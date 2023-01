No acepta realidad gobernador... Otro fraude... hay alcalde.

Comparta este artículo

Creo que las declaraciones del gobernador ALFONSO DURAZO fueron desafortunadas al no querer aceptar los hechos de Caborca, los tablazos a taquero y mecánico, al señalarlos como cuestiones personales y que uno de ellos video viejo. Por otro lado, la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, señalando que hay investigación en cuso, y que no se permitirán en Sonora este tipo de hechos.

Debe preocupar que, por cuestión de imagen de su gobierno, no acepte la realidad, que lo rebasa, máxime cuando fue Secretario de Seguridad y aceptó hasta el “crimen uniformado” como otro gran problema que azota al país, incluido Sonora…hay mucho policía coludido, y sí el mandatario estatal va a seguir con esa narrativa no va a cambiar de política, estrategia, ni de funcionarios como DOLORES DEL RÍO, solo perderá él, pero también lo harán ciudadanos, sectores, todo lo colateral a problemas delincuenciales.

2 DÍAS EN GUAYMAS…

Y se desataron los demonios en el Puerto, en los 2 días de gira que tuvo el Gobernador por el Puerto, poco le importó a la delincuencia, la presencia de Durazo: balaceras por todos lados, muertos van 26, más los que se vayan acumulando.

A mí lo que me impresionó fueron los videos y fotos que toman los ciudadanos, en uno se ve claramente una balacera, y cómo los delincuentes corren de un automóvil hacia otro con bolsas en mano mientras un ciudadanos viendo y otro caminando casi enseguida de ellos, sin inmutarse, ni miedo incluso a una bala perdida.

Y en el mero centro de Guaymas otra balacera, y la ciudadanía como si nada, transitando por la calle y comercios, con normalidad, esa que se está perdiendo, acostumbrándose, ante tanta ráfaga de metralla , muerte, y ahí si ya la estamos perdiendo como sociedad.

Por cierto, hay otro video donde se ve que elementos de la PESP, en unidades, van por un lado y los delincuentes se van por otro en lugar de perseguirlos, para que vean el miedo o grado de colusión, al ser evidenciados, argumento oficial fue que dieron seguimiento a un protocolo… ¡pamplinas! a qué grado está esto, y se pondrá peor, por pleito plaza y porque por el Puerto, bajan toneladas de precursores para el Fentanilo, frente a las narices de Comandancia de la SEMAR, que controla la estación portuaria.

COMPLEJO DE SEGURIDAD

¡Ah! pero se anunció en la gira la creación de un Complejo de Seguridad C5, otra base, como las inútiles de la Guardia Nacional, que nomás ven que entran convoys, como en Caborca y se hacen los dormidos, se quedan encerrados.

Bien por crear este tipo de centros, pero no han dado resultados las Bases construidas, ni la llegada de cientos de militares, marinos, los asesinatos, privaciones de libertad, feminicidios al alza. Lo rescatable, a pesar de que pagan impuestos, y que el gobierno desapareció el FORTASEG, es que empresarios de, Guaymas: Zaragoza, Llano, Lemenmeyer, Seldner, entre otros, viendo por la tranquilidad de su ciudad, de un ambiente propicio para el turismo, negocios y por la ciudadanía, hicieron aportación, creo, de 12 millones en conjunto, de los 120 millones previstos para esta obra, bien por ellos, y su aportación para una mejor comunidad, que quiere PAZ.

OBREGÓN…MAL Y DE MALAS

Donde las cosas siguen empeorando en el municipio de, Cajeme, 10 feminicidios, que sumados a los 4 del pasado diciembre, suman 14, y no se emite la alerta de, Género, las autoridades pasivas, al igual ante el incremento de ejecuciones mensuales, 46 en el mes ,mas lo que se acumule, pero, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE y el Capitán, CLAUDIO CRUZ, con otros datos.

¿Y los cientos de militares que hay? Nada, cero resultados, nomás con rondines y filtros, que todavía los anuncian dónde los ponen, como el de Villa Bonita, la colonia insignia de las inútiles e inservibles, Jornadas y Mesas de Dolores del Río.

Los militares andan en labores de agentes de tránsito, al igual que los de la Guardia Nacional, no hay estrategia, no hay nada y así no podrán mejorar las cosas, y la sociedad, población, sectores, tendrán que vivir y acostumbrarse a esta normalidad de “abrazos, no balazos” hasta que se vaya AMLO.

GIRO CASO DOCTOR

El caso del DOCTOR RÍOS dio un giro, al señalar la propia Fiscal, Claudia Indira Contreras, que con los datos recabados tras las investigaciones, las cosas apuntan hacia una paciente, donde al parecer la relación médica, pasó a otra cosa.

La misma Fiscal señaló que ya tienen lista una orden de aprehensión, que me imagino esperan que el Juez la obsequie, para actuar en consecuencia y esclarecer esta hecho de privación de libertad, que conmocionó a familia y comunidad médica.

Esto nos da una idea que, cuando hay voluntad, se pueden esclarecer las cosas… porque no debería ser de impacto mediático el hecho para que la autoridad actúe, hay cientos de expedientes sin resolver y todos merecen recibir el mismo trato.

VALLE DORADO…LA FÓRMULA

En la Colonia Villa Dorado, ciudadanos, hartos de drenajes colapsados, peste, enfermedades y años sin ser atendidos sus reclamos, decidieron tomar la calle, bloquear, hasta que funcionarios de OOMAPASC se hicieran presentes y dieran una solución a problemática… y para pronto a los minutos hozo acto de presencia LUIS CASTRO, y se armaros los dimes y diretes.

Total que al rato llegaron maquinas de AQUATECK, para paliar el problema, y más tarde cayó el mismo Alcalde JAVIER LAMARQUE y anunció inversión de 10 millones de pesos para marzo, para reponer tuberías.

Dicho en otras palabras, los ciudadanos de esa Colonia acaban de dar la fórmula para ser atendidos, unidos y a tomar decisiones, como bloquear la calle, como lo hicieron, para ser atendido su justo reclamo, ya convertido en un problema de salud pública.

HAY ALCALDE, NAVOJOA

Con casi abrumadora votación de 18 y ya solo esperando el trámite de Congreso en próximos días, hay ya Alclade en Navojoa, que terminrá el trienio del extinto MARIO MARTÍNEZ.

Se trata del regidor JORGE LUIS ELÍAS RETES, empresario de una gasera, polémica por cierto en BC, Blue Propane, donde están de socios controvertidos panistas del sexenio padrecista, pero ese es otro boleto, pregunté por este Regidor y me hablaron bien de él, y que sea para bien de Navojoa.

Desafortunadamente, la enfermedad de “Mayito” y sus ausencias de Palacio, por su enfermedad, crearon vacíos de poder y luchas internas, y que ya una vez fallecido, tuvo que intervenir el propio Gobernador, ALFONSO DURAZO, vía, Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, para primero, planchar al Alcalde que terminará el período constitucional.

Y ahí quedó también, para registro, la votación y la pena y vergüenza que pasó la síndico GRISELDA SOTO, que solo se votó por sí misma para ser la elegida, ningún compañero votó por ella, y eso que es de MORENA, ex legisladora, pero me queda claro su nulo trabajo, muy grilla, no suma, y pues cosechas lo que siembras, no la quieren en Palacio, ni en MORENA… ni en la capital. Muchos problemas le esperan al futuro Alcalde; limpia de funcionario grillos, de cotos de poder, negocios, y al igual que, Cajeme, entrarle al organismo operador de agua, que no tiene recursos, drenajes, tuberías colapsadas, y una población cansada de este problemam.

MÁS FRAUDES

El Regidor y empresario RODRIGO BOURS, advirtió la llegada a Sonora de empresas financieras “pirámides”, quienes ofrecen atractivas tasas de rendimiento, para que inviertas y ganes mucho dinero.

Estamos hablando de tasas del 8% mensual, 96 % anualizadas ¿Qué negocio te da eso? es un vil y descarado fraude esto, la formulita es estar metiendo gente, como pirámide, estar invitando gente, que le meta, para ir paganado a los de arriba. Y la cuestión es que funciona, pero tarde que temprano, esa pirámide se derrumba como un castillo de naipes, y son los de abajo, mucha gente, que por engaño, o ambición, pretenden hacerse ricos de la noche a la mañana

En el sur del país, ya hay miles de defraudados, empresas demandadas que ya desaparecieron, de acuerdo con Bours, ya hay un par de empresas financieras en Sonora; Novateck, Smart, con ejecutivos buscando gente, empresarios, para que le entren. Baste recordar el fraude a los jubilados fraudeados por AMPRESON en Obregón, en colusión con un Banco, y como bien dijo, el mal recordado ARBOLITO de SALVADOR PULIDO, que fraudeó a miles de sonorenses, este personaje citaba a gentes en un Casino en la capital, desde ahí operaba, y se gastaba el dinero de los inversionistas.

Rodrigo, señala, que bajo este esquema, que me hizo recordar el “Ponzi” del financiero Bernie Madofff, la pirámide financiera más escandalosa vista en EUA, donde salieron afectados muchos inversionistas, miles de millones en pérdidas patrimoniales, ya andan entre, Sinaloa y Sonora, invertidos en estas empresas, 50 millones de dólares.

Así que ciudadanos, empresarios, ¡aguas! si les caen les dirán que son empresas sólidas financieras, que están reguladas por la CNBV, Hacienda etc… lo cual es una mentira, un engaño.

Pero como bien dice el “pipigo”, no es que vayan a tronar mañana, o la semana que entra, pero tarde que temprano, el hilo se romperá, mientras sigas recibiendo tus intereses, pues órale, juéguensela, o con un capital que no les duela, cuando truene la pirámide.

Bien por RODRIGO BOURS al advertir esto, y pues urge una investigación de autoridades hacendarias, AMB, las Fiscalías solo podrán actuar cuando se den denuncias de afectados, y será demasiado tarde, ya se habrán ido de la entidad los fraudeadores de “cuello Blanco”.

CORCHOLATAS…Y GRILLA

Mucha grilla esta semana, el viernes pasado llegó la avanzada de otra de las corcholatas, MARCELO EBRARD, el canciller, a quien por cierto, el ex Secretario de Estado, Mike Pompeo, lo hace giras en su libro, humillado, de rodillas lo tuvo… como Trump a AMLO.

En fin, llegó su avanzada, como días antes la de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ a Obregón, también CLAUDIA SHEIBAUM con una conferencia virtual, también en Obregón, la cual casi nadie escuchó, se dedicaron a degustar los ricos “dogos”, y también arribó el asiduo visitante de Las Vegas, el diputado del PT GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, que se cree corcholata, pero en fin.

El Movimiento Naranja, anduvo por municipios del norte, obvio tuvo papel preponderante el diputado y destapado candidato al Senado, ERNESTO DE LUCAS, quien cuestionó la política de seguridad, en una región y municipios, donde también está duro el embate de la delincuencia.

En la capital, encuentro del Alcalde ANTONIO ASTIAZARÁN con la corriente crítica del PRI, en la Huerta de Pablo, que, como todos saben, la encabezan ZAIRA FERNÁNDEZ, quien también es la síndico del Ayuntamiento y PASCUAL SOTO.

Y por otro lado, el dirigente del PRI, ROGELIO DÍAZ BROWN, ya lanzó convocatoria para renovación de dirigencias municipales, iniciando por Obregón, que será de mero trámite, ya planchado LUIS ARMANDO ALCALÁ, con el reto de revivir a un partido muerto, que hasta vandalismo sufre a cada rato, por cierto ¿Dónde quedó el busto de Colosio? O lo guardaron… en fin, muchos retos le esperan, recuperar la confianza de la sociedad y vincularla al partido.

HELADAS

Viene otro frente frío, solo al término sabremos en cuanto a hortalizas y maíz, las afectaciones al sector, productores y pérdidas, si se confirma daños a maíz, al igual que en, Sinaloa.

Y eso que el gobierno prohibió la exportación, para que se quedará aquí la producción, para contener la inflación ¿Y ahora? Si la afectación en ambos estados es grande ¿De dónde traer Máiz? Si habrá déficit, y los genios de la 4T, no quieren transgénicos, porque según ellos dañan la salud, a ver cómo le hacen ahora, el precio de la tortilla, huevos, carne, aves, puerco, se irá para arriba…al tiempo, duro golpe canasta básica, y al bolsillo de familias.

En cuanto a hortaliza, a ver la afectación la de cielo abierto, que la que esta tapada, estamos hablando de muchos millones, en valor de producción y jornales, la que está en invernaderos, malla sombra, están protegidas, en fin veremos ya los reportes finales de; LUIS CÁCERES, del DDRY, LUIS CRUZ, HUMBERTO BORBÓN; de AOASS, ÁLVARO BOURS, esperemos que afectaciones, y pérdidas sean lo menos posible.

Lo bueno, el frío beneficia al, Trigo, un mejor amocoyamiento, rendimiento, próxima cosecha, y los escurrimientos caerán a las presas, abrevaderos, es lo positivo y negativo pues, de las heladas. Por cierto, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, en su ultima conferencia de los martes, cuestionó la falta de inversión en, Cajeme y que debería haber un cambio en el patrón de siembra, por aquello de la Planta Constellation, y sus necesidades de, Cebada, de la cual ya habrá un programa piloto en el Valle. Pues sencillamente, al margen de esto, y que la vocación del Valle es triguera, pues hay que crear las condiciones y que el gobierno sea un facilitador para que lleguen más inversiones, industria de todo tipo a, Cajeme, y no centralizar todo en la capital.

Un ejemplo, sexenio de, EDUARDO BOURS, todo listo para que las instalaciones, enseguida, Aeropuerto, estuviera el tercer Recinto Fiscal del País, ya formalizado, siguiente gobierno, no le dio seguimiento, y se fue a , Querétaro, hoy una entidad con mucha industria, y un buen nivel de vida de la gente, y que, Obregón, perdió, por razones políticas.

