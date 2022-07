Valle de Guaymas, entre extorsión y muerte.. otra rifa, "cobro de piso" a empresarios

Comparta este artículo

Continua la violencia, intentos de extorsión, y lamentablemente, muertes en el Valle de Guaymas-Empalme, por parte de la delincuencia organizada, toco turno al grupo y productor más importante de, Sonora, Campo “Santa Lucía” fue atacado, y no fueron 2, sino 8 muertos, una situación que se agrava cada día más, afectando a familias de los muertos, jornaleros, y productores, que no denuncian y el Estado en sus 3 niveles de gobierno no garantiza seguridad.

De hecho, ha bajado el área de siembra de hortaliza en esa región, menos producción de alimentos, menos jornales, y repercute en la economía, ya de por sí con problemas inflacionarios, y esta maldita inseguridad que agobia a todo, Sonora, y el Gobernador, ALFONSO DURAZO, la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, y Alcaldes, como, JAVIER LAMARQUE, con otros datos, en otro mundo paralelo, y lo peor, queriendo controlar la información. ¿Y saben que es lo peor? Una población, una sociedad, que ya perdió su capacidad de asombro, San Carlos, lleno, Ciudad Obregón, la gente en la calle, en la noche, como si nada.

En la semana, una intensa balacera en una Colonia de, Ciudad Obregón, en la Comisaría de, Esperanza, en la, Leandro Valle, un video que tomo alguien, impresionante el rugir de metralletas, con resultado de dos muertos, se hizo viral, ya van 44 en el mes, a reserva de lo que suceda este cierre de mes, otro, fatal, no cede, pero esto va a la baja según ellos.

Y anunciando, DOLORES DEL RÍO, programas de proximidad social, visitas de policías a casas, folletos, libros, arreglos de canchas deportivas, que no es malo, el fomento de actividades deportivas, culturales…pero al crimen organizado, poco le importa, y el mejor ejemplo del fracaso, está en, Villa Bonita, el mayor centro de distribución de drogas de, Obregón, ¿Y la autoridad?, bien gracias, seguramente recogen su “sobre” cada semana, quincena, mes, para que los dejen “trabajar”.

Y LA REACCIÓN DE LAMARQUE

De enojo, de malestar, previo durante la visita del Gobernador, ALFONSO DURAZO, se entregaron armas y estímulos a policías, y después, en encuentro con ellos, regaños, para ellos, para población, y medios, porque difunden este tipo de noticias que afectan la imagen de la ciudad, y llegan antes a escenas de crimen ¿Pues si es una realidad? al igual que su pésimo gobierno, que cree que con redireccionar 8 millones de pesos a, Comunicación Social, para comprar o acallar voces, van a cambiar las cosas.

Por cierto, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, no cumplió con su palabra de dedicar 20 minutos de sus conferencias de los martes a preguntas de reporteros de, Obregón, y así va a seguir, y en las conferencias, evitar cuestionamientos de la inseguridad que priva en, Sonora, muertos, desapariciones y feminicidios.

AGUAS NEGRAS

Vaya problema de aguas negras que hay en, Guaymas, San Carlos, y también en, Obregón y Navojoa, y sin visos de arreglos, puras promesas, y pidiéndole a la gente paciencia.

LO más dramático se vive en, Guaymas, ya reconocido por la CEA, que esta aparte en, quiebra, y con inminente demanda de trabajadores, y Colonias que no aumenta la presión, y no reciben agua ¿Por qué? porque las tuberías colapsadas, el aguaesta corriendo por el subsuelo y brota por las calles junto con las aguas negras, no inician obras, se necesitan muchos millones, lo hará la SEMAR, que ahora son constructores, anunciaron un presupuesto, y no arrancan, y esto es un serio problema de salud pública, y lo sabe el Secretario de Salud, JOSÉ ALOMÍA…y callados todos, incluso la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, y es ¡Doctora!...el colmo, pobre Guyamas, entre inseguriodad, y pésimo gobierno, al igual que, Cajeme y Navojoa.

Y en, Obregón, anuncian un Parque Lineal en la Laguna Náinari…y las calles destrozadas, el PICO, intransitable, pozos que se descomponen, ahí quedo una populosa Colonia, Casa Blanca, sin agua, por reparación, porque no hay mantenimiento previo, pero bien que se echan dinero a la bolsa con empresas fantasma de cobro, EROAGUA, etc…y bien por las empresas que se están Amparando.

EDUARDO

Reconozco que me impacto la llegada del productor, EDUARDO FLORES, un férreo luchador contra la obra ilegal del Acueducto, defensor del agua, a las filas del PAN, partido del que emanó un Gobernador, GUILLERMO PADRÉS, que hizo esa obra, un Acueducto, que dividió a dos regiones, una lucha que lleva años, Amparos que no se respetan.

Señaló, Eduardo, en entrevistas, que sus convicciones siguen, sí, ¿Pero cómo dar lucha desde el PAN? y no cuestiono al partido, a sus buenos militantes, sino que de ahí emano un Gobernador que hizo una obra ilegal, no se puede, respeto, la decisión de, Flores, pero no la comparto, hay desilusión entre, productores, Movimiento NO al Novillo, por la decisión que tomó.

De hecho, fue motivo de sarcasmo en redes sociales, por parte de “padrecistas” que le dieron a la bienvenida, y que bueno que ahora sí acepta el Acueducto, a eso se expuso, y se expondrá, Eduardo, cuando sostenga reuniones y se tome fotos.

En lo que, si no estoy de acuerdo con, Flores, es que haya utilizado el nombre de, ABEL MURRIETA, con evidentes tintes políticos, y de intereses personales, por su memoria y en respeto a la familia, eso estuvo mal.

No fue invitado por, Abel, a participar como candidato a diputado federal por el VI, sino por el entonces candidato a la gubernatura, Ricardo Bours, por cierto, también recibió apoyo económico de MC y productores, y dejo deudas pendientes de su campaña, eso tampoco estuvo bien.

En fin, tomo una decisión, él cree que cambiará y que puede aportar dentro de las siglas PAN, pero a título personal, creo que, Eduardo, debería haber seguido dando la lucha desde la sociedad civil, desde el Movimiento NO al Novillo, desde el DDRY, y no a través de un partido político.

PLAN DE JUSTICIA YAQUI

Esta semana me toco ver fotos de avances de obras del Plan de Justicia Yaqui, que contempla una inversión de 11 mil millones de pesos, en los pueblos, incluído un innecesario Acueducto, cuando lo que necesitan son potabilizadoras.

El detalle, es que ni con ese monto, ni avance de obras, se quitan los bloqueos que tienen, Yaquis, en sociedad con la delincuencia organizada, mientras una población, molesta, sector transportista, y turistas, que de seguro no entienden como en un tramo, Vicam-Obregón, hay 4 retenes, con piolas y conos, son millones de pesos que se reparten en el mes, y no los dejarán ir, y como la costumbre se hace Ley, ahí se quedarán, aunque terminen las obras, AMLO es muy permisivo con las Etnias…y con los delincuentes, que también son su brazo político en elecciones ¿O miento? Y han puesto en riesgo nuestra democracia, quitan e imponen candidatos.

AGUA

Han estado buenas las lluvias, buenos pronósticos, pero sigue bajo el embalse de la Presa “Oviachi”, 26% y sin ningún deseo de CONAGUA, que se dé trasvase del Novillo, tal como se hace de la “Pilares” al Mocuzari, para dar cuenta del arreglo ($$$) que tiene CONAGUA con el Distrito de la Costa de Hermosillo.

Así pues, no está asegurado el ciclo agrícola 2022-2023, aunado a que con todo y la guerra de Ucrania, que disparo precios de Trigo, en un principio, Rusia, es el principal productor, exportador, los precios cayeron en las últimas semanas, un 45%, así que futuro y rentabilidad para el productor triguero, no está asegurado.

Por cierto, en este tema del agua, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, señaló que se tienen que tomar decisiones para asegurar el abasto a todos los municipios, por lo menos, los próximos 30 años, bien.

El detalle es que esto no se puede dar por decreto, ni estar con la expectativa, cada año, que, si va a llover o no, la solución, como, Israel, son desaladoras, la fuente, el mar, es inagotable, Guaymas, Empalme, ya la hicieron, nomás reparen las tuberías. Y esa es la solución para, Hermosillo, con esto se cierra el Acueducto, y se le da sustentabilidad al, Valle del Yaqui y Obregón, lo demás es demagogia, como la propuesta de la “corcholata” del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que, por quedar bien, en su reciente, visita, se aventó la sonora, estupidez, de traer agua de... ¡Tabasco! habrase visto.

ADUANAS

Para el 5 de diciembre, fecha límite para que todo el personal civil de Aduanas se vaya, y militares tomen el total control, que se está dando paulatinamente, y con esto tremendo poder, ya que aparte son constructores de grandes obras, controlan Aeropuertos, todo.

Esto es parte del libro ideológico de AMLO y de su 4T, al igual que la pretendida Reforma Electoral, que está en mes de análisis y foros, dioquis, no puede pasar, al igual que la Eléctrica, quiere desparecer el INE y los organismos locales, centralizar todo, para darnos un ejemplo.

Así pues, serán los militares que controlaran Aduanas, Puertos, etc…y esto conlleva el control del tráfico de armas, drogas, así que ríos de dinero, así como en las series de TV, será lo que correrá, nomás imagínense las negociaciones de altos mandos con los capos.

¿Cuántos percusores químicos para Fentanilo, bajan por Puerto Lázaro Cárdenas, Guaymas? toneladas ¿Cómo es que pasan retenes en carreteras? ¿Querobabi?, al igual que tráfico de indocumentados, que ya hemos comentado, y que es la gran disputa de los Cárteles, de Caborca, hasta San Luis R.C, es un dineral el que se mueve, por eso se dan con todo.

Ya ven lo que pasa en, Ciudad Obregón ¿Cuánta droga llega a través de lanchas rápidas a Bahía de Lobos, Tóbari, Yavaros? ¿Cuántas cooperativas pesqueras fachadas? Y las calles del Valle del Yaqui, ideal para que bajen avionetas por la noche, muchas salidas, las autoridades, lo saben, pero son omisas y hay mucho$$$ de por medio.

Lo lamentable y grave, es que la sociedad a ver esto, y acribillamientos, ya lo ve con normalidad, se está perdiendo capacidad de asombro, y ahí la perdimos como sociedad.

COBRO DE PISO…A EMPRESARIOS.

De no creerse, en el mismísimo, palacio Nacional, AMLO invita, a los empresarios de siempre, y les pasa la “charola” les “cobra piso” para que le entren a otra rifa, como la del avión, que fue un fraude, porque ni premios entregaron, de un terreno de playa en, Sinaloa, para terminar una Presa ¡Háganme el favor!

¿Y para qué están los impuestos? ¿El PEF? ¿CONAGUA? Es increíble esto, ahí se ven en la foto, la cara de enfado de los empresarios; BREMER, CHÁVEZ, entre otros, y ni modo, van a extender cheques, total, esto va de ida y vuelta, son negociadores, y al amparo del poder público, se hace más.

Por ejemplo, DANIEL CHÁVEZ, compro 200 millones de pesos en “cachitos” del avión, y tiene al hijo del, Presidente, en la nómina en, Houston, en una de sus múltiples empresas ¿De barbas? Nomás checar, Puerto Peñasco, es de él casi todo, y será uno de los principales beneficiarios del Parque Fotováltico.

Y así por el estilo, en su rubro de negocios, todos los que fueron a cenar “tamales” a palacio nacional, y pues ni modo, a abrir las chequeras, ya recuperarán, pero es increíble esto, una dizque rifa, de un terreno federal, para hacer una Presa, y que empresarios se presten a esto, como hacen falta líderes de antaño como, Maquío, ANDRÉS MARCELO SADA, y otros que ya se nos fueron, jamás se hubieran prestado a esto

CONSEJEROS MORENA

Ayer hubo votaciones, en Sonora, y todo el país, en medio de impugnaciones, y al estilo del viejo régimen del PRI, acarreo, uso de recursos públicos etc. para llevar a gente a votar para elegir Consejeros Nacionales, por cierto, señaló, MARIO DELGADO, que se anulará elección donde hubiera acarreo, pues tendrán que repetirla, de risa lo que señalo, un descaro lo de ayer.

Para el caso, Sonora, serán 35 varones y 35 mujeres, muchos de los que se inscribieron, para ser votados, ligados al gobierno estatal y municipales, lo que causó malestar en no pocos morenistas, ya se verán reacciones.

Lo que, si es un hecho, es que de entre esas 35 mujeres, lo más probable, saldrá la próxima dirigente de MORENA; que tendrá que tomar posesión primera quincena de agosto, por una decisión del TEPJF, que obligó a MORENA, por paridad, a que 16 comités estatales, sean dirigidos por una mujer, y Sonora, uno de ellos, con lo que vendrá una limpia en el Comité.

SERRATO Y TOÑO

Si panistas creen que, GILDARDO REAL, el dirigente estatal, es la “mano que mece la cuna” pues no, si opera, obvio, pero responde a intereses de, JAVIER GÁNDARA, pero apareció en escena otro personaje, que se formó en la cuadra de, PANCHO BÚRQUEZ, me refiero a, LUIS SERRATO, quien es hoy Jefe de Oficina Gobernadora de, Chihuahua, Maru Campos.

Ya se llevó a varios panistas de Sonora trabajar al Gobierno, y colocó a su hermano, José, en la representación del gobierno en, Ciudad de, México ¿Nepotismo? para nada. Serrato, tendrá gran influencia, vía, Gobernadora y el CEN, para candidaturas, sobre todo las del Senado, federales, y no dudar locales, eso hay que darlo por descontado.

El otro será, y “mano” también, el Alcalde, TOÑO ASTIAZARÁN, a quien veo en posición de reelección, una muy buena plataforma para el 2027.

NO AGRESOR

Bien, excelente iniciativa, de mujeres, que, por ley, ningún agresor debe trabajar en el gobierno, tendrá eco en el Congreso, son 19 mujeres, tendrá el apoyo de, NATALIA RIVERA, ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, la Coordinadora MORENA, ERNESTINA CASTRO y demás legisladoras, hay que proteger aún más a la mujer, sobre todo en el sur, donde hay más problemas de; violencia, desapariciones, feminicidios.

