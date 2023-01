¿Qué no hay extorsión en Caborca alcalde 'cubano' mier?

Comparta este artículo

Circuló profusamente en las redes sociales, porque así lo quiso la delincuencia, para que sepan quién manda, otro video de Caborca, nuevamente nota nacional, aunque el alcalde, Abraham ‘Cubano’ Mier señaló que ya se fueron. En estos se ve como a cachazos y tablazos, en su cuerpo, le dan con todo a pobre taquero, lesionándolo y poniendo riesgo su vida, a su familia, y su sustento.

¿Cobro de piso? ¿Extorsión? claro que sí, 20 mil pesos de iguala quieren ¿De dónde? mejor que cierre, y también la otra señal, el mensaje, es para los comensales que llegan ahí, conocidos productores, asiduos a esos tacos, “vamos por ustedes”. Recordar que hace meses fue quemado un empaque de Espárragos, el principal producto a exportar de Caborca a EE.UU., y es lo mismo que sucede en el Valle de Guaymas, ahí sí con muertes de jornaleros y empleados de productores

¿Y la autoridad? ¿Policías, militares? Bien gracias, con sus rondines que no asustan a nadie ¿Qué va a pasar con ese pobre taquero? ¿Volvió o volverá a abrir? que incertidumbre para él y su familia, que tenga que cerrar, quedarse sin sustento, y si abre, pues a ver la actitud de sus asiduos clientes, obviamente, tendrán miedo, me imagino, a un atentado, que llegue una moto o un pickup y tire balazos en el establecimiento.

Esto nos lleva, nuevamente, a la reflexión, que estamos en mundos paralelos, distantes, por un lado las autoridades estatales, la secretaria Dolores del Río, que todo está bien y no cambiarán estrategia y alcaldes, como el de Cajeme, Javier Lamarque, que presume en encuesta fake que es número uno, gracias a sus acciones, y que la inseguridad va a la baja…y por otro lado, la realidad: asesinatos, feminicidios, privaciones de la libertad, como la del joven doctor, Carlos Ignacio Ríos, ante desesperación de su familia, y en Guaymas, igual, no cede la privación de libertad de jovencitas y asesinatos.

No hay resultados de investigaciones, si muchas especulaciones, nomas falta que lo “victimicen”, lo que sería el colmo, pero siempre es una de las salidas clásicas de la FGJE, así pues lamentable lo que paso con este, médico, lo de Caborca, lo que se vive en el sur a diario, y la autoridad con su narrativa que no cambia, y una sociedad y sectores, en total incertidumbre, con otra percepción, de salir y no saber si volverás a casa o te tocara una bala perdida.

Claudia…y el uso de recursos públicos

Ante el desastre del sistema de transporte METRO, que ha costado vidas, heridos, y ningún responsable en proceso o cárcel, Claudia Sheibaum, por lo pronto, para no salir de Cd. de México, cambio de estrategia a conferencias virtuales, sobre políticas públicas y buen gobierno….y el de ella es un desastre, pero es la ‘corcholata’ favorita del presidente.

Tocó turno a Ciudad Obregón, en el Salón Floresta, y ante un vil y descarado acarreo, y uso de recursos públicos, dio una conferencia, que poco les interesó a los que fueron de diferentes: campos, comisarías, gente obligada, coaccionada, por comida, quizás dinero, ahí está el registro en videos, cola para comer “Dogos” y los camiones en que llegaron y se los llevaron.

Por cierto, el Subsecretario de Gobierno, para dar soporte a la simulación de evento, señaló que se firmó un convenio tecnológico con el Gobierno de la Ciudad de México, pues será para “granja de Bots”, porque lo que es el METRO, y sistema de Transporte UNE, en Sonora, un desastre, unos cafres, nada de tecnología de punta tienen

Lamentable la simulación, aprovecharse de la ignorancia de la gente, de sus necesidades, y ojo, PRI-PAN-PRD-MC, esto es una probada de lo que sucederá el año que entra, van a necesitar buenos candidatos…y mucho dinero, para controlar a la gente y líderes de seccionales, algo que bien le entiende el PRI , pero ¿Quien o quienes van a financiar? MORENA, tendrá la chequera, y todo el apoyo del aparato de AMLO, incluída la delincuencia organizada.

¿Cuánto costó esta video conferencia? Lo ignoro, pero una obra pública, una calle, un tramo colapsado de drenaje, bien se pudiera haber arreglado, pero no, el uso faccioso del poder, control de bases, y mostrar músculo para el 2024, prioritario

Por cierto, también, al día siguiente, en entrevista con, Luis Alberto Medina, desafortunadas declaraciones de, Sheibaum, ante pregunta de que se han incrementado crimen doloso, superando a sexenios de; Calderón y Peña Nieto, y un no, fue su respuesta, que ella es “físico-matemática” y que con AMLO, va a la baja, se entiende, pero fuera de toda realidad, una narrativa que no cambia, ni cambiará en el gobierno y corcholatas presidenciales.

Encuentro

Bueno, pues se dio encuentro entre el titular de SIDUR, Heriberto Aguilar, y organismos de sociedad civil, Cámaras empresariales, diputados, encabezados por Coordinadora, Ernestina Castro, Alcalde, Javier Lamarque como parte de acuerdos para inyectar recursos extraordinarios, no contemplados en el proyecto del Ejecutivo para el 2023.

Señaló, Aguilar, que de entrada hay una bolsa de, 150 millones para el PICO, que le urge, parece zona de guerra; y que se reordenará el centro, ante tanta informalidad, los industriales, Cámaras, dispuestos a hacer lo que corresponda, en lo del PICO, también, nuevamente, aportar recursos, bien, ahora a esperar, que se de seguimiento y se ejecuten obras, ya quedó firmado, registrado, próximas semanas, veremos resultados ¿Será? hay palabra empeñada.

