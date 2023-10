Siguen los escándalos en el ISAF con su auditora Beatriz Huerta

Comparta este artículo

Pues continúan los escándalos de tráfico de influencia, nepotismo, al interior del ISAF por parte de la misma Auditora Mayor, Beatriz Huerta y que está teniendo injerencia al interior de la dependencia, al tener familiares directos y en dependencias como el ISIE, SIDUR e IEE, el órgano que procesará la elección del 2024 y que tiene a una funcionaria recomendada por Huerta, sin perfil, sin haber concursado plaza, ni pasar por sesión ordinaria del Consejo.

Y quien agarró buena “vacuna” lo fue el maestro David Guillermo Pintor, Coordinador Ejecutivo del ISIE y nada menos que con la Directora de Finanzas y Administración, Karla Beatriz Norzagaray Huerta (Hija de la Auditora) y la Directora de Finanzas, Velia Zaira Haro.

Y comento lo anterior porque el pasado 1 de septiembre del presente año, en entrevista que tuvo Beatriz Huerta, Auditora Mayor del ISAF, con el periodista Juan Carlos Zúñiga, ella afirmó que su hija, Karla Beatriz, había trabajado en el Instituto Sonorense de Cultura y que en una “convocatoria” (¿Cuál?) participó para que fuera contratada como Directora de Finanzas y Administración, que pasó todos los filtros, que no lo consideraba conflicto de interés ¿Cómo?, entonces ¿Como se llama esto?.

Que en caso de una Auditoría del ISAF, señaló se haría a un lado y que el ISIE o SIDUR tendrían que nombrar a un Auditor, me imagino externo, otro gasto extra, para que atendiera Auditorías ¿Qué necesidad de esto? ¿Por qué tener que recurrir a esto? pues la respuesta, por tener familiares y recomendados en esas dependencias, esto aquí y en cualquier parte es una ilegalidad.

Y peor tantito, pues resulta que, al llevar una revisión de la diversa información, pública, que se encuentra en los Portales de Transparencia, se detectó lo siguiente.

Karla Norzagaray Huerta

En el ISC la funcionaria tenía un nivel 3, percibiendo un sueldo de $ 10 mil 384 pesos, ocupando puesto de responsable de nómina, pero se le hizo un milagro y con la intervención de su señora madre, llegó al ISIE, el 1 de junio del 2023, con nivel 12, percibiendo un sueldo de $59,406 pesos, ocupando el puesto de Directora General de Finanzas y Administración.

Velia Zaira Haro

En la Secretaría de Hacienda tenía un nivel 6, percibiendo un sueldo de $18,746 pesos, ocupando puesto de Auxiliar Elaboración de Conciliaciones Bancarias y Validación Depósitos, pero con la intervención de Beatriz Huerta, Auditora Mayor del ISAF, su amigo Martín Ibarra, Auditor Adjunto de Fiscalización del Gobierno del Estado y Jefe de Heriberto Campa Nicols, Director de Fiscalización y Evaluación del Gobierno del Estado… y ¡esposo! llegó al ISIE.

Y con tamaño respaldo, agarró nivel 11, percibiendo un sueldo de $33, 681, ocupando, como ya lo comentamos, puesto de Directora de Finanzas, así las cosas y hay más que tienen que ver con automóviles e inmueble.

Ante esta situaciones sería bueno saber respuestas a siguientes preguntas; ¿SE vacunó o le metieron gol a Guillermo Pintor, Coordinador Ejecutivo del ISIE?.

¿Habrá conflicto de interés entre la hija de la Auditora Mayor del ISAF y la esposa del Director General de Fiscalización y amiga del Auditor Interno del ISAF, cuando se lleve una Auditoría al ISIE?.

¿Hubo tráfico de influencias de Beatriz Huerta, Martín Ibarra y Heriberto Campa, para poner como funcionarias del ISIE a la hija de la Auditora Mayor, y a la esposa del Director de Fiscalización del Estrado y amiga del Auditor Interno?

¿SE harán a un lado, la hija y esposa, cuando el ISAF lleve auditoría al ISIE? ¿Pedirán licencia? ¿Quién atenderá auditorías

Durazo y el ISIE

Y vaya coincidencia, en relación al ISIE, en su conferencia del pasado viernes, del Gobernador Alfonso Durazo, para informar de resultados de su visita a Taiwan, tocó el tema del ISIE en la sesión de preguntas y respuestas.

Confirmó la salida de varios funcionarios, ante supuestas irregularidades, que incluía solicitud de “moches” y que el asunto está en instancia Tribunal de lo Administrativo y Contraloría.

Vale la pena recordar el cese fulminante de Cuauhtémoc Galindo y su equipo del ISIE, el pasado Mayo, por cierto el nogalense se pasea a gusto por la capital, se le ve seguido en restaurantes, quitado de la pena y en flamante automóvil, muy lujoso, vaya que lo ha tratado bien la política a este ex diputado, ex Alcalde y ex funcionario estatal…y la impunidad, a menos que la autoridad y un Juez le peguen un susto a él y a su equipo.

El Gobernador fue claro, les pedí que se fueran todos, que no permitiría este tipo de cosas, ya veremos su actitud, ante esto que pasa de nueva cuenta en dependencias estatales, hay alguien que está ejerciendo el poder y por encima del mismo Gobernador y esto no es algo permisible, no creo quede así y la deje pasar.

Gira Taiwán

Y ya que estamos con el Gobernador, algunos trascendidos de lo que dijo en su conferencia en relación viaje a Taiwán, que el fin, en pocas palabras, es atraer inversión a Sonora, aprovechando potencialidades y su frontera con el país más importante, en cuanto a consumo, EUA.

Algo que señaló Durazo y que le comentaron ejecutivos taiwaneses de empresas que visitó, que se les hacía raro que Sonora con sus recursos y situación geográfica no tuviera empresas asiáticas y que Guanajuato, entidad al sur, tenga en la actualidad mas de ¡200! empresas, esto sin lugar a dudas, digno de análisis ¿En qué se ha fallado?.

Habrá un intercambio de estudiantes, 30 entre Sonora y Taiwán, hay que capacitar de cara al Nearshoring, del cual estamos a un lejos, todo dependerá de las condiciones que se den y que sean atractivas para los inversionistas extranjeros.

Y saco a colación esto, mientras el Gobernador Durazo anunció que, para jalar esas inversiones consiguió con Hacienda la exención del ISR a empresas que lleguen, se instalen y generen empleos; mientras, durante su gira el gobierno federal cancela 9 concesiones mineras a un grupo empresarial chino, incluida la de Bacadehuachi, el tajo de Litio que hay en ese lugar, producto importante para semiconductores.

La ley no es retroactiva, seguramente habrá demandas y se tendrán que pagar indemnizaciones, igual que el Aeropuerto de Texcoco, a donde se va el 80% del TUA, para pagar contratos de un Aeropuerto que no se construyó..! 300 mil! millones de pesos, un acto que rebasa cualquier adjetivo y no hay Medicinas, Apoyo al campo, emprendedores, para nada, y para nadie, todo a programas sociales y elección que se viene.

Por otro lado, viendo el PEF 2024, sólo para LitioMx se le asignan ¡9.6! millones de pesos, cuando se necesitan miles y así imposible la Construcción de una Mina en Bacadehuachi, así que años tardará esto y los inversionistas extranjeros, de la rama de semicoinductores, lo sabrán, no son tontos.

Como bien lo dijo Durazo, serán las obras de modernización del Puerto de Guaymas, punto de entrada y salida de mercancías, y la modernización aduanas, exención de impuestos, capacitación mano calificada, porque lo del Litio va para años, y la Planta Fotovoltaica, habrá que ver el proceso de las líneas de transmisión, que es un problema que tiene CFE por todo el país, por eso la falta de crecimiento de Parques industriales, falta inversión de CFE en infraestructura.

MC politiza caso Abel

Mal, muy mal, que, en su pasada conferencia, el dirigente Manuel Scott y el mismo diputado, Ernesto De Lucas, hayan tocado el tema de Abel Murrieta, algo en que la misma familia ha actuado con prudencia, al igual, que su entrañable amigo y compañero Ricardo Bours, quien incluso, en su momento, posteo en que confía en las autoridades para la resolución del caso.

Hay un detenido, está preso en la capital, la familia dice que es inocente, aunque la defensa no ha presentado pruebas, la Fiscalía sostiene que tiene las pruebas y evidencias, que se verán en su momento en el juicio y que sea en Juez que determine y punto, pero ningún partido debe tocar el tema, incluso MC de quien fue su candidato y lo hacen hoy previo al inicio proceso electoral, eso algo mezquino.

Por cierto, al parecer MC ya perfila candidata a la Alcaldía, Adriana Torres, dirigente de CANACINTRA; bien en el sentido, figura fresca, de sociedad civil, lo que se pide, alianza con la sociedad, pero aparte se necesitan otras cosas, inicio de trabajo a ras de suelo, estructura, recursos, van contra el aparato de MORENA y contra el FAM.

Vaya caso

Por rumbo de la zona norte, Ciudad Obregón, cerca del Parque de Los Pioneros, un MP y agentes del AMIC entraron a una casa, sin permiso, sin presentación de orden y se llevaron a un perro por supuesto maltrato y lo trasladaron a Hermosillo, sólo dejaron un papel, por eso se dieron cuenta.

Obviamente, el dueño del canino y familiares se trasladaron a Hermosillo, para ver que procedía, ante la falsedad de todo y en base a que denuncia, de parte de quién, habían entrado y de forma ilegal a la casa.

Y peor la cosa, que llegan y que les informan que el perro se ¡murió!, ¿Cómo? estupefactos, y más grave, todavía ahí mismo les dijeron, que iban a ¡judicializar! el caso en contra de ellos, para lo cual a su regreso hicieron consulta con abogado.

Así las cosas, de no creerse, como actúan MPs, policías, contra ciudadanos, dueños de una mascota, que formaba parte de la familia, como todas…mientras que, para la delincuencia, y sobre todo en Obregón…. ¡abrazos!, para que tome nota el, Fiscal, Gustavo Salas.

Ana Guevara ¡Que pena!

Yo, y creo muchos sonorenses, admiramos a la nogalense, que a base de esfuerzo y de becas, llegara a la cúspide del atletismo, poniendo el nombre de Sonora y México en lo alto, con tantas medallas y satisfacciones que dio, mismas que fueron aprovechadas políticamente, llegando a ser legisladora en ambas cámaras, ganando, incluso, sin hacer campaña.

Pero llega este sexenio, este gobierno de AMLO la invita a la CONADE y cuando todos esperábamos, dada su experiencia personal, que México, escalaría a nivel de competencia de calidad, se ha logrado en parte, pero gracias al esfuerzo personal de atletas y el apoyo de la Fundación Slim, porque de la COINADE, no salen recursos y sí muchos desagravios, insultos, sarcasmos, por parte de ella para atletas.

Ahí van al extranjero clavadistas o de cualquier rama, a competir con el apoyo de Fundación Slim y ganan medallas, y señalan que tienen que vender, todo tipo de cosas, rifas, para allegarse de recursos y cuando entrevistaron a, Ana Gabriela, ella contestó con burla, sorna, sarcasmo; “¡Pues que vendan calzones!”.

Karma, hoy ya la Auditoría Superior de la Federación, confirma el desvió, denuncia, de más de ¡150! millones de la dependencia, que vayan a ustedes a saber a dónde fueron a parar, y el pasado viernes, desestimando el informe, el espaldarazo presidencial ¿Así como pues? ¿Cómo esperar que cambien las cosas? NI en esto, ni en lo de SEGALMEX, y en todo lo que se ha denunciado, en este sexenio, pasará nada y que siga campeando la impunidad y justicia selectiva.

EMCO

Inicia actividades EMCO, la concesionaria con la que hizo negocio ¡perdón! concesionó el Alcalde, Javier Lamarque, para que dé servicio de iluminación al municipio y que mejor que empezar por la Miguel Alemán y la 200, rúas transitadas de noche, y que se dé cuenta la ciudadanía, tiro de precisión.

Pero la clave será el servicio en cientos de colonias, algunas en total oscuridad, en las que hay alta incidencia de crímenes dolosos, ahí es donde la gente quiere ver resultados, señaló el Alcalde que en 6 meses es el plazo, veremos, comentaremos y por el bien de Cajeme que sea así, ya se estará en proceso electoral y quienes habitan esas colonias y partidos de oposición no la dejarán ir, si no se cumplen expectativas del Edil.

Jóvenes ¿El fiel de la balanza?

Serán los jóvenes, entre 17 y 26 años ¿Los fieles de la balanza en la elección 2024? Son alrededor de 17 millones del padrón electoral, a los que agregaría, otros millones, de 27 a los 39 años.

En ellos, los llamados milenians, o como quieran llamarle, la decisión de elegir a Presidente, gobernadores, legisladores, Alcaldes, porque las generaciones del siglo pasado, sobre todo los de la tercera edad, que no son pocos, los de programas clientelares, como 65 y más, lo relacionan con AMLO y MORENA, es la base.

Por eso a nivel estatal, el énfasis de Gobernadores de dar becas a jóvenes, veremos, aunado al mensaje, empatía, quien jala más de esos votos: Xóchitl Gálvez o Claudia Sheibaum, no tiene caso mencionar candidato(a) de MC, por razones obvias.

Por cierto, Dante Delgado, le abre las puertas a, Marcelo Ebrard, a quien esta semana, por orden del TEPJF y su Comisión de Justicia, MORENA debe responder, él exige reposición del proceso, lo que creo no concederá el partido y a ver el revire del ex canciller y el Tribunal, de acuerdo a la respuesta.

Mientras, 40 diputados federales, aliados de Marcelo, amagan con no votar el presupuesto egresos PEF y que, aún votado, la oposición lo enviará a la SCJN, por considerar viola leyes, lo que sí sé y me lo dice el sentido común, endeudar en ¡2 billones!, dejar al país con déficit, gastar más de lo que entra, algo increíble, hipotecar al país, por razones electorales, a futuras generaciones y el desarrollo económico.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

