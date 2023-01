'Culiacanazo' 2.0 y el silencio de Alfonso Durazo

Comparta este artículo

El pasado jueves trágico se vivió el ‘Culiacanazo’ 2.0, ahora sí una operación efectiva, no como la realizada por el entonces secretario de Seguridad, ALFONSO DURAZO, para detener a OVIDIO GUZMÁN, desgraciadamente con consecuencias colaterales, militares muertos en cumplimiento de un deber, quienes merecen todos los honores.

Obvio ante la operación que inició en la madrugada, buena decisión, y bien diseñada por la CIA, quien la dirige una mujer, Anne Gilgram, y ejecutada por el gobierno mexicano.

Nada de que fue una operación que llevó 6 meses, como dijo el secretario, LUIS CRESENCIO SANDOVAL. Fue ubicado el delincuente por autoridades estadounidenses, quienes seguramente, desde oficinas centrales, siguieron vía satélite todo el operativo, todo esto previo a la llegada del presidente, JOE BIDEN, a México, y que por cortesía política, llegó a la central avionera, conocida como AIFA.

Consecuencias

Obviamente esta acción derivó en acciones de la organización que presidía Guzmán, balaceras por todos lados, ataque en el aeropuerto, bajas por ambos lados (militares y sicarios), heridos, como también una anarquía total, la población aprovechando el cierre del comercio, pues a robar.

Quema de camiones, bloqueos, robo de automóviles, un caos total, rapto de médicos y enfermeras para llevárselos a atender a los sicarios heridos, esperemos que los hayan dejado en libertad. Ataques al aeropuerto, tanto a aviones militares como comerciales, lo que obligó por un par de días el suspender vuelos, que incluso tuvo consecuencias en Ciudad Obregón como también 2 tráilers quemados, uno afuera del aeropuerto, y otro cerca de la caseta de Fundición, donde el chofer salió herido, y la unidad, con huellas de balas por todos lados.

En Caborca la quema de 3 tráilers, de una Mina, pero la Fiscalía relaciona este hecho, y que por fin aceptó, a extorsión, algo que vive la minería en esa región, al igual que el Valle de Guaymas, pero no hay denuncia, por razones obvias; saben quiénes son, pero propietarios por protección de empleados y familias, no denuncian.

Silencio

Fueron más de 7 horas sin un comunicado oficial por parte de las autoridades, mientras el rancho ardía en Sinaloa y sur de Sonora, hasta que la titular de Seguridad, ROSA ISCELA RODRÍGUEZ, el de SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, y el de SEMAR, RAFAEL OJEDA, por cierto quien hoy ya es un fuerte inversionista inmobiliario en Sonora, salieron a medios a dar explicaciones sin aceptar preguntas.

Me queda claro, aunque no lo aceptan, que esta detención tuvo mucho que ver las presiones del gobierno de EE.UU. ya hartos de la política federal de AMLO de “abrazos, no balazos” y la laxitud de trato a la delincuencia que está empoderada en varias regiones del país, y no en balde, los viajes del presidente a Badiraguato, 3 o 4 veces, y no precisamente a checar obras, así que fueron obligados a entregar a Guzmán.

En el caso de Sonora hay silencio total por parte del gobernador Alfonso Durazo, por razones obvias, le cayó como anillo al dedo lo de la toma de protesta de la gobernadora de Arizona y para allá se fue.

La secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, sin comentarios ante lo sucedido en Obregón, como efecto colateral de lo que estaba sucediendo en Sinaloa, el próximo martes, en la conferencia semanal del gobernador, júrenlo que no tocará el tema, como tampoco, nadie le preguntará.

Por cierto, siguen empeorando las cosas en el sur, a puro Código Rojo en Obregón, Guaymas. Cajeme ya con 18 ó 19 muertos, niños heridos en el Puerto, más lo que se siga acumulando, con todo la llegada, otra vez, de otros 200 militares, la matadera sigue… y seguirá, lamentablemente, así que menos para que toquen tema de seguridad.

Pero eso sí, tanto el gobernador, como Dolores del Río y JAVIER LAMARQUE, insisten que el crimen doloso va a la baja, que solo son “picos” lo que sucede en Guaymas y Obregón, menos mal que la inepta alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, no dice nada ¿Y con qué cara? 56 muertos el pasado diciembre, y con el peor año en inseguridad, superando records de administraciones pasadas.

¿Qué sigue? ¿Quién gana y pierde?

Con la captura de Guzmán ¿se corta la cabeza de la serpiente? Claro que no, él era cabeza de una organización, pero tomará el mando su hermano, lo que si se viene es un reacomodo, y una lucha entre diferentes organizaciones, quienes querrán aprovechar, en el corto plazo, el descontrol que debe haber en el Cártel de Sinaloa, por la captura de Ovidio, quizás corra más sangre, haya efectos en otras entidades como Sonora, por aquello de querer arrebatarles plazas, en próximos días, semanas, veremos lo que pasa.

Como país perdemos porque también como parte del acuerdo u orden de Biden, México recibirá cada mes 30 mil migrantes, que no pasaron los requisitos de Estados Unidos así que hay vienen, cruzarán por la frontera; venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que van andar deambulando ¿O los van a repatriar?.

Así que un buen problema se le viene al Gobierno de Sonora, y de entrada, a municipios fronterizos: Nogales, Agua Prieta, San Luis ¿Qué harán con ellos? ¿Habrá control por parte de la SER y INM? No están dadas las condiciones para darles trabajo, así que muy probable, van a delinquir y caer en manos de la delincuencia organizada, más problemas, nomás imaginen, 30 mil mensuales ¿Por cuánto tiempo? Y tuvo que aceptar AMLO.

2 días…son exportar

Aparte de que se cerró Sinaloa, para el cruce de transporte terrestre, tanto de transporte público y ciudadano por seguridad, se detuvieron las exportaciones de hortalizas por 2 días, y eso tuvo costo.

Jornaleros que venían para el Valle de Guaymas y Costa de Hermosillo, tuvieron que desviarse por Chihuahua, y entrar por la puerta de San Luis, nomás para dar cuenta de las consecuencias de lo sucedido.

¿Vendrá la calma? Esperemos como sociedad que sí, que la producción, que sectores tan importantes como el agrícola, minería, sigan produciendo, generando empleo, riqueza, pero si el gobierno de Durazo, sigue así, pues se seguirán yendo empresas a otras entidades, sobre todo, fiscalmente.

Ya son varias empresas de Sonora de diferentes giros que tienen su registro fiscal, en otras entidades del país, donde tienen mejores opciones, incluso, ya varias están registradas en Arizona, ahí pagan sus impuestos ¿Por qué? por mejores condiciones, como dije, por la incertidumbre de políticas de AMLO y su 4T, que está destruyendo instituciones, leyes que aprueba MORENA, que atentan contra libertades y patrimonio.

El dinero es volátil, el empresario no perderá lo que con tanto trabajo construyó, su patrimonio, y si no hay tranquilidad o certeza, el capital es golondrino.

Estrategia Política

Ahí está lo declarado por el presidente, en otra de sus desafortunadas declaraciones, los programas clientelares, para la gente, son parte de una estrategia política, para que en pocas palabras, con eso sobrevivan, porque si después suben de nivel, se olvidan y ya no cuenta uno con ellos.

O sea, AMLO quiere a todos “pobres” para tenerlos controlados políticamente, y sigan votando por MORENA y su “cuarta transformación”, y por lo pronto, ahí la lleva.

¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos, pero si gana Coahuila, y la joya de la corona, Estado de México, será difícil para la oposición, y máxime si va dividida con varios candidatos.

800 millones

Así de fácil, no hay dinero para el campo, por ejemplo, pero sí 800 millones de pesos para adquirir la marca MEXICANA de aviación, empresa que cerró hace varios años, en bancarrota y con problemas sindicales etc.. todo lo que conlleva un cierre de este tipo.

¿Para qué? para dársela a los militares, a la SEDENA, que ahora aparte de manejar aeropuertos, tendrán su línea comercial, el gobierno y la milicia, entrando cada vez más en el ámbito empresarial, en diversas ramas de la economía, donde sabemos siempre pierden, como en el siglo pasado, y como siempre, a recibir subsidio del contribuyente, de quienes producen.

Repuve

Ya se normalizó la plataforma de registro del REPUVE, donde se nacionalizan los automóviles Pafa, la competencia, informal, para la AMDA, quienes generan empleos y pagan impuestos.

Ya todo bien, el problema, ese cáncer que es la corrupción, funcionarios, o quienes hacen el registro, le buscan cualquier falla al título, para decirle, que no sirve, que tiene que ir a Nogales, Tucson, para que se lo arreglen…o no se preocupe, con 5 mil o 10 mil pesos, según modelo y año del carro, se lo arreglamos, el “moche”, pues, la mordida.

El programa se amplió varios meses más, obvio a la autoridad federal le conviene, pero como también a muchos no les conviene regularizar, les sale caro, y más barato una placa pafa, no pagan nada, ningún tipo de impuesto.

¿Y saben qué? esto seguirá, seguirán entrando autos chocolate, y pagando mordidas en la frontera a los militares, este negocio no parará, en unos años más, otro programa vendrá, son muchos millones de dólares lo que vale esto, como el contrabando, indocumentados, droga, y mientras haya un gobierno laxo, cómplice, coludido, esto seguirá, como el crimen doloso, que ya rompió récord en este sexenio de AMLO, más todo lo que se acumule hasta que se vaya en el 2024.

