Bateo libre, pero… reacciona FAM… corrupta policía de Cajeme

Morena ha lanzado ya la convocatoria para candidaturas a senadores y diputados federales, el gobernador Alfonso Durazo ya señaló, hay "Bateo libre", pero tienen que tener conocimiento, reconocimiento, medición encuestas y entre líneas, si se pone ríspida la cosa, intervendrá el Consejo…que preside el mismo Alfonso Durazo.

A como está la intención del voto, en este momento el problema no sería la elección constitucional, sino la de candidatos, donde seguramente habrá patadas sobre la mesa, guerra sucia, para desacreditar un Kramer vs. Kramer, una guerra intestina al interior de Morena, que son partido en el gobierno.

¿Los nombres? ´pues ahí están sobre la mesa, van a pelear la candidatura y fórmula más peleada, el Senado, porque de ahí surgirá el candidato(a) para la elección a la gubernatura, que será por 3 años: Lorenia Valles, Jorge Taddei, Octavio Almada, Adolfo Salazar, Wendy Briseño, Heriberto Aguilar, Célida López.

Creo que de ese listado surgirá la fórmula muy probable, Taddei y Almada se mueven en la Ciudad de México; Aguilar, pues es el representante de Claudia Sheibaum, el gobernador Alfonso Durazo tiene voz, voto…y veto, al margen de reconocimientos, encuestas, que ya ven, fueron un problema en la elección de la Coordinación de la 4T, que finalmente recayó en Sheibaum, con todo y berrinche de Marcelo Ebrard.

Sin olvidar que AMLO no estará ajeno al "palomeo" de candidaturas al senado y diputados federales, una cosa es entregar el bastón de mando, pero es obvio que el Mandatario quiere a leales para la elección en ambas Cámaras, incluso gubernaturas, se pondrán buenas las negociaciones con Sheinbaum.

Ya hubo un problema, no fue del agrado presidencial la candidatura de Omar García Harfuch, como Jefe de Gobierno, por eso le boicotearon evento a Sheinbaum, en el Estadio del Cruz Azul; Clara Brugada, que la quiere, y Ricardo Monreal que es un excelente operador, no se quedarán de brazos cruzados.

Por cierto, este próximo viernes Marcelo Ebrard decide su futuro, se queda en Moreno o se va en búsqueda de la candidatura como externo, en MC, compitiéndole al Gobernador con licencia, Samuel García.

En cuanto a candidaturas a diputados federales, pues esperemos nuevos rostros, las diputadas del sur, Gabriela Martínez, Shirley Vázquez, la diputada 'tómbola' Sandra Navarro y demás, los siete, triste papel, han votado en línea todo y así seguirán el resto de la legislatura, al igual que los pluris, no han defendido para nada en presupuestos a sus Distritos ¿O miento? ¿Cómo está el sector primario?.

En fin, Morena ya puso sobre la mesa la agenda política y muy probarle se vengan cambios en el gabinete del Gobernador Alfonso Durazo, veremos que tan firmes se sienten para ganar los precitados, porque el que se va…ya no hay regreso al gabinete, ni al estatal, ni al federal.

¿Y el FAM?

Pues ayer martes reaccionaron y sostuvieron reunión los dirigentes Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real, Joel Ramírez, quien últimamente han andado coordinados, sobre todo mucho acompañamiento de Ramírez, con el “Roger” y todo parece indicar que el 20 de noviembre lanzan convocatoria.

¿Nombres? Manlio Fabio Beltrones, Sylvana Beltrones, Lilly Téllez, Rogelio Díaz Brown, Alejandra López Noriega y alguien más, varón o mujer, que decida ir a una interna contra los ya precitados.

Incluso perdiendo, uno(a) de ellos llegaría al Senado, por primera minoría, que es la tirada del diputado de MC, Ernesto DE Lucas, muy innovador en campañas, pero difícil, no imposible que gane por mayoría relativa.

Si decide y se viene Manlio en esta etapa de su vida, que giro daría esto ¿Qué es una locura? No, está sobre la mesa, para nadie es raro el papel y rol de Beltrones en el PRI y el peso específico, sin lugar a dudas, sería interesante verlo recorrer la entidad.

Vaya que les sacaría un susto, el que dicen, de la otra esquina es el representante del pasado, veremos qué pasa con el FAM, el próximo lunes estará por acá Xóchitl Gálvez, un evento y seguramente, en privado, verá este asunto de las candidaturas al Senado y federales, que es lo que le interesa.

Y a ver el lanzamiento de candidaturas el próximo día 20, que empiecen a surgir nombres del FAM para competirles, primeramente pues, la cereza de pastel, Senadurías y luego diputaciones federales, importantes los nombres, y el impacto en la sociedad.

Hasta ahora, los más visibles por su trabajo es el alcalde Antonio Astiazarán, el mejor activo que tiene el FAM para competir por la Alcaldía de Hermosillo, va por la reelección, su trabajo ahí está a la vista de todos, sentando las bases de una capital, de Energías Limpias, y con mejor infraestructura urbana.

El trabajo de Toño será de gran ayuda para las candidaturas al Senado, diputaciones federales y locales de la capital, por el aporte que da en votos, porcentajes, para la elección, ojo con este dato.

Ahí esa también el trabajo de tierra de Pascual Soto y de Zaira Fernández, actual Síndico del Ayuntamiento de la capital, un intenso trabajo social los fines de semana, de hecho, Pascual trabaja en la Coordinación de Xóchitl Gálvez, en la capital, ambos pueden ir por algunas de las diputaciones federales o locales; al igual la decisión que tome Ernesto Gándara, con gran capital político en Hermosillo.

Si el FAM hace una buena mezcla de candidatos, con reconocimiento partidista y de la sociedad, no todo estará perdido y habrá juego, se pondrá competitiva la capital, por lo pronto en Navojoa perfilan a un buen candidato, el empresario radiodifusor Jorge García De León, para la Alcaldía, ya concertada con Díaz Brown, Real y Ramírez.

Las victorias no son para siempre, ni las derrotas tampoco, Morena no puede sentirse confiado, Acapulco puede ser su Waterloo, de impacto nacional, aunado al desgaste personal de AMLO en su último año de gobierno.

Obregón…y su “crimen uniformado”

Nunca nos hemos equivocado, la policía municipal de Obregón altamente infiltrada por la delincuencia, corrupta, las escenas, video tomado por una persona riéndose, filmando a un joven, adolescente, que fue a pedirle ayuda, dinero, para que pague mordida a unos policías, que cínicos, lo siguieron y esperaron en la calle, pone en evidencia esto.

El joven, muerto de la risa, corre a entregarles el dinero, obviamente, previo, fue “atorado” por los deshonesto policías, que lo siguieron para recibir la extorsión y no presentarlo a la autoridad.

Ojo, la mayoría de las motocicletas que ven circulando no son para entregar comida, sino para repartir drogas, un medio muy utilizado, para esto y lamentable el número de jóvenes que se dedican a esto.

Y que cinismo, de quien tomó el video y lo subió, seguramente en las mismas y sabedor que no pasará nada, que la mayoría de los policías están en la nómina de la delincuencia.

Ahí está el caso de los más de 70 policías que no pasaron exámenes de Control de Confianza, y con argucias legales quieren regresar, se entiende el malestar del Alcalde Javier Lamarque, que no permitirá esto, el problema es que la corporación está contaminada, no lo acepta, ni el Comisario Claudio Cruz.

Y así imposible salir bien librado de estadísticas y percepciones de inseguridad, si quienes deben de proteger a los ciudadanos trabajan de la mano de la delincuencia organizada.

Hace unos meses un “tirador” puso cámara de vigilancia y se ve como elementos de la Guardia Nacional o militares, un par, llegan y le exigen que les entregue el “moche” de la semana, lo subió a internet y se hizo viral, ¡pobre Obregón! amolado, ante indolencia, colusión y una población que se está acostumbrando al rugir de la metralla y muerte, en total indefensión.

Otro convenio

En su viaje a Taiwán, el Gobernador Alfonso Durazo firmó convenio de intercambio, para que 30 jóvenes del área tecnológica vinieran a la capital y el 30 de aquí, para allá, lo que veo bien, sobre todo el área de mecatrónica, robótica, que es el futuro.

Bueno, pues acaba de firmar otro Durazo con el Conacyt, en el mismo sentido, para que más jóvenes se preparen ante lo que se viene, que como dice Andrés Opphenheimer, ¡sálvese el que pueda!, muchas carreras van a desparecer.

El Gobernador, dentro del Plan Sonora, creo va en ese sentido, hay 50 mil millones de dólares de la Unión Europea, dispuestos a invertir en México, un pequeño porcentaje que llegue a México, a Sonora, por su vecindad con EUA, el mercado potencial del mundo abre las puertas, máxime ante la creación de un Parque Solar de 2 mil hectáreas en Puerto Peñasco, más la modernización aduanas..ya veremos.

Al parecer, interés de la administración de Puerto de Amberes y Grupos mexicanos de invertir 4 mil 500 millones en Guaymas, donde esa una de las obras ancla de esta administración, para desfogar el Puerto de Los Ángeles y Long Beach, si se concreta esto, el despegue de Guaymas, más el bum inmobiliario con la carretera Chihuahua-Guaymas.

