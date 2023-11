Operación al vuelo del 'Pato', desde donde se decide, y no aquí

Comparta este artículo

Vaya balde de agua fría que recibió el diputado de MC, Ernesto De Lucas, quien había señalado que las cosas se deciden aquí, va a México con contingente, se registra para el Senado creyendo que iría solo y sorpresa, que se registra Luis Núñez y lo acompaña el mismo dirigente de MC, Dante Delgado.

Sin lugar a dudas una operación política de alto vuelo que le hicieron al 'Pato' por aquello de la excelente relación de Dante Delgado con Manlio Fabio Beltrones, ambos estudiaron en la misma escuela 'Fernando Gutiérrez Barrios'.

Luis Núñez, un excelente economista, ex Delegado de Economía, exfuncionario estatal, promotor de inversiones México-EUA, principalmente en Arizona, conocedor del Nearshoring, ha escrito varios libros, conferencista, en fin un buen curricular.

En los últimos meses estuvo colaborando para la campaña de Marcelo Ebrard en el área económica, a quien ya sabemos que le pasó, y pues esta semana, tremenda sorpresa su registro como candidato al Senado por MC, lo que debe traer muy molesto y preocupado a Ernesto De Lucas, no va solo y Núñez traerá todo el apoyo para recorrer el Estado.

Así que vaya negociación que se aventaron en la Ciudad de México, regocijo en las oficinas del PRI y a ver con que salen los de MC en su “Otra conferencia” de los miércoles ¿Van a criticar al ciudadano, Luis Núñez, su registro? ¿A Manlio?, ya veremos con que sale Manuel Scott y sus huestes.

Por cierto, en Nogales irán con un exalcalde del PRI para que contienda por la Alcaldía Ramón Guzmán, así pues, ex priistas tomando el control del movimiento a la alegría naranja.

Y en Nuevo León se viene una crisis y quizás ingobernabilidad, para el próximo 2 de diciembre, el Congreso eligió al titular del Poder Judicial, Arturo Salinas, del PAN, como Gobernador Interino; mientras que García designó a Javier Navarro, secretario de Gobierno, como su interino y este solicitó Amparo en Reynosa y que va a entrar al despacho con el uso de la policía.

Todo un brete y embrollo lo que se viene y todo provocado por un Gobernador que va a una causa perdida, pero él y Dante Delgado jugaron alineadas a Palacio Nacional y las consecuencias, se viene una crisis política, ingobernabilidad, si no llegan a un acuerdo, consenso en Nuevo León.

PRI-PAN-PRD

Y en la Ciudad de México ya se están viendo las listas para candidaturas para Alcaldías y diputaciones en Sonora y al parecer sí habrá algunas candidaturas ciudadanas en el todavía FAM, hay negociaciones, para ver los bloques, tomando en cuenta la paridad, se viene una mezcla de candidaturas ciudadanas y militantes, para darle la batalla al aparato de MORENA.

Obviamente la cereza del pastel será la fórmula para el Senado, el próximo jueves llega a Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones estará en la capital y luego el fin de semana se trasladará a Nogales, estará en un ágape que se le ofrecerá a Don Abraham Zaied, ya veremos que responde si hay una aspiración personal a estas alturas de su vida.

Morena, Senado

Ante la “sentada” que le dieron a Jorge Taddei, quien el pasado lunes ya no asistió a la gira del Presidente en territorio Yaqui, crecieron las especulaciones, porque de varones ya sólo quedan 4 para ir en la fórmula al Senado; Heriberto Aguilar, Omar del Valle Colosio, Adolfo Salazar y el Comisionado del PT, Ramón Flores.

A media semana fueron llamados a la Ciudad de México, Aguilar, quien también es dirigente de MORENA, representante de Claudia Sheibaum y ya solicitó licencia como diputado federal.

Flores también fue citado por la dirigencia nacional de su partido ¿Qué sucedió en ambas citas?, solamente ellos lo saben, pero fuentes consultadas, aquí y en Ciudad de México, apuntan de que se quiere designar, imponer, o como quieran a Heriberto Aguilar, como cabeza de fórmula.

Y que Omar del Valle Colosio iría por la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo, para contender contra “Toño” Astiazarán, hoy la carta fuerte del FAM para retener la Alcaldía de Hermosillo, a quien tienen que acuerpar con buenos candidatos a las diputaciones locales y federales, al igual que al Senado.

Por el lado de las mujeres para el Senado MORENA, esta saldrá de entre: Lorena Valles, Célida López y Wendy Briseño, ya veremos, ya no tanto las encuestas, sino negociaciones entre Palacio Nacional, que no estará ajeno al listado de diputaciones federales, Senadores; la candidata presidencial Claudia Sheibaum y el Gobernador Alfonso Durazo, quien tiene voz, voto…y veto.

¿Y agua? ¿Nivelación?

El pasado lunes en el pueblo de Huiriviris, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador revisó como va el Plan de Justicia, al que le están metiendo casi 15 mil millones, pidió a CONAGUA "continuidad" por aquello del tiempo que le queda y no dejar para la siguiente administración lo del Acueducto y Distrito de Riego.

Qué vendrá en febrero para inaugurar el Acueducto y en junio para la entrega del Distrito 018 a los Yaquis, pero hay algunos problemas por resolver: ¿Y agua de dónde? incluso el Gobernador Alfonso Durazo, el problema que hay de disponibilidad de agua en Sonora, hay una crisis, no llovió este año.

Estamos hablando que al Oviachic le van a meter cuatro popotes para surtir consumo humano de Obregón y los Pueblos Yaquis, 2 Distritos de Riego, el 041 del Valle del Yaqui y en un futuro para el 018, del cual el Presidente no verá una espiga.

¿Por qué? porque no le alcanza el tiempo, no hay agua y las 30 mil hectáreas están igual como las compró SEDATU, intactas, la mayoría tierras de agostadero, ranchos, cuyos propietarios, quienes vendieron, siguen adentro porque los Yaquis… ¡les rentaron!, igual pues, como las 22 mil que tienen rentadas a productores del sector privado y social del campo.

Consulté con alguien que conoce de desmontes y nivelaciones y me señaló que para nivelar 30 mil hectáreas, poniendo a trabajar a diario de sol a sol, 10 tractores tardarían 18 meses y más de 400 millones de pesos el costo y nada de esto se ha hecho.

Están con lo del “Tubo” y canales y luego que para junio la entrega del Distrito, o sea, ¿ya estará lista la infraestructura administrativa, tecnológica, humana, para manejar el Distrito? ¿Cómo van a manejar en términos financiero, los Yaquis el Distrito de Riego?.

En fin, veo bien lo del Plan de Justicia, agua potable, escuela, Universidad, Hospital, calles hechas artesanalmente por cierto, el problema futuro será el agua y su disponibilidad, no importa decreto de Lázaro Cárdenas, que dice que el 50 % de las aguas son para los yaquis.

El problema es que no hay agua, este ciclo ya no se sembraron 40 mil hectáreas de maíz, y en unos meses más, cuando estén los riegos de cultivos seguirá bajando el nivel de agua del Oviachi, para junio, al igual que el Novillo, sería un grave problema que se viene, no habrá agua y los Yaquis en un futuro terminarán rentando el Distrito 018…al tiempo.

Casetas…otra alza

Pues nos recetaron otra alza en las Casetas de peaje: 103 pesos cuestan ya las de Fundición y Esperanza, par de ejemplos y ya ni se diga para el sector del transporte, que al final le pegan al ciudadano, porque se traslada en el costo de los productos, los fletes, al igual que transporte de pasajeros.

La activista Alba Borbón, con justa razón, tomó la caseta de Esperanza, algo que ya está tipificado como delito, pero pues llegó con su gente y obvio la ciudadanía, automovilistas, transportistas, pasando sin pagar, lo que debería ser, son muchas casetas y ya muy caras, una injusticia.

Pero no hay que preocuparse (ajá) ya la van a quitar la de Esperanza…pero para ponerla en ¡Vícam!, ya están los pilotes y se está trabajando en ello, como parte de acuerdo con los Yaquis, parte del cobro será para ellos, ya sabrán el manoteadero entre los “gobernadores” y hasta los delincuentes van a querer su parte ¿Se acuerdan de las piolas y retenes hace meses? No eran Yaquis, y persiguieron y balearon a un transportista hasta Ciudad Obregón.

Y en Vícam, no creo que Borbón y sus huestes se vayan a parar a protestar, eso me queda muy claro, así que pues ni modo, a apechugar esta nueva alza, que pega al bolsillo de todos.

21… y contando

Los asesinatos en Ciudad Obregón, otra vez, de dos dígitos, toda la administración de Javier Lamarque en esta situación de violencia, muerte, el municipio de Sonora con más feminicidios y la CONAVI, no, nadie dice o hace algo, más que los Colectivos de Madres que encabeza Cecilia Flores

Cajeme el más vivo ejemplo de una política federal de "abrazo, no balazos" que tiene empoderada a la delincuencia, a pesar de cientos de elementos de la GN y militares apostados, no hay inteligencia, no hay tiros de precisión, se tiene focalizado donde está el problema, colonias y no hacen nada, matan, no detienen a nadie y así siguen las cosas.

Hay mucha corrupción en la policía municipal, y todavía Lamarque sale que la seguridad es su prioridad en el presupuesto que enviará al Congreso ¡por favor!.

Hay otro caso de corrupción en el Ayuntamiento, que dizque no lo va a permitir señala el Acalde, pues hasta los empleados se roban los postes del Alumbrado Público y en unidades del Ayuntamiento, ¡el colmo!

Capturados

Qué bueno que fueron capturados los asesinos del joven que trabajaba como conductor de una plataforma digital, que se resistió a un asalto, crimen que conmocionó y originó protestas justas de la familia y quienes se dedican a este trabajo, exigiendo justicia y seguridad.

Esto es lo que pide y exige la sociedad de los 3 niveles de gobierno, que detengan a asesinos, delincuentes, en Obregón, no se vive en paz, ya no quieren ver escenas como el “pecho a tierra” de niños en escuelas, ante el rugir de la metralla, humo y muerte

Ministra…leal y sumisa

Pues avanza el plan de AMLO de quedarse con la SCJN, al mandar una terna de leales a la 4T: Bertha Luján, Leni Batres y María Estela Ríos…Luján, hermana de la secretaria de Gobernación; Batres, hermana de Martí Batres, Jefe de Gobierno Ciudad de México, y Ríos la actual consejera jurídica de Presidencia.

Ninguna de las 3 es abogada constituyente, esto es lo de menos, lo que se requiere es lealtad y que avance el Plan C que es quedarse con la mayoría de las 2 cámaras en elección del 2024, para que jueces sean elegidos por voto popular, en pocas palabras, politizar la justicia, que en caso de ganar, Sheinbaum, se vendría una reforma a la constitución, ya veremos que decide el electorado, que si no hay contrapesos, olvídense, ya sabrán el rumbo que tomará el país.

El Sultán

Vaya con el apodo que tiene y que le gusta por cierto de "El Sultán del Recodo" al dirigente del Sindicato del Ayuntamiento de Navojoa, Ramón René García, pero también el coraje de los empleados sindicalizados.

Les descontaron de su nómina 600 pesos a cada uno, más de 500 mil pesos que fueron a parar a su bolsa, dizque para organizar la posada navideña, ya sabrán la tremenda 'mochada' que le va a pegar a ese dinero.

Otro claro ejemplo del “charrismo” sindical, dirigente rico y sin rendir cuentas al agremiado, este señor devenga un sueldo por arriba de los 170 mil pesos mensuales, tiene en la nómina a familiares, con buenos niveles de sueldo, mucho nepotismo.

Y a partir de enero, con la iniciativa que le aprobaron a Napoleón Gómez Urrutia, el descuento será directo de la nómina, para que vaya a parar a las bolsas de dirigentes sindicales.

