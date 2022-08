Inicia desfogue "molinito" ¿y el "novillo"?... ¿y la ayuda?...baches y bajo fuego... Cristina

Comparta este artículo

Inició el pasado viernes desfogue de la Presa “Molinito” a la “ALR” 10 metros cúbicos, por segundo y a partir de mañana, 20 metros cúbicos, con lo cual al término del proceso, que también recuperará mantos freáticos, la presa tendrá unos 80 millones de metros cúbicos, y todavía faltan las lluvias de septiembre mes de huracanes y ciclones en el pacífico, y la cuota de extracción al “Novillo, anual, es de 75 millones metros cúbicos.

¿A que quiero llegar con esto? ¿Cuál es el punto? que si sigue lloviendo y corriendo agua por el Río San Miguel, la Presa de la capital, puede que se llene, tendrá con esa agua, y la de los pozos, la suficiencia para abastecer de agua a la capital, y así disminuir la extracción, de la Presa “Novillo”, apagar la tercera Bomba, y hacer los trasvases necesario a la Presa “Oviachi” para asegurar el consumo de, Ciudad Obregón, y asegurar la sustentabilidad del, Valle del Yaqui, para que tenga completo su ciclo agrícola, de las más de 200 mil hectáreas que se siembran. Y con otra, sale más barato potabilizar esa agua al organismo operador AGUAH, se ahorrarían millones de pesos, cuesta mucho extraer esa agua, pero, en fin, habrá que ver qué decisión toma CONAGUA, CEA, y consultas que hagan con el propio, Alcalde, ANTONIO ASTIAZARÁN, y el Director, RENATO ULLOA.

Lo importante, desde mi punto de vista, es buscar el justo medio, al margen de que hay procesos legales, resoluciones, Amparos, que no se respetan, de que hay una extracción ilegal, es que se asegure, el abasto de ambas regiones.

Qué bueno que llegaron lluvias, y que, de estar en sequía extrema, ahora estamos viendo correr; ríos, arroyos, desfogue de presas en el Mayo, ahora en la capital, a tal grado que ya ven lo que paso en, Guaymas, una tromba, que afecto al Puerto, y, sobre todo, Empalme, dejando a más de 15 mil afectados, que nos vino a mostrar también, a un Presidente, insensible.

Paso por, Nogales, Guaymas, Empalme, y en lugar de quedarse, al ver personalmente, y constatar el grado de destrucción, él siguió con su gira, nada solidario, ni comportarse como jefe de Estado, cero empatía

¿Y LA AYUDA?

Un encabezado de TRIBUNA de esta semana refleja lo que hay y lo que le depara a, Guaymas y Empalme “Tristeza, dudas y promesas, el saldo de la Tragedia” y eso es lo que sucederá, por parte del Gobierno Federal, no esperen que fluya recursos por parte de AMLO, no hay FONDEN, y él tiene otras prioridades; Dos Bocas, Tren Maya, etc… para sus proyectos si hay recursos.

Así que todo el peso va a recaer en el Gobierno de, ALFONSO DURAZO, quien va a tener que solicitar un crédito ¿3 mil millones? ¿4 mil millones? o más, porque prácticamente hay que reconstruir, Empalme, comunidades, Guaymas, por igual, y la SEMAR ni siquiera ha iniciado con la reparación de drenajes y tuberías colapsadas, a pesar de que hace un año se dio el anuncio, y un presupuesto de 600 millones… y nada, puras promesas.

Por cierto, en esta gira, AMLO; le dio un giro, otra vez, a los planes del Gobernador, quien había anunciado que esta gira del Presidente, se lanzarían las licitaciones, pues no, el Mandatario anuncio, que será la Marina, el ejército, quien hará las obras, adjudicación directa, así que se la aplicaron a, Durazo, de nuevo, al igual que en, Puerto Peñasco.

Incluso ¡Adiós! también el Centro de Carga en, Obregón, lo harán los militares, a quienes también le entregó el , Aeropuerto, al igual que el de, Guaymas, que clase de empoderamiento les está dando el, Presidente, les está entregando todo, mucho poder económico, al igual que a la delincuencia organizada, que tiene incendiado el país, muerte, cobro de piso, extorsiones, muy permisivo, AMLO, con los que se están convirtiendo en sus brazos políticos, rumbo al 2024.

Así que constructoras locales, olvídense, no habrá obra para nadie, por parte de la federación, por lo cual, los compromisos del, Gobernador, los tendrá que cumplir con obras que haga su gobierno, y no habrá derrama económica en la entidad, todo para los militares, en cuanto a los grandes proyectos, así las cosas.

Pero volviendo al tema, ¿Cuándo llegara la ayuda? ¿Cuánto tiempo llevaran censos, evaluaciones etc.? ¿Cómo le harán? ¿Fideicomiso? ¿La Transparencia?

Porque cuando fue el derrame de la Mina Buenavista, en, Cananea, se formó un Fideicomiso, 2 mil millones, que aportó, Grupo México, de, GERMÁN LARREA, y fue un “manoteadero” de funcionarios, era el sexenio de, PADRÉS, y hubo gente de la capital, que fue y se dio de alta en municipios afectados, y recibieron cheque, incluso hubo gente que recibió varios, y ya ven, muchas obras quedaron inconclusas.

En, fin, el punto, es que la población de, Guaymas, Empalme, comunidades como la de, San José, en donde perdieron hasta la casa, parcelas, vacas, etc…no están para esperar, semanas, meses.

El Gobernador, señalo cantidades entre, 30 mil y 35 mil pesos, para resarcir enseres domésticos ¿Alcanzará esto?, a lo mejor buena parte lo utilizan para comer, es una situación muy difícil la que hay, y la que viene para esa región, es una verdadera tragedia, y no termina temporada de lluvias, y viene el mes de ciclones, huracanes, que si pasa otra “tromba” por ahí, mejor ni imaginar, se tendrán que ir al, Zocalo, a donde invito el Presidente, a un ciudadano de, Obregón, que le señalo la destrucción de calles, si ya ví, respondió, AMLO, pero vayan al Zócalo, estarán los Tigres del Norte…este es el Presidente de, México.

BACHES Y BAJO FUEGO.

Vaya problemática, y que va en ascenso en, Ciudad Obregón, en cuanto a “Baches”y el rugir de metralla, todos los días, en otro mes de dos dígitos de muertos, quizás cierren con 40 para el día último.

Pero vámonos con los Baches, que inundan las redes sociales, de Tik Toks, de ciudadanos, hasta letras de camiones, memes, ( hoyos usandolos de hileras) y una ciudadanía; enojada, frustrada, con una impotencia, de no poder circular, tener que ir despacio, a vuelta de rueda, y menos, en la noche, ante riesgo de caer en un Bache.

Las llanteras, haciendo el negocio de su vida, hay personas que han comprado dos o tres llantas en el mes, y ya de plano comprándolas con seguro, y al igual talleres de suspensiones, amortiguadores, gastos extras, no contemplados, que afectan economías.

Y nomas vean las soluciones del, alcalde, Javier Lamarque, están tapando hoyos con “escombro”, y el negocito lo trae un, Patiño, ¿Les suena el apellido? ahí nomas, hasta en esto encajan la uña, y mientras, la ciudad se sigue destruyendo, y el alcalde, creyendo, que con redireccionar 8 millones a comunicación, comprando conciencias, va engañar a la gente, muy molesta con su gobierno, ese dinero era para obras, no para tartar de ocultar el desastre de gobierno.

Y en cuanto a muertes, pues ahí están los números, los datos, la realidad, ejecuciones a diario, pero , LAMARQUE, al igual que la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO y la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, insisten que van a la baja, en su mundo de otros datos, de fantasías, de mentiras, engaños, con unas Mesas y Jornadas de la Paz, que han sido un total y rotundo fracaso, pero pues hay que replicar la política de AMLO; “Abrazos, no balazos”, y que sigan las muertes, desapariciones, sobre todo de mujeres, y que sigan también, como “floreros” como la, Guardia Nacional y policías de los 3 niveles, quienes nomas accionan a Código Rojo, y toda su parafernalia inútil.

¡AQUÍ ANDA!

Pues resulta que el gobierno de BC, la Secretaria de Hacienda, andan buscando a un señor, García, que era dueño de FISAMEX, empresa, como North Collect, que anduvo cobrando, de manera retroactiva, lo que es ilegal, a empresas, con el cobijo del entonces, Gobernador, BONILLA, y el entonces, Secretario de Hacienda, CASTRO VALDÉS, el “Bagre” hoy jefe de Oficina del Gobernador, ALFONSO DURAZO.

Están requiriendo a, García, para que devuelva dinero, porque han salido Amparos que han ganado empresarios, y dizque no lo ubican ¿Qué raro? No puedo creer que no sepan que anda en el sur de Sonora, operando en, Navojoa y Obregón, con la protección del precitado funcionario estatal y apoyo de una diputada federal, LAURA BERNAL.

La Empresa se llama EROAGUA, y le quiere encajara la uña a empresarios de, Cajeme y el Mayo, algunos ya se Ampararon, que bueno, no se vale, querer cobrar con años de retroactividad, por omisiones de organismos operadores.

Pero, obvio, porcentajes de entre el 20 y 30 por ciento de comisiones, a repartirse entre empresa y funcionarios, bien vale la pena el esfuerzo, sobre todo, OOMAPASC, un organismo, que ha sido saqueado por administraciones, incluso con fines políticos, y no dejan de hacerlo, a costillas de ciudadanos, y de un drenaje y tuberías colapsadas, que crece día con día, destruyendo aún más la ciudad.

Así que, si hay voluntad de la Secretaría de hacienda, y de la Fiscalía, anda en el sur de Sonora, García, y en Palacio de Gobierno, CASTRO VALDEZ, que ya fue imputado, junto con otros ex funcionarios, por desvíos en una obra, Parque Fotovoltaico, cuyo costo, inflado, llegó a los ¡12 mil! millones de pesos ¿De a cómo sería el moche?

Deveras, no entiendo, como el, Gobernador, Durazo, tiene en un puesto, cercano a él, a un funcionario que tiene un proceso judicial, y que debería separarlo del cargo hasta que aclare o se dicte una sentencia el poder judicial de BC ¿Qué no son diferentes? se cae la narrativa.

VAYA MENTIRA

Esta semana, en el Senado, se presentó un libro de, LUI ESTRADA, el Impero de las Mentiras, donde narra más de 80 mil mentiras que ha dicho AMLO en sus mañaneras en lo que va de su sexenio, y las que faltan. Saco a colación esto, porque en su visita a territorio, Yaqui, la semana pasada, en el evento de Plan de Justicia, un funcionario de CONAGUA, AARÓN MASTACHE, se aventó una descomunal mentira, que para el ciclo 2022-2023, estaría listo el Acueducto Ovachi-Territorio Yaqui, donde crearon el Distrito 018, y se sembrarían más de ¡60 mil! hectáreas, una soberana estupidez lo que dijo.

Para empezar, no se han concretado la compra de las 34 mil hectáreas, proceso que llevara tiempo, y que serán, Ranchos, que en el supuesto que las completen, hay que desmontar, nivelar, canales de riego, módulos, compuertas, válvulas, oficinas, el Centro de control, capacitación al personal ¿Serán los que andan cobrando en la carretera?, se necesitan profesionales para eso.

Todo esto es un proceso que llevará meses, quizás uno o dos años, es imposible… ¡Y no hay agua! ¿Dónde le van a sacar al Oviachi para dos Distritos y consumo humano de Obregón?.

Es una locura lo que están haciendo, pero AMLO, se siente, LÁZARO CÁRDENAS, cree que va a resolver el problema con la Etnia, Yaqui, con ese descomunal despilfarro de dinero, más de ¡7 mil millones, para eso si hay, pero no para, Empalme, Guaymas y Obregón. Ese Distrito, en el futuro, solo pondrá en riesgo a los que si producen en el Valle del Yaqui, y pondrá en riesgo la sustentabilidad y producción de alimentos, no hay agua, no alcanza el Oviachi, para 200 mil en el Valle y 60 mil territorio Yaqui… ¡por favor! tendría, junto al Novillo, estar hasta el tope cada año, lo que es imposible, más el “popote” de Hermosillo.

El Presidente, anunció, que vendría en, noviembre, se supone que en esta visita que hizo, ya estarían compradas las 34 mil Hectáreas, le fallaron ADOLFO REGINO, el funcionario del INPI, que tiene bien dividida a la Etnia, Potam y Loma de Guamuchil, un claro ejemplo, como también fallo el joven, MEYER FALCÓN, que se aventó un chorizo en el evento, y dijo también, literal, la palabra, expropiación, ojo con esto.

Conociendo como es el Presidente, y el poder que tiene, si para la próxima venida en noviembre, previo le pasan tarjeta informativa, de que no se han podido comprar las 34 mil Hectáreas ¿Qué creen la decisión que tomará?.

El espectro, la sombra de lo que hizo, LUIS ECHEVERRÍA, ahí está, latente, así que queda, septiembre y octubre, para cerrar tratos con terrenos de, Ranchos, no predios agrícolas, esos están en regla, pueden estar tranquilos, no ha encontrado, SEDATU, por más que le han hecho la lucha, terrenos para comprar, todos con escrituras en regla ¿Qué va a pasar en noviembre? Pues ya ven ustedes lo que hizo con terrenos privados, por donde AMLO quiere que pase su faraónico Tren Maya… ¡expropió!, lo que, sí es un hecho, lo del Distrito 018 y siembra de más de 30 mil hectáreas, que se sumarían a las 22 mil que actualmente “rentan” los Yaquis, es una total falsedad.

TRANSPORTE, ESCUELAS, Y COVID

Mañana arrancan clases presenciales en educación básica, miles de niños a las aulas, una tremenda prueba para la SEP y su Secretario, AARÓN GRAJEDA, primero que estén al 100 %, lo dudo, por lo menos en el sur, imposible.

El otro problema, que ya lo están viviendo los estudiantes y quienes utilizan transporte público, no hay suficientes, aparte que son unos cafres, chatarras, y horas de espera, para llegar a escuela y trabajos, y mañana se suman a esto, niños, ya parece que estoy viendo la reacciones en redes y medios, dependiendo lo que suceda mañana lunes, será una de reportes, ya verán, y en toda la entidad, y le va a rebotar al, Gobernador, ALFONSO DURAZO.

Y también, ante el regreso a clases presenciales, prueba para ese maldito “bicho” del COVID, que no se ha ido, ahí sigue, que obligara a intendencias y Padres, escuelas públicas, al aseo y cloración de, Aulas, juegos, baños, a diario ¿Lo harán?

CRISTINA

Me impacto, como a muchos, la partida al encuentro con el, Padre, de CRISTINA BOURS, una mujer muy, sencilla, de sonrisa, trato amable, y más me impacto, una carta que circulo, de una asociación que apoyo “Adopta Obregón” para perros, no escatimo tiempo, recursos, para ello, solo pedía el anonimato, un reflejo de humildad y sencillez, como también saber que apoyó otras causas, que bondad, que bonito, que ejemplo, que seguramente lo habrá de continuar su familia.

