Destrucción de la familia, agenda ONU 2030

La semana pasada, el Senado de la República con mayoría de Morena y apegados a la Agenda ONU 2030, aprobaron la eliminación en el Código Civil, de la figura esposo-esposa o marido-mujer, para dar entrada frase “cónyuges”, y esta semana aprobarán cláusula de expeción de conciencia, para que médicos realicen abortos ¿Y el que se oponga? ¿Despido? ¿Cárcel?.

La reflexión que me lleva a esto, después de ver fragmentos de contenidos de libros de texto para niños de primaria, sin capacidad de discernimiento y para adolescentes con alto contenido sexual e ideológico, es que se va por la destrucción de la familia, de principios, valores y de una rectoría de gobierno en educación y ya meterse con la educación y lo que inculcan, a lo que tienen derechos, los padres a los hijos.

Así el avance de las minorías, auspiciadas por la ONU y filántropos, como, George Soros, quienes destinan fuerte cantidad de recursos para ello, ¿Quién lo hubiera pensado? Gobiernos y la misma ONU empoderando a grupos minoritarios y promulgando leyes con la cosa de la famosa “inclusión” para destruir a las familias, que al parecer les estorba y si se les cuestiona, violencia de género.

Y hay de aquel médico que se niegue a practicar el aborto, que ellos le llaman interrupción, nada de eso, es un asesinato, matar a un bebé en el vientre de su madre, que no se puede defender, vi una foto, una descripción de esto en redes sociales, un bebé dentro del vientre y aparecen unas pinzas, se acurruca y dice "mamá no me mates, te quiero", no hay adjetivo más que agregar a esto.

Nada de campañas de prevención, de utilizar métodos anticonceptivos, de una sexualidad responsable, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, aunque tenga un embarazo no deseado, en fin, ambas iniciativas, pasan a Cámara de Diputados, donde hay padres de familia, esposo y esposa, médicos, ya se verá el sentido de su voto.

Parlamento Abierto

Y a propósito de Cámara de Diputados, ayer hubo Parlamento Abierto de diputados, algunos ni conocen del tema, con productores agrícolas de entidades del país, por ahí en el encuentro Juan Gerardo Gándara González, Mario Pablos, Eduardo Flores, entre otros, representando al Valle del Yaqui.

¿Tema? pues lo recurrente de este sexenio, no vienen recursos en el PEF 2024, que como todos sabemos, es año electoral y la mayor parte se tiene proyectado que se vaya, a menos que se sostengan diputados afines a Marcelo Ebrad y Ricardo Monreal, a gasto social y terminación de obras faraónicas, que el campo y otros sectores esperen.

Ahí está el caso que ayer mismo se firmó la federalización en 23 estados del IMSS-Bienestar, a excepción de 9 gobernadores de oposición y en el presupuesto, le quieren quitar 129 mil millones de pesos al sector salud, para dejarlo en 92 mil millones, un absurdo, a como están las cosas, faltan de medicinas y tratamientos.

Obviamente, productores sonorenses fijaron posturas, no hay apoyo, cerradas ventanillas, no se aplica la Ley 134 0 133, de Desarrollo Rural Sustentable, yo me pregunto ¿Estuvieron las diputadas, Gabriela Martínez y Shirley Vázquez, de los Distritos VI y VII en el encuentro? ¿Ustedes qué creen?

Martínez dijo en el Plantón por afuera de la Sader, con lo del Trigo, que los productores eran sus "jefes", no AMLO; ¿Le creen? ya se verá el sentido de su voto, en línea y sin subir a tribuna, igual que Vázquez.

Qué bueno que se hizo sentir, ayer, la voz de productores de varias entidades del país, difícil que cambien el PEF, nunca lo han hecho, a menos que marcelitas y moralistas, sean congruentes…o pacten con ellos posiciones rumbo al 2024, lo más probable.

Mañana jueves ¿Será?

Todo parece indicar que mañana jueves el dirigente del DDRY, Luis Antonio Cruz, dará el anuncio del programa agrícola 2023-2024, lo que se sembrará, de acuerdo a disponibilidad de agua, toda vez que hay avances negociaciones con Conagua.

Como señalamos en pasada colaboración, se tiene que sembrar, se entienden las restricciones de agua, que no es imperativo a Sonora, es en varias regiones del país, nomás Sinaloa el 60 por ciento menos.

Veremos como viene el programa, después de un año difícil, por precios, el dólar y ahora desafortunadamente, las lluvias no fueron buenas y hay que adaptarse a eso; ya veremos el año que entra cómo va con las cosechas, en año electoral y si no redireccionan apoyo al campo, el productor tiene un arma letal…la credencial de elector ¿Pasará factura en las urnas?

14…y contando

Hasta ayer, ya 14 crímenes en Cajeme, ya dos dígitos, balacera otra vez en ¡Cócorit! entre grupos delincuenciales, un nieto que asesinó a su abuela, una paz que no llega, descomposición social en un municipio que está perdiendo su capacidad de asombro y ve con normalidad el desbordamiento de la violencia.

Y el alcalde Javier Lamarque con sus encuestas “cuchareadas” en busca de la reelección, veremos que dicen sus competidores de Morena y a ver los candidatos del FAM, MC, si tienen la capacidad, liderazgo, estructura, para hacer frente a la maquinaria de los guindas, en 2021 estaban dadas las condiciones, después de un pésimo gobierno, salió el 35 por cinto del padrón y así no se puede.

Fronteras…bloqueadas

Ante el oleaje de migrantes, por los puertos fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez e Eagle Pass, el cruce de productores manufacturados y precederos, muy lento, colas hasta de mil 500 camiones, ya se calculan pérdidas de mil 900 millones de dólares.

Notas diplomáticas de la SRE, pero pues autoridades migratorias, ante los miles que llegan a diarios, temen que se les “cuelen” en camiones y más exhaustiva la revisión, de la que se están librando los exportadores de Sonora, no hay problemas en la frontera de Nogales, aunque está recibiendo flujo de migrantes, africanos, quienes llegan a diario a Hermosillo y al parecer el gobierno dispone de camiones para enviarlos a la frontera.

Esto lo veo bien, ante esta crisis humanitaria y social, que anden deambulando por la capital, la Estación del INM en el Vado del Río llena, como también el flujo Santa Ana - Sonoyta - San Luis Río Colorado, ahí el migrante tiene que enfrentar al crimen y a la Guardia Nacional, quienes les quitan todo.

Tienen detectados camiones del servicio público de pasajeros, vagonetas y autos de aplicación, estos dos últimos con salidas diarias del Aeropuerto 'Ignacio Pesqueira' frente a las narices de Delegación FGR.

