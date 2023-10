No está de adorno la presa… corrupción en el ISAF

Comparta este artículo

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, ante la polémica y controversia de un posible cierre de la presa Abelardo L. Rodríguez, fue claro, bienvenida la construcción de presas, lo que coadyuve a tratar de solucionar abasto de agua, pero la presa no está de adorno, las aguas superficiales que recibe, cuando llueve, recargan mantos freáticos y pozos que surten el vital liquido a la capital.

El Gobernador, Alfonso Durazo, anunció en una visita que hizo a Obregón, la posible cancelación de la ALR y que el Novillo se quedará sólo de emergencia, recibió aplausos, y habló de posible desarrollo inmobiliario, dentro del vaso y se desató la polémica, cuestionamientos de especialistas y finalmente el Gobernador puso pausa a esto y señaló que sería la Conagua y otras instancias, después de estudios, si es factible.

Así que esto llevará tiempo, como también la construcción de presas, son muchos millones de pesos se necesita el apoyo del próximo gobierno federal, y aun así, no es la solución, porque el cambio climático, está afectando, no se puede depender de que si llueve o no, la solución, es la desalación, para resolver el problema de la capital.

El Gobernador Durazo debe gestionar esto, es la solución de fondo, que desafortunadamente el PAN se negó hace 20 años y el entonces alcalde, Francisco Búrquez, se opusieron al proyecto del también entonces gobernador Armando López Nogales, ya listo para firmar y se construyera Desaladora, consorcio español, Unión Fenosa y hoy las consecuencias.

Luego se vino la construcción del Acueducto del Novillo, ilegal, por parte de un gobierno del PAN; encabezado por Guillermo Padrés y con ello la rebelión de sectores productivos del sur, sobre todo el agrícola, porque se ponía en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui.

Y hoy, que estamos viviendo un año seco, la realidad, tanto para el sur, el programa agrícola, con cambios drásticos, no habrá maíz, como en Sinaloa, como para la capital, en unos meses más, si no hay equipatas, escurrimientos, ante el bajo nivel del Novillo, ya no alcanzará para que bombas succionen agua y olvídense de los 30 millones de metros cúbicos para surtir a Hermosillo, problema latente.

Así que la solución es desalación y que se invierta en reposición de tubería obsoleta, porque por ahí hay un bien porcentaje de desperdicio.

Navojoa… lo de fondo

El pasado viernes en Navojoa, trabajadores sindicalizados protestaron por incumplimientos en el contrato colectivo, en cuanto a uniformes, calzado y otras cosas, lo que realmente hay de fondo, es que un Juez falló a favor de un recurso de la actual administración, ante basificación que hizo la exalcaldesa, 'Catrina' Rosario Borbón, darán de baja a 70 y reaccionaron.

Y previo a esto, el dirigente sindical, la exalcaldesa y Jorge Arellano, quien controla al dirigente del ¡PRI municipal!, sostuvieron encuentro en Los Mochis, para diseñar la ruta a seguir, que inició precisamente el pasado viernes y seguirán de frente, a ver qué pasa, se sostienen, afectan a terceros, la ciudadanía, y así lograrán hacerle "manita de cochi" al alcalde, Jorge Elías.

Cajeme…inseguro

Dura la realidad de Ciudad Obregón, el Inegi confirmó que subió 2 puntos, de 90 por ciento a 92 por ciento , la percepción de inseguridad, o sea, 9 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros.

Como era de esperarse vino la reacción del alcalde, Javier Lamarque, no acepta, ni aceptará ningún dato oficial, más que las encuestas cuchareadas que se manda hacer y que cuestan dinero del erario, como el 1 millón, 260 mil pesos, que se gastó en la pasada ceremonia del grito en septiembre, no se midió, vaya austeridad, no existe.

Y en la semana, más ataques, muertos, heridos, ya rumbo a los 30 muertos y si no más que termina, con otro mes de dos dígitos, así ha estado toda su administración, todos los meses.

Encuesta…arrasa Morena

Massive Caller, casa encuestadora de, Sergio Zaragoza, no muy proclive a los guindas, sacó una encuesta, vendrán muchas más y de otras casa, pero dio datos interesantes en cuanto a Alcaldías en Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales.

Morena, como partido y con sus Alcaldes; Javier Lamarque, Karla Córdova, y Juan Gim, arrasan, le pasan por encima a los partidos de oposición, ni juntos PRI-PAN-PRD y MC los alcanzan.

Sólo en la capital, da la pelea y cierra las cosas el actual Alcalde, Antonio Astiazarán, pero en los otros 3, con los actuales Alcaldes, si se reeligen o con el que vayan, Morena ganaría.

Esto debe llevar a reflexión a partidos de oposición, Obregón de preocuparse, muy bajos los números y percepción, ante posibles candidatos; Luis Armando Alcalá, Sara Martínez de Teresa y Eduardo Flores, y a quien peor le va es a MC, los naranjas con todo y su pícnic, entre 2 y 4 puntos, sólo la actual diputada Natalia Rivera sale bien medida, pero no le dan los números, ni a nadie en la capital.

Hay una muy pobre intención de voto por la oposición, algo tendrán que hacer, aunado a la baja participación ciudadana y Cajeme es un vivo ejemplo de esto, sólo el ¡35 por ciento! del padrón salió a votar y eso que hubo un buen candidato, opositor, Rodrigo Bours, aunque fue independiente.

También habrá que tomar en cuenta, que es sólo una fotografía del momento y que quizás los encuestados, en su mayoría, son beneficiarios de algunos de los programas sociales, que le están rindiendo frutos electoralmente a Morena, y que se verá en el 2024, máxime que habrá una elección de estado, al tiempo.

ISAF, corrupción

Pues donde siguen surgiendo anormalidades, trapacerías, es por rumbos del organismo fiscalizador, el ISAF, que encabeza Beatriz Huerta, la misma que tiene a familiares, amigos en puestos importantes, en la administración estatal.

Ahí está el caso de su hija, en la Dirección de Finanzas del ISIE, donde el Gobernador Alfonso Durazo hizo una "limpia" hace unos meses y corrió al 'Temo' Galindo y a todo su equipo, y hoy tienen otro problema, como auditar a una dependencia en donde madre e hija, involucradas, de esto debe tomar nota el Mandatario estatal y en las demás dependencias, donde, Huerta tiene metidas las manos, al igual que el auditor adjunto Martín Ibarra.

Y ahora resulta, que el Director de Recursos Humanos del ISAF, Juan Carlos Robles, decidió contratar a su ¡hermano! como proveedor de alimentos preparados, durante el periodo de 1 de julio al 15 de agosto, Maguie & Beto, se llama el restaurante proveedor.

Facturaba de lunes a viernes ¡150! Comidas para el personal de la dependencia, a un precio de 120 pesos cada una, pero no necesariamente se requerían 150 comidas, todos los días, pero si se facturaba como si fuera entrega total y de esto dio cuenta la Auditora, Beatriz Huerta, que su Director de RH, Juan Carlos Robles, le metió ¡gol! sus espaldas.

Así también, tuvo que remover a una empleada, ante intento de extorsión de 150 mil pesos, ante una situación en el ámbito de lo privado, que estuvo a punto de estallar.

Qué cosas, en el ISAF, comen a la carta, lo que no se da en el aparato estatal, ni municipal, incluso, los desayunos privados que realiza la Auditora Huerta, son con Chef, faltaba más y trae un automóvil de lujo, y sin olvidar que tiene al marido en la nómina, sin documentos presentables de trabajo, aparte de ilegal… ¡aviador!.

Entonces ante todo esto ¿Quién va a fiscalizar al Fiscalizador? Se le preguntó a la diputada Natalia Rivera, quien preside la Comisión de Fiscalización, al ser cuestionada sobre señalamientos de corrupción en el ISAF, y señaló que es el Órgano de Control Interno de la dependencia, que la ley faculta para que interponga denuncias ante instancias correspondientes.

Ahora, el titular del precitado Órgano, Víctor Delgado Moreno ¿Va interponer una denuncia contra su Jefa, Beatriz Huerta, u otros involucrados en irregularidades en el ISAF?.. ¡por favor!, pues seguirá el encaje de uña en la dependencia, el organismo fiscalizador, con actos de corrupción e involucrado en irregularidades, es el colmo.

Un robo, al ahorro

En la Ley de Ingresos que aprobara Morena, por mayoriteo, viene un incremento de retención, 1.48 de ISR, que hará con el dinero que los ciudadanos tengan en sus cuentas de inversión, ahorro, cualquier portafolio, un aumento del ¡900 por ciento! un verdadero atraco.

Van a pegar el grito en enero millones de mexicanos, cuando vean sus estados de cuenta, y no muy pocos, a ver que decisiones toman en cuanto a su dinero, el gobierno metiendo la mano en sus bolsillos, para pagar ocurrencias, programas clientelares, obras faraónicas, y una deuda, que se incrementará, en ¡1.8 billones! de pesos.

Un gasto tremendo que se viene, es año electoral, y como comentamos, se viene elección de estado y a lo que cueste retener el poder.

Fideicomisos

Finalmente se cumplió, en parte, la venganza de AMLO y Morena en la Cámara de Diputados y seguramente el Senado, son mayoría también, la presunta desaparición de 15 mil millones de pesos, buena parte de ellos, dinero de los trabajadores, no del gobierno, ojo con esto, por eso el paro nacional de trabajadores de la Judicatura Federal.

Lo de menos son los ¡privilegios! que argumentaba el Presidente, sino su enojo porque no pudo someter a otro Poder, en ese caso, los Ministros de la Corte, hasta los que yo propuse, señaló el Presidente, se me voltearon, y pues cumplieron la orden en el Congreso.

La Ministra Presidenta, Norma Piña, prudente, no entró al pleito, sabe que la pelota finalmente caerá en la Cancha de la Corte, las controversias que se van a interponer y que ellos resolverán.

Por lo pronto, molestia en los miles de trabajadores, habrá "brazos caídos" y no habrá justicia expedita, se pondrán en rebeldía, Juzgadores, trabajadores, y con justa razón, sus derechos, sus pensiones, en riesgo, y eso no puede ser.

Deslindes… otra vez

Otra vez, pseudo líderes, agitadores, y funcionarios de Sedatu, que se prestan a esto, con presunto deslinde en el Valle, en Agua Blanca, a donde se dieron cita cientos, que dieron dinero y creen que les entregarán terrenos cuyos dueños, particulares, están en regla.

Pero pues es año electoral y hay que vender "espejos", y los propietarios rurales, dirigencia al frente de Juan Gerardo Gándara y abogados, tienen que lidiar con esto, al igual que productores, es una intranquilidad de todos modos, después de lo que sucedió en el fatídico 1976 con la expropiación que ordenó Luis Echeverría, que no se debe repetir.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58