Seguridad ¿Negocio privado? ...los aranceles, duro golpe al campo

Vaya con la iniciativa que salió el gobernador, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, en materia de seguridad, la creación de un Instituto de Seguridad Privada, el cual prestará servicios a la iniciativa privada, a empresarios, o sea hacer negocio con la obligación constitucional de darle paz y seguridad a la ciudadanía y sectores productivos.

Señor gobernador, para eso el sector empresarial, en todas sus ramas, paga impuestos, ¿en qué cabeza cabe que van a recurrir a la policía estatal?, muchos de ellos están coludidos, al igual que los municipales, nomas ver cómo está el sur, y ni se diga la Guardia Nacional, con la delincuencia organizada.

Para eso ya hay negocios de seguridad privada a los que recurren los empresarios, para dar seguridad a negocios, en lo personal, y a sus familias.

Así pues, ahora resulta, que quieren hacer negocio, sí así como están las cosas, no pueden ¿qué hace pensar que la creación de un instituto cambiará las cosas?

Lo que se debe hacer es aplicar inteligencia, depuración de policías, confrontar al crimen, y ya dejarse de filtros que no asustan a nadie, de Jornadas y Mesas sin resultados. Y quitar de Seguridad a una funcionaria, DOLORES DEL RÍO, incapaz e incompetente para estar al frente de tan importante dependencia.

No señor gobernador, con todo respeto, no es la solución esa, y el sector empresarial, no contratará a personal, porque ya paga impuestos; es obligación del gobierno dar seguridad, la sociedad y sectores no le tienen confianza al sector policiaco.

DURO GOLPE AL CAMPO… ARANCELES

Que pésimas par de decisiones las que acaba de tomar el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y que mal el titular de la SADER, VÍCTOR VILLALOBOS, de aceptar esto, para intentar paliar la inflación. Lo de imponer, a partir de ya, arancel de 50% al maíz para estabilizar el precio de la tortilla y que los productores no exporten ¡por favor!.

Esta decisión va a descapitalizar a productores de maíz de Sonora y Sinaloa, es un acto violatorio a los acuerdos del T-MEC, va a meter en problemas a contratos que tenía la AOASS, que encabeza Álvaro Bours, con mercado extranjero principalmente con EE.UU.

Ahora, todo este maíz se quedará en México, ¿a qué precio lo venderá el productor? ¿Cuál será el precio base? ¿Quién saldrá beneficiado con esto? ¿El sector agropecuario? ¿Se va a estabilizar el precio de la tortilla? Quizás temporalmente, pero después vendrá el efecto boomerang del desabasto.

Con esta medida se desincentiva la siembra de maíz en el sur de Sonora y Sinaloa, van a quedar descapitalizados porque los compradores, incluidos coyotes, pagarán al precio que ellos digan, aprovechando este arancel desventajoso e ilegal.

El déficit de maíz se incrementará, de por sí, aferrados a no importar maíz transgénico, que es de 8 millones de toneladas, porque lo quieren orgánico ¡por favor!, porque según la 4T, los genios de la SADER, y algunos senadores de MORENA, consideran que es dañino para la salud, al igual que ciertos fertilizantes y pararon esto un año ante protestas de productores de todo el país.

LA SEGUNDA DECISIÓN

Se liberan de aranceles, la entrada de ganado, aves, huevo, hortalizas, es un listado grande de productos, que afectará a la industria agropecuaria y a los productores, también con el fin de frenar la inflación.

Y para acabarla de amolar, ‘líderes’ como el dirigente de la UGRS, el arrastrado de JUAN CARLOS OCHOA, dijo primeramente que la detención de OVIDIO GUZMÁN no afectará al sector ganadero de Sonora ¿qué tiene que ver esto con el sector?.

Y acaban de avalar la decisión de eliminar aranceles para que entren toneladas de carne de Argentina, y de otros países ¡vaya forma de defender a los agremiados!. Ahora, ganaderos sonorenses a malbaratar su ganado, descapitalizarse, y a ver la reacción de EE.UU., que hace unos meses frenó exportaciones y mando a estación cuarentenaria para ganado a exportar, y esto con un costo para el ganadero, el hospedaje, el costo alimentario, hasta que pueda pasar, y ahora, ya oficial, con este decreto que elimina aranceles, a ver qué pasa con ganaderos y todo el sector agropecuario.

Mal augurio para productores, el sector agropecuario, y consumidores, esto va a tener un rebote inflacionario al tiempo, otro de los costos de decisiones que toma el inquilino de Palacio Nacional, destruyendo instituciones, y lo peor al sector que da de comer a los sonorenses y mexicanos.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58