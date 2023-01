¡Que cierre! 138 muertos, diciembre y el gobernador no cambia

Comparta este artículo

¡Que cierre del año 2022! Más de 138 muertos nomás en diciembre en ese corredor que es Guaymas, Empalme, Obregón; el Puerto, con 72, llevándose la mayor cantidad con un jueves y viernes trágicos: 12 asesinatos, incluyendo víctimas colaterales. Cuando pensé, y creo muchos, que el Gobernador, Alfonso Durazo, daría un manotazo, pues no, no cambia.

De hecho, los eventos de Guaymas le tocaron al Gobernador en Tucson; me consta porque lo saludé el miércoles, intercambiamos algunas unas palabras y dijo que pasaría unos días, el jueves todavía estaban las camionetas en el Residencial donde tiene su casa, si se devolvió, entonces, fue el viernes.

Para dar un dato de lo que sucedió en Guaymas el pasado diciembre, durante la administración del exalcalde, Antonio Astiazarán (hoy alcalde Hermosillo) solo hubo 1 muerto violento, en la de César Lizárraga 4; en la de Otto Claussen 51, lo que da un total de 56 muertos en 9 años.

Y en un solo mes, en la administración de Karla Córdova suman 72, por lo que supera a 3 administraciones; en otro dato adicional, los 250 abatidos del 2022 superaron a los 207 en el trienio de Sara Valle y los 199 con Lorenzo de Cima.

Esto para dimensionar el problema que hay en Guaymas y el Valle y lo que sucede en Cajeme, que cerró con 66; además, algo grave y delicado, ¡50! Feminicidios, el municipio con más mujeres muertas, ante una indolencia de las autoridades y también de organizaciones feministas. ¿Dónde estuvieron?

No cabe la menor duda que el pleito por las plazas de los grupos delincuenciales es el principal eje del problema, el cual no está siendo atacado, ni confrontado por los 3 niveles de gobierno, plegados a la política de “abrazos, no balazos” de AMLO, porque, dicen, son seres humanos, tienen derechos, y así, honestamente, no se puede.

Y vean nomas el arranque del 2023: Cajeme 4 asesinatos el día primero, tiradero de “ponchallantas” por la 300, pinta para otro mes de dos dígitos; y por rumbos de Arizpe, el municipio se quedó sin policías, renunciaron, o no se han parado por ahí, una versión de su espantada es la falta de pago, y otra que hubo amague de la delincuencia muy bien organizada…y la Alcaldesa de vacaciones, se enteró al llegar.

La munícipe habló con la Secretaría de Seguridad, Dolores del Río, para que le mandara policías y un Comandante, nomás para que vean hasta qué punto hemos llegado.

Y la reacción a todo esto por parte de la señora Del Río fue subir comunicados a sus redes sobre que los delitos patrimoniales iban a la baja y que el doloso, con 13%, a la baja también; mientras, Guaymas y Obregón una completa carnicería, con una población y sectores que no terminan su capacidad de asombro, de miedo e incertidumbre.

Ante los hechos suscitados el mes de diciembre, en el sur, a lo que se suma lo sucedido en el año en Caborca, San Luis RC, Nogales, en donde creí que el Gobernador Alfonso Durazo cambiaría o haría algún enroque en el área de seguridad, pues no, no lo hará, seguirá Dolores Del Río, en el puesto, mientras la población, sectores productivos, pagan las consecuencias.

En 2023 se seguirán dando con todos los grupos delincuenciales, matándose entre ellos, pero las dudas están en ¿cuántas víctimas colaterales tendremos?, ¿Cuántos niños “pecho a tierra'' en las escuelas al escuchar el rugir de las balas? ¿Feliz año en materia de seguridad? Que más quisiéramos pero los 3 niveles de gobierno no están poniendo las condiciones, ni en el rubro, no hay dinero para Seguridad, ni económicas, para apuntalar a sectores productivos, para que generen empleos y menos jóvenes se dediquen a actividades ilícitas.

