio reforzarán la presencia de policías, hoy domingo, y mañana lunes, adiós filtros, la normalidad, y a esperar el siguiente Código rojo. ¿Pero qué tal al cierre de antros y restaurantes? Los policías al asecho, no para multar, sino para bolsear al joven, al turista, para eso si son buenos, para agarrar, borrachos, dinero… pero para nada le entran a la delincuencia Y el problema, ante este tipo de hechos, filtros, que no sirven para nada, más feminicidios, desapariciones, a los días, quedan en el olvido, y solo una protesta, silencio sepulcral de la autoridad, o en su caso, declaraciones, fuera de lugar, tanto de, DEL RÍO, como la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS.

Y LA FISCAL…VICTIMIZANDO

Que falta de empatía de la señora, Fiscal, que salió en la conferencia que dio el Gobernador, ALFONSO DURAZO, el viernes, que los homicidios, feminicidios, de dos de las mujeres ejecutadas, estaban relacionada con drogas.

Y que el ataque del viernes, por la noche, era “directo” o sea tranquilos, sociedad, jóvenes que se tiran al suelo, no es contra ustedes, vaya forma de dar tranquilidad a la población, y las carpetas de investigación, acumulándose, por cierto, el Padre de la víctima, en redes sociales, exige al Gobernador, investigue y justicia para su hijo... ¿Ustedes que creen?.

No sé qué va a pasar, esto pinta para ponerse peor cada vez, no hay estrategia, la línea es la de, AMLO, “Abrazos, no balazos” …que ya no alcanzan, ante tantos muertos, incluso el Presidente, hostigando a la Iglesia Católica, ante la muerte de par de sacerdotes jesuitas en una comunidad de, Chihuahua.

Preocupa como está subiendo el índice de feminicidios, desapariciones en, el Sur, y en, Sonora, los nulos resultados, y esta en manos del Gobernador, ALFONSO DURAZO, como también tomar en cuenta que hoy el Congreso, la mayoría, son mujeres, hay 19 diputadas, debe ser tema a tratar y más reformas a Códigos de, Familia y Penales, para darle más seguridad a las mujeres, los protocolos “Salva” “Alba”, no están funcionando, o falta una mejor comunicación del gobierno con la sociedad.

¿Y EL GOBERNADOR?

Y mientras la entidad en, “llamas” el crimen empoderándose, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, de gira por la ciudad de, México, visita a la Jefa de Gobierno, para la firma de un convenio ¿Qué tiene que ver la problemática de allá a la de Sonora?, de todos modos, no pasa nada.

La visita tuvo más trasfondo político, que, de política pública, DURAZO, ya se alineó a la candidatura de, CLAUDIA SHEINBAUM, y será quien coordine los esfuerzos con los Gobernadores de; Baja California y Sinaloa…si se dejan.

ES de todos conocido, desde que estaba en el gabinete, la nula relación que tiene con el Canciller, MARCELO EBRARD, no se pueden ver ni en pintura, pero, Ebrard, está en la lista de lo que han denominado las “corcholatas” para la candidatura presidencial, que suma también al Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, y se quiere subir el Coordinador de Senadores, RICARDO MONREAL, quien al parecer andará por el sur de Sonora, próximamente.

En pocas palabras, DURAZO, se la está “jugando” con la Jefa de Gobierno, que si sale, no hay problema ¿Qué si no? pues le va a pasar lo mismo que a la ex, Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, le van a cerrar la llave para proyectos la segunda mitad de su mandato, y quizás por debajo de la mesa, tenga que operar a favor del joven, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, si le cae la candidatura presidencial de MC ¿O no?. Después visito al General, titular de SEMAR, RAFAEL OJEDA, para ver los proyectos de inversión anunciados para, Guaymas, obras que estarán a cargo de la SEMAR, todas, incluída carretera, Chihuahua-Guaymas,.

Por cierto, porque para, AMLO, los constructores privados, así lo dijo literal, son unos ¡Zopilotes!

Es de imaginar que fue a negociar que le den una rebanada del pastel, hay compromisos de campaña, como, por ejemplo, con, GONZÁLEZ M, y otros, que están en espera que les toque algo, para recuperar lo invertido.

Por cierto, en cuanto a obras pequeñas del municipio que encabeza, KARLA CÓRDOVA, todas tienen que pasar por una oficina externa, con alguien que ni funcionario es, de apellido, Gándara, es quién está partiendo el queso, y que licitaciones, ni que ocho cuartos, ¿Y el Organismo de Control Interno? Figura decorativa, como todos, ya ven hasta en, Cajeme, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, le dio “gas” removió a, LILIAN CASTELL ¿Por los motivos oficiales anunciados? ¡por favor!.

¿Quién es este señor, GÁNDARA, con tanto poder? pues esa respuesta la tiene la Alcaldesa, y quienes deben entrarle son los Regidores de oposición, por cierto, a solicitud ciudadana de información sobre los presuntos actos de corrupción e irregularidades de la ex Alcaldesa, SARA VALLE, pues no hay acceso para el ciudadano, a reserva ¡5 años!, lo de siempre, Alcaldes salientes y entrantes, con pactos, para no dar cuenta de que se sirven con la cuchara grande, $$$, y no pasa nada en la; FAS, ni en el , Congreso, algun Juicio político, no hay compromiso con la rendición de cuentas, más bien con la opacidad, y así seguiremos.

Pero volviendo con el, Gobernador, DURAZO, también visitó al Director de CFE, MANUEL BARTLETT, por lo del Parque fotovoltaico, una inversión muy cara, cuando el problema es de trasmisión, pero para cuando terminen, ya no estará, AMLO, ni, Bartlett, y el costo Kilowatt- Hora, muy caro.

Esta obra es federal 100%, y según el , Gobernador, será socio el Gobierno de Sonora ¿Sin meter un cinco? ¡por favor! y los beneficios, por verse, ya que termine y entre en operación, capaz de que termine con subsidios, igual que la Desaladora de, Guaymas…al tiempo.

LA GUARDIA NACIONAL

Y luego, con mucho orgullo, porque fue su creación, aunque inútil, porque no ha servido para nada, más que extorsionar, asistió, DURAZO, a la celebración del tercer año de la Guardia Nacional.

Yo les pregunto ¿Algo que celebrar? México, y Sonora, la entidad que gobierna, bajo fuego, en manos de grupos criminales que hacen lo que quieran con sectores productivos, y prestadores de servicios.

El poliducto “picado” por Huachicoleros, la carretera, Guaymas-Obregón, tomada por criminales, en “sociedad” con grupos de la Tribu Yaqui, les entran millones cada mes, y lo único que se está logrando, es fortalecer sus finanzas y sigan haciendo atrocidades con total impunidad.

Por cierto, un niño, sobrino del periodista y amigo, JESÚS HUERTA, fue herido en un ojo en el tramo, Guaymas-Obregón, altura de, Guásimas, por cobardes que tiraron piedras, al querer cobrar ilegalmente, pobre niño, en su capacidad de discernimiento ¿Qué pensara? ¿Qué paso? ¿Por qué a mí? Y unos Padres, que ya me imagino su sentir, tener que interponer denuncia, “dioquis” y que siga tomada la carretera ¿Y la GN? de “floreros” igual que PESEP, AMIC y municipales, y la impunidad al 100%, y ni quien los pare.

Ahí andan en las calles de las ciudades de municipios de, Sonora, paseándose, y luego en la carretera, haciendo el papel de, Tránsito, extorsionado gente, sobre todo el tramo, Santa Ana-San Luis, sobre todo a unidades que llevan migrantes a la frontera, y pues hasta los ganaderos les tienen que pedir “permiso” para entrar a sus Ranchos. En fin, todo mal con este remedo llamado, Guardia Nacional, nada que celebrar, señor Gobernador, DURAZO, quien obviamente, en la conferencia del viernes, no toco el tema de la inseguridad, puros números alegres, convenios con NAFIN etc… pero obras, siguen en anuncio, la mayoría, no le liberan recursos del multicitado Fondo Aduanero, va a llegar a su primer informe ¿Yyyyy?

PRI

Siguen los movimientos en el CDE del PRI, por parte de su dirigente, que no líder, ONÉSIMO BURROLA, un nombramiento que me hizo ruido, es el de la cartera política, revivieron a Don JESÚS ENRÍQUEZ BURGOS, a sus 85 años de edad, ex Secretario de Gobierno, diputado, en la época del ex Gobernador, CARLOS ARMANDO BIEBRICH, mis respetos para él, nada en contra, pero ¿Este es el nuevo PRI, el relevo generacional?

También ya apareció la mano del ex Candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, con mucha ascendencia en el PRI, aunque renunció, pero también cercanía con “Alito” personaje en la picota, y muy defenestrado por la militancia y ex dirigentes ¿Y cómo no? se han perdido 10 gubernaturas bajo su dirigencia, y nomas reparte posiciones a los suyos.

El caso que es que la llegada a Secretarías de; JUAN ÁNGEL CÓRDOVA, ERICK NIEBLA, CARMEN AHUMADA, incluso, IRIS SÁNCHEZ, traen el sello del, Borrego, que, si aguanta “Alito” hasta el 2024, muy probable, Ernesto, asegure una diputación o senaduría pluri. Que si no aguanta , Moreno, entonces, Ernesto, a ver qué decisión toma, es bien visto en el tricolor, veremos que decisiones tomaría y acciones rumbo al 2024

KARINA

Quien dio color esta semana, fue tercera dipuatada de la bancada del PRI, KARINA ZÁRATAE, quien llegó a la curul por la vía de votos, ganó en su Distrito a la aplanadora de, MORENA.

Cuestionó al dirigente, ÓNESIMO BURROLA, sobre el dislate de propuesta de “Alito” de armar a la población en sus casas, cuando es el estado mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, quienes nos deben dar protección, y ya ven.

Respondió, por la tangente, Burrola, hablo de unidad, más que de armas la propuesta de, Moreno ¿?, el caso es que es la tercer legisladora que cuestiona, se suma a, ERNESTO DE LUCAS, este sí, duro contra la dirigencia e imposición, faltando ELY SALLARD, quien también ganó en las urnas

¿Qué va a pasar con esta bancada? Dependerá del resolutivo de la Sala de, Guadalajara, del TEPJF, si ratifican, creo MC tendrá una bancada de 6, o mínimo alguna se hará independiente, o dos, para formar bancada y tener recursos, ahora que si “tumba” Guadalajara, a reponer proceso, y todos los nombramientos sin efectos, en lo que anda este partido, hoy en la lona, y exigiendo democracia ¡que cosas! lo que es perder el poder, y afloraron las divisiones, traiciones.

