Manlio; retoma control del PRI... 42 muertos... nepotismo.

Esta semana, MANLIO FABIO BELTRONES, el líder del grupo hegemónico apoderado del PRI, desde su gobierno, con una pausa durante el gobierno de, EDUARDO BOURS, retoma el control a través de, ROGELIO DÍAZ BROWN, una imposición en un pacto establecido entre, Manlio y el impresentable dirigente, ALEJANDRO MORENO “ALITO”, cuyo resultado, de inicio, es que reciben un partido muy dividido y fracturado.

¿Por qué, Manlio, sigue con injerencia en la vida política de, Sonora? Porque no nomas en el, PRI, sus redes alcanzan a otros partidos, es una pregunta interesante, para un personaje, que, a estas alturas de su vida, lo tiene todo; poder económico, redes de poder político por todo el país, un tipo, intocable, junto a su compadre, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ni en MORENA, ni en, Palacio, los mencionan para nada.

La única respuesta que encuentro, es en la condición humana, del político, que se sabe; respetado, temido, le tienen pavor, admiración, lo sabe, y ejerce lo que él sabe hacer bien….el poder, y la militancia tricolor, local, sumisa, y mientras sigan así, pues ahí se la echan, como coloquialmente se dice.

Por lo pronto, ha surgido una nueva corriente crítica, hoy llamada, Bloque opositor, encabezada por una de las fórmulas que contendió; ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, ¿Qué éxito tendrá? Solo el tiempo lo dirá, y el trabajo que continúen haciendo, lo que sembraron durante su campaña, no pocas adhesiones, mas el hecho de que la militancia quiere un cambio, y eso no significa el regreso del Beltronismo, la sociedad lo rechazará en el 2024.

ROGELIO

El pasado viernes, el “Roger” dio su primera rueda de prensa, acuerpado por buena parte del equipo de, Manlio, y el Delegado, RAMIRO HERNÁNDEZ, que le dedico unos buenos “cebollazos”, un candidato ganador, si ganó, como diputado local, federal, como, Alcalde, pero donde se salió el Delegado, es que siempre dio excelentes resultados.

Y hoy lo que vive, Ciudad Obregón, en materia de inseguridad, DÍAZ BROWN, es el principal corresponsable, porque durante su administración, se empezó a vender la “plaza” a varios cárteles, empezó la guerra, la matadera entre ellos, con efectos colaterales, civiles inocentes muertos, y siguió creciendo en las siguientes administraciones, y hoy con, JAVIER LAMARQUE, las cosas han empeorado, dos dígitos mensuales.

Y ni qué decir del Estadio de Beisbol, y las obras de infraestructura aledañas, todos terrenos del de, Villa Juárez, y con cargo al erario, jugoso negocio.

Con, DÍAZ BROWN, se dio la concesión del Alumbrado Público, a una empresa, Optimus, y vean como esta, Obregón, a oscuras, pésimo servicio en las luminarias, contrato que canceló, LAMARQUE, pero pues ya sabrán los “moches” que recibió el ex Alcalde estos años, ahora toca turno a otro, muy redituable para alcaldes en turno y empresas involucradas, generalmente españolas, con oficinas en, México.

Pero volviendo al tema de rueda prensa, le pregunte a, Rogelio, al hacer uso de la voz, hizo un llamado a la unidad, y la clásica, de todos los dirigentes “nuestra alianza será con la sociedad” ¿Cuándo han tomado en cuenta a la sociedad los políticos? Mienten, son decisiones de grupo en el poder, cuotas, ellos se reparten el pastel, en el caso del, PRI, las migajas que quedan.

Los Secretarios que nombrará, DÍAZ BROWN, serán allegados de él, y “palomeados” por, Manlio, y para el 2024, en la alianza que harán con el, PAN, vía, GILDARDO REAL-JAVIER GÁNDARA, que también se “cuadran” frente a, Beltrones, las candidaturas serán para las élites, que sociedad civil, ni que nada.

LA RESPUESTA

Ya que terminó con su rollo, DÍAZ BROWN, inmediatamente le pregunte, firmaste junto con otros compañeros que quisieron contender; ZAIRA, PASCUAL, ONÉSIMO, BULMARO, ROBLES POMPA, PALAFOX, un desplegado exigiendo democracia, y hoy estas sentado ahí, como producto de una imposición, de un pacto entre, MANLIO Y ALITO.

Agarró el micrófono el, Delegado, RAMIRO HERNÁNDEZ, y respondió, al término, le dije, señor Delegado, la pregunta fue para, Rogelio, y le dije, espero tu respuesta, y no tuvo remedio, entre desencajado y molesto, que responderme.

Me dijo, que fue consensuada su llegada, y que las reuniones para llegar a acuerdos, que algunos no respetaron ¿Quiénes? Sabe, se hicieron en encuentros en varios restaurantes de, Hermosillo, pues qué nivel, en cochupos, en reservados, y sin la presencia de otrora contendientes, a excepción de, Bulmaro Pacheco, me imagino.

¿Cómo que hablas de unidad Rogelio, si ayer (jueves) ZAIRA FERNÁNDEZ, PASCUAL SOTO, sin irse del PRI, forman un grupo opositor, que te llevarán contras? incluso, Palafox, renunció, y ya se sumó, por cierto, a Movimiento Ciudadano, y ahí van más.

Y luego, yo volteando a ver a, ALFONSO MOLINA, presidente del Consejo Político, le pregunte a, Rogelio ¿Vas a convocar, de acuerdo a estatutos, 60 días, a Consejo Político para que te ratifiquen? ¿O vas a esperar a hacer una criba y se te acomoden las calabazas? y los mariachis callaron ¿Seguirá tu prima de Secretaria? porque en mi pueblo a eso se le llama, nepotismo, no hubo respuesta, ni a una limpia de carteras que dio, Onésimo, algunos ligados y promovidos por, ERNESTO GÁNDARA.

ÓNESIMO

Por cierto, tanto el, DELEGADO, HERNÁNDEZ, como, ROGELIO, agradecieron la “generosidad” de, ONÉSIMO BURROLA, para separarse del cargo, o sea, gracias por sentarte, para que me siente yo, una imposición, sustituyendo a otra. Casi un año, luchando, Burrola, para llegar al puesto, en tribunales, que finalmente le dio la razón, y a los días lo sientan, y se los dije, eso no es generosidad, eso es no tener dignidad, seguramente en el 2024, le darán su premio; obviamente, DÍAZ BROWN Y HERNÁNDEZ, lo apapacharon, le tiraron otra vez su buen cebollazo, y que era una opinión personal mía, lo mío fue pregunta y aseveración, y pues que consulten con los contrincantes y militancia, a ver que opinan.

OTRO RESTAURANTE

Y tuvo razón, Rogelio, que las reuniones, con la escudería MFB, se dieron en restaurantes, porque al término, se fueron a conocido restaurante, y en el reservado se encerraron a piedra y lodo.

La novedad es que ya se u unió al equipo, el empresario, ARTURO FERNÁNDEZ DÍAZ GONZÁLEZ, el ex dirigente de COPARMEX, sobrino de, JAVIER GÁNDARA, y jefe político de, GILDARDO REAL, dirigente del PAN, para que vean pues, que todos los caminos conducen a, Roma, en este caso a…Manlio.

42 MUERTOS

Al momento de redactar esta columna, iban 42 muertos en, Ciudad Obregón, superando la cifra de agosto, algo que por fin reconoció, el repunte, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, y de dos dígitos no ha bajado cada mes, y falta la semana que entra para que termine ¿Con cuántos cerrará ¿Habrá más víctimas colaterales?

El jueves, en las conferencias que dan ese día, cada semana, La Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS y la Secretaria de Seguridad, Dolores del Río fui, no soy muy adepto, por aquello de los datos que dan, y la realidad, afuera, que nos dice otra cosa, creí que tocarían tema de crímenes y desapariciones en, Caborca, Obregón, Empalme, en donde ya mataron otro policía, y convierte a ese municipio, y al vecino, en donde más policías municipales han muerto, pero no, es tema vetado, no es ético informar eso, y no aceptarán, por lo visto, preguntas sobre crímenes dolosos, que viva la libertad de expresión y la coacción a medios.

Pero antes de entrar, coincidí, al bajarse de su automóvil con la Fiscal, Claudia Indira Contreras, y camine con ella, y le hice ver la situación que priva en el sur, que habría que hacer algo.

Amable, me contesto, “Vamos a ir con todo” lo verás pronto, que bueno le dije, por la gente de, Guaymas, Empalme, y, sobre todo, Obregón, un voto de confianza, le dije, y me despedí, y ojalá sea así, por el bien de la ciudadanía.

Me hizo ver, y buen punto, del aseguramiento de armas de alto poder y delincuentes en él, Valle de, Guaymas, lo que dará cierta tranquilidad a productores de la zona.

Sobre esto, lo que son las cosas, jóvenes entre 17 y 19 años, entre los detenidos, y así están por otros lados, lo que manda señal que la juventud, está cayendo en las garras de la delincuencia, seducidos por él; dinero, poder, traer tu buen carro, por razones de pobreza, muchos factores, pero da idea como andamos como sociedad, ya de sicarios, jóvenes y adolescentes.

¿Y LA ACLARACIÓN?

También en la semana hubo persecución, y detuvieron a una célula criminal en, Obregón, bien, esos resultados quiere la gente, no que se andan los policías en filtros o rondines de calles.

El detalle, de acuerdo a fuentes consultadas, y no aclarado por autoridad, sobre todo FGR, es que una de las unidades, al correrle número, folio, resulto que estaba adscrita a Presidencia de México, y no tenía reprte de robo.

¿Van a salir que era del sexenio de, PEÑA NIETO? Era unidad de lujo, si no aclaran esto, el mensaje claro, hasta que nivel el grado de colusión, y para entender que los balazos, les gana a los abrazos, y esta política no cambiará.

Nomás chequen, otra vez, la desnudada y exhibida que dio el periodista, JORGE RAMOS, en una mañanera de esta semana, le dijo en su cara el Presidente, su sexenio ya el más violento de la historia, más de 129 mil muertos, y con proyecciones de llegar a final de sexenio, con más de 194 mil muertos.

Obvio, AMLO, le dijo, no estoy de acuerdo contigo, y como siempre, puso sus gráficas, datos, de sexenios anteriores, y que, en el sexenio de él, va una reducción del ¡10 por %!, y los datos proporcionados por, Ramos, son oficiales, del Secretariado de Seguridad Pública, que el Presidente desmiente… mentira tras mentira pues.

Y todavía quiere una consulta, al pueblo, para ver si deciden, o mano alzada, total, si se militariza el país, y se nota que no tiene asesor o no conoce de, leyes, total “A mí que no me vengan con que la ley es la ley” lo dijo, pues en este tema, es violatorio, la constitución lo prohíbe, temas de seguridad nacional, no se pueden llevar a consultas.

Pero se entiende, anda envarillado el, Presidente, porque no paso en el Senado, el extender 4 años la militarización del país, y no mandos civiles, volvió el dictamen a comisiones, y “operadores” RICARDO MONREAL, el Secretario de Gobernación, ADAN AUGUSTO LÓPEZ, incluso, los Secretario de Defensa y Marina, a tratar de conseguir a los Senadores y votos que necesiten.

Al Senador, RAÚL PAZ, del PAN, por Yucatán, lo doblaron con asunto judicial de un hermano, por cierto, la diputada del PRI, Yolanda Alatorre, la que subió la iniciativa, que ratificó el pacto PRIMOR, en Cámara de Diputados, solicitó licencia, “Alito” la coloco en el recién estrenado Gobierno de Durango, con, ESTEBAN VILLEGAS… ¡Que mugrero! al Igual que el relevo de dirigencia en, Sonora

ENCUENTRO

Pues ayer en, Obregón, el municipio más violento de, Sonora, otra Mesa, encabezada por el Gobernador, ALFONSO DURAZO, bajo estrictas medidas de seguridad, misma que no gozan los ciudadanos, con las autoridades de las dos Baja Californias y Sinaloa, para analizar, otra vez, la situación y como contenerla.

Aquí en, Sonora, pues las Jornadas por la Paz, que si la Proximidad Social, y todo lo que ha inventado, MARÍA DOLORES DEL RÍO, no ha funcionado, ni lo hará, y mientras el Gobernador, no entienda, las cosas seguirán igual o peor.

Tener a alguien sin experiencia, en un puesto tan importante, como es la Seguridad de los sonorenses, es corrupción o desinterés, ahí debe estar un policía de carrera, un Abogado experto, no una política a quien se le pagó un favor.

Por cierto, craso y grave error de la Secretaria, de presentarse en el incendio del, CERESO, vestida de naranja, el uniforme de los reos, que, si aquello se hubiera convertido en una trifulca, quien sabe cómo le hubiera ido….o se acordó del Movimiento Naranja, el partido del que fue concesionaria varios años, hasta que apareció, RICARDO BOURS, y traicionó al partido, con negociaciones debajo de la mesa, una historia que ahí queda para el registro. Sobre la reunión del Gobernador, pues a esperar resultados, obvio, nadie quiere operación “cucarachas” que crucen delincuentes entre las entidades, peo esto, para efectos párcticos, no ha dado resultados, a menos que surjan nuevas estrategias, y termine la colusión del crimen uniformado ¿O no?

NEPOTISMO

Pues parece que el sello de la 4T es el, Nepotismo, el Director de CECOP; Carlos “Bebo” Zatarain, coloco a su hijo en la oficina del Gobernador, vía, RODOLFO CASTRO, jefe de Oficina del Poder Ejecutivo, imputado y con proceso judicial en BC, y con quien el guaymense trae compromi$$ os de obra que asigna.

Y también, de, Guaymas, incrustó en la nómina estatal, a 3 hermanos DYKE, vaya que la dupla, ZATARAIN,CASTRO, saben ejercer el poder y tráfico de influencias. ¿Estará enterado el Gobernador? pero, sobre todo, el Contralor, MEMO NORIEGA, a quien,por lo visto, le meten goles por todos lados, y sus “Brigadas de Integridad” nomás no dan una.

¿Y LA CFE?

Los Alcaldes de, Tepache, Divisaderos, y ciudadanos, con grito de auxilio, ante cortes de energía eléctrica, que les está afectando mucho, pero pues el “miedo no anda en burro” ante lo sucedido en, Onavas, donde fueron acribillados, en ataque directo, empleados de la CFE. La única forma, es que Estado y federación, les den seguridad, y los acompañen policías o militares, no hay de otra, ni ellos, ni sus familiares los dejarán ir a la sierra, en control de células criminales.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58