Destapes… sigue corrupción ISAF… llega Xóchitl… crimen con paneles

Arranca Morena con el destape de aspirantes a diputados federales y senadores, este último, lo más importante, porque de ahí surgirá el candidato(a) a la gubernatura de 3 años, 2027 - 2030.

El gobernador Alfonso Durazo dijo "Bateo Libre" y pues que el que se sentía con posibilidades, que se registrará, y que pase los filtros, posicionamiento, reconocimiento, encuestas…y también el Consejo, que preside él por si se ponen ríspidas las cosas o no estén de acuerdo con resultados de encuestas, que sea la clave.

Primero en la semana se vino el descarte de Octavio Almada, titular de Conapesca y del secretario de Gobierno Adolfo Salazar, se queda con el gobernador hasta el final, como también se especula que ante un eventual triunfo de Claudia Sheibaum, Durazo podría ser invitado al gabinete y el secretario de Gobierno terminaría el sexenio como gobernador Interino.

Y se dejaron venir las inscripciones: Lorenia Valles, Célida López, Wendy Briseño, Marcela Zazueta, Paloma Terán, Jorge Taddei, Omar Del Valle Colosio, Ramón Flores, Heriberto Aguilar.

Una baraja, donde hay leales al Gobernador Alfonso Durazo, al Presidente, Andrés Manuel López Obrador y a la que trae el bastón de mando, Claudia Sheibaum, se pondrá interesante esto.

Jorge Taddei puso la muestra, renunció a la Delegación del Bienestar y es lo que debe suceder con los demás contendientes, para que se den las condiciones de piso parejo, solicitud de licencia o separación del cargo, y a recorrer la entidad, mes de noviembre, en diciembre se darán los resultados de las encuestas.

Cierta ventaja quienes están en el gabinete en funciones de dispersar recursos, Lorenia Valles (DIF), Wendy Briseño (Sedesson) Jorge Taddei (Bienestar), aunque no le fue muy bien en reciente evento que organizó en Navojoa, para dar una conferencia, pero en fin.

Lorenia Valles acaba de salir bien en una encuesta de Massive Caller, debajo de ella en puntuación, Wendy Briseño; y pues la ex Alcaldesa de Hermosillo, Célida López, tiene lo suyo, pasó a Turismo y de ahí a la Jefa de Oficina del titular del Poder Ejecutivo.

Omar del Valle Colosio, exsecretario de Hacienda, hoy titular de SIDUR, en los afectos del Gobernador; la señora Marcela Zazueta no la conozco, militante de partido, incluso hasta inscribió suplente.

Ramón Flores, Comisionado del PT, con mucho trabajo de tierra estos meses, recorriendo municipios, ojo, en una encuesta podrá dar sorpresa y pues, Heriberto Aguilar, Presidente de Morena y representante de, Claudia Sheibaum, da hándicap, pero a ver que dice él posicionamiento, reconocimiento y encuesta, para él y para los demás.

Lo que sí es un hecho en esa lista viene, a como está el posicionamiento de Morena, como partido, quizás el próximo gobernador o gobernadora de Sonora en el 2024.

Por cierto, para la capital, alguna de las mujeres que no gane encuesta, aunque podría sacar buenos números, podría sumarse a la medición que están haciendo de Dolores del Río, para contender por la capital, contra Antonio Astiazarán, la carta fuerte del FAM y el principal activo que tienen en un municipio de gran aporte a la elección federal, ojo.

FAM

Y este domingo, arriba a Hermosillo la coordinadora del FAM Xóchitl Gálvez, a quien esperan recibirla en el Aeropuerto, con una caravana de 300 automóviles, veremos si logran o superan la meta, le fue muy bien en su primera gira que estuvo en Obregón y luego, Hermosillo

Obviamente que previo a la agenda que sostendrá el lunes: rueda de prensa, comida sociedad civil, encuentro con productores, empresarios, etc., sostendrá reuniones privadas con los dirigentes Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real y Joel Ramírez, para ver lo de las listas al Senado y diputaciones federales, que es lo que le interesa.

Cabe recalcar el recorrido que han hecho los dirigentes, reestructurando Comités, pero ante la eventual salida de convocatoria, programada para el 20 de noviembre, es hora de empezar a perfilar nombres y hacer valer las negociaciones, cuotas y sobre todo ver las caras, ver si es realidad que surgirán candidatos de la sociedad civil o el reciclaje de siempre.

En esa tesitura, el dirigente del PRD, Joel Ramírez, hará valer el porcentaje que le corresponde y que está firmado, ha dado acompañamiento y seguimiento a los dirigentes del PRI y PAN, que no están muertos, como también no veo fuera de las negociaciones al Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, una "mano que mece la cuna", detrás de Xóchitl Gálvez, donde otro sonorense trae un papel importante, Moisés Gómez Reyna.

En fin, esto ya arrancó, Morena exhibió ya parte de sus cartas, veremos las del FAM, para el 20 de noviembre, que esperemos sean competitivas, porque ahorita, solo en la capital, están dando la pelea, así lo muestran encuestas, incluso no proclives a Morena.

ISAF…y sigue la corrupción

Pues ahora resulta, que aparte de percepciones por "fuera" que reciben algunos directores del ISAF, 10 mil pesos cada uno, para celular o pago de renta automóviles, hay un “Bono por Cuenta Pública”, que va de 2, 500 a 7 mil…o sea, premios adicionales, fuera de la ley… ¡Por hacer su trabajo!.

El detalle, es que para cumplir esto, ilegal, la auditora Beatriz Huerta le solicitó al entonces Secretario de Hacienda, para este año 890 millones de pesos, a lo que este se negó y se vino el incumplimiento para 250 trabajadores… pero no para los directores, porque ellos sí reciben dinero, del cual, ojo, no pagan impuestos, sacan cheque a nombre de un empleado y dispersan.

Pero resulta que el tal "Bono" dará aún para más, resulta que van a festejar, sí, harán una fiesta, por haber hecho las auditorías al estado y municipio, y lo harán en grande.

La Fiesta está programada para el próximo viernes 10 de noviembre en el Salón de eventos "Jitos" (atrás de Galerías Mall), incluirá comida, bebidas, música, Mariachi y está programada de 15:00 a 20:00 horas, y ya "picados" a lo mejor se van de paso.

Muy mal esto, debe tomar nota el gobernador Alfonso Durazo, el Contralor Guillermo Noriega y el Congreso del Estado, que ya aclaró la diputada Natalia Rivera, necesitan recibir denuncia del titular del Organismo de Control del ISAF, quién no lo hará

¿Denunciar a su Jefa?.

Habrá que estar atentos si asisten al ágape funcionarios estatales, municipales o diputados, sería inadmisible y pues delicado también que la Auditora tenga familiares en la nómina de ISAF y a su hija en el ISIE, y metió gente a otras dependencias, incluso en el IEE ¿Y el Presidente, Nery Ruiz?, bien gracias.

El Gobernador Alfonso Durazo, debe ordenar otra limpia de funcionarios, hay tráfico de influencias y se ponen entredicho auditorías a dependencias, como en el ISIE, la hija de Huerta, directora de administración, y en capacitación en el ISAF, para que cuadren auditorías…a “maquillarlas”, y eso es meter goles, esto es inadmisible, renuncias o que se excusen de auditorías.

Relación

Y aquí les va la relación de funcionarios del ISAF, que reciben 10 mil pesos mensuales y bonos extras: Martín Ibarra, Paola Millán, Cristina Rodríguez, Juan Carlos Robles, Omar Rodríguez, Heriberto Campa, Jesús Valenzuela.

También Arturo Martínez, Luis Montaño, Omar Benítez, Jonathan Ramírez y Luis Armando Ramírez, para que tomen nota en la Secretearía de Hacienda estatal y en el SAT, están evadiendo impuestos, así la cosas con Beatriz Huerta, Auditora del ISAF ¿Quién va a fiscalizar a la Fiscalizadora?.

Seguridad… fueron 3 días

Lo sucedido en Altar, Santa Ana y Benjamín Hill, el rugir de metralla, no es el hecho en sí, que no es la primera vez, sino que fueron ¡3 días! seguidos, ante una inacción de los órdenes de gobierno, sobre todo el federal, ante el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional.

Se reacciona, no se acciona, no hay trabajo de inteligencia previa, o no se les permite, por aquello de la política federal de "abrazos, no balazos", ahí están los datos presentados por TRIBUNA, en una de sus portadas de esta semana, números reales, que dibujan un fracaso de la política federal, ya se rompieron recordó número de crímenes dolosos este sexenio, que aún no termina.

Y claro que duele ver a niños, debajo de mesa bancos, cancelación de clases, ante el rugir de las balas y lo peor que uno de los enfrentamientos, de día, sobre la carretera internacional, poniendo en riesgo a ciudadanos.

Hace unos días, unos bromistas de una escuela en Ciudad Obregón pusieron una pinta que habría balacera y se activaron protocolos, no era para menos, en un municipio que no cede la violencia, cancelaron clases, ubicaron a los jóvenes, que espero hayan recibido castigo de la escuela y sus Padres.

Y lamentable ver en Obregón, que ahora a los criminales les dé por aventar cuerpos a los canales, ya van 3 esta semana, una mujer que se suma a las 8 de Octubre, van 9 ¿Y la zona Salva? ¿A dónde acude una mujer en riesgo en Obregón?

El Cobre… y con ¡paneles solares!

Toda vez que pasaron los hechos, pues otra Mesa de Seguridad en Santa Ana, encabezada por el Gobernador Alfonso Durazo y Alcaldes de la Región, los ediles no pueden con este problema, estamos hablando de grupos criminales fuertes, en gente, recursos, armas.

El Gobernador señaló que se reforzará la zona con elementos y que será permanente, que sea así, porque luego viene el relajamiento de los militares y GN, y los vuelven agarrar desprevenidos.

Increíble, en un Cerro, El Cobre, ubicaron un campamento con armas, equipos de radio comunicación etc.… y hasta con ¡paneles solares! ¿Cuántos habrá en esa extensa región que incluye a Sásabe?.

Es el trasiego de drogas, de precursores para el fentanilo y el tráfico de indocumentados, negocio de muchos millones de dólares anuales que la delincuencia no va a dejar ir.

Pero esta en la voluntad de los tres órdenes de gobierno, intentar contener, desarticular a Bandas como lo hicieron con un Helicóptero, en el precitado cerro.

Se necesita mucho trabajo de inteligencia, tecnología satelital, tiros de precisión, por parte de Sedena, Semar, GN y que coadyuve el gobierno estatal cuando detuvieron a Caro, en Sinaloa, desde Langley, Virginia, cuartel de la CIA, les avisaron que estaba detrás de un matorral en Sinaloa…y así fue.

Así pues, otra semana difícil en materia de seguridad, no fueron magnificados los hechos, los videos, fotos, comunicados oficiales, así lo demuestran, no podemos seguir acostumbrándonos a esto, no puede la población, ni nuestros niños estar en indefensión

Diputados Morena… 0 apoyo a Acapulco

El dictamen del PEF 2024, listo, sin moverle una coma a la línea de palacio nacional o apoyos a Acapulco, menos dinero a organismos autónomos, INE, cuando viene la madre de todas las elecciones, menos dinero al INAI, Poder Judicial…y menos dinero a Estados y Municipios.

13 mil millones menos a organismo autónomos y 7 mil 189 millones menos a entidades y municipios, esto le pegará a Sonora y pues todo parece indicar que no quieren que se instalen el 100 por ciento de las casillas, ni que el Poder Judicial, resuelva todas las controversias que se presenten en la judicatura, ni para el TEPJF, ante la elección que se viene en el 2024.

De acuerdo a calificadoras, como FITCH, las pérdidas como consecuencia del Huracán 'Otis' ascienden a 16 mil millones de dólares, casi 300 mil millones o más, y el gobierno con que sabe que cálculo, análisis, le asigna 61 mil millones.

'Katrina' en Nuevo Orleans, costó 800 mil millones USD y fue categoría 5 como el de Acapulco, se espera una labor titánica para levantar el Puerto, meses, años.

Ya se tomaron primeras medidas, porque no habrá trabajo, ingresos, estímulos fiscales, prórrogas de todo tipo, oficiales, hasta la Banca tendrá que poner su parte, lo que sucedió es peor que una pandemia, arrasó con el Puerto, Hoteles, miles de casa destruidas.

Y ahí vienen problemas sanitarios, dengue, ante tantos charcos y son dramáticas las escenas que difunden medios nacionales, porque muchas comunidades incomunicadas, perdieron todo, no tienen nada.

¿Cuánto tiempo llevarán censos? ¿Ajustes de aseguradoras? ¿Cómo va a fluir el recursos para la gente necesitada?, hay mucha hambre, destrucción, no hay agua potable, la CFE restablecerá la energía hasta la “mufa” lo demás va por cuenta de hoteleros y población en sus casas, ¿30 mil? ¿40 mil? casas destruidas, para que imaginen el tamaño del desastre.

¿48 muertos? lo dudo, hay muchos desparecidos, bajo lodo, escombros, en el Club de Yates, que se fueron a pique, todos, solo quedaron 3 sobre la superficie, se habla que hay decenas de muertos, un capitán, que salvó la vida de milagro, narró que a él le consta 20 compañeros ¿Cuántos serán?

¿Y el Presidente?

Después de la escena del jeep atascado que mostró el rostro del gobierno, AMLO no se ha parado por las colonias, zonas afectadas, solo reunión en la base militar de Icacos, creo que para este caso no ha actuado como un Jefe de Estado.

Pero vendrá a Sonora a pasar su cumpleaños 70 con los yaquis, para revisar el Plan de Justicia y un tubo vacío, que quien sabe cuando correrá agua por ahí, él como Presidente no verá una espiga que se siembre en el Distrito 018… no hay agua.

