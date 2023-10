'Otis' y el rostro de un gobierno atascado... ISAF no para, viola leyes

Comparta este artículo

El pasado martes, 'Otis' mostró el rostro de un gobierno ineficaz, de improvisaciones, negligencia, a la postre criminal y atascado, como quedó el Jeep que trasladó al presidente, fotografía que dio vuelta al mundo, patético, él y funcionarios, y luego en el camión de redilas, todo el día perdido, para finalmente terminar de vuelta en palacio nacional.

Ese no fue el proceder de un jefe de Estado, mal informado, o no quiso entender que estaban destrozadas las carreteras, deslaves, se quiso ir, y ahí están las bochornosas escenas, de secretarios, militares, ayudantía, empujando al Jeep y al presidente, y a un gobierno que no midió las consecuencias y hoy estragos que durarán años para recuperar Acapulco.

¿Qué pasó?

En el Centro Nacional de Huracanes, de Miami, Florida, lanzó advertencia que el gobierno federal y estatal minimizaron, de hecho la Gobernadora Evelyn Salgado fuera, hasta 19 horas después reaccionó, y solo un tuit del presidente, no midieron las cosas, no lanzaron advertencias, no podían parar lo que se venía, pero si paliar, activar el Plan DN-3.

Había eventos, una convención minera, miles de visitantes, incluidos sonorenses, que empezaron a dar cuenta que algo estaba mal, llovía y subía de intensidad y los vientos, suenan las alarmas, medianoche, los agarra en sus cuartos el ojo de 'Otis', y a los refugios.

Una excelente narrativa que pude escuchar en enlace radio con la periodista y amiga, Soledad Durazo, ya a salvo en la Ciudad de México, excelente crónica.

Ella en el refugio del hotel, había asistido a convención minera, algo que pensó jamás en vivir, el rugir del viento, vidrios rompiéndose, violando colchones, partencias por todos lados y la mayoría de la gente, en todos los hoteles, quienes no alcanzaron refugio, en los baños, solo escuchando, muertos de miedo, como los cuartos se destruían y salía volando todo.

Señaló Soledad, que con cobijas amarraron las puertas del refugio, temiendo que se abrieran, y quien sabe que hubiera pasado, ante la furia de los vientos, que alcanzaron casi los 300 Kilómetros por hora, lo que se verá hoy en las rectas del Gran Premio de México, para que se den una idea.

El Despertar

Señala Soledad Durazo, se quedan en el refugio, ya salen por la mañana y lo que ven, dantesco, como las películas de tornados, todo destruido, la vena reporteril salió a relucir, a caminar, y llegó momento que el agua llegó a la cintura y de vuelta, no había autoridad alguna en la calle, sólo gente viendo la magnitud del desastre.

El gobierno, estatal y federal, sin reaccionar, hasta muchas horas después, infraestructura colapsada, sin agua, sin luz, sin víveres, entra en desesperación la población, e inician los saqueos, y a ver la reacción de las cadenas de autoservicio, ante una autoridad permisible, que prácticamente permitirá esto, menos que se lleven aparatos electrónicos.

Se entiende la desesperación, pero esto es inadmisible, la ayuda debe de llegar, pero ya ven, por orden del gobierno, no puede participar directamente organizaciones de la sociedad civil, la ayuda que llegue de ellos, solo la puede repartir Sedena y los "Siervos de la Nación", que actitud política tan mezquina.

Aquí quiero recordar un reportaje de la periodista Paloma Cerdeña, hace unos meses, le puso un chip a donaciones que hizo, mismas que localizó en mercados de ¡Tepito!, vamos a ver qué pasa con las donaciones de organizaciones, gobiernos estatales, municipales, a lo que se sumaron el Gobernador Alfonso Durazo y el Alcalde Antonio Astiazarán.

De hecho el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, dispuso de camiones que saldrían de un lugar, Copacabana, para el regreso como de 200 sonorenses, varados, Gracias Dios, ninguno víctima de los 40 muertos, más desaparecidos que hay.

Realmente, dramáticas escenas, Acapulco destruido, miles de gentes sin hogar, la industria hotelera, de la costera Miguel Alemán y la zona diamante colapsada, tiendas, restaurantes, el Club de Yates, se hundieron la mayoría, volteados o con daños estructurales ¿500 mil damnificados ¿1 millón?

No hay datos oficiales, habrá que hacer evaluaciones, que entren las aseguradoras, lo que sí es un hecho, ante la desaparición del Fonden, que cada año se le metían recursos, y MORENA los extinguió, para las obras de AMLO, como el Tren Maya, esto costará miles de millones de pesos.

Costos de OTIS

Esta desgracia tendrá costos sociales, económicos y políticos, los cuales tendrán que atender el gobierno federal y apoyar con todos los recursos disponibles para ayudar a la población y a la industria a turística, a levantarse.

En lo social, pues no habrá trabajo, no habrá turismo, quienes están varados se quieren ir y ya es nota mundial, Acapulco no recibirá gente en mucho tiempo; miles sin empleo, sectores sin ingresos, y por ende, los 3 niveles de gobierno al suelo los ingresos fiscales.

La gente tiene que comer, ahí están las escenas, dramáticas y que se pondrá peor noviembre, diciembre y meses por venir, la economía de uno de los principales centros turísticos…colapsada, y miles de ciudadanos que se quedaron sin hogar, sin trabajo.

¿Qué sigue?

Parece que ya estoy viendo las soluciones de AMLO; la Sedena, Sedatu, SCT, Siervos etc.… solo ellos, nada de participación de empresarios, lo mínimo y van a terminar doblando, y aceptando la ayuda.

¿Cómo se manejarán los recursos para la reconstrucción? Son miles de millones, y que no empiece el manoteadero, como aquí en Sonora, con lo del derrame de la Mina Buena Vista, gran parte de los 2 mil millones fueron a parar a manos de políticos, y gente que se fue a inscribir a municipios con afectaciones, se dieron de alta y hubo algunos, y me consta que hasta tres cheques recibieron, y vivían en Hermosillo, más otras trapacerías que intentaron ex funcionarios, unos la pegaron, otros no.

Toda esa gente damnificada y sin empleo de Acapulco, los víveres, agua, enseres que reciban…se acaba, es la solución de uno o varios días, estamos hablando que no habrá servicios, hoteles parados, en reconstrucción, no habrá ingresos.

¿Qué hará el gobierno federal y estatal?, porque la anarquía va a seguir y el sector empresarial, que también necesita apoyo, no lo va a permitir, me imagino que los CEO de Wal-Mart, tienda que está siendo saqueada, tomarán decisiones, drásticas.

En lo político, pues ya se verá antes de OTIS, una tremenda inseguridad y muertes, la delincuencia tomando control de municipios y centros turísticos, extorsiones etc.…y una Gobernadora, Evelyn Salgado, ausente, inoperante, ineficaz, y ya todos sabemos cómo se las gasta su padre, el hoy Senador Félix Salgado macedonio, que no pudo ser Gobernador porque pesan sobre él, denuncias de acosador sexual.

Viene año electoral y a ver cómo reacciona la gente, si en los próximos meses no se empiezan a sentir los cambios en el pueblo y este va a reaccionar, al igual que dará cuenta toda la ciudadanía de México, como el gobierno, va a empezar a resolver este problema, y que Acapulco resurja, lo que va a tardar tiempo, tendrán que venir muchos incentivos fiscales, para apoyar al sector empresarial, hoteleros y prestadores de servicio ¿Lo hará AMLO?.

ISAF…siguen irregularidades

Resulta que tienen varios días, presentándose en instalaciones del ISAF, Karla Norzagaray, hija de la auditora Beatriz Huerta y la esposa de Humberto Campa y quien es funcionaria, Velia Haro, a recibir asesoría, como deben resolver, contestar o “maquillar” si es necesario las auditorías del ISAF (que encabeza la mamá) porque no le entienden y no tienen experiencia en esto ¡por favor! pero ¿Qué es esto? .

Aparte de violar la normatividad, ley, tráfico de influencia, como las hay de la señora Huerta, en otras dependencias, no saben cómo hacer el trabajo, por el que cobra y bien. Delicado esto, porque el ISAF, debe de excusarse, o el titular del poder ejecutivo, Alfonso Durazo, tomar medidas, como lo hizo hace algunos meses y despidió a todo el personal del ISIE, relacionado con el exdirector, Cuauhtémoc Galindo.

Se está violando el artículo 19 fracción ll de la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora y municipios, que prohíbe esto, porque de lo contrario, meterán goles, y las auditorías de dependencia, donde la Auditora Huerta, tiene metidas las manos, saldrán con 10 de calificación, con “manoteo”...y engañando al gobernador, Alfonso Durazo ¿Lo va a permitir?.

Otra corrupción al interior del ISAF, violando artículo 15, es en relación a remuneraciones, solo deben ajustarse a la ley, pero no en el ISAF, que no vengan con que la ley es la ley; les están dando dinero, a funcionarios, para que renten carros, celulares, 10 mil pesos en “efe”, con lo que no hay retención de pagos de impuestos, nómina etcétera... gol a la Hacienda estatal.

Están sacando un cheque mensual a nombre de un empleado, este va y lo cambia, y lo entrega a directores generales ¿Y la Transparencia? ¿Y el órgano de Control interno? No hay retención de impuestos, como le hacen a cualquier trabajador…y hay más.

30 muertos…y contando

30 muertos hasta ayer y contando, en este mes de otros dos dígitos para, Obregón, y que se incrementó ante nueva visita de la Secretaria Dolores del Río, que chequen dato, cada vez que viene, al día siguiente hay ataques y muerto.

Viene a sus Jornadas de la Paz, que no han dado resultados y a firmar convenio de SALVA ¿Y a la comunidad y ciudadanos, quien los SALVA de ser víctimas colaterales? La gente no sale de noche…ni al Beis, tiene miedo y alta percepción de inseguridad, lo que no entiende el Alcalde Javier Lamarque, pero en fin, sigan trabajando en su dizque coordinación.

Uniformes

En noticias agradables para Obregón, comunidades, pero sobre todo niños, arrancó esta semana entrega de uniformes escolares, entre 5 mil y 5 mil 500, un buen reto de logística que al parecer lo está logrando el Sub Secretario SEC, Rodrigo Flores Hurtado y que terminará el 4 de noviembre, con la entrega total de 55 mil prendas.

De aquí se pasarán a Guaymas y luego vendrá el gran reto, la capital Hermosillo, para después pasar a municipio del norte, hasta ahorita va bien todo, funcionaron los cambios que hizo el Gobernador Alfonso Durazo, ante retrasos en el programa…y fiestas en San Carlos.

Bill Clinton

Sólo recordamos las visitas del Presidente, Ronald Reagan, al Rancho de la Familia Redo, allá por rumbos de Cananea, la de Gerald Ford, en funciones, en Magdalena, siendo alcaldesa Doña Alicia Arellano y presidente Luis Echeverría.

Y hoy en la semana vino a Sonora el Presidente Bill Clinton, invitado por el alcalde Antonio Astiazarán, a un Foro sobre energías limpias, verdes, que es el futuro de México y de todos los países, adiós a los fósiles, por lo menos en electromovilidad.

Y no creo, que, Clinton, hubiera venido, si no hubiera tenido información de que, en la capital se está trabajando en la transición y felicitó a Toño por esto, incluso señaló Clinton, ni en Nueva York hay programa de patrullas eléctricas, apenas van a iniciar, con una orden de compra, así que Hermosillo, de avanzada.

De hecho, Astiazarán, señaló en entrevista, que se busca, que todo el parque vehicular del Ayuntamiento sea eléctrico, vaya reto y creo que lo va a lograr, se están sentando las bases del futuro, y esto no se puede parar, ya no es de colores, como bien lo señaló Toño.

Hubo panelistas de Canadá quienes señalaron que en Quebec, Montreal, ya están en transición en leyes para irse a energías limpias; en EUA, estados también, Chicago, para 2040, que tiene 5 mil unidades de Transporte Urbano, deberán ser eléctricas, y ni se diga los automóviles, transición, ya inició, en unos años más, en agencias, puro eléctrico.

Por cierto, el Gobernador Alfonso Durazo, destacó que Sonora encabeza la transición, con los 15 parques solares que tiene, que generan mil 357. I megawatts, ya sabrán cuando entre la de Puerto Peñasco, 2 mil hectáreas de paneles solares, sólo falta saber en qué status está la línea de transmisión.

Y saco a colación a esto, porque en el Foro, un par de panelistas indicaron que CFE le falta invertir en líneas de transmisión, lo que me confirmó especialista que consulte, tiene Fondos, no los aplica.

De hecho, en la capital, el empresario Félix Tonella tenía la intención de construir planta industrial, pero tuvo que reducirla, ante la falta de inversiones de CFE, para garantizar el fluido eléctrico, y se irá por una grande a Mazatlán, esto no debe suceder

Viaje de Durazo

Y digo esto, porque el gobernador, Alfonso Durazo lleva ya varios viajes internacionales promoviendo el Plan Sonora, para que se dejen venir empresas de Asia y Europa.

Acaba de estar en Bélgica, Amberes, Puerto de Rotterdam y en un Foro Gateway, que aglutina a miles de empresas de Europa y hay una bolsa de 50 mil millones de USD, para invertir en América.

Digo yo, un 5 por ciento que caiga para Sonora, bien recibido, se está trabajando en ello con la modernización del Puerto de Guaymas y de este lado de la frontera, en Nogales, modernización Aduana; va avanzando lo de la Planta Solar en Peñasco y el proyecto de 5 pequeñas en otros municipios y exenciones de impuestos, ISR, a quienes se dejen venir, es atractivo.

Próximo noviembre, Durazo va a China, y a esperar que en el 2024 salgan los primeros anuncios de llegada de inversiones asiáticas o europeas a Sonora.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58