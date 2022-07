Comparta este artículo

¿Qué tan necesario era hacer el Tren Maya?

Desde que Andrés Manuel dio a conocer los planes para la creación del megaproyecto integral de reordenamiento territorial "Tren Maya", surgió una fuerte controversia al respecto. Este ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de la presente administración federal y también quizá, su decisión más polémica.

¿De qué va este mega proyecto? Como justo mencioné arriba, este es un megaproyecto integral de reordenamiento territorial, es decir, no solo estamos hablando de la implementación de vías férreas, sino de nuevos centros de desarrollo turísticos, urbanos y económicos, y por lo tanto su construcción tendrá efectos en todas estas áreas.

¿Se puede analizar el Tren Maya fuera de la polarización? Uno de los problemas más grandes que se ha venido generando particularmente en esta administración es la polarización de la población. Sí bien este fenómeno requiere su propio análisis, sólo me limitaré a decir en esta ocasión que ha estas alturas el papel de los medios de comunicación sobre el manejo de masas y lo influyente que resultan en cuanto a la opinión pública es indudable, y que la polarización claramente comienza ahí.

En un ejercicio de reflexión crítica, vale la pena preguntarnos ¿Cuáles son los costos y beneficios del tren maya en términos ecológicos sociales y culturales?, antes de adoptar una postura al respecto. En mi experiencia al hacer este ejercicio, y después de una profunda investigación, puedo decir que, como era obvio, hay algunos puntos que podrían defender el proyecto del tren maya.

Por ejemplo, el rescate de las vías férreas y la reincorporación del tren como medio de transporte, que resulta más amigable ambientalmente que otros medios de transporte capaces de recorrer largas distancias, además de también ser más seguro.

Otro aspecto a favor que podríamos considerar al respecto es la generación de empleos, (que ya ha aumentado un 8% en la región), el incremento del turismo, la cual generará un incremento de flujo en la economía regional, no solo por las ganancias que dejará el turismo, sino por las inversiones extranjeras que alentará, cosa que un sector de la sociedad lleva exigiendo a AMLO durante lo que lleva su administración..

¿Cuál es el papel de las mega obras en el desarrollo del país, han funcionado? Estos puntos, son de hecho la base de la argumentación para la creación del Tren Maya, y como en todo megaproyecto suenan bien, claro, mientras no se analicen a fondo.

Si nos ponemos a analizar sobre si el turismo como modelo económico de desarrollo global ha beneficiado al país y a los lugares donde se ha instaurado, descubriremos que las promesas y argumentos sobre desarrollo, nunca resultan como se plantean. Como podemos ver en muchos lugares turísticos del país, los habitantes de estos territorios que se "desarrollaron turísticamente" acaban con empleos sí, pero con empleos precarios que lejos de mejorar su calidad de vida, la empeoran.

¿Conviene entonces la atracción de turismo masivo y la inserción de capital extranjero? En términos monetarios, sí. Pero no en términos del bienestar de las comunidades que ahí habitan. La riqueza que genera la explotación turística termina concentrada en manos de pocas personas, y jamás llega a las personas necesitadas. Incluso con el poco tiempo que lleva en construcción el tren, ya se han realizado algunos estudios que demuestran que la calidad de vida ha disminuido a pesar del 8% que incrementó la ocupación laboral.

En cuanto a la recuperación de las vías férreas y el impulso de su implementación como vía más ecológicas de transporte, sí bien ese hecho es innegable, hay un fuertísimo contrapeso en la balanza respecto a los daños ecológicos que inevitablemente causará su construcción. Por supuesto que todas las mega obras, todas, conllevan un daño en la naturaleza y en las reservas de recursos. Precisamente por eso, y se encuentra establecido en las leyes de nuestro país, la implementación de estos proyectos sólo son legalmente posibles en tanto se contemplen los daños que causarán, como se mitigarán, y se lleven a cabo dichas acciones.

Aquí el problema se pone más grave. Empezando por la mala gestión del proyecto que comenzó sin presentar una planeación formal y oficial, que cumpliera con lo antes señalado, cosa que ha permitido apelar a los amparos hasta ahora interpuestos en contra de la obra, que sin embargo no han alcanzado para su suspensión.

Actualmente, ya se cuenta con algunos estudios oficiales sobre la mitigación del daño ecológico, sin embargo las medidas planteadas no son suficientes para mitigar efectivamente los daños ecológicos que supondrá el Tren Maya, ¿Por qué? La respuesta es simple, es imposible mitigar el inmenso daño ecológico que causará el proyecto.

Los daños a la fauna, la biodiversidad y los recursos naturales que el tren maya traerá son de dimensiones catastróficas, y esto dicho por ya muchos especialistas en materias de sustentabilidad y ecología. Solo por mencionar algunas de las más importantes:

Hectáreas de selva taladas.

Afectaciones a cuevas hídricas subterráneas que alimentan los bosques húmedos de la región y toda la biodiversidad existente en torno a ellos.

Afectación a la fauna principalmente de jaguares, que se encuentran en peligro de extinción.

Y de murciélagos, que tienen un papel fundamental en la protección de cultivos (se alimentan de insectos plaga) y un papel aún más importante como barrera natural de enfermedades zoonóticas, como el Covid-19.

Además de todos los desechos que se generarán a partir del incremento del turismo masivo, y los recursos que necesariamente se extraerán de la región para mantener dicho desarrollo turístico.

Como cierre se puede concluir que los beneficios de la elaboración del tren maya son económicos, pero no beneficiosos para la sociedad. En un contexto donde el cambio climático es cada vez más evidente, y también cada vez es más evidente la magnitud del peligro que implica, es simplemente inexplicable que se siga dando prioridad al "desarrollo económico" y no ha un desarrollo sustentable que priorice otros modos de sustentar la vida y cubrir las necesidades, por otros medios que no sean el de consumo.