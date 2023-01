Una burla la Secretaría de Seguridad... Lilly Tellez ¿será candidata?

Comparta este artículo

Con 31 ejecuciones, 6 feminicidios, en Ciudad Obregón, más las muertes y privaciones de la libertad en el área de Guaymas-Empalme, a puro Código Rojo el sur. Una burla, otra más, de la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, al señalar que ha mejorado la percepción de seguridad en el sur y que no se cambiará la estrategia.

Con esto se confirma que no es prioridad de este gobierno darle paz y tranquilidad a la ciudadanía, y esto puede inhibir la llegada de inversiones. Seguirá al frente de la seguridad en la entidad una funcionaria incapaz y que no dará resultados, y el colmo que ponga de ejemplo a colonias de Obregón, como Villa Bonita, de ejemplo de éxito ¡por favor!, no hay sector del municipio, que esté libre de ataques armados.

Por cierto, para sumar el clima de intranquilidad, y después de lo sucedido a trabajadores de CFE, acribillados por la delincuencia en la sierra, se suma el trabajador de la CEA, privado de libertad y encontrado muerto, obviamente hay intranquilidad en compañeros de trabajo y respectivas familias, pero esto poco importa, a pesar de estar en el sur cientos de militares, no hay estrategia y no hay ni habrá resultados.

Y ni se diga, Guaymas, que hasta el obispo, Don Felipe Pozos, fue a rezar un rosario a una colonia, el pasado jueves, mismo día que la secretaria, Del Río, dio su conferencia con sus datos, y que dijo que no cambiará la estrategia este 2023, pobres víctimas colaterales y población. Y aparte de todo esto, corrupción en la dependencia, como en todas las demás, comprando equipo a sobreprecio, el no mentir, no robar, el ser diferentes, es solo una analogía, un sofisma en esta administración, vaya que llegaron hambreados.

¿Y la licitación?

Y para ejemplo de corrupción, está la compra de peseras para paliar el pésimo servicio de transporte urbano en la entidad, puro camión chatarra, concesionario con lana y usuario con mal servicio. Se adquirieron 126, sin licitación, se violó la ley, no se publicó en ningún medio, mintió el propio gobernador, de hecho ya inició la entrega de unidades en Guaymas, y claro, todas color MORENA.

¿Quién maneja este negocio? ¿Qué concesionario? ¿Las van a pagar? ¿Qué condiciones? ¿A qué precio? Nada de información, ya se imaginaran el moche en esta operación, más de 100 millones de pesos ¡qué viva la 4T en Sonora!

Acuerdos

Pues se dio la reunión de diputados de MORENA en Cajeme, encabezados por la coordinadora, Ernestina Castro, con organismos empresariales y de la sociedad civil, para buscar redireccionar el magro presupuesto que el ejecutivo asignó al municipio. Se acordó tener reunión con el titular de SIDUR, Heriberto Aguilar, para asignar una bolsa de recursos para obras prioritarias, como es la reparación de calles del PICO, rehabilitación de drenajes colapsados y el reordenamiento del centro de la ciudad. También se acordó, gestión conjunta, diputados y organismos empresariales, encuentro con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, apoyo para que fluyan recursos, y reestructuración de deuda.

Se acordó también, encuentro con el secretario de Economía, para conocer los proyectos de inversión estratégica para el municipio, y establecer, de manera periódica, reuniones, entre legisladores y organismos, para dar seguimiento a lo acordado. Que bueno que se dio este encuentro y los acuerdos, que obvio, deberá haber voluntad política del gobernador, Alfonso Durazo, para que se concrete, él tiene la última palabra.

Como también debe quedar claro, que para el presupuesto 2024, este tipo de reuniones se deben de dar antes de que Congreso apruebe presupuesto, debe el ejecutivo, tomar en cuenta las necesidades de un municipio, en este caso, Cajeme, es inadmisible que se le asignen 74 millones de pesos de partidas estatales, federales, y menos del 5% del crédito de 2 mil 100 millones para obras.

PRI y el dirigente

Pues se llegó a acuerdos y en los próximos días, Luis Armando Alcalá asumirá la dirigencia del PRI-Cajeme, con el gran reto de revivir a un partido que está en la lona en el municipio.

Creo que a nadie conviene que esté mal un partido, en este caso, el PRI, aunque se lo ganaron a pulso, el rechazo de la población, dejarle el camino solo a MORENA, no ayuda a la democracia, y aparte ya ven lo mal que ha ido con las administraciones de, Sergio Pablo Mariscal, y actualmente con Javier Lamarque.

Sin lugar a dudas, un gran reto para Alcalá, y también para partidos de oposición. PAN y MC deben fortalecerse y vincularse con la sociedad y sectores, para ganarse su confianza, su voto, ya que en las últimas elecciones, ha estado muy apática la población a votar, ni al 35% del padrón van a las urnas…y luego se quejan.

Por cierto, esta semana el dirigente estatal, cajemense, Rogelio Díaz Brown, señaló que se reafiliaron 500 militantes, pues ojala sea así, reitero, a nadie conviene partidos débiles y dejarle el camino libre a, MORENA, hoy sin contrapeso, difícil para la oposición la elección, 2024, pero no imposible. El otro gran reto para, Díaz Brown, qué hacer con esa corriente crítica que encabezan, Zaira Fernández y Pascua Soto, con no muy pocos seguidores en municipios, se deben llegar a acuerdos, porque divididos, mal panorama electoral el año que entra.

No Camarón…Ecuador

De plácemes el sector de acuacultura de Sonora, por aquello de la sanidad e inocuidad que tanto les ha costado cuidar, al conseguir, junto con el director de CONAPESCA, Octavio Almada, dejar fuera el camarón de Ecuador, en el marco de tratados comerciales. En ese país no es muy importante la sanidad, y estaba afectando al sector en México, y a sus exportaciones.

Para este logro mucho tuvo que ver la intervención de empresarios; Juan Alonso Urías, Juan Rurico López, el profesor, Miguel Ángel Castro Cosio, entre otros, bien por ellos, y por un sector en crecimiento, que genera empleos y divisas.

Migrantes..que problema se viene

Ya están en la capital 180 cubanos, más los que se vayan sumando cada mes, se espera una entrada de 1000 mensuales por garitas de Sonora, a quienes se les está brindando ayuda humanitaria, pero ¿hasta cuándo? ese es el problema.

¿Cuál será su estatus migratorio en la entidad? No fueron aceptados por EE.UU. y fueron deportados ¿Por qué? ¿Qué harán en Sonora? Si no tienen papeles, no pueden ser contratados, legalmente, se irán a la informalidad, calles, a la delincuencia organizada, así que vaya problema para el gobernador, Alfonso Durazo, y los alcaldes.

¿Y el INE?

Estuvo en Ciudad Obregón la avanzada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezada por un diputado, Octavio Magaña, con fines electorales, sosteniendo reuniones con exalcaldes, empresarios, entre otros, para coordinar equipo y una futura visita de esta otra ‘corcholata’ del presidente.

Claudia Sheibaum, a quien le asignaron 6 mil elementos de la GN para cuidar el METRO, cuando el problema es técnico. Y luego Marcelo Ebrard, todos en campaña, y el INE no actúa. En abril se van, Lorenzo Cordova, Ciro Murayama, y 2 más, 4 en total, y MORENA, va por esos 4 asientos, y en febrero entran en vigor leyes secundarias, que debilitarán a la institución.

Va por México

Hay acuerdos PRI-PAN-PRD, para elecciones en Coahuila y Estado de México, presidencia, y jefatura del Gobierno Ciudad de México, para las gubernaturas, candidatura de origen PRI, para presidencia y gobierno Ciudad de México del PAN. A quien se le está acomodando las calabazas para candidatura presidencial, es a una sonorense, la senadora Lilly Téllez, al frente en encuestas, y creciendo, la clave para ella y la oposición, ganar a la clase media, esa que votó por AMLO, y hoy está desilusionada, ante la destrucción país.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58