La barbarie en Benjamín Hill... siguen con Manlio... celdas solares

El hecho suscitado en Benjamín Hill, en donde una persona fue atada, rociada y calcinada, denota ya el grado de barbarie a la que llega la delincuencia organizada para hacer un ajuste de cuentas, la falta de respeto, piedad por la vida de un ser humano, por cualquier acto que haga, esto es sanguinario, no tiene adjetivo.

Sin lugar a dudas motivo de reflexión, para sociedad que no encuentra paz y tranquilidad en algunos municipios en Ciudad Obregón, otros tres ataques, entre lunes y martes, otra pareja muerta en Vícam, no dan tregua, van 48 feminicidios en ese municipio, según datos de Inegi, 94 por ciento de las mujeres, se sienten inseguras en Cajeme, y nadie hace nada, con tantas Comisiones y programas para protegerlas, la violencia intrafamiliar que va al alza en Sonora.

De hecho, en Ciudad Obregón acabo de ver un reportaje, una investigación, que va en ascenso la denuncia de violencia familiar de padres de familia contra hijos, el último caso, un joven de tan solo 16 años… ¿Causas? las que ustedes quieran, la mayoría creo yo, drogas principalmente, nomás ver como están las cosas en el municipio en este rubro.

En Hermosillo, hace unas semanas un hijo, drogado, asesinó a su madre porque no le dio dinero y la violentaba todos los días, ella como madre, aguantó hasta lo último, por amor a su hijo no lo denunció y él termino con su vida, lo aceptó y pasará el resto de su vida en la cárcel.

Nomás en octubre, el número de crímenes dolosos fue de 112, ya van 1,165 en el año, a lo que habrá que sumar noviembre, con la mujer encontrada muerta en Guaymas ya van 48 feminicidios, aunque hay que reconocer que la incidencia en el Puerto ha bajado, sólo focos rojos en Cajeme y el tramo Santa Ana – Sonoyta, por aquello del trasiego de drogas e indocumentados.

Se han dado detenciones de delincuentes, armamento, cartuchos, detenidos uno de 13 años y otro de 16 años ya de sicarios ¡por el amor de Dios!, autos blindados de forma artesanal, bien, pero lo que no entiendo es como incautan Fentanilo y otros tipo de drogas, habiendo retén de Querobabi, Patrullas de la Guardia Nacional, Sedena, la Semar, resguardando el puerto y aduana de Guaymas, esa droga llegó por carretera y pasó filtros ¿Qué está pasando?....corrupción!!..

Y siguen con tema Manlio

Ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a pregunta de un pseudoperiodista, que pretendía "amarrar navajas" sobre la posible aspiración de Manlio Fabio Beltrones, de contender por un escaño senatorial, del que no se sabe se iría por tierra o vía plurinominal, algo que, Beltrones señaló lo está "valuando", fiel a su estilo, dejando la víbora chillando, mensaje entre líneas…y preocupación esquina de enfrente, aunque lo nieguen.

El presidente fue muy cauteloso en su respuesta, lo que no ha tenido con otros políticos, incluida Xóchitl Gálvez, a todos se les va a la yugular y les endilga toda clase de vituperios, lo que no tuvo con Manlio, lo trató con respeto, que tiene derecho y que el pueblo decida.

Por cierto, en entrevista con reportero de Hermosillo, el político y empresario Ricardo Bours, se refirió a Beltrones como un líder y sí, es alguien que con su trayectoria, experiencia y oficio político, se necesita que llegue al Congreso, a Coordinar cualquiera de ambas Cámaras, ante los tiempos difíciles que se vienen, en Congreso se dará cruenta lucha la próxima administración.

Ambos, Manlio y Ricardo, coinciden en esto, una mayoría calificada en el Congreso y con un Morena sin contrapesos, pone en riesgo nuestra democracia, lo que queda de instituciones, incluso la SCJN e iríamos rumbo al autoritarismo, sin contrapesos, pérdida de libertades, patrimonio, propiedad privada etcétera... y ese México que tanto nos costó construir, no lo puede destruir una 4T encubierta en que es el “pueblo” quien quiere esto.

Celdas, Paneles Solares

En Buenas noticias, el Gobernador Alfonso Durazo puso en operación Celdas Solares, dos, que serán de beneficios en sus recibos de luz y actividad productivas, para municipios de Bavispe y Huachineras, más de 780 hogares y pequeños negocios, que verán los resultados en sus recibos de la CFE.

Y esto es parte del programa de instalar Planas Solares, dentro del programa Energías Limpias, en 40 municipios, sin lugar a dudas, un gran reto, gestión, de gobernador ante la CFE y gobierno federal.

Muy Importante cuando a aparte de los municipios de la sierra y río, lleguen estas obras a Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa, al sur, porque aparte de beneficios sean detonante para llegada de inversiones, que urgen en Obregón, estancado el desarrollo económico.

Y en Guaymas, sentando las bases con las fuertes inversiones del gobierno federal, la carretera Chihuahua - Guaymas, que será un detonador, se incrementará el desarrollo inmobiliario en San Carlos, un importante polo turístico, que su desarrollo ya nadie lo para.

Ya hay una Desaladora, el vital líquido está asegurado para Guaymas, Empalme y San Carlos. Y excelente el anuncio, la llegada para el próximo diciembre del primer Crucero de 2023, ya con calles con grados de avance, esperemos que la Comisión de Turismo, que preside Roberto Gradillas y Alcaldesa, armen una buena logística de visita, con atractivos y que se los lleven a San Carlos, que se vayan con una buena imagen, turistas y empresa naviera.

También, seguir datos oficiales, en su mínimo histórico tasas de desempleo, al descender 2.9 por ciento, lo que significa una buena señal al mercado laboral, señalaron empresarios y especialistas, más notas de estas quisiéramos informar.

Constellation…no Cebada

Vaya respuesta del CEO de Constellation Brands, a pregunta de Omar Guillén, miembro de ALCANO, ante proyecto de sembrar cebada, de lo que el Delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño, aseguró hace meses que había un plan piloto de sembrar 500 hectáreas.

Y pues que el alto directivo responde que no, no hay planes de sembrar en el Valle del Yaqui, ni en el corto, mediano y ya ni decir a largo plazo, en lo personal me quede perplejo al oír esto.

Tiene Constellation "cruzando la calle" un Valle de más de 200 mil hectáreas, de vocación triguera, en donde se habla de reconversión a otros cultivos, que lleven menos laminados de agua, se podría realizar agricultura por contrato etc.. según yo, dadas las condiciones.

Aduce el directivo, que no hay forma de procesar la malta ¿Cómo? ¿Pero sí hay forma de construir una cartonera y vidriera para embotellar? No entiendo, me perdí, espero que algunos de los promotores de la llegada de esta empresa, aclare este tema, se supone su llegada sería de grandes beneficios para Cajeme,

Fox

Lamentable lo hecho por el ex Presidente Vicente Fox, un acto de misoginia, violencia política contra la mujer, al tratar a la señora Mariana Rodríguez, esposa del candidato presidencial de MC, Samuel García, a postear en su ya inexistente cuenta de X, un post señalándola como “Dama de compañía”.

Esto le valió una respuesta inmediata de ella, "soy mujer, esposa, madre empresaria" etcétera, no se vale de Fox, a ni ninguna mujer tales adjetivos, y todavía reviro el expresidente, que eran cuestiones de política, como diciendo, aguanta vara.

Inmediatamente se deslindó Xóchitl Gálvez de esos comentarios contra mariana Rodríguez, y que bueno "No me ayudes, compadre", y es mejor que Fox se haga a un lado, que se vaya a su Rancho y ya no se les ocurra invitarlo a eventos y que X no le devuelva la cuenta, hasta el año que entra después de la elección.

