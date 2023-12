Benjamín Hill…el desbarre de Scott…presupuesto Cajeme 305.9m

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - Ahí están las escenas en video, en Benjamín Hill, como en otros municipios, como ya ha sucedido, la delincuencia como “Pedro por su casa” exhibe sus recursos: automóviles, armamento “Barrett 50”, elementos, sabedores por lo visto que no les pasará nada, que no habrá respuesta, a pesar del despliegue de miles de elementos federales, militares, porque no hay voluntad política del gobierno federal, los abrazos por encima de los balazos.

En Hermosillo, dos hechos y a plena luz del día, en céntricas avenidas, muy transitadas y ante ojos de los ciudadanos, que dieron cuenta, asesinan a una persona y “levantan” a otro, un grupo de encapuchados, fuertemente armados, (camuflajeados con uniformes AMIC) ante la mirada atónita de ciudadanos, sobre la avenida Camino del Seri.

Afortunadamente la persona la libró, al parecer por versión dada por el Fiscal, Gustavo Salas, es un empresario dedicado a la compra venta de automóviles y por si usted lector no lo sabe, por lo menos en la capital, los negocios de lotes de carros usados y unidades de aplicación, casi el 80% son controlados por la delincuencia organizada.

¿Qué hizo este “empresario”? solo él sabe, pero por lo pronto, como dije, por el bien de él y su familia la libró, y ojo, para dar cuenta de lo que pasa en el país, en diferentes regiones, esto está controlado por el crimen, fueron empoderados por una política de AMLO de “abrazos, no balazos” y hoy ya hasta controlan la demanda, oferta de productos, fijan precios, extorsionan.

Y ya en un pequeño municipio del Estado de México, Texcatitlán, sus pobladores, productores, dijeron ¡Ya basta! y los enfrentaron, mataron a 11 del Cártel “La Familia” y a esperar que refuercen la seguridad en ese municipio, ante posible y factible venganza, elementos, recursos y armamento no le falta a la delincuencia y son despiadados.

Por lo pronto, también y ante lo sucedido en Santa Ana con lo de las hieleras con cuerpos desmembrados, lo de Benjamín Hill, algunas escuelas de Tubutama, Oquitoa, Sáric, Átil, adelantaron las vacaciones decembrinas y decidieron, en acuerdo con la SEC, llevar clases en línea para tranquilidad de las familias y seguridad de los niños.

Y a ver qué pasa el resto del mes por esa ruta Santa Ana-Sonoyta, ante el flujo incontenible de migrantes que quieren pasar a EUA, que implicó el cierre de Aduana de Lukeville, por donde pasan los turistas de Arizona y otras entidades a visitar Puerto Peñasco, que está sufriendo las consecuencias de acuerdo a Héctor Vázquez Del Mercado, director de Las Glorias, ya van 500 mil dólares en cancelaciones y faltan semanas para el cierre de mes.

Playas vacías, restaurantes, bares, está “muerto” el llamado “Rocky Point” y si no hay derrama para este mes, con el fin de año, se espera el recorte de miles de empleados, cierres, en otras palabras un “Otis”, un Huracán económico de fatales consecuencias, esto no puede durar meses.

Si no hay arreglo y el Director de Homeland Securites (Seguridad Nacional), Alejandro Mayorgas y Washington, no escucha a congresistas, a gobernadora Katie Hoobs, va a repercutir en ambos lados de la frontera, urge que manden más personal para procesar a quienes quieren pasar a EUA, a trabajar o buscar asilo político.

FGJES… después de 72 horas

Después de 72 horas, ante lo sucedido el fin de semana, donde según reporte y comunicado oficial, fueron repelidos y murieron un policía municipal, un enfermero y un entrenador de un Gimnasio que habían asistido a una Posada, finalmente la autoridad informó del caso.

Esto generó un tremendo vacío de información, protestas de familiares y ante la usencia del Fiscal, Gustavo Salas, cuyo caso ameritaba su presencia, pues lamentable que tenga que salir el Gobernador Alfonso Durazo a hacerla de “vocero” ante pregunta que le hicieron, en donde avaló el trabajo de la autoridad.

Y pues ahí está el reporte ya oficial, periciales, todo el protocolo cuando se dan este tipo de hechos, acompañamiento a la familia y que este, como otros, quedará con sus claroscuros ¿Qué pasó? Sabe, quedará en el olvido y el dolor y resignación de familiares.

Lo que es un hecho, es que Cajeme, ya va rumbo a los 30 crímenes en el mes, y a este ritmo, en el mes de la paz, unión familiar, no puede ser, no hay estrategia, no hay tiros de precisión, no se detiene a nadie, la lucha por la plaza seguirá, por parte de grupos criminales y que la población, sectores, sigan viviendo en la incertidumbre, en el “pecho a tierra” y ya acostumbrados a ello.

En lo personal y de acuerdo a fuentes consultadas, para el 2024 se viene cambio de Delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez será reubicado, no hay resultados ¿Cuántos Agentes hay? quisiera saber ¿Qué hacen? ¿Qué no tienen servicios de inteligencia?.

Y todo parece indicar, que el Fiscal, Gustavo Salas, también se iría, pero este por problemas de salud, en fin, veremos qué pasa, por lo pronto, la seguridad, seguirá siendo la asignatura más pendiente en la entidad; es Cajeme el peor ejemplo de cómo andamos, aunado a que hay mucha complicidad, colusión, miedo, lo que sea, pero no hay resultados ¿O me equivoco?

Presupuesto a Cajeme

Aunque todo parece indicar que el Presupuesto para Cajeme, de partida estatal será de 309.5 millones de pesos, y no 70, ayer se dio otra reunión de dirigentes empresariales, sociedad civil: Gustavo, Cárdenas, Adriana Torres, Omar Guillén, entre otros, con el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía, para ver si se podía incrementar ¿el monto? el drenaje sanitario muy colapsado y finalmente se logró, habrá una mejor partida e inversión pública.

Y esto se dio por presiones de ellos y no gestiones de Javier Lamarque y lo que se logró, por voluntad política del gobernador Alfonso Durazo.

El desbarre de Scott

Ayer en un panel en Ciudad Obregón, el dirigente de MC, Manuel Scott, que presume que con los naranjas hay una “nueva forma” de hacer política, pegó una buena desbarrada al estar señalando que los electores ya no quieren ver a los mismos, se suelta dando nombres, apellidos y que va rematando con…!Russo!.

O sea, balazo en el pie, hizo alusión a su compañero y quien ha sido legislador plurinominal federal y estatal por el partido, lo traicionó el subconsciente o ya no lo quiere en Congreso o en boleta a Russo Salido.

Por cierto, vaya con la formación de la nueva familia imperial de MC en Nuevo León: Samuel García gobernador y postulan a su esposa, Mariana, para la Alcaldía de Monterrey, algo que hasta avaló el amigo, compadre y actual Alcalde, Luis Donaldo Colosio Riojas, un político disruptivo, diferente…y que salga con esto, apoyando esto.

Y hoy, en el Senado con los votos de MC, muy probable se elija a Bertha Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María, como nueva Ministra de la SCJN, con 37 años de edad, y nada de experiencia en Derecho constitucional, eso sí, comprometida con el Obradorismo y la 4T, saquen conclusiones.

El Padre de ambas, fue el encargado de la compra venta de la marca MEXICANA, la línea área, por parte de SEDENA, sindicalista el personaje, por la operación se echó a la bolsa 700 millones de pesos, vaya que le ha ido bien a la familia Alcalde este sexenio…y van por más.

Van por el TEPJF

No aguantó la presión y grillas de sus compañeros, y el Magistrado Presidente del TEPJF, Reyes González, dimitió con efectos a partir del 1 de Enero.

Ahora perfilan a Mónica Soto como posible nueva Presidenta, el detalle es que fue captada en reunión con el Diputado de MORENA, Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de diputados, ex aspirante a la gubernatura, ex representante de MORENA en el INE, un operador guinda pues.

Así pues, malas señales, no de la reunión, de lo que pueda surgir de acuerdos, cuando se viene la gran batalla electoral del 2024 y donde muchos asuntos se van a dirimir en el TEPJF ¿Será autónomo? ¿Independiente?

Por cierto, gravísimo, AMLO enviará iniciativas buscando eliminar todos los organismos autónomos: INAI, IFETEL, COFECO y aparte que le molesta el INE, el TEPJF y ni se diga la SCJN, se necesita mayoría calificada para lograr eso, quieren cambiar toda la constitución, ya, Claudia Sheinbaum dijo, vamos por “continuidad”, si no hay contrapesos en el 2024, vamos rumbo a la autocracia.

