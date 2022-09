Resurge secuestro en Sonora... CFE, tragedia, y las soluciones de la Secretaría...Protestan ciudadanos

Comparta este artículo

Que días, que semana, otra diría, que muestra la fragilidad de la seguridad en, Sonora, una autoridad permisiva, omisa, que vive otra realidad, otros datos, y la dura y cruda realidad; muertes, asesinatos, y ahora, el resurgimiento de un delito que lastimo a familias en la entidad… el secuestro, la privación ilegal de la libertad.

Hermosillo.

Dos casis que cimbraron a la capital, el primero, el de un empresario del giro gastronómico, con un negocio acreditado, muy trabajador él y la familia, fue levantado, lo amordazaron, lo golpearon, pagaron el rescate y Gracias a Dios, lo liberaron.

Tuve la oportunidad de saludarlo, que bueno que estas bien, le dije, lo material es lo de menos, si un poco lastimado alrededor de los ojos, un saludo de manos, una palmada en el hombro, y siguió en su trabajo.

El segundo, otro, cuya suegra es alguien muy querida por mí hace muchos años, cariño y aprecio, y ni imaginar las horas que pasaron como familia, su hija, cuyo marido fue levantado en el estacionamiento de conocido edificio comercial situado sobre el bulevar Kino.

Igual, a pagar, y fue liberado, las c circunstancias de ambos secuestros, es lo de menos, lo preocupante, el modus operandi, que resurja esta “industria” ilegal, que repito, lastimo en el pasado a familias, de la capital, Guaymas, Obregón, donde más se suscitaron este tipo de delitos, conocidos empresarios, gente respetable en la comunidad, y sí, como no recordar, que, a uno de ellos, aún, pagado el rescate, le quitaron la vida, lo que marcó para siempre a una familia.

Guaymas

En el Puerto, cada día peor las cosas, esta semana, en dos operativos, fueron “reventadas” dos casas de seguridad donde tenían privadas de la libertad a varias personas, en una; una mujer, un personaje del Valle de Guuaymas, un taxista.

En la otra, una mujer, su hija, y una persona muerta, la que hizo mucho ruido, fue el caso de la primera casa, primero, porque descuido de un captor, hizo que uno de los secuestrados, tuvo valor, agarro arma hizo disparo, que alerto a vecinos, que avisaron a autoridades.

Se dio el operativo, coordinado por elementos SEMAR ahí está registro en, redes sociales, y fueron liberados, la mujer, los demás, entre ellos, un herido, que fue llevado Hospital.

Alma Verónica.

Pero lo que dio vuelo, y fue nota nacional, fue que la mujer liberada, Alma Verónica, se le ofreció seguridad, todos los protocolos parra este tipo de casos, máxime, siendo mujer, y ella se negó rotundamente, aún así la siguieron hasta su casa, y nuevamente salió, y les pidió que se retiraran los policías, obvio, solo le pidieron, por protocolo también, que firmara un documento, lo cual hizo.

Más tarde, por la noche, llega un Comando a su casa, y la mata ¿Qué paso? ¿Por qué no quiso seguridad? Yo me pregunto, si se negó, por sentido común, a que la protegieran ¿En que andaba?, son cuestiones que solo la Fiscalía, puede responder, pero la responsabilidad, a lo sucedido, es totalmente de la hoy finada.

En fin, viendo lo sucedido en, Guaymas y Hermosillo, podríamos estar ante el resurgimiento de este tipo de delitos, como también, en lo del, Puerto, podría darse el caso, de algún caso que tenga que ver con delincuencia organizada, porque también, al herido, que fue llevado al, Hospital, al parecer hubo un intento de ir a ….rematarlo.

Esperemos que lo de los secuestros, hayan sido casos aislados, aunque el contexto de, Guaymas, es diferente, y empezó el trienio pasado, cuando levantaron a jóvenes del Mayo, y fueron entregados a un grupo delictivo, hubo video, registro de por medio, que fueron policías municipales, quienes lo hicieron, craso y grave error, se metieron con quienes no debían, y han pagado las consecuencias.

Desde esa fecha, son más de 15 policías, comandantes, que han perdido la vida en, Guaymas, algunos salieron, huyendo, jamás volvieron, en, Empalme, igual, recién mataron a otro, comandante, no es el primero.

A esto le agregamos lo que está pasando en el Valle de, Guaymas, con productores, que no se dejan extorsionar, y la delincuencia, aparte, queriendo tener control de los campos, porque ahí están sus clientes, los jornaleros, que trabajan en; siembra, pizca, y empaque, de hortaliza, son los que consumen las drogas.

¿Qué está haciendo la delincuencia para intentar doblar a productores? Están matando a, jornaleros, el Valle de Guaymas- Empalme, es un cementerio clandestino, que no se la acabaría, Cecilia Flores, y el Colectivo, Madres Rastreadoras.

El hectareaje de siembra ha bajado, productores de Guaymas y Hermosillo, a sus campos con fuertes medidas de seguridad, que cuesta, y por la zona, ninguna base de policías de los 3 niveles de gobierno.

Y con otra, en, Octubre, es fecha de cosecha de algunas legumbres de exportación, y su única salida, es el paso que les dan en, Ranchos, mismos, que un par de ellos, adentro están delincuentes y elementos de la GN, y han desparecido a negociadores.

Si para, Octubre, no hay negociaciones fructíferas, el producto se quedara sin salir, las perdidas serán millonarias, ahí para que tome nota la Fiscal, Claudia Indira Contreras, quien señalo, que deben permitir la entrada de elementos AMIC, al ser propiedad privada, lo que deben evaluar productores, y cuál sería la reacción de la delincuencia.

Vaya dilema, circunstancias, hasta qué punto hemos llegado, y todo por la actitud de una política presidencial, de “abrazos, no balazos” que está permitiendo que grupos delictivos, se estén apoderando de zonas, regiones, del país, afectando a ciudadanos y sectores productivos.

También surgió una buena noticia, por parte de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, que ya la había señalado, adelantado la semana pasada, en relación a hechos y fue en el sentido que detuvieron a los agresores del Bar “Bartina” donde dieron muerte a un empleado, y con los asesinos de Amaraini, un crimen que conmocionó en el, Puerto.

También hubo algunas detenciones en, Caborca, que bien, lo bueno hay que comentarlo, esperemos más noticias como estas.

Nogales

Otro ejemplo, de empoderamiento de la delincuencia, Nogales, taxistas tienen que pagar, casa sábado, 1000 pesos, cobro de piso, en un universo de 1, 500 unidades, échenle pluma, más la proliferación de Casinos ilegales, que están abiertos ¡24! Horas del día, uno cerca de, Palacio Municipal.

Y todas las tienditas, changarros, de, Colonias, a excepción de las conocidas tiendas de conveniencia del grupo FEMSA, tienen que vender licor mexicano, y cigarros de Centroamérica, de, Guatemala, así las cosas, agréguenle, Caborca, Sásabe, Santa Ana, como anda en trasiego de drogas e indocumentados, el tramo, Vicam-Obregón, el Poliducto “picado” con el Huachicol, a todo lo que da, puro fortalecimiento de finanzas para el crimen, y repito, una autoridad permisiva, por; ordenes, omisión, y miedo

CFE…tragedia

Otra nota, y nacional también, que pone a, Sonora, mal en materia de inseguridad, el asesinato de empleados de la CFE, que solo cumplían con su trabajo.

¿Que fue una confusión? No creo, la versión oficial, los delincuentes no se equivocan, fue ataque directo, unos la libraron, porque se tiraron, como en las películas, y las sombras de la noche los protegió.

Ahora, las consecuencias, aparte de las lamentables pérdidas humanas, el dolor de las familias, a ver que empleado de la CFE va a querer trabajar en cualquier punto de la, Sierra, no nomas, Ónavas, o esa región, que esta en poder de la delincuencia, Yecora, San Ignacio, hasta los límites con, Chihuahua.

Nadie, de ahora en adelante, porque tienen que dar servicios a municipios y comunidades, forzosamente tendrán que ir acompañados con un buen contingente de policías, y nada de andar circulando por la noche…aunque se vaya la luz, y nada de andar haciendo “cortes” a quienes menos deben.

La Secretaria…sus soluciones

Vaya con las soluciones que dio la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río, ante los hechos suscitados en, Ónavas, fue que se instalaría una base ahí con ¡6! elementos, vamos a ver quiénes son los valientes que se animan y si van a tener el apoyo de sus familias.

¿En serio? ¿6 elementos? para combatir “células” del crimen, que cuentan con; gente, armamento, Barret 50 etc… ¡por favor!, es prácticamente, mandarlos echarlos a la; plaza, sin capote y con el Toro enfrente.

Y luego otra brillante idea, si tu ciudadano, te sientes inseguro, marca al 911, para que seguramente, por aire y tierra, se desplieguen elementos para ayudarles…unas horas después, como en, Bavispe, pero buen tip, para ciudadanos y transportistas que circulan tramo, Vicam-Obregón, marquen a ver si la autoridad quita a delincuentes y Yaquis, que cobran piso y hacen sentirse inseguros a quienes no pagan ¿Ustedes creen que atenderán esto? demagogia.

Y luego sus soluciones y quienes se animen a irse a esas regiones, donde se necesitan, batallones, regimientos, y voluntad política para enfrentar el crimen…que no la hay, y aparte, como bien señalo la Senadora, Lilly Téllez, son brazo político para AMLO, en materia electoral, lo vimos 2021, 2022, y lo veremos el año que entra, y en la presidencial del 2024.

Militarización.

Y esto se confirma con la integración de la GN a la SEDENA, lo que tanto criticó MORENA, registrados en tuits, los mismos que hoy están en el poder, y ante el fracaso de sus políticas, el país lleno de muertos, desaparecidos, más que en sexenios anteriores, deciden, en confabulación con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para salvar su pellejo, militarizar las ciudades en el país.

ES cierto, los del “verde olivo” inspiran respeto, pero también , ante el fuero que tienen, y el poder que les ha dado AMLO, no son muy apegados a los Derechos Humanos, habrá actos violatorios, tal como sucedió en el pasado, casos lastimosos, como los sucedidos en, Guerrero, los estudiantes del Tec de Monterrey, y muchos más.

A esto, se agrega, otro “triunfo” de AMLO, y sumisión del Poder judicial, lo de la prisión preventiva oficiosa, olvídense de la presunción de inocencia, el corte será parejo, y puede haber un uso faccioso por parte de la autoridad judicial, con el poder político.

Puede ser un arma, para encarcelar, a líderes opositores, o sea, primero te detengo, después averiguo si eres culpable o inocente ¿NO les huele esto como, Nicaragua, Venezuela? Pues para allá vamos, y espérense a las reformas a leyes secundarias, a lo electoral, tal como lo hizo con la fusión de la GN a SEDENA, va por todas las “canicas” AMLO, tiene el poder, y no se vislumbra un líder que aglutine a toda la oposición.

Hoy, por cierto, fracturada, PAN y PRD, se han puesto en “Stand bye”, y MC, pues su alianza es con los ciudadanos, y de ahí, por lo pronto, no los van a sacar, justificables sus razones, el detalle es que una oposición dividida, consolidará el triunfo de MORENA.

Protestas

No fueron muchos, pero ya hubo un despertar ciudadano en, Ciudad Obregón, hasta Palacio llegaron ciudadanos, a protestar, a exigir al, Alcalde, Javier Lamarque, no bachear, que pavimente, que reconstruya las calles de la ciudad, totalmente destrozadas, para donde circule uno.

Ya previamente le habían protestado, trabajadores del volante, de Apps, no se puede andar así, es una de tronadero de llantas, suspensiones, amortiguadores, está peor la ciudad a como la dejo, Sergio Pablo Mariscal, y vaya que le metió ganas para pegarle en su 10 de mayo a la ciudad… y las uñas.

Esperemos que este tipo de protestas, vayan creciendo, en la medida de que, Lamarque, no arregle la ciudad, y que dedique todo el presupuesto a esto.

¿Qué necesita dinero? Pues a cobrar prediales, y los ¡1500! millones de cartera vencida en OOMAPASC, ¿Qué no quieren pagar? Pues a cortarles desde el troncal, pero no, no lo hacen porque las Colonias populares, ahí están los votos ¿Cómo cortarles? ¡ah! pero eso sí, el pueblo bueno, con celular, y si no lo pagan, se quedan sin servicio, que paradoja, así es el populismo, y en, Guaymas, igual, el 70 % del padrón, no paga recibo agua.

Pero bien que contratan, directo, y sin licitación, a una empresa, EROAGUA, de BC, para cobrar retroactivo “agua consumida, no facturada”, o sea, pagar por omisiones del organismo operador, y bien por quienes se Ampararon.

¿Y la inseguridad? Cada vez peor, 16 o 17 muertos hasta el día de ayer, ya de dos dígitos el mes, solo esperar cuantos serán al final ¿50? ¿60? ¿Cuántas víctimas colaterales?

Informes

Ante este panorama de pésima infraestructura y de inseguridad en el sur, vienen los primeros informes de gobierno ¿Qué va a informar, Javier Lamarque? ¿Con que cara? Al igual que, Karla Córdova, en, Guaymas, Luis Fuentes, Empalme, ¿El de Huatabampo? que se la lleva jugando en, Casinos y en Cabildo aprobaron no fumigar contra el dengue, porque ¡Muta!, y hay que convivir con el parásito ese, de no creerse, y es un problema de salud pública, ¿Qué va a informar el “Mayito” en, ¿Navojoa

Espero, que cumplan constitucionalmente con entregar el “informe”, pero no están para dar informes en, auditorios, y que esperen que ciudadanos, dirigentes empresariales, vayan y avalen lo que no hay, y aplaudan como “focas”, si lo dan, pues que llenen la sala con empleados, a quienes seguramente descontarían un día, si no van

Litio

No hay dinero para empresa Litio, un solo peso en el PEF, 2023 ¿Otra mentira? ¿Cobrará sueldo, Pablo Taddei, en noviembre?.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58