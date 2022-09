Ley Durazo, confronta a diputados... otro cuestionado.. el sol ¿socio?.. ¿van por rastro?

Comparta este artículo

Esta semana el Gobernador, ALFONSO DURAZO, presentó una iniciativa, para empatar, concurrir, las elecciones federales y locales, y dio razonamientos, explicaciones para ello, válidas, pero vino la reacción y enfrentamiento en el Congreso, por parte de Legisladores de MORENA y los de oposición, ante la situación que se vive en la entidad.

Y los primeros en brincar fueron los de, MC, ERNESTO DE LUCAS, quien, muy crítico, esperaba que la cita a las que se convocó, era para ver la problemática del Estado; seguridad, obras, inflación, falta de infraestructura, y no “ocurrencias” en relación a las concurrencias.

Para, Natalia Rivera, igual, no es tema ahorita, no le entraran al debate, es de imaginar, se saldrán y no votarán, si se quieren dar un “albazo” MORENA y aliados, tienen la mayoría, aunque la Coordinadora, Ernestina Castro, señaló, que se va a socializar, llamó a adversarios a entablar diálogo, que hay un voto diferenciado en elecciones, y que si a que le temen.

FERMÍN, TRUJILLO, PALOMA TERÁN, pues en el mismo sentido, que hay que tener visión, y que esto no tiene nadad que ver con el trabajo legislativo por venir y el curso de acciones de gobierno.

La diputada del PAN; ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, pues que habría que analizarla, al igual que la diputada del PRI, ELY SALLARD, para el dirigente del PAN, esto es “pirotecnia electoral”, total, pues, la Ley Durazo, que pasara, no me cabe la menor duda, ya se hizo en, Veracruz, BC, el único punto es saber ¿Cuándo?, pero es un hecho, el siguiente, Gobernador o Gobernadora, solo será por 3 años.

¿Mi opinión? En política el “timing” es importante, y marca la decisión política que se tome, solo lleva un año este gobierno, y ya se está pensando en el 2027, visión a futuro, el problema es que llevamos, en este primer año, puras promesas, no hay obra, mucha inseguridad, y si muchos quejidos, culpas al pasado, como se vio en el primer informe de Alcaldes, y a escaso mes de que el, Gobernador, de su primero de ese, Sonora Profundo, tierra de oportunidades.

Pero que no se ve por ningún lado, todavía, puras promesas, mucha “saliva” como él mismo lo reconoció en su conferencia de esa semana, que no hay dinero, pero que va a pagar, ahí es donde entran las contradicciones, y no le liberan recursos del Fondo Aduanero, y eso que se presume cercanía con el Presidente.

En fin, ahí esta la propuesta del, Gobernador, oposición se niega ver esto, para ellos, hay otras prioridades, MORENA y aliados, que se vaya a Parlamento abierto, se discuta, y se apruebe, lo que si seguro, reitero, de que va…va.

SOCIO EL ¿SOL?

NO afecto a las conferencias del, Gobernador, por las reglas que pusieron, ninguno se había atrevido a tanto, pero fui, por aquello de la iniciativa de elecciones concurrentes, aunque la primera vez, no me dejaron entrar, porque no me inscribí con antelación, no creo necesario hacerlo, es un edificio público y la gente de medios nos conocemos.

Paso lo mismo, no me dejaban entrar, consultaron por, Radio, y pase dos filtros, con guaruras del “Mossad” de la ciudad de México ¿Así el miedo e inseguridad en Palacio? que le dejan a la ciudadanía?

Ya instalado en el salón Gobernadores, pues a escuchar el mismo discurso que trae hace meses el, Gobernador, inversiones por todos lados, millones de dólares y pesos, iban y venían; Guaymas, la carretera etc., pero donde me dejó sorprendido fue cuando hizo mención del Parque Fotovoltaico en, Peñasco, obra federal, cuyos mayores beneficiarios son; CHÁVEZ, el que habita la “Casa Gris” en, Houston, Palacio nacional y el de la CFE ¿O no?.

Pues resulta que el Gobernador, reitero, que el Gobierno de Sonora, tendrá el 46 % de sociedad en el susodicho Parque, y su aportación será el… ¡Sol! asi literal lo dijo, nada de dinero, como lo hace cualquier sociedad anónima.

O sea, ¿socio de “saliva”? habría que conocer la opinión del Director de CFE, MANUEL BARTLETT, aunado a que no sabía que el Gobierno era dueño de una parte proporcional del sol, vaya que se la aventó buena el Gobernador

AYOTZINAPA…EN SONORA.

Pues vaya con el, Gobernador, DURAZO, que, por lo visto, le da por proteger a funcionarios cuestionados, primero, su Jefe de Oficina, RODOLFO CASTRO, quien tiene imputaciones en BC, junto a otros ex funcionarios, por desvíos de 12 mil millones de pesos, de un Parque Fotovoltaico.

Y ahora resulta, que también está en el gabinete, y firma como Secretario Técnico, de la Mesa Seguridad Estatal, RAMÓN SALAS CHÁVEZ, quien trabajó en la SIEDO en el sexenio pasado, y fue el encargado de elaborar el documento “la verdad histórica de Ayotzinapa” donde fueron muertos 43 estudiantes, y hoy tiene en la cárcel a, JESÚS MURILLO KARAM, ex Procurador.

Y también, SALAS CHÁVEZ, colaboró con, TOMÁS ZERÓN, quien hoy está prófugo de la justicia, ubicado en, Israel, ahí nomas para que, dé cuenta lector, porque las Mesas, Jornadas etc… no sirven para nada, el área de seguridad estatal, en manos de incompetentes, y otro protegido ¿Y la impunidad? en la 4T te purificas, el castigo, para los opositores, fifís, conservadores, lo que estamos viendo y veremos de cara a elecciones del año que entra y la del 2024, con todo el apoyo de la milicia, que andará en las calles y la delincuencia organizada.

SE FUERON…CON 75 MIL DÓLARES.

Esta semana, se les fueron, par de policías de la GN, al norte de la entidad, por rumbo de, Nogales, quienes fueron sobornados con 75 mil dólares, al detectar un camión con armas y otras cosas ilegales, les ofrecieron dinero, lo aceptaron, abandonaron la unidad oficial, se “pelaron” como coloquialmente se dice, aunque el camión fue asegurado, los delincuentes huyeron.

Saco a colación esto, primero, por la colusión de la delincuencia con el “crimen uniformado” que se da en los niveles de gobierno, y es algo muy grave en, Sonora, sobre todo en el Sur, y de Santa Ana, hasta San Luis; tráfico de armas, drogas, e indocumentados, muchos millones a repartir, jugoso negocio.

Segundo, la Cámara de Diputados, aprobó la fusión de la GN a la SEDENA, con lo cual, si es que pasa otra cosa en el, Senado, cosa que dudo, esta dura la presión, amague, compra de algunos Senadores, para que la aprueben el miércoles, veremos a militares en las calles, y todos sabemos, con el fueron que tienen los del “verde olivo”, no son muy apegados a los Derechos Humanos.

Y luego escuchando el discurso del General, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, ¿Cuál tranquilidad? Fue un amague más para; ciudadanos, opositores, que de confrontar a la delincuencia organizada, así que los balazos, le seguirán ganando a los los abrazos, como lo vemos en; Obregón, Empalme, Guaymas, Caborca, por todo, Sonora.

TRAIDOR

Muy cara saldrá a los ciudadanos, la traición del dirigente del PRI, ALEJANDRO MORENO, para salvar su “pellejo” el haber dado línea a la fusión y extensión de la GN a la SEDENA.

Ese abrazo y cuchicheo con el Secretario de Gobernación, la cancelación del “Martes del Jaguar” por parte de la Gobernadora, Layda Sansores, fue un anticipo a lo que se venía, cuando la diputada, Alejandra de la Torre, del PRI, subió a tribuna, a confirmar la alianza PRIMOR.

En el Senado, el Coordinador del PRI, MIGUEL ÁNGEL OSORIO, tronó contra “Alito” y sus intereses, en, fin, ya veremos los votos de los senadores tricolores; PAN y MC, independientes, estos irán por el NO, ya veremos el tablero electrónico, si dan los votos necesarios.

Ojo, hay un dato adicional, al Senador, RICARDO MONREAL, lo sacaron del juego de las “corcholatas”, veremos qué posición fija, y senadores afines. Por cierto, esa traición y pacto con “Alito” se extendió hasta la Sala de Guadalajara del TEPJF, cuando ya había fallado en una primera instancia contra el PRI, por su injerencia en el proceso de relevo en, Sonora, con fallo unánime, al igual que el del TEE, en el de, ONÉSIMO BURROLA, última instancia, falló a favor de él, y se confirma como dirigente, no líder, del PRI en, Sonora.

Con esto, queda un PRI; dividido, fracturado, es de esperarse desbandada a; MC, PAN, MORENA u otros parridos, no les veo futuro para el 2024, es mas, en riesgo su registro estatal.

No creo que PAN quiera una Alianza con los tricolores, mucho menos MC, y el PRD, es solo membrete, y ahí vienen 2 partidos nuevos, obviamente, de plácemes en Palacio, el divide y vencerás, como anillo al dedo, rumbo al 2024, son gobierno, tienen aliados, la chequera, programas sociales y una población apática, como lo sucedido en el 2021…así que no se quejen.

Y QUE SE PARTE EN ¡3!

Pues el llamado Buque “Santos” ese que hundieron, casi enfrente de la playa en, San Carlos (¿Quién tomo esa decisión en SEMAR?) se partió en 3, no servirá para arrecife, y ahora pone en riesgo a buceadores, turismo, por fragmentos que se vayan desprendiendo, que barbaridad lo que hicieron.

Así que másvale que el Gobierno se mueva, la Secretaria de Turismo, CÉLIDA LÓPEZ, y los “especialistas” de la SEMAR, que hicieron esto, no se puede quedar ahí, partido en 3 y con riesgo de que siga deteriorándose, o sea, San Carlos, ya tiene su “Titanic”.

KARLA…Y SU INFORME

Ahí queda para el registro, el inicio de informe de la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, riéndose, nerviosa, lo que evidencio su incapacidad y falta de oficio, iniciando “Ya sé que puros problemas, pero este es el gobierno, no venimos a una fiesta”.

Efectivamente, este es su gobierno, ineficaz, con una ciudad, Puerto, donde la delincuencia se ha empoderado, no en balde trae 20 guardaespaldas, ríos de aguas negras, no hay obra, no hay nada, todo dependerá del, General, RAFAEL OJEDA, y la Constrictora de la SEMAR, para reparar la ciudad, incluso las grandes obras de modernización del Puerto, ni las manos meterá el Gobierno estatal, todo para unos empoderados militares, por decisión de AMLO.

Prometió un mejor 2023, o menos peor que el 2022, diría yo, y no tiene caso comentar más, de pena y vergüenza el “informe” y a seguir aguantando, no le queda de otra a los guaymenses y a los de Empalme, con, Luis Fuentes.

Que si “Kay”, que el “monzón”, las lluvias atípicas, y el pasado, mientras la gente esperando $$$ para intentar reconstruir, comprar enseres, la ayuda no llega, los 30 mil, 35 mil pesos, prometidos ¿Hasta cuándo?

LAMARQUE

El viernes por la noche, el séptimo feminicidio en, Obregón, el sábado por la mañana otra “encobijado”, ya más de 30 muertos en el mes, y así ha estado desde que entro, dos dígitos mensuales y el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, viviendo en otro mundo, señalando baja en delitos de alto impacto. Pero no es ético informar esto, no hay que desinformar a la gente, bajo su óptica, al igual que la del Secretario de Comunicación Estatal, EDGAR SALLARD, quien subió un lamentable tuit, en un claro mensaje de, coartar la libertad de expresión, de que comunicadores desinformen, cuando la realidad los rebasa en inseguridad.

ES cierto, muchos de los crímenes están relacionados con el crimen organizado ¿Pero no cuentan?es la realidad, y una autoridad permisiva, que permite esto ¿Y las víctimas colaterales? ¿Niños, mujeres? ¿Los miles de desaparecidos?, esos sí, buenos para revictimizar, y expedientes acumulándose, y Colectivos de, Rastreadoras, haciendo la chamba de la autoridad

Lamarque, igual que, Córdova, y en menor medida el “Mayito”, a puro quejido, y echándole culpas al pasado, administraciones de su mismo, partido, en el caso de Obregón, SERGIO PABLO MARISCAL, el peor de todos, sin castigo, y en el caso de, Navojoa y Guaymas, de partidos aliados, y vaya que salieron uñas largas, SARA VALLE y ROSARIO QUINTERO, también sin castigo, campeando la impunidad ¿Así como pues?.

Y pues, LAMARQUE, promesas también, de un futuro mejor, que va a bachear y pavimentar calles, cruceros, pues ojalá, la gente está harta, dos protestas tuvieron en la semana, la ciudad esta destruida, urge cirugía mayor, ya lo veremos los meses por venir y el año que entra.

Y mientras, en la capital, TOÑO ASTIAZARÁN, sin quejarse, triplicando inversión, Patrullas eléctricas, pavimentando, sentando las bases ciudad solar, y sin astros alineados.

ENTRE 8 Y 9 MILLONES EROAGUA

Entre 8 y 9 millones, las comisiones que ha cobrado, García, a través de EROAGUA, menos el “moche” que debe entregar en, Obregón y eb la capital, a su patrocinador ¿Esta bueno el negocio no?.

Que son como 40 millones los cobrados, por agua utilizada, no facturada, retroactividad 5 años, quienes han pagado, pues órale, decisión de ellos, como también quienes se han Amparado, reitero, en BC, están requiriendo a este personaje para que devuelva entradas, pero no creo pase nada, hay un manto protector.

Y mientras se reparten el “pastel”, la cartera de OOMAPASC, en ¡1,500 ¡millones de pesos, las obras que se pudieran hacer si se cobrara al usuario, ¿Pero cómo? ¿Pueblo bueno? Se nos van los votos, tampoco cobrar prediales.

Bien lo señaló el ex Alcalde, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, hay que cobrar; impuestos locales, agua, prediales, no esperar recursos federales, no hay, ni los habrá, esos se irán a los proyectos faraónicos de AMLO; y tarjetas clientelares.

Entonces, alcaldes, dependerán de eficiencia, reducción de gasto, y lo que venga del Gobierno Estatal, lo que puedan hacer legisladores por sus municipios, pero del PEF 2023, olvídense, de ahí nada, mintió el Delegado de Gobernación, al hacer uso de la voz en el informe de, LAMARQUE.

COMPRA DE RASTRO... ¡ÓRALE!

Un, Ochoa y Durazo, de, Agua Prieta, quieren comprar Rastro de , Hermosillo, que adquirieron empresarios de, Obregón y Navojoa, en la administración de, Javier Gándara, que hartos de chantajes de la CTM, y de, JAVIER VILLARREAL, suspendieron operaciones.

Esto da una idea, como dijimos, que no es viable, Rastro, en Agua Prieta, no hay personal capacitado, ni ganado, ni a ganaderos de EUA les conviene, maquila; obregón, Navojoa, y la capital, con los Rastros suficientes, para satisfacer demanda y la vía de exportación, es Nogales.

