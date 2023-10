El rugir de balas, humo y muerte en la UGRS… ¿se va club Yaquis?

Comparta este artículo

El rugir de pistolas, balas, humo..y muerte, llegó a las mismísimas instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), en el área de subastas, hasta donde llegaron a matar a dos ganaderos de Suaqui Grande, muerto uno, y como siempre, no hubo detenidos, se fueron como llegaron los sicarios, ante el estupor, miedo, de quienes vieron, oyeron, personal administrativo, etcéteca... ¡Pecho a tierra!.

Como era de esperarse, a los minutos (ya que se pelaron los asesinos) llegaron las autoridades correspondientes, cinta amarilla, periciales, la parafernalia de siempre, el hecho, al margen de investigaciones, las relaciones o en qué estaban metidos las víctimas, es que ya no se respeta lugar, y se pone en riesgo a posibles víctimas colaterales, ya no ha códigos, no se respeta, ciudadanos expuestos a este tipo de hechos, de violencia… lamentable.

Y llegaron estos hechos, precedidos de un fin de semana violento (otro) por rumbos de Altar y la región de Pitiquito, Santa Ana, Caborca, Sonoyta, Y Griega, Sásabe, muy peleada por grupos delincuenciales, en donde resultaron heridos elementos policiacos, militares, al parecer seis, aunque se recuperaron armas, vehículos, armamento, por parte de autoridades.

Y luego fueron abatidos tres criminales (generadores les llaman hoy) en un enfrentamiento con agentes de la AMIC y otras fuerzas policiacas, entre Tubutama-Magdalena, en donde "lamentablemente" los delincuentes fallecieron, nomás les faltó, en el comunicado, dar el pésame y que mandarían coronas a los funerales.

El problema es que ellos son más, estamos hablando de un "corredor", donde el tráfico de drogas y migrantes es un negocio de muchos millones de dólares, es como la alfalfa, la cortas…y luego crece, ninguna Mesa de Seguridad, controlara eso, menos erradicarla, así las cosas, a vivir con ello y que a un ciudadano no pase a una hora y lugar equivocado…lamentable, como lo sucedido en la UGRS, y lo de casi a diario en Ciudad Obregón.

Por cierto, para Jornada Por la Paz en la colonia Villa Bonita, donde la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, dio banderazo a ese programa, que no ha dado resultados, conminaron a la gente a que fueran otorgándoles un vale de despensa, así las cosas, coaccionar a la gente mediante una dádiva, que vergüenza.

Ya casi…se metían

El pasado domingo hablaba de pseudo líderes, agitadores y gente, que de buena FE, les entregó dinero y se dieron lugar en Agua Blanca, para ver supuestos deslindes de Sedatu y que convierta esos terrenos de particulares, en regla, en terrenos nacionales, finalmente no sucedió, pero latente el problema.

Y surgieron nombres, dueños de esos predios familias Luque, Navarro, Cambustón, Gándara, Fernández, todos en regla, estos "agitadores" se quieren ir sobre 2 mil a 3 mil hectáreas, esto por ningún motivo lo debe permitir ni el gobierno federal, ni el estatal, aunque sea año electoral, está de por medio propiedad privada, certeza jurídica, para productores y futuros inversionistas, ya paren esto.

Reitero, mucho trabajo se viene para el dirigente, propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara y abogados, Alejandro Olea y Benito Ramos.

El voto de Bours

En el Senado, se votaría ayer, si se dieron las condiciones o se votará la cancelación de Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, el cual todos los diputados federales de Morena y pluris, votaron a favor de la venganza de AMLO, encubierta en “privilegios”, cuando los Fondos, la mayoría, son de ahorros de empleados y jueces de la judicatura federal.

Recuerdo a la diputada del VI, Cajeme, Gabriela Martínez, cuando le dijo a un productor, en plantón de la Sader, por la Sufragio en Obregón (vacías oficinas, por cierto), que "Mi jefe no es AMLO, son ustedes"… cae más rápido un hablador que un cojo (con respeto), la legisladora votó a favor desaparición y votará en línea todo el PEF 2024, como sus demás compañeros.

Como bien lo dijo la diputada y maestra chiapaneca, Adela Ramos, quien recién acaba de renunciar a Morena, por considerar los libros de texto ideológicos y con altos contenido sexual para niños sin capacidad de discernimiento, me voy por lo que único que veo es “simulación y fanatismo” ¿Está equivocada? Juzguen ustedes.

Morena ya tomó la decisión, van en línea a desaparecer Fideicomisos, solo interesará, en lo que respecta a Sonora, el voto de sus senadores, Sylvana Beltrones, Lilly Téllez, Damián Zepeda y Arturo Bours.

La oposición votará en contra, es lo más seguro, me sorprendería que no, sólo me queda duda del senador Bours, que su mismo apellido lo dice todo, el raigambre y lo que significa para la comunidad, sectores, la libre empresa, el emprendimiento… y el Estado de Derecho, hoy el mismo que AMLO, Morena, pretende vulnerar.

Las mismas empresas de Arturo, familia, productores, sectores, tienen despachos jurídicos, abogados y llevarán casos que necesitan de la justicia, expedita o lenta, pero se requiere, al igual que muchos despachos jurídicos, aunado a los derechos de los trabajadores, juzgados, jueces de la judicatura federal.

¿De qué lado se pondrá el senador Bours? ¿De la justicia? ¿De una ideología, capricho y venganza?, se sabrá y se enterará Cajeme, Sonora y el año que entra termina su mandato como senador ¿Qué legado quiere dejar?.

Samuel García

El gobernador Samuel García, de Nuevo León, en un acto de incongruencia, porque negó que lo haría y criticó a su antecesor, Jaime “Bronco” Rodríguez, por hacerlo, y le fue muy mal, solicitó licencia para buscar candidatura a la Presidencia…una causa perdida, pero que reciben con beneplácito en Palacio Nacional.

+A ver que dice el Congreso, mayoría; PAN-PRI, quienes todo parece indicar, van a condicionar la salida del Gobernador a que haya una nueva elección, nada que permiso, se va y no volvería ¿Se va animar? ¿O para atrás los filders? Así que lo más probable, Dante Delgado se iría con un externo en este caso, Marcelo Ebrard.

Ni García, ni Ebrard tienen posibilidad de ganar, los únicos bastiones de MC, son Jalisco y Nuevo León, y a ver cómo toman los regios que a quien eligieron por 6 años se les quiere ir a pasear por toda la República…por cierto, Elon Musk ya le puso en pausa la Giga Fábrica, nada de que presumir pues.

Así que para, Xóchitl Gálvez, a chambear al doble, tiene a Morena, aliados y MC, en una prácticamente elección de estado en contra de ella.

Empalme

Una "colita" de 'Norma' llegó a Empalme y como siempre, el casco y sus comunidades se anegan de agua, por falta de infraestructura y por las pésimas obras que se hicieron en el Puente Douglas, que no sirvieron para desahogar, sino para contener lluvias, que inundan el municipio rielero, y ya no hay Fonden y la gente necesita ayuda…de nuevo

Mucha corrupción hubo donde se construiría un puente tipo Golden Gate en el sexenio de EPN, proyecto ejecutivo, se etiquetó el recurso… ¡Y se esfumó! Y todo quedó en obra mediocre, como la Jalisco y Sufragio, en Ciudad Obregón y la tapadera de estas dos últimas calles vive en España, un ex funcionario de SCT.

¿Se van los Yaquis?

No es un rumor, es una realidad, puede que Ciudad Obregón se quede sin beisbol, hay un ofrecimiento de la ciudad de Tucson y de Chihuahua, a donde se iría la franquicia, esto es un negocio y desafortunadamente Obregón, como plaza ha dejado de ser rentable.

¿Por qué? la asistencia ha bajado considerablemente, por dos factores: la inseguridad y el ingreso de las familias, con un sector primario, el campo, golpeado, precios y por el gobierno; el efecto de dominó en la economía. Desde que se construyó, pues los precios, tanto de boleto como de servicios se incrementaron y hoy hay consecuencias, ante la falta de ingresos y desarrollo económico.

Que el Ayuntamiento quiera cobrar 40 millones, 70 millones, cantidad imposible para un Club de la LMP y si de cobrar es la cosa, que le pague el Ayuntamiento los millones que le debe al DDRY, el ejemplo arrastra alcalde Javier Lamarque.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58