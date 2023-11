Se cancela fiesta del ISAF… ¡Segalmex!... Xóchitl, crece empatía

Comparta este artículo

En mi pasada colaboración hice mención de una fiesta que iba a organizar la Auditora del ISAF, Beatriz Huerta y su equipo, para festejar que habían realizado las auditorías ¡háganme el favor!, lo que es una obligación, la misma a realizarse en Los Jitos, atrás de Galerías, bueno pues ya fue cancelada.

Estaban invitados funcionarios, legisladores, etcétera… lo que resultaba inadmisible, al igual que la corrupción rampante que hay al interior del organismo fiscalizador y que al no haber denuncia seguirá de frente por lo visto.

Lo que sí, no puede permitir el titular del Poder Ejecutivo, es que la señora Huerta tenga colocada gente en dependencias estatales, como a su hija al frente de la Dirección de Administración y Finanzas del ISIE, aunado a que a su esposo lo tiene en la nómina y sin presentar alguien trabajo que sustente lo que hace ahí…está de "aviador" pues, y todo parece indicar que otro familiar incrustado en el ISAF, ante evidencias de lo que sucede y de que salió su nombre a flote, ya renunció

Hay tráfico de influencias y compromete la auditoría de la dependencia, de la cual tendría que excusarse, esto no lo puede permitir el gobernador Alfonso Durazo, quien ya hizo una limpia en esa dependencia, ante tanto desaseo que hizo Cuauhtémoc Galindo, cesado fulminantemente…y sin castigo alguno.

El colmo ¡se roban el cableado!

El Alcalde Javier Lamarque, primeramente, en licitación amañada le entrega la concesión de alumbrado público a una empresa, EMCO, cuestionada en Tijuana y Navojoa, donde le rescindieron el contrato, el cual recuperaron en Cajeme y en Caborca, con la basura (como abarcan terreno estos de EMCO) con el polémico y controversial Alcalde Abraham 'Cubano' Mier, 570 o 580 millones a 21 años, menos los moches para ambos ediles.

Bien lo dijo y señaló el Alcalde de Navojoa, Jorge Elías, quien canceló lo que estaban depositando mensualmente a un Banco de Nueva York, así es como se trabaja en esta prostituida relación político-empresarial, que se denominan, concesiones, cuando es el Estado Mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, el obligado a dar servicios, para eso se pagan impuestos y hay las direcciones administrativas para eso: Servicios Públicos, Alumbrado etcétera.… pero no hay negocio pues.

Bueno, pues ahora, de escándalo, empleados de alumbrado público y con unidad al servicio del Ayuntamiento, robándose los cables con todo y ¡poste!, el mismo alcalde reconoce que se han robado más de 100….y el enemigo en ¡casa!.

Y lo peor, es que no fueron consignados, seguirán su proceso en libertad, nomás falta que les paguen sus quincenas puntualmente, pobre Obregón, fregado en inseguridad y en el Ayuntamiento, una cueva de ladrones ¿Ustedes creen que nomás en el alumbrado público?

Segalmex... otra vez

Pues aparte que de que el fraude a Segalmex, la que dirigió el Echeverrista, Ignacio Ovalle y lo encubrieron en una oficina de la SEGOB, ya llegó a los 20 mil millones, pues de escándalo lo que sucedió en la Aduana de Hong Kong, se descubrió un lote de 1 tonelada de metanfetaminas, precursores químicos, con un valor en el mercado de 88 millones de dólares.

El detalle es que venían en costales con sellos de…¡Segalmex! proveniente de México y que salieron seguramente, de algún Puerto del Pacífico, que controla la Semar y no creo que sea el primer envío, y gol que les metieron a aduanales Chinos, que en una muestra aleatoria descubrieron irregularidades en el cargamento y con lo que se vinieron a encontrar.

¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes están coludidos en esta operación? ya veremos que dice el Presidente en su mañanera y el comunicado oficial del director de la dependencia, Leonel Cota Montaño, eso sí, vaya que circula el dinero y hay mucha corrupción en las aduanas y puertos, hoy controladas por los militares muy bien empoderados…y coludidos, no va a pasar nada!!!.

Célida

La jefa de oficina del Poder Ejecutivo, Célida López, finalmente se registró, obvio con la venia del gobernador Alfonso Durazo, quien en su gira por San Luis Río Colorado dio una respuesta políticamente correcta, la de no intervención, pero siempre los Mandatarios estatales, sin distingo de colores tienen voz, voto y veto.

Obvio entre los 9 registrados a la Senaduría hay leales al Gobernador, al Presidente y a la virtual Candidata, Claudia Sheibaum, veremos las negociaciones al margen de encuestas y posicionamientos.

Y fue claro el Gobernador al señalar que no es necesario renunciar, hasta que se dé el resultado de encuestas, habrá ganadores y perdedores y que de acuerdo a un artículo del Consejo, el IV, quien pierda no podrá registrarse para otro puesto de elección popular ¿Será? ¿Se cumplirá esto?, en lo personal no creo.

Porque si se cumpliera esto ¿A quién mandarían a competir por la Alcaldía de Hermosillo, contra el actual Alcalde Antonio Astiazarán? quien acaba de recibir espaldarazo de la misma, Xóchitl Gálvez en su reciente y productiva visita a la capital ¿Dolores del Río?, ya lo veremos cuando se vengan los resultados de encuestas, convocatorias, cada partido define sus tiempos, aunque el 20 de noviembre arrancan.

Xóchitl

Más que en su primera gira por Sonora, vaya entusiasmo que despertó en la capital la visita de, Xóchitl Gálvez, desde su llegada al Aeropuerto, una gran caravana, puro militantes del FAM y sobre todo, mucha ciudadanía, sobre el bulevar para saludarla y/o acompañarla en el trayecto a la ciudad.

Durmió en Villa de Seris, cocinó Coyotas y Semitas, sostuvo reunión con colectivos de buscadoras, encabezadas por Cecilia Flores, encuentro con medios de comunicación, comida con sociedad civil, mucha gente…y nada de camiones, acarreados, fueron los que quisieron y con mucho entusiasmo.

Encuentro también con empresarios, ganaderos, agricultores y obviamente tiene una radiografía de lo que necesita el país: campo, seguridad, salud, Acapulco, etcétera… y lo que son las cosas, esa misma tarde Morena votó el PEF, en lo general y ningún peso, a lo que propuso, y lo peor, nada para Acapulco, que vive destrucción y muerte, ni los de Morena, Guerrero, votaron en contra, así de sumisos a AMLO.

Habló Xóchitl de reasignar 20 mil millones al campo, otros 60 mil millones a Acapulco, dinero para el Fortaseg, para estados y municipios, hizo mención de nuevo de la difícil situación de Cajeme…no le tarjetearon lo que sucede en el norte.

Hizo mención de Plan Sonora de Energía, que lo ve bien, pero también lo que hará la CFE en cuanto a la suficiencia presupuestal para terminar con la Planta de Puerto Peñasco y las otras 5 que anunció el gobernador para municipios de la entidad, que son claves para la llegada de nuevas inversiones, le va a ir mejor a Durazo conmigo, señaló.

Sobre la posibilidad de que, Manlio Fabio Beltrones vaya por un escaño senatorial, Xóchitl respondió que hablará con él, como también señaló que ciudadanos, quienes levanten la mano, podrán competir por el Senado o diputaciones federales.

Para ser sincero, yo no veo a alguien de la sociedad civil como candidato(a) al Senado, y ya veremos cuantos se apuntan para diputaciones federales, prometió el FAM impulsarlas ¿Lo hará?, ¿O por qué nadie se inscribió, irán los mismos de siempre?

En fin, vi a una Xóchitl que está creciendo su empatía y entusiasmo con los sonorenses, no significa victoria, pero le da margen en la entidad y demás, a que siga creciendo, porque está conectando con la gente y sobre todo los jóvenes, serán ellos y las mujeres, estas últimas 52 por ciento del padrón, quienes decidan el futuro de México en el 2024.

MC

Obviamente le pegó un rozón a Samuel García, señalando que prácticamente está jugando de lado de Palacio, su principal promotor es AMLO, quien obvio, con este Pacto con García y el dirigente Dante Delgado, tercian la elección y le favorece a MORENA, de por sí, con elección de Estado en 23 entidades.

MC está demostrando su falta de amor por México, los intereses de la dirigencia, Xóchitl Gálvez, una candidata ciudadana, una esperanza que crece y estos de MC con sus fobias contra el PAN, PRI, PRD, creyendo, porque se la creen, que García puede ganar, lo cual es imposible.

Y mañana jueves, Marcelo Ebrard decide su futuro, se queda o se va a buscar la externa por MC, para competirle a García, ojalá se venga una desbandada en MC, porque todo parece indicar que los externos se quedarán con las candidaturas, Sonora no quedará ajeno a esto…al tiempo.

Por cierto, todo parece indicar que Samuel García se saldrá con la suya y el TEPJF revocará la decisión del Congreso, con mayoría del PAN y PRI, que nombraron al panista y Presidente del Tribunal de Justicia, Arturo Salinas, como Gobernador, y se quedaría un incondicional, Javier Navarro.

Apocalipsis, Acapulco.

Todo parece indicar, que al igual que el conteo nacional, el Gobierno quiere ocultar la magnitud de desaparecidos, también de muertes y desastre que hay en Acapulco, cuando hay cientos de yates hundidos y gente ahogada, muerta, ahí en la propia Bahía.

Y ya ni decir de ejidos que desaparecieron, de acuerdo a reportajes, hay miles de muertos y se vendrán enfermedades, crisis sanitaria, ante tanta putrefacción, aunado al hambre, sin casas, sin trabajo, no hay medicinas, hospitales colapsados, una población que dependerá de la ayuda de organizaciones civiles, se va a levantar Acapulco.

¿Pero hasta cuándo?, por lo pronto, la cadena productiva rota, no van a permitir empresarios que siga la rapiña, hoy controlada, desde el principio, por la delincuencia organizada.

