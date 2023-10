"No, no, no, Heriberto, estás…"

Comparta este artículo

En una conferencia de prensa el Gobernador, Alfonso Durazo, estaba en power point, exponiendo sobre unas hectáreas en Guaymas donde están una de sus anclas de proyectos de gobierno, la modernización del Puerto, pidió unos datos al titular de SIDUR, Heriberto Aguilar, se lo da y reacciona y dice “¡No, o no, Heriberto, estás…!” ya casi la soltaba.

Y luego aquella otra, en donde Durazo le dijo, si para octubre no me tienes terminada esa obra, ahí en el mismo Guaymas, pues te me vas, el pasado jueves, entendí el porqué de esas expresiones, al sostener con otros compañeros de medios un encuentro con Aguilar, hoy dirigente de MORENA y representante de Claudia Sheinbaum en la entidad.

No lo conocía, primea vez que estaba en una reunión periodística con él, creí que estaría ante un político con capacidad, oficio, claro, directo y pues nada, me encontré con un personaje, clásico de la 4T, 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad.

Más de una hora hablando, pontificando sobre la Cuarta Transformación, cuando la esencia de estos ejercicios y encuentros son las preguntas, y pues aguantar ese tiempo, y por fin, ya pudimos entrar a lo que íbamos.

Beltrones

Inmediatamente le pregunte, porque le había hecho escozor la visita de la Senadora, Sylvana Beltrones, que en su agenda traía lo de un tema sensible hoy para miles de familias y empresas, los altos cobros de la luz, que ha puesto en disyuntiva a muchos: pagar o comer.

Le cuestioné ¿por qué te fuiste sobre, Manlio Fabio Beltrones? bienvenidos todos, menos él, lo que valió la respuesta, contundente de Manlio, no muy fiel a su estilo, porque siempre manda mensajes entre líneas, pero no fue así el caso y no creo que haya sido para ti, Aguilar, le dije, sino para el emisario(a), cosa que me negó, que fue de él.

Creo fue rudeza innecesaria, le dije, cuando en la ciudad de México, ni la dirigencia, ni AMLO, se meten con Beltrones y con otra, nadie salió a defender tus tuits, ni de MORENA, fue una batalla tuitera, solo, que le valió respuestas también de la Senadora Beltrones; que no tenía caso que se peleara con la clase ‘política’, que fue rudeza innecesaria sus ataques contra Manlio y Sylvana, cuando lo de fondo, lo más importante y sensible, es la solución del problema de los recibos de la luz, no pleitos tuiteros, eso sí es politiquería.

Fue evasivo en su respuesta, no mencionó el nombre de Manlio, ni de Sylvana, y que él no es de pleitos, y que la solución de la la energía ya se dio, sí, pero hasta el año que entra, y ahorita hay un serio problema, y unos meses muy difíciles, en las que muchos dedicarán parte de su sueldo a pagar convenios con CFE.

Dijo, Aguilar, cuando se le cuestionó sobre dinastías familiares en el gobierno, a pregunta de otro compañero, en relación a la familia Taddei, Lamarque en Obregón, lo que quiere hacer el controversial Alcalde de SLRC, Santos González, de querer heredar el puesto a su hijo, cuando él mismo había señalado en la semana, que no se permitiría en MORENA, él renunciaba.

También, no muy clara su respuesta en cuanto a familiares en el gobierno, que ellos ya habían construido esa trayectoria, incongruente pues, solo aclaró, que el hijo de Santos González no sería candidato en San Luis, ya veremos.

Y así fue el tenor de la reunión y respuestas a cuestionamientos sobre salud, seguridad, respuestas nada claras, se iba por otro lado, dos horas y media, escuchando doctrina e ideología, y que de acuerdo a Aguilar, los mexicanos están felices, en pocas palabras con la cuarta transformación, y que se vive los principios que pregonan “no mentir, robar no traicionar, no somos iguales”.

Pues que me disculpe el señor Aguilar, pero como titular de SIDUR, es responsable de que en su segundo informe, el Gobernador Alfonso Durazo informara de una inversión de 100 millones, en una primera etapa en la Sauceda, para hacer un gran parque recreativo…. no hay nada.

Lo expuso y vino la reacción en redes, otra rudeza innecesaria, teniendo como origen un funcionario incapaz, que ya no está en el gobierno y en serio, al escucharlo, reflexioné, este hombre es diputado federal, fue funcionario de gobierno y es el representante de Sheinbaum en la entidad, no lo puedo creer.

Incertidumbre ciclo agrícola 2023-2024

Pues vaya incertidumbre para el programa y ciclo agrícola para el Valle del Yaqui, de por sí, nada de apoyo, un mal año de aguas y ahora CONAGUA, en un acto de perversidad política, se niega a otorgar autorización para que el Distrito de Riego anuncie área y cultivos, en donde obviamente y de acuerdo a disponibilidad de agua, va Trigo, un poco de Maíz y a ver otras oleaginosas, esa es decisión de los productores.

A estas fechas, cada octubre se anuncia el programa, obvio ahorita hay un problema de disponibilidad de agua, y es nacional, hay sequía, tan es así que, Sinaloa ¡60%! menos de área, la principal entidad productora de Maíz, aparate de hortaliza, que produce 6 millones de toneladas, para este siguiente ciclo solo ¡2 millones!.

Valle del Yaqui, 500 mil toneladas, hoy a como está el nivel de Presas sistema, sólo se alcanzarán a producir 100 mil toneladas y así estarán otras entidades… y a importar el año que entra, ante el desabasto, y a como pongan el precio vendedores y esto repercutirá en la canasta básica y la industria, en año electoral.

Pero volviendo al tema, CONAGUA, no puede incidir en que sembrar o no, es decisión del Consejo del Distrito del Yaqui, que encabeza Luis Cruz, Humberto Borbón, Mario Pablos, consejeros y ahí se toman las decisiones, en base a disponibilidad de agua y ya se ve con CONAGUA, como todos los años, por eso considero un acto de perversidad, Trigo, se debe iniciar siembra este mes

NO pueden fluir créditos de organismos si no autoriza CONAGUA, cierto, reitero, hay sequía extrema, lo entienden productores, pero se debe establecer el programa que seguramente tendrá menos área, pero no se puede generar una inestabilidad, económica y social, tanto para productores y la economía local.

El Gobernador Alfonso Durazo, el pasado martes, en este tema del agua, comentó sobre reconversión de cultivos, cambios de patrones a cultivos que no tengan subsidios, quizás, pero es complejo el problema, entran factores y no nomás el agua.

El Gobierno federal no aplicó la Ley de Desarrollo Rural, Artículo 134, que obliga al gobierno, en contingencias de mercado, a pagar un subsidio, el diferencial, el llamado PROCAMPO, hoy ya desparecido, ya no hay FIRCO; FIRA, ASERCA, ni la agricultura por contrato, ni ventanillas de nada en la SADER, puro “sembrando vida” para campesinos, votos pues.

Así como habrá certeza ante la industria, para que el productor cambie de cultivo, si no se van a respetar precios, no hay agua y un gobierno que con sus políticas pretenden destruir el campo, pues hacen más complejo el problema y peor, depender de importaciones, que le vaya bien a productores de otros países: EUA, Rusia.

Que sembrar cebada para Constelación es una opción, pero algo que tiene que ver el DRRY, Mayo y la AOASS, que encabeza Álvaro Bours, con directivos de la empresa, para ver que tipo de variedad, rendimientos, programa piloto, pero eso lleva tiempo.

Esperemos CONAGUA recapacite y autorice, ya esta semana, para que directivos del DDRY anuncien programa, que vendrá restringido seguramente, pero se tiene que sembrar ¿O quieren que colapse economía? Son 22 mil familias que viven del sector primario, y el efecto dominó en la economía de la región y creo, bien haría el Gobernador, Durazo, hablar con el Delegado estatal de CONAGUA y que suelte eso, está de por medio el tejido social.

Camarón…otro problema

Y para no variar, otro problema que inmiscuye a Granjas de Camarón del sur, pioneros a nivel nacional, una industria que genera millones de dólares en divisas, empleos directos e indirectos y que cuida mucho su sanidad e inocuidad, a través de COSAES, muy vigilante en este aspecto.

Pues resulta que están entrando al país, a pesar de que hay un decreto oficial que lo prohíbe, camarón de Ecuador que no cumple con saneamiento, ni con ningún tipo de control, muy barato, por debajo de costo de producir aquí, una especie de Dumping, que aparte pone en desventaja a Granjas Acuícolas, al igual que pescadores ribereños y de alta mar.

¿Qué está pasando? Pues me queda claro, que hay una tremenda corrupción en aduanas del sur del país, Puertos, pero algo tendrá que hacer el titular de CONAPESCA, el sonorense Octavio Almada tiene cercanía con AMLO para parar esto, si llega ese camarón al norte, aquí en la entidad, habrá riesgos de salud y se van a contaminar Granjas Acuícolas, con pérdidas, que mejor ni imaginar y que sumados a la situación programa agrícola, incierto, ya sabrán.

Esperemos pues, en este caso, autoridad correspondiente selle la frontera sur y evite la entrada de camarón de Ecuador, que viola la ley, ya decreto firmado en el DOF, al parecer y desafortunadamente, aparece la mano de la delincuencia, algo que están sufriendo en este ciclo de camarón, en Guaymas y en otros sectores de la economía en el país, empoderados pues.

¿Qué no hay extorsión?

El capitán Claudio Cruz, esta semana, en conferencia, entró en un contrasentido en cuanto a lo que sucede en Villa Bonita, colonia insignia de las Jornadas por la Paz, de la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, que no ha dado resultados.

Todo parece indicar que se están dando cierres de negocios, que deben ser pequeños, estamos hablando de una Colonia, por actos de extorsión, cobro de piso, donde por cierto, ahí hay “tiraderos” de donde salen para su distribución en la ciudad.

Dijo Cruz que no hay extorsión, sino “intentos”, está como la secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez, ahora que estuvieron los altos mandos de Seguridad Nacional de EUA.

El Fiscal le dijo, aquí en México se produce fentanilo, no le contestó la funcionaria, somos de “paso” o sea, balazo en el pie, reconoció la entrada de precursores químicos, que llegan por cierto a Puertos del Pacífico, de China (incluido, Guaymas) y parten a ese gran mercado de consumidores que es EUA.

Hay una gran preocupación en EUA, por el alto consumo de Fentanilo, que está destruyendo, peor que la heroína, coca, marihuana, ya están interviniendo congresistas, Gobernadores, que señalan que México no está haciendo esfuerzos por combatir esto…tampoco EUA, en sus fronteras, hay mucha corrupción en sus policías y divisiones.

De hecho, ante los constantes llamados de declarar terroristas a los cárteles mexicanos, hasta ellos se replegaron, esta semana en Caborca y Ciudad Obregón, mantas con mensajes que prohíben distribución de fentanilo y que habrá consecuencias.

Por cierto, otra semana mala en Obregón, sigue la ola de asesinatos, feminicidio, un levantón a adolescente de 15 años, lo balearon, lo dejaron “entalamado” lo tiraron, y resulta que llegan policías y que sigue con vida.

Yo me pregunto: ¿Ataque directo para él o mensaje para alguien? Solo la autoridad sabrá, pero la vida de este muchacho cambió, se queda o se va de la ciudad, toda vez que se recupere.

Y ya ven lo que pasó en Guaymas, CBTIS 40 y en Ramos Arizpe, Coahuila, ataques con navajas, batalla campal en lo del Puerto, de milagro salió con vida el agredido, que también fue agresor momentos antes y en Coahuila, pues ahí está el video, el joven de secundaria dando puñaladas a la maestra, de milagro no la mató.

Que un aparente “bullying” de ella, no es argumento válido, el adolescente, 14, años, ya en manos de la justicia, con cargos ya por parte de la Fiscalía, en Guaymas, el Padre de uno de los involucrados, con todo el dolor, pero fue y entregó a su hijo, tiene que pagar consecuencias de sus actos, los demás, ya procesados.

¿Qué está pasando con los jóvenes, adolescentes? es la reflexión, el entorno familiar, amistades, el clima de violencia, factores económicos, consumo de enervantes, es una mezcla, el hecho, es que este tipo de actos ya no son esporádicos, ¿y la capacidad de asombro?

Colosio

Un Tribunal de Toluca decidió poner en libertad a Mario Aburto, el asesino confeso y material de Luis Donaldo Colosio, lo que se dará en marzo del año que entra, 2024, de una pena de 45 años quedará en 30.

¿Quien movió los hilos para esto? no me vengan que, por una revisión del caso, y precisamente se dará en año electoral, en política nada es fortuito y en la justicia, en muchos casos, selectiva, de acuerdo al impacto y magnitud del caso.

¿Cual será el sentir de la familia ante esta decisión? ¿Los Colosistas? ¿Qué pensará de esto el Gobernador Alfonso Durazo? fue su mentor, es un hijo político del extinto candidato presidencial.

Y qué pensarán dos personajes: el ex Presidente Carlos Salinas De Gortari y el que fuera su entonces y poderoso Jefe de Oficina, José María Córdova Montoya.

En el viaje de regreso de Tijuana-México, con el cuerpo de Luis Donaldo, al llegar al Aeropuerto, la extinta Diana Laura no quería ver, ni que se subiera Salinas al avión para bajar por las escalinatas, se resistía, finamente bajo, pero su rictus lo decía todo.

Para Don Luis Colosio, QEPD, él comentó, estaba convencido que Córdova Montoya supo lo que paso ese día y creo, por ende, el entonces Presidente.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58