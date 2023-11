Manlio y Ricardo…Plan Hídrico 2050

Comparta este artículo

Vino Manlio Fabio Beltrones a Hermosillo a un evento de la Fundación Beltrones y fue a Nogales a un homenaje a Abraham Zaied, con buena convocatoria, sociedad civil en el primero, y militancia y ciudadanos en el segundo, y fiel a su estilo, mensaje entre líneas en relación a su posible postulación al Senado. Solo una pregunta aceptó sobre el tema y fue claro; "Las cosas en el país no marchan bien y creo que la solución está en el Congreso, estoy evaluando esa posibilidad y pronto lo resolveré".

Así pues, creo que si existe esa posibilidad, la cosa es si iría por tierra o por posición plurinominal y sí, la oposición tiene que dar la lucha por qué Morena no tenga mayoría calificada en el Congreso, nomás vean lo que ha estado pasando en el Congreso estos 5 años, ninguna coma se le ha movido a un presupuesto enfocado a obras faraónicas, programas clientelares, centralita, autoritario, con menos dinero a Estados municipios, destrucción del sector agropecuario, emprendimiento.

El empoderamiento de los militares, ante complacencia de organismos del sector empresarial, y ahí van por su “plan C” quedarse con la mayoría del Congreso, para reformar la Constitución, para poder quedarse con la SCJN, con la idea esa de elegir Jueces mediante voto popular, como si la Ley fuera sujeta a una oferta política, una aberración, y si lo logran, lo que se vendría sería el continuismo de la llamada 4T, y la implementación del Socialismo como modelo de Gobierno.

Cabe destacar un detalle en el evento en Hermosillo de Manlio, la visita al mismo y encuentro del político y empresario cajemense Ricardo Bours, a quien siempre le han achacado crítica a Beltrones y viceversa, desencuentros, pues claro son políticos, podrán tener opiniones distintas, visiones, pero no son enemigos, ni adversarios, pero son personajes con cortesía, que pueden platicar, entablar una amistad aún y sin ningún problema.

Ahí está el tuit que posteo Ricardo: “Son tiempos de logra el objetivo mayúsculo de logar que Xóchitl Gálvez llegue a la Presidencia e impedir que MORENA y López Obrador controlen el Congreso y se amplíe la regresión en México, saludo con afecto a Manlio Fabio Beltrones y Sylvana Beltrones”. Ahí está el mensaje de ambos, no hay distanciamiento, la visión de ambos de cómo vienen las cosas, que lejos de diferencias, coincidencias unen y con un propósito.

¿Qué decidirá la ciudadanía el 2024? pues ya lo veremos, la clave estará en los perfiles que nominen los partidos para curules al Congreso federal, en donde por 5 años, una mayoría se ha dedicado a levantar el dedo por 5 años, puro denostar a la oposición, sin debate de altura ¿O que han hecho los 7 diputados federales por Sonora y los plurinominales?...!nada! y todavía realizan informes de “trabajo”.

Milei

Por cierto, ayer vi un documental del hoy Presidente electo de Argentina, Javier Milei, como logró este sueño, empezando con su hermana y un grupo de amigos, el formar el Partido Libertario. A base de puro esfuerzo, mucho trabajo de calle, redes, el aparato de estado en contra, medios de comunicación etc.…no los amilanó, siguieron adelante, empezó a conectar su discurso, proyecto, ante una ciudadanía, cansada de inflaciones de 3 dígitos mensuales, una clase política rica y una población, u país rico, hoy sumido en la pobreza

¿La clave? se empezaron a sumar los jóvenes, se fue incrementando, conectó con ellos, que empezar en ver en Milei, la esperanza de un mejor futuro y al final se sumaron millones, quienes fueron los que le dieron el triunfo, fueron la mayoría los que salieron a votar en las 13 provincias que ganó MIlei, contra 2 que ganó Sergio Massa, el Secretario de Economía, el socialista peronista, que tiene sumida a Argentina en la situación que está.

Las felicitaciones se han dado a Milei, de países latinoamericanos, obvio, incluso de Lula, Boric; menos de algunos de Eje de Sao Paulo y Grupo Puebla, ahí está el comentario hecho por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionando la decisión que tomó el pueblo argentino, sin comentarios.



Plan Hídrico 2050

El Gobernador del Estado, Alfonso Durazo, presentó un Plan Hídrico, ambicioso, socializado, que contempla diferentes obras, presas, acueductos, desaladoras etc.… con un monto de 47 mil millones, para intentar solucionar el problema de abasto de agua, con una visión integral con un alcance en el tiempo, hasta el año 2050.

¿Ventajas? Todas, nadie puede negar que cualquier obra para solucionar este grave problema de falta de agua son este tipo de obras, el detalle o problema, por decirlo así es; financiamiento, apoyo del gobierno federal, y las lluvias, que fueran recurrentes, quisiéramos que fuera así, pero la realidad es otra, vean lo de este año, no llovió, presas en bajo nivel.

Un programa agropecuario que se tuvo que reducir y el ganado tener que sacarlo a la venta, no hay agua, represos con bajo nivel, secos…menos algunos pegados al “picado” Acueducto Independencia, que hasta lujo de sembrar se dan.

El PLHINO, un proyecto de traer agua de Nayarit, donde sobra el agua y deseo de realizarlo por los entonces Gobernadores, Antonio Toledo Corro, Sinaloa y Samuel Ocaña, Sonora, no se pudo realizar, no hubo apoyo federal, y hoy ya fuera realidad, si se hubieran realizado asignaciones presupuestales anuales, no había problema.

Hace más de 20 años, el Alcalde de Hermosillo, Francisco Búrquez, se opuso a Desaladora, proyecto del Gobernador Armando López Nogales, proyecto ejecutivo listo para ser firmado, y hoy ya estuviera pagado, entregado a AGUAH y la capital sin desabasto de agua. Se vino el proyecto del Acueducto “Novillo”, obra ilegal con controversias constitucionales, sin estudio de Impacto Ambiental, que polarizó y dividió dos regiones, y que en un futuro, ahora sí se pondrá en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, al crear otro Distrito de Riego, 018, para sembrar en un futuro 30 mil o más hectáreas con los Yaquis, Ranchos que les compró AMLO a través de SEDATU, que ni desmontadas están y quienes vendieron ya se los…!rentaron!

Este plan, de extraer agua al “Oviachi” AMLO lo ve como una forma de ahorro de agua dentro del Plan de Justicia ¿Cómo? Dos Distritos de Riego, Ciudad Obregón, Pueblos Yaquis, 4 popotes extraerle a una Presa y sin llover ¿Es ahorro? ¡por favor!.

En fin, bueno el programa, el intento del Gobernador, de crear obras de infraestructura, la principal creo Desaladoras, es la solución, no se puede repartir lo que no hay, Presas, pues también, pero estas dependerá que se llenen de que llueva todos los años, y a cantaros, cosa que no sucede, ni lo sucederá, el cambio climático, afectando a regiones de México, sobre todo a Sonora.

Y el dinero, forzosamente tendrá que salir del Gobierno Federal, a través de CONAGUA, con presupuestos anuales, etiquetados y depende la Gestión del Gobernador, de diputados federales, la voluntad de la próxima Presidenta de México.

Para mí y por sentido común, solución es Desalación y revivir el PLHINO, y al parecer, las primeras obras contempladas en el proyecto, serían empresas, que se estarían entregando en el último año de la administración de Alfonso Durazo, en el 2027.

Lo que sí creo, al margen de la búsqueda integral de abasto para todas las regiones, construir una gran Desaladora para que surta agua a Hermosillo, que está en continuo desarrollo económico, habitacional, con esto, se cerraría la llave del Acueducto Independencia y el 'Novillo' junto con el 'Oviachi' asegurarían la sustentabilidad de Ciudad Obregón, el Valle, los 2 Distritos de Riego, Pueblos Yaquis, esta será una buena decisión de mediano un largo plazo.

También se tiene que avanzar en obras de reparación de tuberías colapsadas, micro medición, cambio de sistemas de riego para el campo, que necesitaría financiamiento a LP, en fin hay mucho que trabajar en estos temas, con visión a largo que plazo, que asegure el consumo humano y a los sectores productivos, entre ellos, agropecuario, que producción de alimentos.

Por lo pronto, el Gobernador Alfonso Durazo pone sobre la mesa este ambicioso plan, veremos que nos dice la próximo Presidenta de México, en sus manos está resolver el problema de agua, no sólo para Sonora, para varias reganes del país, que ante el cambio climático, será la guerra por el agua.



227 millones ¿Así como pues?

La titular de Sagarpha, Fátima Rodríguez, estuvo en salón de comisiones, para dar explicaciones de un presupuesto de ¡227! Millones de pesos para el sector agropecuario, uno de los pilares de la economía, a quien el Congreso federal le asignó ¡0! Pesos, más que para su programa de Sembrando Vida (votos) y ¿Así como pues?.

Habló de reconversión de cultivos, que necesiten menos agua, obviamente se refería al Yaqui donde se siembra Trigo, cristalino y panificable, es la vocación del Valle del Yaqui, que dio un Premio Nóbel de la Paz, Doctor Norman Borluag, por su aportación al desarrollo de variedades. Pero por otro lado, SADER cierra todas las ventanillas, programas de financiamiento, financieras, la agricultura por contrato, aseguradoras… ¡Todo! ¿Y quiere que se vayan a la aventura de otros cultivos? Para quedar a merced de la industria nacional y coyotes internacionales.

También señaló que los productores han encontrado apoyo vía subsidios ¿Qué? no se ha aplicado el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, señora Secretaria, que obliga al gobierno, ante vaivenes de mercado, a apoyar el otrora PROCAMPO; que esta administración federal cerró, vean nomás lo que pasó con el Trigo, Maíz, este año, la ola de protestas que AMLO ignoró y lo seguirá haciendo hasta este último ciclo agrícola 2023-2024, que le queda.

El Gobierno federal ha reducido participaciones federales, pero que en un año fiscal, al sector agropecuario se le asignen 227 millones, una “bicoca” es no importante sector que es insignia de Sonora, como es el campo, ganadería.

Sólo el diputado Jorge Russo Salido, cuestionó este presupuesto en Comisiones, todos los demás se quedaron callados y pues repito …así no se puede, y a ver si levantan la voz dirigentes de los sectores… ¿O de plano?

Especulaciones

Pues todo parece indicar que la especulaciones seguirán durante lo que resta del mes para las famosas listas de candidatos a Senadores, diputados federales, locales y haya en Enero, Febrero se sabrá en base a encuestas, consensos y decepciones cupulares, estas últimas, como siempre, predominan.

Ya solicitó licencia y se separó del cargo de dirigente de Morena, Heriberto Aguilar, que es posición de la candidata, Claudia Sheibaum; que Omar Del Valle Colosio, posición dada al PV, como número 2, sería la del Gobernador Alfonso Durazo y hasta se nombra a la controversial dirigente Conade, Ana Gabriela Guevara, como la carta de Palacio Nacional.

Que no necesariamente la fórmula puede ser varón-mujer, señaló Aguilar, que la paridad, por decisión nacional, se pudiera dar en otra entidad, entonces las suplencias recaerían en mujeres: Lorena Valles, Cálida López, Wendy Briseño, que no es mala, hay elección de Gobernador y si siga la línea de que del Senado sale candidato, suplente asume escaño.

MC ya decidió, va el diputado Ernesto De Lucas, quien señaló que será acompañado de mujer, sin partido, la famosa alianza con la sociedad, por cierto, quisiera saber cuántos candidatos (as) saldrán de la sociedad civil, esa de que tanto pregonan los partidos.

En el bloque opositor, me dicen que será una mezcla de militantes competitivos y de la sociedad civil, para ser competitivos contra la maquinaria de Morena.

Por lo pronto, en Hermosillo, Ernesto Gándara estuvo en un evento de PRI; señaló al hacer uso de la voz, que esta historia “continuará”, y al día siguiente, encuentro con el dirigente del PRI, Rogelio Díaz Brown, previamente había viajado a Ciudad de México y esa semana regresó.

¿Alguna señal esto? bueno pues el 'Borrego', exalcalde, exdiputado, exsenador, excandidato a la gubernatura, tiene su capital político en la capital, verlo por “tierra” por una diputación federal o local, interesante, acuerpa el intento de reelección del Alcalde Antonio Astiazarán y a la fórmula senatorial, y si suman otros buenos perfiles para federales y locales, que son 6, muy competitiva se pondrá la capital.

Seguridad

Hubo rugir de metralla en la región de Ocuca-Tubutama, y hubo reacción de autoridades, incautaron armas, cartuchos, vehículos, incluso blindados y detenciones, en par de operaciones. Esto me parece bien, como todos sabemos, esa región norte, el trasiego y tráfico de indocumentados, que sigue creciendo, sobre todo ya hasta de africanos, es un negocio de muchos millones para la delincuencia organizada, acciones como estas son buenas, pero mejor sería de prevención, de inteligencia, como la detención del 'Nini', de cortar flujo de dinero, a eso se deben avocar el Centro de Inteligencia Nacional, Sedena, Guarda Nacional, golpes y tiros de precisión.

En la capital, par de policías fueron atacados por un motociclista, a quien le hicieron la parada, y que desfunda pistola, mata a un agente, fue herido otro, finamente fue abatido el agresor y en el sur, sólo falta contener las cosas en Cajeme, otro mes de 2 dígitos, que llegue la paz, ya bajó la incidencia en Guaymas-Empalme…sí se puede.

Fuente: Tribuna