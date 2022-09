Polémico nombramiento... nepotismo... baches, bloqueos, protesta.

Comparta este artículo

Vaya polémica controversia que desató el nombramiento de PABLO TADDEI, hijo del superdelegado del Bienestar, JORGE TADDEI, como Director de la empresa LitioMX, que creará el gobierno, y con esto, salió a relucir también, todos los miembros de la familia que están en la nómina del gobierno, más de 12, lo cual esto significa, un nepotismo, disfrazado, solapado, por el presidente y el gobernador, ALFONSO DURAZO, un acuerdo político, acción concertada, igual que el pasado, nada cambia, solo que la 4T dicen que son diferentes, una mentira más.

Pero vámonos con, Pablo, un joven, preparado por lo visto, a punto de terminar un doctorado en Harvard, donde dijo el presidente, y registrado en su cuenta de red social, ahí aprenden a “robar”, bajo esa lógica presidencial, entonces el Joven, Taddei, es un ladrón, no puedo estigmatizarlo, solo que es otra de las tantas mentiras de AMLO, que hasta los suyos se los lleva. Pablo, se encuentra becado, desde el sexenio de, ENRIQUE PEÑA NIETO, y vaya que lo han apoyado, suma alrededor de 8 millones de pesos los recibidos, o más, las igualas aumentaron cuando entro este gobierno, obvio que hubo un empujón para incrementarlo, aunque lo nieguen.

¿Qué no estaban enterados su padre y el gobernador del nombramiento? ¡por favor! a ver quién se las cree, en fin, el hecho es que el joven, Taddei, será el director de esta empresa estatal, replicando, esquemas de, LUIS ECHEVERRÍA, cuando se creó la SEMIP ( Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal) que tenía que ser fondeada cada año con recursos públicos, ante tanta pérdida, robos, fraudes, como SEGALMEX, 11 mil millones, y no pasara nada. ¿Qué es lo que preocupa? que, Taddei, sí, llegará muy preparado, empapado de teoría, pero nunca ha ocupado un puesto directivo en una empresa, no ha formado ni siquiera una PYME, o sea, cero experiencias en negocios.

Donde mete las manos el gobierno, en crear empresas, que no es su función, pierden, aunque sea un buen negocio, como el, Litio, y está demostrado en el pasado, hasta el ex Secretario de Hacienda, JESÚS SILVA HERZOG, dijo, “Tenemos tantas empresas, que no sabía teníamos hasta un Bar…y perdía” y en eso va a terminar, Litio, al igual que Cooperativas que quieren formar, pero no quieren entender, y costará mucho a los mexicanos, porque el robadero, se taponera con impuestos que pagan quienes sí producen.

NEPOTISMO

A raíz del nombramiento, el Delegado del Bienestar, JORGE TADDEI, en entrevista, señaló, que no es nepotismo, lo de su, hijo, y familiares, ya que no están en la nómina de la Delegación a su cargo (que argumento tan sólido), pero que tal en toda la nómina gubernamental; hijos, primos, cuñados etc… y todos en posición de poder, con los más altos tabuladores de sueldos.

Y esto no se podía haber dado sin el consentimiento, a nivel federal del Presidente y a nivel estatal del Gobernador, DURAZO, quien justificó que varios de ellos estaban en el “movimiento” desde hace años, otros también, pero no han tenido esas oportunidades que ha recibido integrantes de una sola familia.

Repito, esta práctica se ha dado en otros gobiernos estatales, municipales, ni se diga, ahí esta la Familia, Terán, lo que hizo, SERGIO PABLO MARISCAL, y también, JAVIER LAMARQUE, los, Patiño, disfrutando las mieles del poder, el problema, es que la 4T, su bandera, era que no eran iguales, que no mentir, que no robar, etc… y la narrativa se les cayó a pedazos, a nivel, Federal, estatal, y municipal, iguales o peores, lo estamos viendo.

PLACAS ¡SIN LICITACIÓN!

Hace unos días, en Guerrero o Michoacán, fue detenido un camión, lleno de láminas, placas, destinado para vehículos del Estado de Sonora, esperándolas una ciudadanía que hace meses pago en línea o en agencias fiscales, y no las recibía, y el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, lo reconoció y que en agosto quedaría resuelto el problema. En efecto, pero un detalle, la licitación se declaró desierta, para lo de las láminas, hace unos meses, porque la misma venía “amañada” (como siempre) y no tuvo de otra, el Contralor, GUILLERMO NORIEGA, que cancelarla.

¿Cómo es que venían entonces esas láminas en camino? Pues por adjudicación directa se hizo la cosa, por lo visto, violando la ley, pero como dice AMLO “A mi no me vengan con que la ley, es la ley” y pues se la aventaron, y bueno ha de haber salido el negocio, para ambas partes involucradas, y pues lamentable, de que quien fundara, Sonora Ciudadana, aquella asociación que dio y gano varias luchas, por ciudadanos, hoy se preste a “machincuepas”, pero pues es muy seductor trabajar en el gobierno.

INSEGURIDAD, ROBOS, BACHES

Pues cerró el mes de agosto, con 40 muertos, hasta ayer iban 5 de septiembre, lo que nos ratifica, que las Mesas y Jornadas por la Paz, son inútiles, y no darán resultados, está al frente alguien incapaz, DOLORES DEL RÍO, y prevalecerá la política de AMLO “abrazos, no balazos” y esto se pondrá peor, el mismo Presidente, ya lo advirtió, de cara al 2024.

Y a esto súmenle, que ya se aprobó la integración de los “floreros” de la Guardia Nacional, a la SEDENA, ahora si se nos viene la militarización en las calles, sin mandos civiles, y con soldados, no muy apegados a lo que son, Derechos Humanos, por cierto, el PRI, ningún artículo a reserva, nadie del tricolor subió a tribuna en la Cámara de Diputados, a cuestionar la iniciativa de AMLO.

En cuanto a, Robos, recibí varios videos, de malandros, ya de plano, brincándose las bardas en residencias de la, zona norte, en, Obregón, lo que implica esto, el mensaje; pobreza, drogadicción, inflación, la gente, cuando hay hambre, se la va a jugar.

Estuve en, Obregón, esta semana, con motivo de aniversario de la Radio donde colaboro, aparte es una ciudad muy querida por mí, viví muchos años, y en serio, lo que vi, es destrucción, una ciudad que parece zona de guerra, me dolió verla como esta, y no hay mucho movimiento, dinamismo económico.

Pero es impresionante los, Baches, para donde vaya o voltee uno, ya para que la gente le esté echando tierra ellos mismos, señal de la desesperación, y ahí están los videos , los registros que hacen los propios ciudadanos. ¿Y la reacción del Alcalde, LAMARQUE? casi de regaño, porque su gobierno bacheando, con una preparación de, escombro y tierra “especial” ¡háganme el favor! ¡Ah! y negocito que trae un, Patiño, ¿A cuánto estará facturando? Me voy a la foto con, EROAGUA, es una parejera, cual carrera de caballos, la que se han de traer.

En redes, circula, que, para mañana lunes, invitan a protestar, para exigir a, Lamarque, no Bacheo, que se ponga a reparar calles, a carpetear, y a ver si informa, en su siguiente “mañanera” resultado de gestión de redireccionar recursos que se iban a destinar a un, Parque Lineal en la Laguna Náinari y una Ciudad Universitaria ¿Para qué? no son prioritarias, la gente quiere; Paz, y calles por donde transitar.

Creo, importante, que ciudadanía cajemense salga, proteste y que terminen a claxonazos, frente a Palacio Municipal, y que los atienda el Alcalde, alguien tiene que tomar el liderazgo de esto, el inolvidable ADALBERTO “PELÓN” ROSAS, ya tendría una tienda de campaña, en la Puerta o en la Plaza.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

Vaya con la opacidad en el Ayuntamiento de Cajeme, de acuerdo a plataforma de Transparencia, de 136 contratos hechos, no sé de qué, porque obra pública, no hay, 118 se han adjudicado directamente, replicando el modelo federal, por aquello de “seguridad nacional” en cuanto a obras faraónicas de AMLO.

Así pues, no está muy claro el compromiso de Lamarque, con la transparencia, y vayan ustedes a saber, las condiciones y de a como $$$ las negociaciones en los precitados 118 contratos adjudicados directamente ¿Y la Contraloría? ¿Será por esto que corrieron, o uno de los casos, a Lilian Castell?.

GUAYMAS…PROTESTAS

También en el Puerto, otra protesta y bloqueo, primero por el par de jóvenes desaparecidos, encontrados muertos, en donde supuestamente involucran a elementos de SEMAR, que no hay evidencia a decir de la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS. Y la siguiente protesta y bloqueo, porque ya no aguantan los drenajes colapsados, ríos de aguas negras, la pestilencia, y riesgo para la salud pública, y esto viene desde el trienio pasado, la gente está harta, y con justa razón.

La Constructora AISPONA, de la SEMAR, es hora que no inicia trabajos, a pesar que desde inicios de años se anunció un presupuesto de 600 millones, y nada pues, todavía, van abrir el centro, ya verán, en época navideña, y será, otro golpe a la ya diezmada economía porteña.

Por cierto, ¿Cómo va el censo, evaluaciones? ¿Para cuándo los 30 o 35 mil pesos por familia, que servirán para nada?, pobres gentes damnificadas de, Guaymas- Empalme, tendrán que salir, a como puedan, de lo federal, no esperen mucho, primero esta; Dos Bocas y el Tren Maya, en cuanto a lo estatal, pues dependerá del crédito que solicite el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, y la tramitología, burocrática, para que baje ese dinero prometido a la gente…una aspirina, para quienes lo perdieron todo.

VALLE DE GUAYMAS

Estuve el jueves pasado en conferencia de prensa que dieron la fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, y la secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, en donde como casi todas las semanas, dan avances, datos, como van las cosas, aunque la realidad, la percepción ciudadana, diga otras cosas.

Ahí la fiscal informó del caso de IAN ALEJANDRO, el niño que fue abusado y enterrado clandestinamente por un demente, un chacal, quien resultó que también que tenía otra denuncia por abuso sexual de una niña; terminará el resto de su vida en la cárcel

¿Qué pasó con este niño? Pues el entorno en el que vivía, padre asesinado, madre en la cárcel, a cargo de una tía, cuya pareja en la cárcel, pues obviamente no era el adecuado, estaba suelto, y este tipo aprovecho, bajo influjo de alcohol, de la droga, para el abominable acto que hizo.

¿Cuántos niños estarán en esta situación? es menester de vecinos, familias y de las mismas autoridades, detectar, dar cuenta de esto y tomar medidas, tantas comisiones e instituciones para salvaguardar niños, y vean lo que pasa, lamentable, y el riesgo de que se siga repitiendo.

En cuanto a la situación de productores del Valle de Guaymas, incluso de Obregón, le cuestioné a la fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS; la situación de extorsión control de droga en los campos, por parte de la delincuencia, que están matando jornaleros.

Que a muchos de ellos los conozco, sé de sus casos, y que no hay denuncia, por riesgos personales, familiares, y del personal que labora, y que es nula la presencia de los tres niveles de gobierno en la zona.

Me respondió que es importante, la denuncia, que está en la mejor disposición de presencia de la AMIC, pero tienen que permitir los productores, que elementos entren a los predios agrícolas, no puedan entrar porque son propiedad privada, tienen que recibir autorización del productor.

Ahí está, debe ser motivo de reflexión para productores, solicitar o no el apoyo de la Fiscalía, es una decisión personal, de medir, de confianza en la autoridad, o seguir en el riesgo del amague de la delincuencia, difícil situación, y decisión, pero ahí está la propuesta de la titular de justicia, sabe quiénes están pasando por esta situación, pero deben acercarse con ella.

Pero también creo, aparte de este ofrecimiento, debe haber presencia, rondines, bases, en los Valles, sobre todo en donde se siembra o cosecha hortaliza, es mucho el dinero que se maneja de nómina en la semana…y venta de droga, los jornaleros, los principales clientes.

Que habrá noticias, en cuanto a hechos sucedidos en San Carlos, pero por el debido proceso, lo dará a conocer en su momento, pues ojalá, y que sea para bien de este importante balneario y centro turístico.

PRI Y ¿CONVENIO CON GASOLINERA?

Me sorprendió el convenio que hizo el PRI, ignoro si fue la secretaria de gestión social cajemense, KIKI DÍAZ BROWN, quien operó esto por el cual militantes del PRI, con una app, o no sé si también credencial de militante, van a tener descuento de 40 centavos por litro, concedido por una conocida concesionaria de gasolinas de Sonora y BC.

Tengo entendido que los márgenes de utilidad por litro no son grandes, más bien en el volumen me hace ruido no me hace click esta negociación, pero en fin, ahí está la foto y la información.

Ahora, si el PRI, como anda, y nos sale que su alianza, igual que los partidos, es con la sociedad ¿Por qué no incluyó a la población? Hasta el concesionario le convenía, por aquello de que si la ganancia está en el volumen de litros vendidos ¿o no?

Y a propósito del PRI, no levantó mucho entusiasmo que digamos los destapes de ‘Alito’, de BEATRIZ PAREDES, ENRIQUE DE LA MADRID Y IDELFONSO GUAJARDO, para la candidatura a la presidencia, para el tricolor no le queda otra, más que alianza, el año que entra en Coahuila, Estado de México, y en el 2024 para la presidencial.

PAN-MC

Quien levantó la mano y se señaló lista para recorrer el país fue la senadora del PAN, LILLY TÉLLEZ, la misma que vuelve locos a los senadores de MORENA, cada vez que sube a tribuna, y exhibe al gobierno, y sus mentiras, y que tiene la capacidad para derrotar a CLAUDIA SHEINBAUM, la preferida de AMLO, el dedo apunta hacia ella.

Quien sorprendió fue LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, Alcalde MC en Monterrey y al frente en las encuestas, no asistió a la plenaria del partido, que se efectuó en la capital regia ¿síndrome del ladrillo? ¿Qué se trae?.

DESFOGUE

Primero la Presa Pilares desfogue y ahora la Mocuzari bien por la región del Mayo asegurado su programa agrícola 2022-2023.

correo:arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58