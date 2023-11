Bastón sin mando… una burla…y que se cae la grúa

Comparta este artículo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón, pero no el mando a Claudia Sheinbaum y le asestó tremendo golpe al tumbarle a su candidato a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch, e imponer a una obradorista, Clara Brugada, que en su virtual victoria, será de él y no de Sheinbaum, y volverá la historia de “En Palacio está la Presidenta, pero el que manda está enfrente”.

Y ojo, viene el listado de candidaturas al Senado y diputados federales y en eso tampoco estará ajeno AMLO, va a ejercer el poder y todo parece indicar lo quiere seguir ejerciendo toda vez que entregue la banda presidencial a su sucesora, ante el liderazgo que ejerce en MORENA, el fanatismo de las bases hacia su persona y la simulación, como las encuestas que realizan para tapar el dedo flamígero del Presidente.

Y no le quedara otra a Sheinbaum más que aguantar esto, de una manera estoica y sólo esperar, de ganar la presidencia, que ahorita en este momento la tiene asegurada MORENA, como ejercerá el poder y como actuara con AMLO, en el Rancho…o en la calle, alentando a sus huestes, si no sigue su transformación.

Y hoy domingo, también se sale con la suya, de hecho él lo destapó, se registra el Gobernador Samuel García, de MC, como candidato a la presidencia, jugada de ajedrez que realizó con Dante Delgado, con esto se va a tercios la elección, que de por sí será de Estado, por lo menos en las 23 entidades que gobierna MORENA.

Así pues, en cuanto a las candidaturas al Senado en Sonora, donde hay 12 registros de MORENA y aliados, a excepción del PV, que nadie se sienta seguro, todo puede pasar ante lo que sucedió en la Ciudad de México.

Por cierto, el registro de Luis Mario Rivera, hoy todavía funcionario estatal, fue operada por su hermano Ernesto, Director del Grupo Imagen, a lo que no estuvo de acuerdo el dirigente Calvin Valenzuela, de hecho, Omar Del Valle Colosio se registró como MORENA, ya no como Verde, o sea, hay pugnas y divisiones en el PV Sonora.

Y si se peguntan ¿Por que renunció Jorge Taddei a la Delegación de Bienestar? Pues, porque detrás de su aspiración está quien abre y cierra la puerta del despacho presidencial, el cajemense Jesús Esquer, poderoso secretario Particular de AMLO, para que tomen nota los demás aspirantes.

Así que un noviembre y diciembre intenso el que tendrán aspirantes de MORENA, a las muy peleadas candidaturas al Senado, porque de ahí saldrá el candidato(a) a la gubernatura que será de 3 años, 2027-2030, ¿Saldrán por dedo o encuesta? ¿Ustedes que creen?

Por cierto, para gubernaturas, a pesar de portarse como “Soldados” de AMLO en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier, el Coordinador de los Legisladores, quedaron fuera de candidaturas en Veracruz y Puebla, ambos fueron utilizados…y desechados por el inquilino de Palacio Nacional.

FAM

En cuanto a las candidaturas al Senado y diputaciones federales, toda vez que se fue Xóchitl Gálvez, esta semana se dejó venir a la capital su coordinador, Santiago Creel, quien de seguro en su agenda vio estos temas con los dirigentes Gildardo Real, Rogelio Díaz Brown, Joel Ramírez, por cierto, el Roger y el propio Gildardo se las menciona en la lista de probables.

Y quien llega la semana que entra para sostener reunión en Hermosillo y luego en Nogales, es nada más y nada menos que Manlio Fabio Beltrones a quien se ha mencionado en las últimas semanas que vendría por “tierra” una posible candidatura, lo que levantaría un “polvaderón” en la otra esquina, un giro de 160 grados a esto, veremos qué pasa.

MC

El diputado Ernesto De Lucas posteo un video que estaría hoy domingo en el registro de Samuel García, que será el próximo Presidente de México (ajá) y que lo acompañará en la fórmula al Senado, una sorpresa, mujer de la sociedad civil y se dice que se registra mañana lunes.

Es bueno para campañas políticas el “Pato”, sin lugar a dudas, ingenioso, innovador, pero el valor de MC en la entidad ronda entre 4 y 5 puntos, a lo más que podría aspirar y quien sabe, es a la primera minoría, difícil que gane la fórmula de MC, pero le meterá sabor a la contienda.

Por cierto, circuló foto de una reunión de Ernesto Gándara con Dante Delgado y el Coordinador de Proyectos Prioritarios, David Olivo, lo tratado en ese encuentro sólo ellos lo saben.

Ernesto siempre ha señalado que sostiene encuentros con actores de todos los partidos, no es la primera vez que se reúne con Dante Delgado, en la semana comió con el Alcalde Antonio Astiazarán y sostuvo encuentro con Santiago Creel, Coordinador de Xóchitl Gálvez, eso sí, la foto, el encuentro, está muy bueno el calambre.

Y vaya que reaccionaron los de MC ante el rumor de que Dante Delgado le había ofrecido la candidatura a la Alcaldía a Norberto Barraza, piel de oveja mostraron, evidenciaron su molestia.

Pues que no se preocupen, si hay algo para Norberto y si él acepta, porque se han dado acercamientos, sería por el lado del FAM, una candidatura a diputación, tiene pueblo Barraza en la capital y coadyuvaría en la reelección de “Toño” Astiazarán.

En fin, vienen semanas, 2 meses, intensos para todos los partidos, por aquello de las candidaturas a puestos de elección popular, encartes, descartes, molestias, tránsfugas a otros partidos, renuncias, ajustes al gabinete, habrá de todo.

Una burla

El Gobernador Alfonso Durazo ordenó el cese de funcionario del CEYTES, hace unos meses, encabezado por su entonces Directora Gracia Anduro, al descubrirse peculado en la compra de libros, desvío millonario, cuyo proceso lo lleva el Contralor Guillermo Noriega.

Pues resulta que ya encontraron cobijo, trabajo, ella y los corridos, en el Tribunal Estatal Electoral con su… ¡hijo! Vladimir Gómez Andujo, Presidente del mismo, vaya nepotismo y tráfico de influencias.

Esto es una burla para la Contraloría que preside Noriega y la FAS, que encabeza Rogelio López y que contraviene a lo que dispuso el Gobernador, estas personas robaron del erario público, está comprobado y no puede quedar en impunidad, al igual que lo del desfalco del Puente Río Colorado, en San Luis, documentados los boletos apócrifos, los millones desviados y no pasa nada.

De hecho, le pregunté al ex secretario de Hacienda y hoy titular de SIDUR, Omar del Valle Colosio, sobre este asunto y me aceptó que está aún en la Contraloría este caso, y que al empleado que denunció esto y lo habían corrido, lo restituyeron en el Puesto.

Que denuncien

Esta semana en una reunión con el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, le cuestione sobre quejas que he recibido de abogados, empresarios, y algunos denunciantes, que señalan al encargado de la Junta en Obregón, Juan Gregg, que “cobra” por sentencia o laudo y que hay poco personal para resolver asuntos, que de 8 que había, solo hay 2 y se acumulan expedientes.

Y su respuesta es que presenten denuncia, que se dejen venir a su oficina y actuará en consecuencia, así que ya enterados abogados, empresarios y quienes se sientan extorsionados, pues déjense ir a Hermosillo y presenten la denuncia correspondiente.

ES un caso único Obregón, antes de la llegada de Vázquez a la Secretaría , ya llevaban 5 o 6 cambios de presidentes de la Junta del Trabajo, por corrupción.

Faltistas…y sensibles

Vaya polémica, dimes y diretes de regidores de MORENA en Ciudad Obregón, ante señalamientos de la Asociación ‘Cómo vamos Cajeme’, que son muy faltistas y no realizan su trabajo, que es remunerado, creo anda en 30 mil o 40 mil pesos la dieta mensual.

El caso es que convocaron a rueda de prensa, para cuestionar que los integrantes de la Asociación, Juan Antonio Hernández, Guillermo Pineda Bours, Ricardo Parada Díaz Brown, entre otros, pertenecen a familias que son del PAN o del PRI.

¿Cuál es el problema? Nada tiene que ver los colores partidistas, son ciudadanos que ven por su comunidad y tienen derecho a expresar lo bueno o malo que vean.

Nomas falta que cuestionen a otra asociación, ‘Jalo Por Obregón’, quienes se pusieron a arreglar calles, a tapar baches por su cuenta y dinero ¿O ya se les olvidó?.

Regidores, déjense de nimiedades, vean como está la situación de inseguridad, ya van 15 muertos en el mes, dos dígitos mensuales, ya “levantaron” de nuevo a otras dos mujeres ¿Por qué no cuestionan eso?

Nogales

Muy delicado lo de la denuncia del Departamento del Tesoro de EUA, sobre las relaciones de un funcionario del Ayuntamiento de Nogales con la delincuencia organizada y que este pidió licencia, sin goce de sueldo, esto es de cese fulminante.

Ya tomó el caso la Delegación de la FGR, encabezada por Francisco Sergio Méndez y el mismo Gobernador Alfonso Durazo pidió que se esclareciera esto.

Pues no hay mucho que buscarle, ahí está la denuncia y documentación presentada por nada más y nada menos que el Departamento del Tesoro de los EUA.

El trienio pasado fue asesinada Cecilia Yépiz, quien era titular de la dependencia Imagen Urbana, a la que renunció el hoy acusado y la familia de ella en espera de que se haga justicia.

Quien se está viendo mal es el Alcalde Juan Gim, es muy allegado a él, el hoy acusado y el comunicado oficial que dieron dejó mucho que desear, vaya omisión de no saber o fingir demencia en que andaba su amigo, colaborador.

Y que se cae la grúa

En la Presa el Oviachi, pues que se desfondó la Grúa, como parte de los trabajos de construcción del Acueducto que irá a territorio Yaqui para regar las miles de hectáreas que les compró y regaló AMLO, que mañana lunes andará con los, Yaquis para supervisar las obras del Plan de Justicia.

Pues sería bueno que lo llevarán a ver los terrenos, algunos Ranchos, cuyos dueños, que vendieron, siguen ahí porque ya se los rentaron, al igual que las 22 mil hectáreas que les pertenecen y las tienen rentadas a productores del sector privado y social.

Pero ahí viene el tubo, canales etc.… y no hay agua, aunado a que se tienen que desmontar, nivelar esas tierras, crear la infraestructura tecnológica, administrativa de lo que será el Distrito 018, que seguramente terminarán rentándola, no lo duden.

La realidad es que faltan años, para que se conforme ese Distrito y que se pueda sembrar, regar, no hay agua, a la Presa el “Oviachi” no le pueden meter otro “popote” para otro Distrito, apenas alcanza para Obregón, el Valle del Yaqui y su programa de siembra.

El Presidente, no entiende que los Yaquis están peleados a muerte con el “pico, pala y tractor”, todo lo que les ha dado los 3 niveles de gobierno a través de los años, lo venden, rentan, dejan tirado, o se las comen como las vacas que les trajo Luis Echeverría, para que formaran una Cooperativa, terminaron en “Wakabake”.

Las obras que hay en los pueblos dentro del Plan de Justicia, bien: escuelas, centros de salud, calles, alcantarillado etc.… pero lo del Distrito 018, una obra faraónica, hoy sin sentido, dependerá de lluvias y que el “Oviachi” se llene cada temporada de lluvias, lo que es imposible, el cambio climático afectando a todo el país, ahí está el caso y ejemplo, los rancheros del sur, sacando, vendiendo el ganado ante sequía.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58