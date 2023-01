Inegi y la cruda realidad de Obregón...EroAgua: Destapan fraude

Comparta este artículo

En INEGI con sus datos desnudó la cruda realidad de Obregón, es el peor en percepción de baches, y tiene un cuerpo policiaco de los más corruptos si de mordidas hablamos, por eso están las cosas mal. Ahí están los datos y las desafortunadas declaraciones del alcalde, Javier Lamarque y el capitán, Claudio Cruz.

Y luego, todavía, Lamarque señala como parte del problema a los medios de comunicación por difundir notas rojas y no lo bueno. ¿Pues qué hay de bueno? ¿Seguridad? 37 muertos hasta el día de ayer, con 7 feminicidios, 3 de ellos en diciembre, muy alta incidencia, fosas clandestinas, privaciones de la libertad, como el reciente caso del joven médico que no aparece; la familia desesperada y la Fiscalía operando para que no den declaraciones a medios de comunicación. A dos dígitos mensuales de asesinatos ha estado, Obregón desde que entró Lamarque, y luego las desafortunadas, al igual que estúpidas, declaraciones del capitán, Cruz, al señalar que van 25 crímenes con arma de fuego; dice que los otros fueron golpeados, apuñalados, asfixiados, o sea ¿no cuentan para estadística? ¡Por favor! de plano no dan una. Y una población que vive en la incertidumbre, y ya también acostumbrada, lamentable a esta situación al igual que en Guaymas, este mes dos dígitos. A pesar de que en ambos municipios hay un despliegue enorme de militares y Guardia Nacional… de floreros pues.

Karely

A propósito de Guaymas, como ya es sabido y dado a conocer por la propia alcaldesa, Karla Córdova, una influencer, Karely Ruíz, será la embajadora del próximo Carnaval. Pues resulta que esta mujer, que se maneja en una plataforma, OnlyFans, ya empezó a subir vídeos porno, o sea que la imagen del próximo evento es ya una incipiente actriz pornográfica, y será la imagen de tan importante evento en el Puerto, que jala turismo. Y le van a pagar 10 millones de pesos mientras el Malecón está hecho pedazos, las calles llenas de baches y los drenajes están colapsados, pero pues así están las cosas en el Puerto, desde el trienio pasado con Sara Valle, no hay inversión en infraestructura, pero sí mucho “manoteo” y rugir de balas; mucha muerte en ese corredor que es; Guaymas- Empalme y Ciudad Obregón, las 3 administraciones de MORENA, que ya incluso un aliado, el PT, a través de su dirigente, Ramón Flores, criticó y duro, la administración de Córdova, quien de plano no resultó apta para el puesto.

EROAGUA y el agua

Vaya polémica con el caso de EROAGUA, la cancelación del contrato, que nunca se les debería haber dado, fue ilegal y el tiempo nos dio la razón, desde el trienio pasado, cuando Sergio Pablo Mariscal contrató a una empresa fantasma, North Collect, después la canceló y llegaron otras tres. La cuestión es que en las dos administraciones, la cartera no bajó, siguió igual, pero funcionarios y empresarios, se llenaron los bolsillos con algunos millones de pesos. ¿Qué pasó con EROAGUA? ¿Por qué canceló Lamarque? creo definitivamente que el desencuentro tuvo que ver con $$$, nomas de ver lo declarado por el alcalde, al señalarlos como chantajistas, y el revire de García, director de EroAgua, de privilegios de parte de OOMAPASC con usuarios particulares o empresas. Total, dimes y diretes, el hecho es que ya se canceló, ya se echaron ambas partes su buena lanita a la bolsa, y pues ahora el organismo, a trabajar, tiene el personal, para cobrar y sobre todo, cortar desde el troncal a quien no pague, verán cómo no se acercan a pagar o hacer convenio, y mejorarán finanzas. Creo buena la decisión de iniciar cortes y debe ser parejo, hay un derecho al agua, no se puede quitar, pero también el pagar, hay tarifa social, también en colonias populares deben pagar, no es justo que si paguen el celular, y no el agua, que ha tenido un uso político, y más con MORENA.

Y escaló al Gobierno Estatal

Incluso el tema de EROAGUA llegó a Palacio de Gobierno, y el propio gobernador, Alfonso Durazo, dio a entender entrelíneas, como que no estaba de acuerdo, pero que no se metería. De hecho el gobernador, señaló, que es criminal no pagar el agua, el problema, es que es el propio gobierno y dependencias gubernamentales, escuelas, que no pagan el servicio, y esto viene de años, de sexenios ¿Cómo no van a estar deterioradas las finanzas de organismos operadores?. Y luego que le entra al tema el Director de la CEA, José Luis Jardines, y señaló que en promedio 70% de usuarios, no pagan recibo de agua, y que empieza el golpeteo, iniciando con Hermosillo, y luego para el sur, donde las administraciones son MORENA. Jardines, cada vez que puede, golpea a AGUAH, por razones políticas, pero en efecto, la cartera es alta, mucha de ella, como él mismo, Jardines reconoce; baldíos, casas abandonadas, y como he señalado, el no cobrar por razones políticas, se ha solapado esto, tomas ilegales, empresas y casas sin medidores, más tarifas rezagadas como las que hay en Guaymas. En el caso de la capital, si bien recuerdo, el actual Director, Renato Ulloa, dejó en la administración de Maloro Acosta, dinero en caja, alrededor de 100 millones de pesos, y un equilibrio en la situación financiera. Llegó Célida López, la hoy comisionada o secretaria de Turismo a la alcaldía, y para atrás los filders otra vez problemas; a la llegada de la actual administración de Toño Astiazarán, que jalo de nuevo a Ulloa, profesional en el tema, que le entiende, y está trabajando en ello. Y sí, la cartera es alta, mucha de ella, incobrable, pero se espera poder cobrar 300 millones de esa cartera, y en un año más, poner en punto de equilibrio las finanzas, que es lo que deben hacer en Ciudad Obregón y Navojoa, muy desequilibradas las finanzas…con mucho encaje de uña, en ambos organismos, y que de nada sirvió el que hayan contratado despachos externos, la cartera igual, y beneficio, $$$, solo para ambas partes.

Mayito

Desafortunadamente una enfermedad terminal, acabó con la vida del Alcalde de Navojoa, Mario ‘Mayito’ Martínez, a pesar del esfuerzo personal, médico, para salir adelante, solidaridad para su familia, y QEPD. También la enfermedad de ‘Mayito’ sus ausencias, obvias, estaba luchando por su vida, provocó vacío de poder y una cruenta lucha interna entre actores, quienes se daban, ya no tanto por abajo, por arriba de la mesa. Toda vez que pasen las exequias, hoy lunes, creo, deberá sesionar cabildo para nombrar a quien dará término la administración del extinto alcalde. Hay 4 tiradores; Griselda Soto, la Síndico; Jorge Márquez, el expriísta, candidato perdedor a la alcaldía, por cierto, y hoy morenista, Secretario del Ayuntamiento; Guillermo Ruiz, Regidor PT, y Rafael Salazar, regidor con licencia. Aunque es un asunto de Cabildo, obvio en palacio de Gobierno, no estará ajeno a este proceso el gobernador, Alfonso Durazo, será el fiel de la balanza ¿O no?

Querobabi

En el Gobierno de Eduardo Bours recuerdo se hicieron gestiones ante el gobierno federal, creo que fueron 400 millones que se invirtieron, para mejorar la eficiencia y paso rápido de camiones en el retén militar de Querobabi, cerca de Benjamín Hill, con rayos gama, y toda la cosa, y que al pasar de los años, y ahora con el empoderamiento de militares las cosas se han puesto peor. Son colas a veces de 10, hasta 15 kilómetros, y hasta más a veces, cuando se deja venir toda la producción de exportación de hortalizas de, Sonora, Sinaloa, y todo el pacífico, estamos hablando de muchos millones de dólares, con productos perecederos, con contratos, tiempos de entrega en EUA, y que se estrellan, ante el trato que reciben por parte de los militares, lentos para revisar, y pobre de aquel que se les ponga al brinco.

El transporte de pasajeros, igual, horas de espera, para ir a, Nogales o Tijuana, una perdedera de tiempo y de dinero, el cual ya generó inconformidad en condados de, Arizona, y se envió carta al Gobierno estatal, para que hagan lo necesario, tema que se tiene que ver con el Presidente y el Secretario de la Defensa, Luis Sandoval, esto no puede seguir así. El Gobernador, Alfonso Durazo, trae varios proyectos, Guaymas, modernización de aduanas en San Luis, Nogales, y esto debe conllevar movilidad, lo que no se está dando en ese retén militar. Durazo, ya señaló, que ya se está trabajando en un acuerdo, binacional, para arreglar este asunto, y que se puede dar, y me queda claro, con certificados de origen, según productos, para que pasen , sin revisión, hasta la garita de Mariposa o a la de SLRC, ya hay un retén en, Sinaloa, ojala se concrete esto, será de gran beneficio para exportadores de, Sonora, Sinaloa, toda la franja, Transporte Público, y ciudadanos, porque hasta esa línea hay cuello de botella, por la actitud intransigente de los militares.

Cambios

Cambios en el gabinete del gobernador Alfonso Durazo, en todos los gobiernos se da, porque no dan el ancho o se van a pizcas electorales, así que el año que entra, se vendrá otro, no debe de sorprender, habrá elecciones de medio término, obvio los mas peleados, por MORENA, serán el par de Senadurías, porque podrán perfilar, al próximo(a) al Gobierno en el 2027, que por cierto, será un gobierno de 3 años, para empatar elecciones. El que me sorprendió fue el de, Economía, no tanto la salida de un gris funcionario, que no dio resultados, Armando Villa, sino la llegada de, Margarita Vélez de la Rocha, a quien este martes se le concederá licencia en el Congreso, era diputada plurinominal, número uno en la lista por cierto, por MORENA, en la actual legislatura.

La cartera de Economía, es importante para cualquier gobierno, estamos hablando de generar condiciones en el sector empresarial, local, y externo, para que inviertan y sigan generando empleos. En el sexenio pasado hubo una buena dupla, Jorge Vidal, ex Delegado de BANOBRAS, por muchos años, empresario, que con esos puestos, conocía de los retos para la entidad, y acompañado de un buen ejecutivo como lo es, Enrique Ruiz, al frente de COPRESON, se logró avanzar, y se pegó un frenón con, Villa, y era más bien el propio Gobernador, y Francisco Acuña, en más labor de cabildeo y gestión.

Por cierto, Villa, con liga a Constructora, paso a la COVES (Comisión de Vivienda), y no porque Durazo, quisiera, por solicitud de un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, a ver si no mete en un brete, por aquello de conflicto de intereses. Sin lugar a dudas un gran reto para la señora, Vélez de la Rocha, que tengo entendido su experiencia empresarial fue en una empresa del ramo dental, y hoy estamos hablando de la economía del estado, del PIB, de incrementarlo, de mejora regulatoria, de que se incremente la inversión local y extranjera, que no es cosa, menor, al igual que apoyar a las PYMES, hoy olvidadas hasta por el propio, Presidente, no en balde salió, Tatiana Clouthier, no pudo hacer nada. Todo el dinero para proyectos faraónicos del Presidente, y la fábrica de pobres , creciendo, para que dependan de programas clientelares, por eso, reitero, gran reto para ella y que tenga todo el apoyo del Gobernador, que solo la generación de empleos, y la llegada de empresas, que paguen impuestos aquí, es cómo se saldrá adelante, no hay apoyo federal, por eso el crédito de 2 mil 100 millones, para invertir en mejorar infraestructura, para tener un , Sonora atractivo, para inversionistas, obvio faltando mejoras en el tema de Seguridad, con nulos resultados por parte de, Dolores del Río.

No hay mucho currículum que digamos, creo que es una dependencia que se debe despartidizar, y jalar de la sociedad, de organismo empresariales, a gente con experiencia, pero en fin, así es esto de la política, el nombramiento está dado, por el bien de Sonora, que le vaya bien y por los resultados de su trabajo lo veremos. Hay algo que me preocupa, el fomento a creación de Cooperativas, este es un modelo en la época de Luis Echeverría, que fue un fracaso, a puro subsidio se la llevaban. Ahí están en el Valle del Yaqui, Mayo, bodegas de lo que fueron Cooperativas, derruidas, algunas con los nombres, eso de hacer que 100, 200, 500, personas sean socios de una Cooperativa, como los Ejidos, no funciona, es mejor impulsar PYMES, pero pues entra lo social, lo político, y cambia la cosa, en fin, repito, ya veremos resultados

Fraude

Cuando un trabajador de gobierno, tiene título o se capacita para lograrlo, goza de un mejor sueldo y tabulación, que le sirve para el retiro, pero pues resulta que acaban de agarrar a uno del ISSSTESON, Guaymas, que metió título falso, como los que hacen en la Plaza, Santo Domingo, en la Ciudad de México. Lo atoraron de, Contraloría y la FAS, y llegaron a un acuerdo reparatorio, todos los beneficios que había logrado, los tendrá que devolver, vía nómina, descuentos, o a ver cómo le hace. El detalle es que este caso abrió “Caja de Pandora” y al parecer hay más de 300 trabajadores, sindicales, funcionarios, incluso ex funcionarios, y ya pensionados, que se la aventaron con documentos apócrifos, y hay una investigación por parte de, Contraloría, con , Guillermo Noriega y Rogelio Cota, FAS. Obviamente para que se diera este entramado, metidos dirigentes sindicales, y una Universidad, estamos hablando de una danza de millones, y de un ahorro para el ISSSTESON, si la autoridad llega a fondo ¿Cárcel’ ¿Acuerdos reparatorios? Ya cayó el primero, esperemos haya voluntad política del gobierno, ya que culminen los debidos procesos, den a conocer nombres de involucrados en este peculado de recurso público.

