Manlio y Lilly…Morena, mujer cabeza de fórmula…'Chito, error

Comparta este artículo

Sonora. - Se empiezan a acomodar las piezas de la fórmula al Senado por el Frente Opositor en Sonora, sale en redes un video dando a conocer la trayectoria de Manlio Fabio Beltrones, sus obras como Gobernador, diputado, Senador, mostrando como un gran gestor, conciliador, como lo ha hecho como Coordinador parlamentario, para lograr acuerdo, un hombre de Estado, que hoy en estos tiempos por venir se necesita su presencia en el Senado.

Y luego este fin de semana, el registro ya esperado de Lilly Téllez por el PAN; quien también se registró por la vía plurinominal, ya conocemos su trayectoria en el Senado, las peleas que ha dado, sus luchas, sus convicciones, sus argumentaciones, que no le han logrado rebatir la bancada de MORENA, una excelente comunicadora.

Y todo parece indicar que Manlio vuelve esta semana a Sonora, y ya sabrán con la experiencia que tiene, conocedor del sistema, de operar elecciones, el equipo, estructura, que se formaría alrededor de esta ya factible fórmula, Manlio Fabio Beltrones-Lilly Téllez, que interesante verlos por “tierra”, el escenario cambiaría radicalmente, muy competitivo se pondría el asunto.

Vienen con todo, saben que es una guerra, una elección de estado y donde veremos lo que sembró Manlio, en cuanto a lealtades en todos los sectores y la actitud que tendrán comunicadores, medios de comunicación, las presiones ¿SE le van a ir encima? Veremos esto el año que entra, la actitud contra un hombre que no es rencoroso, pero tiene buena memoria y sembró mucho en la entidad, como también sabe, que de la otra esquina lo consideran como el representante hegemónico del pasado.

Pero también hay capacidad, oficio para manejar este asunto, es muy respetado Manlio por todos los partidos y actores políticos, repito, esto se pondrá sumamente interesante.

Morena, Senado

Por el lado de MORENA, dio un vuelco el asunto de la paridad y va mujer como cabeza de fórmula, ante esto se fortalecen las aspiraciones de Célida López, Jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, Lorenia Valle, directora DIF, Wendy Briseño, titular SEDESSON.

También está inscrita la diputada, Paola Terán y Marcela Mendoza, pero creo, que hay fortaleza de las primeras mencionadas y en los afectos del Jefe Político, el Gobernador, Alfonso Durazo.

Ahora que las suplencias no estarían mal rumbo al 2027, habrá Gobernador (a) por 3 años y por el lado de los varones están Heriberto Aguilar, el representante de Claudia Sheibaum; Omar Del Valle Colosio, titular de SIDUR y muy cercano al Gobernador.

Se dice que en el siglado está el PV, el Delegado o Coordinador, Sergio López, deslizó los nombres de las diputadas Lirio Del castillo, Claudia Bours y Luis Mario Rivera.

Veremos qué pasa, entraremos en un impasse por navidad, año nuevo y ya en enero los resultados de encuestas, posicionamientos, por lo pronto, con el cambio de paridad en la fórmula, de entrada, fortalecido Alfonso Durazo cuando se vengan las decisiones.

Chito Díaz…¡Error!

Que desafortunadas declaraciones del secretario del Ayuntamiento, Florencio 'Chito' Díaz, en momentos que dirigencias estatales y en Ciudad de México, se están planchando las cosas para seleccionar a los mejores perfiles para Alcaldías, diputaciones federales y locales, y sale con que Manlio, en pocas palabras, las pueden solos: dolo, mala fe, lo que sea, una soberana estupidez lo que hizo, en donde seguramente aparece la mano de Marko Cortez o Gildardo Real.

Con el Alcalde, Antonio Astiazarán, no hay problema por parte del PRI, han estado trabajando en acuerdos, es el principal activo de la Alianza y se busca acuerparlo con los mejores candidatos a las diputaciones locales y federales por Hermosillo y que serán de gran aporte para la fórmula al Senado.

Pero esto que hizo el “Chito” como balde de agua fría en oficinas enfrente del Parque Madero y en otra de la Ciudad de México, y no precisamente en avenida insurgente.

La información es poder y hay un expediente del paso de Díaz por el Ayuntamiento de SLRC, como diputado, como Delegado Federal, etc…lo que hizo al amparo del poder, sus negocios agrícolas en SLRC, los socios que tiene, al igual que en su empresa de energía y un largo listado de otras cosas, así que al buen entendedor, pocas palabras, hay que callarse y ser prudente en estos momentos.

Sentados

Si creían los Alcaldes de Caborca, Abraham “Cubano" Mier y el de Nogales, Juan Gim, irían por la reelección, pues no, ya se tomó la decisión en la plaza Zaragoza y hay otros en veremos, incluso el de Cajeme, Javier Lamarque, quien presume tiene ascendencia y poder en MORENA, podrían perfilar a Ernestina Castro.

Muy controversiales los dos primeros, y ya ven lo que sucedió en Nogales, el titular de Imagen Urbana se separó del cargo ante denuncia del Departamento del Tesoro de EUA, por lavado de dinero, y esta semana fue detenido un mando de la policía municipal, por nexos con la delincuencia…a lo que no son ajenos muchos municipales de Ciudad Obregón.

San Carlos, despojo

Lamentable lo sucedido ante un nuevo intento de despojo de una empresaria, Catalina Ordaz, y no es la primera vez, hay antecedentes en Condominios Pilar de despojar a ciudadanos norteamericanos de sus propiedades, con argucias, artimañas y comentan, dice ella tiene apoyo de un funcionario.

De entrada lo logró, hace unos días y se llevó lo que quiso, joyas, dólares, pertenencias de los ciudadanos norteamericanos, a quienes la comunidad que vive ahí los apoyaron, se unieron y ya están de vuelta en sus condominios, quiso entrar Ordaz de nuevo y ya no la dejaron.

Y delicado esto, porque es de imaginar la noticia corrió como reguero en EUA, y en estos momentos, cuando más se necesita de certeza jurídica ante el Boom inmobiliario que se viene a San Carlos, la modernización del Puerto, la carretera Chihuahua-Guaymas.

El futuro es prometedor, hay grandes proyectos, hay mucha obra federal, estatal, municipal, es la apuesta del Gobernador Alfonso Durazo y la Alcaldesa, y que salgan este tipo de situaciones no ayuda, de hecho, el viernes tendríamos en cabina en Guaymas a la Alcaldesa y se tuvo que avocar a la solución de este problema, y es de imaginar que tanto ella y el Gobernador ya saben quién está detrás de esta empresaria y estarán atentos a que no se repita.

Navojoa, agua “Contratogate”

En Navojoa ya se supo quién está detrás del cobro por haber negociado, junto con despacho de Guaymas, que CONAGUA le condonará 90 millones de pesos al organismo operador y el despacho cobraría 30 millones, lo que me hizo recordar a North Collect y las otras empresas que estuvieron durante la administración de Sergio Pablo Mariscal y Javier Lamarque, contratadas, sin licitación, para bajar deudas, lo que no sucedió y sí a ellos y directivos, les entraron millones de pesos.

Se trata de, Armando Medina Whahnnatah, quien fuera asesor jurídico del extinto Alcalde, Mario ‘Mayito’ Martínez, quien firmó un documento de confienciabilidad (ni tanto, lo tengo en mi poder), junto con la Síndico, Griselda Soto, quien más será recordada, por haberse votada ella misma y nadie más la secundó, para ser Alcaldesa interina, al fallecer Martínez.

Pues fue Medina el que diseñó el documento, con todas las ventajas para el proveedor, el cual fue firmado por Martínez y Soto, y craso error, debería haber sido firmado por el director del Organismo Operador y el jurídico del mismo, es ilegal.

De todos modos, Medina Wahnnatah se ha ido con todo, incluso asesorando a despedidos para ganar demandas y doblar al Ayuntamiento, y a sus hoy débiles finanzas que hicieron que el Alcalde, Jorge Elías, solicitar un crédito de 16 o 18 millones ante la falta de llegada de partidas.

El detalle, es que, si llegara a ganar este marrullero abogado, se iría sobre los patrimonios de Navojoa, terrenos, muy bien ubicados, que no se han actualizado su valor y haría el negocio de su vida.

No sé si el Congreso, Contraloría, o quien puede intervenir para impedir este atropello en perjuicio de Navojoa, mientras, Romero y Soto frotándose las manos, así las cosas en el Mayo.

Auditora ISAF, Beatriz Huerta, sigue con sus cosas

La Auditora del ISAF, Beatriz Huerta, solicitó a través de medios de difusión, redes sociales, a jóvenes universitarios para fueran hacer sus prácticas, hasta poster mandaron hacer “Buscamos jóvenes como tú” a cambio ella les firmaría documentos que acreditaran las prácticas.

Todo iba bien, pero a mediados de julio, de este año, Huerta ordenó que ya no fueran los practicantes, que ya no los necesitaba y en otro de sus arranques, no les firmó a los jóvenes sus prácticas.

El problema, es que, de nuevo necesita de practicantes, en todas las áreas, porque como el entonces secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, no le autorizó 80 millones, ya no puede pagar nuevas contrataciones.

Ya se cansó el OIC Víctor Delgado

Ante tantas irregularidades y arranques de Beatriz Huerta, el encargado de organismo de control, quien debe presentare denuncias, Víctor Delgado, va a renunciar hasta marzo o abril, prefiere mejor ya retirarse dignamente con una pensión decorosa.

En cambio, Martín Huerta, Auditor Adjunto y Juan Carlos Robles, de Recursos Humanos, tendrán que seguir apoyando a Huerta y aguantar para jubilarse con el sueldo del ISAF, al igual que Beatriz Huerta, quien quiere jubilarse con el sueldo de Auditora Mayor.

Por cierto, blindado ya el ISIE, donde está la hija de Huerta, como Directora de administración y Finanzas, cuando se hagan auditorías, esto da margen a irregularidades ¿Lo permitirá el Gobernador Alfonso Durazo?.

Serán 3 equipos de auditores que apoyarán a la hija de Huerta, con la consigna de ellos mismos hacer las actas y se deberá consultar con la propia Auditora, Beatriz Huerta, que se pone y que se lee, y el Director, David Pintor, pues encantado, ya ven lo que pasó con el Temo Galindo… a tomar nota contralor Guillermo Noriega.

Festejo

Y siempre sí habrá festejo, posada, a pesar de la austeridad que hay, será el 14 de diciembre en el Salón eventos Barrocán, hasta las 2AM y que no falten ricas viandas y bebidas.

El detalle es que unos auditores ya habían contratado el mismo local, para hacer una posada entre compañeros, enterada Huerta, vía Martín Huerta, mandó decir que la cancelaran, que lo consideraría una traición, a lo que le contestaron, pues que los corrieran si quiere, no se cancela y el ISAF necesita de Auditores, no hay presupuesto para contratar nuevos, auditorías ya iniciaron y aparte habría que indemnizar.

Lamentable lo que sucede en el ISAF y la actitud de la Auditora Mayor, y no puede intervenir el Congreso, porque Víctor Galindo, el de OIC, no interpone, ni interpondrá denuncia alguna.

Seguridad…mal Cajeme ¡Cócorit!

Otra pésima semana en materia de seguridad en Obregón, ya van 20 crímenes dolosos, con ataque ayer en plena zona norte, también un policía municipal falleció, 21, en 9 días; murió una jovencita de 16 años, circula video del ataque, junto a otro amigo, en el norte, por rumbos de Santa Ana, dos días, con hieleras con cuerpos desmembrados, no hay compasión, piedad, respeto a la vida humana.

Ya van 55 feminicidios en Obregón y nadie dice nada, ningún colectivo feminista o Comisión de atención Víctimas, alza la voz y lo lamentable, que ese pueblo mágico, otrora tranquilo, Cócorit, donde se han ido a vivir familias, Restaurantes, Cafés, Cultura, Huertas etc… se está saliendo de control, para intranquilidad de sus habitantes, que se suman a los de Obregón.

Repito y reitero, urgen planes y respuestas más contundentes en ese municipio, caso contrario, Guaymas, aquella alta incidencia que había, ha bajado paulatinamente, están funcionando las mesas ahí y el militar de SEMAR, que controló el asunto, y que AMLO se lo llevó a Guerrero, dejó la estrategia a seguir por lo visto.

En su visita al Puerto esta semana, el Gobernador Alfonso Durazo reconoció esto, la baja del crimen doloso, las obras federales, estatales, municipales, coadyuvan, creo, hay trabajo, en fin, esperemos que Cajeme algún día llegue la paz, hoy 9 de 10 ciudadanos se sienten inseguros, esto no puede ser y no es tema para Javier Lamarque.

¿200? ¿300?

Pues hubo reunión de dirigentes de Cámaras empresariales, legisladores, con el secretario de Hacienda, para mejorar partidas para Cajeme, estaban presupuestados 70 millones, una burla, al segundo municipio.

Hay muchos rezagos en infraestructura de calles, drenajes colapsados, el PICO, parece que fue atacado por Hamas o Israel, intransitable, ante tanta empresa, derrama económica y empleos que genera, y otros rubros que necesitan recursos, sobe todo parra seguridad, el tercer municipio más violento de México.

Tecaltitlán

Pues en un pueblo del Estado de México, Tecaltitalan, despertó ese “México Bronco” y pobladores del municipio, productores, se armaron de valor y atacaron con lo que pudieron a miembros de un Cártel “La Familia”, hartos cansados del “cobro de piso” por poder trabajar, vivir, sacar el sustento, mataron a 11 sicarios.

Habrá que reforzar la seguridad en ese municipio, habrá venganza, pero ojo, ciudadanía se hartó de que sólo hay balazos, no abrazos y un crimen empoderado de regiones, extorsionando y hasta fijando precios de los productos ¡ya basta!.

Fuente: Tribuna