Destrozado el sur... ¿huachicoleo, agua?.. ¿y las 34 mil hectáreas?

Las lluvias de esta semana, han recuperado mantos acuíferos, Presas con buenas aportaciones, que pronostican un buen panorama agropecuario y consumo humano, pero ha salido también a relucir la débil y endeble infraestructura de los municipios, se dejó de invertir por años, y hoy graves consecuencias.

Destrozadas las ciudades; Guaymas, uno de los mas afectados, Ciudad Obregón, Empalme, Nogales, Hermosillo, casi ninguno se salva, y lo peor, no hay dinero, no hay FONDEN, y viene un presupuesto, 2023, igual que siempre, centralista, todo para; Tren Maya, Refinería, programas clientelares del Presidente, y que gobiernos estatales, y municipales, salgan adelante como puedan, y así imposible, se necesitan muchos millones para reparar municipios en, Sonora.

Y todavía falta lo que resta de este mes, y quizás, septiembre, y al final el saldo, será bueno para el sector agropecuario, pero muy mal para las ciudades, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, con todas sus calles destrozadas, drenajes colapsados, y tendrán que vivir así, no habrá recursos.

Aquí anda el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, visitó, Nogales, Guaymas, Tribu Yaqui, y estará con Alcaldes de la Sierra, en, Rosario, un municipio, que también sufre el embate del crimen organizado, 5 ejecutados esta semana.

Seguramente al Presidente lo meterán en una “burbuja” para no dar cuenta de los estragos, Guaymas, ayer se lanzarían las licitaciones para obras que anunció, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, para modernizar el Puerto, pero me pregunto y la población porteña ¿Es prioritario eso? no, las calles destrozadas, drenaje colapsado, la inseguridad al 100%., eso es lo que necesitan las ciudades, hay que redireccionar el presupuesto, las obras, pero no lo harán.

Ciudad Obregón ¿Parque Lineal en la Laguna Náinari? ¿Ciudad Universitaria? ¡por favor! es un solo hoyo, cráteres, por donde voltees, está totalmente derruida la, ciudad, la gente, molesta, con una impotencia, coraje, frustración, incertidumbre, de que quede su automóvil, en un socavón, tronadero de llantas, suspensiones, semáforos inservibles, pasos a desnivel anegados, como el de la 200, cada vez que llueve, y no llegan las soluciones. El Alcalde, JAVIER LAMARQUE, en su mundo de fantasía, mientras la ciudad se cae, más la inseguridad al alza, hasta el día de ayer, 24 ejecutados en el mes, por cierto, en un encuentro armado, dos policías de la CONASE, Comisión Antisecuestro, fueron heridos. Ojo, ¿porque andan aquí? ¿Qué información tienen? Cajeme sufrió hace años, secuestros, que lastimaron a familias, dejaron huella profunda, así que a tomar nota de esto.

¿Y LAS 34 MIL HECTÁREAS, PRESIDENTE?

Ayer, en territorio, Yaqui, dentro del Plan de Justicia Yaqui, 11 mil millones, la mayoría serán tirado a la basura, el Presidente, había prometido en su anterior visita, que entregaría 34 mil hectáreas, para incorpóralas al nuevo Distrito de Riego, 018, que manejarán los Yaquis, una bolsa de 350 millones de pesos para ello, pero nada, un solo metro, hectárea, han podido comprar, le ha fallado y le seguirá fallando, el funcionario del INPI, ADOLFO REGINO, y la SEDATU.

Y ninguna de esas tierras, son agrícolas, todas están en regla, y esa es la desesperación del, INPI, SEDATU, son puros , Ranchos, cuyos propietarios, como señalé, dispuestos a vender, 10 mil pesos hectárea, buen negocio, para después rentárselas o comprárselas a bajo precio a la Etnia, cuya cultura al trabajo es nula, se acostumbraron a la dádiva, por años, de los 3 niveles de gobierno, y así quieren seguir, y sus pueblos igual, en la marginación, el atraso, el vicio…y a bloquear carreteras, junto con el crimen organizado, para tener ingresos, ya que las rentas de las 22 mil hectáreas, muchas pagadas por adelantada, años, ya se lo gastaron ¿Y les han creado un nuevo Distrito y en construcción un Acueducto? ¡por favor! Es de imaginar, también encontraría y daría cuenta de protesta de Yaquis, de Potam, Loma de Guamuchil, que no ha podido controlar, ADOLFO REGINO, por aquello de la defensa del agua, y que quieren que se respete el decreto del Presidente, LÁZARO CÁRDENAS.

¿HUACHICOLEO?

Por cierto, en la semana, Yaquis, opositores al Acueducto Independencia, junto con gente del Movimiento NO al Novillo, presentaron un video, un documental, donde señalan, puntos donde hay “huachicoleo” en el Tubo que va a, Hermosillo, que surte agua de la Presa Novillo.

Dicen ellos, que cada 250 metros, hay un “piquete” un “popote” que extrae agua de manera ilegal, obvio, ante esto, vino una respuesta de la CEA, que dirige, JOSÉ LUIS JARDINES, señalando que son, válvulas, necesarias, que están a lo largo, y da una explicación técnica, y que hay un centro de control, en la capital, que daría cuenta, si hay fugas o algo irregular. Entonces, PEMEX, que tiene un centro de control, con tecnología de punta, en, Guaymas, ¿No da cuenta de los puntos donde hay “Huachicoleo”, y se tienen que llevar combustibles en Pipas a, Obregón, Navojoa y Hermosillo?, lo que ha significado, que par de empresarios, uno de Obregón y otro de Navojoa, en sociedad con funcionario del gobierno de Sonora, tengan la distribución de gasolinas habiendo un ¡poliducto!, pero como pasa por territorio, Yaqui, y los señores son intocables, junto con los delincuentes, entiendan porque no le entran.

De que hay “popotes” en el Acueducto, claro que los hay, no se cuántos, pero de que hay; ganaderos, políticos, y pesados, en esto, los hay, sin problema en sus, Ranchos, represos ilegales, años de esto, poniendo en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, pero CONAGUA no le va a entrar, hay un buen negocio detrás de esto, y mucha impunidad, que campea en, Sonora y todo el país.

¿CLUB DE GOLF?

Es increíble, inadmisible, que la Etnia Yaqui, quiera reclamar y que el gobierno les entregue el, Club de Golf, la comisaría de ¡Esperanza! Y otros puntos, propiedad privada, nomás falta que exijan el Club Campestre, la Laguna de Náinari.

¿Quién o quiénes detrás de esto? son propiedades privadas, con escrituras en regla, y que, al margen de esto, forman parte del patrimonio de una ciudad, no entiendo porque el gobierno estatal, federal, alimente esto, y siempre contra, Obregón, no hay otra ciudad, municipio, ya sea por el, Acueducto, tierras, la permisividad del Presidente con las Etnias.

En, Navojoa, paso lo mismo, vivales vendieron tierras, algunos incautos cayeron, y resultaron que eran negocios; porcícolas, Hotel, la Cervecería asentada ahí, y todavía tuvieron el descaro de ir a negociar, obvio los mandaron por un tubo,

Pero la incertidumbre ahí queda, el riesgo, en un futuro, de expropiaciones, siempre estará latente, más con este Presidente, total como él dice “A mí no me vengan con que la ley, es la ley”, y falta dos años para que se vaya, y ya dijo “esto se pondrá peor” ¿Con que nos ira a salir el resto de su mandato?.

CHERTOVSKY Y GÁLVEZ

Por aquí anduvieron, SALVADOR CHERTOVSKY, diputado federal de MC, en la capital, y la Senadora, XÓCHITL GÁLVEZ, para sostener reuniones con militantes, dirigencias, y encuentros con empresarios.

Se formo un Consejo en, MC, que presidirá el Regidor, ex candidato a Alcaldía, y empresario, GUSTAVO ALMADA, para ser enlace con los empresarios de, Sonora, y la Senadora, GÁLVEZ, también sostuvo encuentro con empresarios. Veo bien, que partidos busquen alianzas con grupos de la sociedad civil, la alianza que siempre pregonan, que los ciudadanos, sean el eje, pero llegan las elecciones, y en la boleta electoral aparecen los mismos cartuchos quemados.

Reitero, bien que busquen encuentros con la clase media, empresarios, gente pensante, preocupados por el rumbo que lleva el país con la llamada cuarta transformación, el problema es que a pesar de que vamos mal, que la economía cada vez peor, que vivimos un narcoterrorismo, MORENA, sigue avanzando.

¿Por qué? porque la base electoral son la gente pobre, los necesitados, a quienes tienen controlados con tarjetas clientelares, que el año que entra les van a doblar el dinero que reciben, y en el 2024, para la elección presidencial, más todavía, para asegurar su voto.

Que mejor ejemplo; Cajeme, Guaymas, Navojoa, tuvieron los peores alcaldes, de lo más corruptos, y repitió MORENA, en el 2021, y lo peor, la gente, los enojados, supuestamente, no salieron a votar, Cajeme, ni el 35% del padrón salió a votar ¿Así como? Y ahora MORENA, es gobierno estatal.

La realidad, difícil el panorama para partidos de oposición, el 2024, no imposible, pero no hay un líder, como, VICENTE FOX, en el 2000, que levanto un entusiasmo nacional, y le arrebató al PRI la presidencia.

MC ya dijo no a alianza con partidos, que será con la sociedad, pero las elecciones se ganan en las colonias populares, donde está la densidad de población, no en la clase media, ni con los votos de empresarios, es la cruda realidad, y el control con esa masa de población, lo tiene MORENA y aliados, tiene la chequera nacional, y estatal, para lograr eso en el 2024

Ha surgido el nombre de, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, como el indicado, quien va arriba en encuestas, la marca esta fuerte, tendrá 39 años en el 2024, hijo de un candidato, del PRI, asesinado, según un editorial de, BEATRIZ PAGES “Hay muertos que ganan batallas, el espíritu de, Colosio, ha tocado las puertas de Palacio Nacional”

¿COLOSIO RIOJAS, el indicado? hoy Alcalde de, Monterrey, es una apuesta interesante, pero habrá que ver los partidos, el año que entra, elección de la joya de la Corona, el Estado de México, si no hay alianza de la oposición, y si gana MORENA, adiós la Presidencia y país, repetirá MORENA en el 2024, y veo, difícil, si llegara a ser Colosio Riojas, candidato, aliarse con un partido, PRI, cuyo “sistema” mató a su Padre

PRI

Y a propósito del PRI, llegó el nuevo Delegado, RAMIRO HERNÁNDEZ, pero por lo que vi en la rueda de prensa, en su presentación, creo que más que dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral, viene a dar cumplimiento a la orden que le dio, “Alito”, patear el bote, y que se den las condiciones para imponer, de nuevo, a ONÉSIMO BURROLA Y IRIS SÁNCHEZ.

De entrada, dijo, que tiene facultad de que repitan los nombramientos que designo, Onésimo, algunos de ellos gente del ex candidato, ERNESTO GÁNDARA, con esto, no hay piso parejo, porque trabajaran para que se haga la voluntad de la dirigencia nacional.

Y la reacción de la fórmula de, ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, no se hizo esperar, estuvieron en, Ciudad Obregón, el viernes, y ayer en la capital, reunión con militantes, y muchos consejeros en el auditorio “Plutarco Elías Calles, quienes, con su voto, deben decidir quién será la nueva dirigencia, difícil la tiene el Delegado, Hernández y Alito, a menos que intenten una limpia o allegarse Consejeros, que la veo difícil.

En fin, hay dados cargados, otra vez, el PRI; no pasa por su mejor momento, esta desdibujado, se están yendo a otros partidos, se acaba de ir otro, en Navojoa, el ex diputado, ex candidato, y hoy ex Regidor, JORGE MÁRQUEZ, renuncio al PRI, para incorporarse como Secretario del Ayuntamiento.

Como ya es sabido, los diputados, ERNESTO DE LUCAS Y NATALIA RIVERA, se incorporaron a MC, el ex funcionario de Economía, LUIS NÚÑEZ, se sumó al Consejo empresarial de MC, y en otros municipios, militantes de otros partidos, se han incorporado al movimiento naranja, que, al parecer, es quien crecerá, exponencialmente rumbo a la elección del 2024, aunque el PAN, también hará lo suyo.

Creo sería interesante una alianza, MC y PAN, pero MC ya dijo no, entonces seguiría la Alianza Va Por México, PRI-PANPRD, que creo deben enfocarse en el Congreso, se necesita un contrapeso a MORENA, necesita esa Alianza, y MC por su lado, ganar más escaños en la Cámara de Diputados y en Congresos locales, urge ante leyes e ideología que quiere imponer MORENA

EDUCACIÓN

Hace unos meses, la SEP, decidió por el pase automático en la educación básica ¿Qué calidad de educación y preparación tendrán los niños? van a desparecer los grados, y luego, nombran a, LETICIA RAMÍREZ, una mujer de muy bajo perfil, como nueva Secretaria, al irse DELFINA GÓMEZ, de nuevo como candidata al Gobierno del Estado de México, con todo y que hay resolución judicial, que desvió recursos, con fines electorales, cuando fue Alcaldesa de, Texcoco.

Ramírez, estaba en, Ayudantía, paso a la oficina de, Atención Ciudadana y de ahí a ¡Secretaria de Educación!, de no creerse, no cabe duda, no es prioridad, para AMLO, la educación, ni nada, solo quiere lealtad para su proyecto de nación, y nula capacidad.

Y luego el problema, los libros de texto, cuyos contenidos es alabar a la Cuarta Transformación y sus obras, y dejar a un lado el “patriarcado “ o sea emancipar a hijos de Padres, el Estado, por encima de la educación en casa que den los Padres, nomás imagínense lo que van a meter en el cerebro de los niños.

Ya lo dijo el Sub Secretario de Educación Básica, LUCIANO COLCHEIRO, el modelo de gobierno para, México, es el comunismo, y vaya que está trabajando en eso, preocupante el rumbo que lleva la educación, un pilar para el crecimiento de cualquier país, tener educación de calidad, forjar profesionales capaces, pero no, tal parece que no en la 4T.

¿PROPAGANDA?

Lamentables las declaraciones del Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, y el de la SEDENA, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, que los hechos ocurridos en varias entidades, un verdadero “Narcoterrorismo” lo hayan catalogado como ¡Propaganda! ¿De quién? ¿De la oposición? ¡por favor! hay un evidente pacto de AMLO con la delincuencia, les ha entregado regiones del país, se vio en elecciones y se verán en las futuras, sobre todo en la del 2024, un atentado contra las instituciones y la democracia.

