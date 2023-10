Presa ALR ¿Viable o inviable cierre? Que se abra el debate

Comparta este artículo

Vaya anuncios que dio el gobernador Alfonso Durazo, en Ciudad Obregón, en un Foro sobre Agua, el cambio de patrones de cultivo, cancelación de la Presa ALR en la capital y que la Presa El Novillo se quede solo para emergencia, lo que fue música para oídos de productores y sectores del Yaqui, pero….

Vámonos por partes, habló el gobernador de que la vida útil de la Presa ALR ya terminó y que no aporta nada, con las lluvias del año pasado, si se echó a andar una potabilizadora, de las 3 que tiene, pero aparte de eso, tanto esa Presa, como la del Molinito, tienen la función de retener avenidas, ante posible copiosidad de agua, lo que no ha tenido que suceder, cada año no se sabe si va a llover, este fue muy malo y pinta para cerrar igual, sin escurrimientos.

Se planea, señaló el gobernador, construir 3 presas “arriba”, con lo que serían 5, y que saldría de la venta de las, voy a cerrar, 2 mil hectáreas, que compone el terreno donde está asentada la Presa ALR, donde se plantea desarrollar proyectos inmobiliarios, un proyecto ambicioso de más de 5 mil millones de pesos y que se haría por partes.

Recuerdo que el ingeniero Gastón Cano Ávila (QEPD) decía, “cauce, es cauce, no se debe construir sobre ellos”, y Obviamente la Presa recibe el cauce del Río San Miguel y de arroyos ¿Qué pasaría con ellos? creo se necesitan más explicaciones técnicas, parlamento abierto, socializar el tema, ver en una maqueta el proyecto, y no nomás una explicación que dio el señor Ariel Monge, director de la CEA, en conferencia de prensa el pasado viernes.

El proyecto, ya fue cuestionado por dos especialistas sobre el tema, ingenieros César Lagarda y José Luis Jardines, y dieron sus razones técnicas, que, aunado a esto, se está dando por sentado, ante este proyecto, de construir más presas, que todos los años va a llover a cántaros, y se van a desbordar Presas, lo que no va a suceder, ahí están los estragos del cambio climático.

Desazolvar la presa ALR, remover tierra, bombear el agua que hay en el subsuelo, el secado, que lleva años, el rellenar, compactar, estamos hablando de muchos millones de pesos, aunque señalan que se irán por partes.

Ribieras

Sí, efectivamente, hay un proyecto residencial, de éxito por cierto, Las Ribieras, desarrollado por el empresario Pepe Coppel, pero está al margen de la Presa, no está asentado en el vaso.

También recuerdo, que un ex funcionario del sexenio de Guillermo Padrés, mandó poner “tapones” para que no se indurara su Huerta y quienes pagaron las consecuencias fueron habitantes de San Pedro, Saucito y alrededores, se les vino el agua encima.

¿Qué va a pasar cuando corra el agua del río San Miguel y que va a dar a la Presa ALR? esa explicación la tienen que dar, porque señaló Monge, que la barda de contención, las vías del tren y la infraestructura quedará igual ¿Cuáles y por donde estarán las avenidas de entrada a fraccionamientos?

Me gustaría conocer, que opinan desarrolladores de experiencia, de este proyecto, el mismo Coppel, Carlos Armando Félix, Norberto Larrinaga, entre otros, Ingenieros, Arquitectos, por aquello de la mecánica de suelo, construir sobre un terreno, seco, pero fangoso, con cavernas de agua en el subsuelo y que recibe agua de ríos y arroyos.

¿Y las familias?

Al margen de la Presa ALR, hay familias y pequeños productores, generaciones que han vivido ahí y tienen sus “milpas”, pequeños hatos ganaderos, entre otras actividades, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les quieren comprar a fuerzas? ¿Los van a sacar? ya se habla de un “mecenas” sexenal, que anda queriendo comprarles las tierras, porque subirán de valor.

¿Se está en contra del proyecto? no, jamás se estará en contra del desarrollo de una ciudad, de un municipio, pero hay un grave problema…no hay agua, y el vender la Presa para construir 3 más ¿Eso asegura el abastecimiento? Si la Cuenca del Río Sonora es pobre en cuanto a producción de agua ¿O se ha tenido problemas estos años? no, ni los habrá.

Desaladora

No soy Ingeniero, ni técnico, pero el sentido común dice que la solución para acabar con este problema, es la Desalación, un problema que ya resolvió Guaymas, con la Presa “Cóchorit” y que bueno, ante el “Boom” que se viene en el Puerto y San Carlos, con las obras que se están realizando, más la carretera Chihuahua-Guaymas.

Se tiene que construir una Desaladora, de Guaymas un módulo B, rumbo a la capital o de Kino, es la solución de fondo y no esperar, si llueve o no, cada año con el cambio climático, las grandes guerras, serán por el vital líquido y hay que tener visión, esa es la solución de fondo.

El gobernador Armando López Nogales tuvo esa visión, estaba listo el proyecto, Unión Fenosa construiría la Desaladora pero el PAN y el Alcalde, Francisco Búrquez, por razones políticas, se opusieron, y hoy el costo de esto, la división de dos regiones, la sustentabilidad, que se ahondó con la construcción, ilegal, de un Acueducto, por parte de otro panista, Guillermo Padrés, de más de 4 mil millones… aunque se robaron 1000, la segunda propuesta de ICA era de 3 mil millones.

Y lo que son las cosas, en la época de Manlio Fabio Beltrones se embovedaron canales del Vado del Río, donde hoy se asienta Centro de Gobierno, Hoteles, desarrollos comerciales, fábricas, y hasta las oficinas del PAN, que se oponían a estas obras, lo que es la política.

Y lo que son las cosas, en terrenos de la Tribu Yaqui, la construcción de otro Distrito de Riego, dentro del Plan de justicia, miles de millones para dizque abrir a cultivo miles de hectáreas… ¡y no hay agua!, el Oviachi y Novillo, con 2 mil millones de metros cúbicos menos, que el año pasado, malas decisiones, políticas, cuando no analizan, lo técnico, lo climático, años secos, con lluvias atípicas.

En fin, ahí puso sobre la mesa el Gobernador, desarrollar proyectos inmobiliarios, por partes, en el vaso de la Presa ALR, lo que significara otra “ciudad”, un gran asentamiento humano, que cosas de la vida, requerirá agua, al Novillo le sacan 30 millones anuales, que se van a construir 3 presas arriba, que alimentarán la capital ¿Y si no llueve? ¿Y si un año sí y otro no? y se necesitan más explicaciones sobre el proyecto ejecutivo, técnico, construir sobre vaso de una presa ¿Viable? ¿Hay seguridad para sus futuros habitantes?.

Hace unos años, Río Santa Catarina, Nuevo León, que hoy padece sequía, se desbordó y causó muchas muertes, insisto y creo se debe socializar más este tema, no se puede distribuir un agua, que no hay, la solución de fondo, es la desalación y no más construcción de presas, de hecho el ingeniero Lagarda, señaló que si se va a construir otra, solo es necesaria una, con la del Molinito y la ALR, hoy es más que suficiente.

La visión del Gobernador, es el futuro, el largo plazo, el desarrollo económico, el crecimiento de una ciudad, el problema es la fuente que sostenga eso, el agua y no podemos depender de que si va a llover o no.

Israel, hoy en un problema bélico, vive y produce alimentos, en zona desértica, en base a… ¡Desaladoras¡ con la más alta tecnología de punta, el mar es la fuente inagotable.

También recuerdo otra solución del siglo pasado, los entonces Gobernadores, Antonio Toledo Corro (Sinaloa) y Samuel Ocaña (Sonora) convencidos del PLHINO, traer agua de Nayarit y de esa región que llueve mucho cada año, por razones políticas, no hubo apoyo presidencial, no se hizo, hoy esa obra ya estuviera pagada, al igual que la Desaladora que propuso Armando López Nogales, pero la cerrazón política, se opusieron a ello.

Y hoy los sonorenses, hermosillenses, cajemenses y de otros municipios, sufriendo las consecuencias de unas decisiones, y hoy, en el sur, en construcción de un Distrito de Riego (para flojos, que terminarán rentando o vendiendo lo que les regalaron), y aquí se lanza un proyecto inmobiliario sobre el vaso de una Presa.

Y se anuncia, con la venta de ese terreno, la construcción de 3 presas, en una Cuenca, Río Sonora, que no da mucho, y aparte se da por sentado que lloverá todos los años, por lo visto…hoy las Presas secas en Sonora y otras regiones del país.

Por lo pronto, ahí está el tema sobre la mesa, se sugiere más parlamento y socializar el proyecto, interesante, pero no hay agua, 5 mil millones, el valor estimado, sin lugar a dudas, un buen negocio ¿Viable? ¿Inviable? Que hablen y opinen especialistas, ya se expresaron dos, más voces, para dar fortaleza, certeza a este proyecto.

Desafortunadamente la CMIC, no se puede manifestar, como organización, porque su dirigente, Jorge Aguirre, Constructora VIRGO, está involucrado en proyectos de gobierno y hay conflicto de intereses.

Cambio patrón de cultivos

Ahí mismo, en Obregón, en el Foro ante la problemática del agua, el gobernador Durazo habló de racionalizar y de un posible cambio de patrón de cultivos, de hecho, en una de sus conferencias de los martes, señaló que ya es insostenible la siembra de Trigo, y que hay que buscar sembrar, lo que no necesite subsidio.

El Valle del Yaqui, su vocación es triguera y dio un Nóbel de la Paz, al doctor Norman Borluag, por sus investigaciones sobre variedades y sus rendimientos, mucho se debe a él, lo que es la producción de este cereal.

Esto no va a cambiar, más o menos área, pero se seguirá sembrando Trigo, de hecho, por fin esta semana CONAGUA avaló, solito los permisos que estaba reteniendo, por razones políticas ¿Qué querían? ¿Qué no se sembrara Trigo?, es decisión de los productores, de acuerdo a disponibilidad de agua.

De hecho, habrá menos área de Trigo, por primera vez no habrá Maíz, en Sinaloa poca área de 6 o 7 millones que producen se irán a 2 millones, así que habrá escasez, año que entra y México tendrá que importar, quedara en manos de los grandes “coyotes” internacionales, y venderán al precio que quieran, y México, tendrá que ¡subsidiar! lo que no hizo con productores, no aplicó la Ley de Desarrollo sustentable, artículo 133 o 134, ante inconsistencias del mercado, el gobierno pone diferencial…no lo hizo.

Sólo se sembrará trigo, garbanzo, cártamo, y hortalizas, habrá menos jornales, eso es definitivo, y no va a ver el circulante requerido para el año que entra.

Y cosas de la vida, los compradores de garbanzo y cártamo están en el sur de Sonora, la marca Macarena, de la familia Fernández, y Aceites del Mayo de Enrique Gámiz, cártamo, para producción aceites, y como ya no hay agricultura de contrato, la desapareció el gobierno, pues ellos fijarán el precio.

No hay aplicación de la Ley, no hay FIRA, FIRCO, ASERCA, AGROASEMEX, Coberturas, seguros, ventanillas, no hay nada para el productor agrícola, lo han dejado al arbitrio, a las fuerzas del mercado, y a lo que digan los industriales y bolsas como la de Chicago.

Que Cebada , para Constellation, hasta la fecha, en proyecto, que hay un programa piloto, pero no se sabe más información, eso sí, no les falta agua, por los pozos que tienen, mientras ya hay colonias de, Obregón, que a horas no reciben agua ¿Van a empezar con tandeos? debe aclarar OOMAPASC y el Alcalde, Javier Lamarque

¿Cambio de patrones cultivos? Sí, claro, más cuando está escaseando el agua, pero esto debe de ir acompañado de certeza para el productor, y de apoyo del gobierno, a través de SADER, por cierto, su titular Víctor Villalobos se paró de vuelta en Obregón, donde se supone están sus oficinas y había una alerta AMBER.

En fin, si se fijan, todo gira alrededor del agua, construir presas, sin saber si va a llover, construcción de desarrollo en el vaso de una presa, que va a requerir agua, un Distrito de Riego, para Yaquis, para que se siembre y no hay agua, Oviachi y Novillo, en niveles muy bajos y si no hay lluvias, escurrimientos este último trimestre, qué 2024 nos espera.

¿Qué viene Manlio?

Hace unos días, el amigo y periodista, Gerardo Ponce De León, comentó en una de sus columnas, que, Manlio Fabio Beltrones estaría en posibilidad de venir a Sonora, a competir en boleta electoral, por un escaño en el Senado, dije yo, esto es una locura del “Shivago”…pero no, la posibilidad ahí está.

Betrones sí aspira a llegar al Senado y para ello, tiene 2 vías, la boleta electoral, buscar votos del electorado, o por circunscripción, plural, lo que ya depende de Alejandro Moreno y su grupo, pero, Manlio tiene un peso específico y lo hará valer.

Ojo, hace unos días Gildardo Real, dirigente del PAN, sostuvo reunión con Manlio en Ciudad de México, y no precisamente para hablar de beisbol o de que si no hay agua, ese encuentro, da mucha lectura, para lo que se viene y que tomen nota actores políticos, incluso en la Plaza Zaragoza.

Ver al ex Gobernador, ex Senador, ex Diputado, Coordinador en ambas cámaras, más su trayectoria política, recorrer su entidad por tercera vez, está de no creerse, pero no imposible y más en esta etapa de su vida.

¿Bueno? ¿Malo?, juzguen ustedes, pero si se da, vaya giro de 160 grados la próxima contienda electoral, un hombre que se las sabe de todas en operaciones políticas, que no tendría problemas, en cuanto a recursos, económicos, humanos, estructura, comités etc.… que movedero de tapetes, a quien consideran, en la otra esquina del ring como el representante del grupo hegemónico del pasado.

Como también está la posibilidad de que Ernesto Gándara vaya por un escaño en Cámara de Diputados, está siendo medido, y vaya que tiene su capital político en Sonora, sobre todo en su tierra Hermosillo, así que ya sabrán si este par de personajes van en boletas, vaya empujón para el FAM y si se agregan buenas candidaturas locales en municipios.

En Navojoa, tanto Gildardo Real y Rogelio Díaz Brown, ya perfilan candidato a Alcaldía, el empresario radiodifusor Jorge García de León, ya sostuvieron reuniones ambos dirigentes con él y otros empresarios.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58