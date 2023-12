¡Ahí viene Manlio!... Durazo-Hobbs... Más de 30, matan a paisano

Comparta este artículo

Reunión de Consejo del PRI el pasado, jueves, presidida por el dirigente, Rogelio Díaz Brown y el Secretario Técnico, Alfonso Molina, teniendo como invitado especial y platillo fuerte, porque fue quien cerró el evento, al político, hombre de Estado y a quien se necesita en el Congreso ante los difíciles tiempos por venir, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Lo interesante del evento al margen de informes de Secretarios, es que se conformó la plataforma electoral 2024; Alianzas, candidaturas comunes y gobiernos de coalición, algo en lo que ha estado trabajando Manlio los últimos años, que por cierto estamos viendo que funciona en Hermosillo, con el alcalde Antonio Astiazarán, el mejor evaluado, ahí están los resultados.

Obviamente y con ese bagaje que tiene, es siempre interesante escuchar las disertaciones de Manlio Fabio, su trayectoria, experiencia, anécdotas, como las que contó de una vivencia con Luis Donaldo Colosio, cuando fueron fórmula al Senado, en un viaje que hicieron a Puerto Peñasco, donde prácticamente los bajó un Radio aficionado, porque el piloto del avión se perdió entre las nubes.

Y previo a la salida del vuelo, una hélice del avión no prendía y la echaron a volar con batería de un carro, o sea de nervios y de risa lo vivido en ese viaje y así lo recordó Manlio, que hasta en el ‘Hermosillo Flash’ apareció, ya sabrán cómo se pusieron, Sylvia y Diana Laura señaló y que bajando besó la tierra de “Rocky Point” como el Papa. Y sí claro, suscribimos lo dicho por Manlio, urgen las alianzas, los gobiernos de coalición, candidaturas comunes y dar la lucha en el Congreso, más ahora que se quieren, literal lo dijo “atragantar” con todas las instituciones, organismos, que tantos años se luchó por construir.

Por eso, considero importante que políticos como Manlio, que como legislador ha construido muchos acuerdos, consensos, por el bien del país y que es respetado por actores de otros partidos, incluso por el propio Presidente, llegue a la Cámara Alta, para que como Coordinador de bancada intentar frenar esto, urge un balance en el poder.

Por eso es importante los perfiles de la Coalición, hoy llamada, de corazón, porque si funciona el Plan 'C' y Morena arrasa y tiene mayoría calificada, se vendrían reformas constitucionales, una regresión, ya ven las iniciativas que enviará AMLO; desaparición del INAI, COFECE, IFETEL, entre otras, le estorban a la 4T.

Y ni se diga la SCJN, de la que quiere que se vote por el “pueblo” los Ministros, por lo pronto, ya logró imponer a otra, que es seguidora de la 4T, ideología de izquierda, que así será el sentido de sus votos, proyectos, me refiero a Leni Batres, no aplicará la ley, sino la ideología de la 4T y toman el control del TEPJF, Mónica Soto, será la Presidenta, la misma que en la semana tuvo encuentro con un operador de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, mala semana para la justicia en México, se sigue el proceso de politizarla.

Y pues está en los ciudadanos el año que entra, con su voto, dar ese balance en el poder, que el voto diferenciado, urge retomar el camino democrático del país, de lo contrario, llegará la autocracia y como dijo Manlio, se van a atragantar con todo, será la destrucción de la República y de vuelta a un centralismo exacerbado.



¡Hay tiro! ¡Viene Manlio!

Por lo pronto mi estimado lector, aquí habrá juego, nuevo, hay tiro, la lucha por los escaños senatoriales, será la cereza del pastel de la contienda en, Sonora, y no en demérito de lo local, sino porque la fórmula; Manlio Fabio Beltrones-Lilly Téllez, da un giro de 160 grados a esto.

Reporteros, columnistas, siguen en la especulación que si viene por tierra o pluri, parece que no entienden los mensajes entre líneas de, Manlio, y sus continuas vistas a, Sonora, la de esta media semana, y ya sabrán las reuniones que tuvo y con quienes, se va hoy domingo y vuelve en Enero ¿ Más señales?… ¡Ahí viene, Manlio!, en boleta, por mayoría relativa Sí, Morena, es el partido en el poder, que las encuestas, la mayoría “cuchareadas” los marcan con 2 dígitos, al final, todas se van a cerrar, incluso la presidencial.

Ver por tierra a, Manlio y Lilly, muy interesante, esto quizás haga en la esquina de enfrente, revaluar la fórmula ¿Quién para enfrentar a, Manlio, en la contienda? ¿Quién para enfrentarlo en los debates que organizará el órgano electoral? Será una deleite ver esto, y la cabeza de fórmula de MORENA, será mujer, es la que enfrentará a, Manlio.

¿Quién será el varón? Están inscritos; Heriberto Aguilar, Omar del Valle Colosio, Ramón Flores (PT), sin lugar a dudas, interesante la decisión que tomen, y en debate con, Lilly Téllez, también interesante, excelente comunicadora aparte y sabe lo que es salir a cuadro

¿ Y saben qué? que bueno, para que la contienda se ponga buena, competitiva, de altura, veremos que decisiones toma el Gobernador y jefe político de Morena, Alfonso Durazo, ambos se conocen muy bien, junto con la candidata, Claudia Sheibaum y el inquilino de palacio Nacional, llegará a, Sonora, un político, muy pesado, que se la sabe de todas, y con una buena compañera de fórmula, muy aguerrida, valiente, y excelente comunicadora, Lilly Téllez.

Por lo pronto, prepárense para ver en, la capital, en un evento, en presídium a; Manlio Fabio Beltrones, Lilly Téllez, Antonio Astiazarán…y a, Ernesto Gándara, esta perfilado para una de las 2 diputaciones federales, acuerparía a, Toño, y a la fórmula senatorial, para que vean que a pesar de las diferencias, desencuentros, que hubo entre; Manlio y Ernesto, lo que viene motiva a que se hagan a un lado las diferencias, es por, Sonora y por México.

Y todo parece indicar que van bien los acuerdos, y la alianza, ira con sus mejores cuadros, incluidos de la sociedad civil, para hacer esto competitivo y darle la pelea a, MORENA.



Durazo, Hoobs… ¡Lukeville!

Un muy importante encuentro se dio entre los Gobernadores, Alfonso Durazo, y Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, para buscar darle una salida al cierre de Aduana, Lukeville, que está causando estragos en, Puerto Peñasco, centro turístico de preferencia de ciudadanos de Arizona, quienes también tienen sus bienes y raíces, inversiones.

Y aunque es un asiento federal, de Washington, decisión del encargado de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorga, se le tiene que dar una salida, y tiene que ser por ambos lados. Por el lado de EUA, enviar más personal, no se dan abasto, la capacidad para procesar es de 800 migrantes que van en busca del “sueño americano” y llegan ; 2000, 2300, 2400, no se la acaban, al igual que en, Tijuana, que a veces cierra temporalmente garitas.

¿Cuál es el problema? Los miles y miles de sudamericanos, sobre todo quienes viven en las dictaduras, que buscan salir de sus países, cansados de vivir en la; pobreza, sin futuro, con hambre, y arriesgan hasta la vida por irse, incluso niños, sin acompañamiento, se van, un drama, y humanitario.

Y pues la llegada a, EUA, el paso es, México, se han relajado las medidas, y están entrando por miles a diario, incluso de países de, África, y esto está complicando el panorama, y no lo van a parar ¿Qué hacer?. Para el 25 de diciembre, ahí viene otra “oleada” que buscaran entrar por; Chihuahua, por Eagle Pass ( Coahuila), y a ver cuánto se dejan venir por, Sonora, que es el tramo, junto con BC, el más largo, pero ya no está importando eso; se va a llenar; Nogales, San RC de indocumentados.

O sea, voluntad de ambos Gobernadores la hay, pero si no se para o contiene el flujo de migrantes, Washington, no cambiará la decisión hasta que se den las condiciones.

Recuerdo bien una decisión que tomo el entonces Presidente de EUA, Donald Trump, ante la oleada de indocumentados que llegaban a la frontera, le ordenó a AMLO que “sellara” Chiapas, de lo contrario, el siguiente lunes, firmaría una orden ejecutiva, de subir aranceles a todas las exportaciones mexicanas, e inmediatamente se desplegaron mis de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur..

Veremos qué pasa de estas negociaciones, cartas de congresistas de Arizona, al Capitolio, pero por lo pronto, el panorama para diciembre, desolador para, Puerto Peñasco, si no abren, pérdidas de millones de USD, Hoteles, prestadores de servicios, ya hay muchas cancelaciones, es una soledad “Rocky Point” en estos momentos, y peor para fin de año, que siempre, lleno a toda su capacidad, lamentable, pero las consecuencias del imparable flujo migratorio, gente huyendo de países donde no tienen futuro, e busca de ese “sueño americano” vivir en la libertad, democracia y trabajar en Estados Unidos.



Mainland

Y ya que andamos con el Gobernador, Alfonso Durazo, pues en gira por, Agua Prieta, estuvo en la empresa, Mailand, acaba de iniciar operaciones, y entra en el programa de relocalalización de empresas, el Nearshoring, vital para , Sonora, en los próximos años.

Es una planta, con origen en, Hong Kong, en donde por cierto, el mandatario, reconoció la labor de su hijo, ya que estudio con uno de los hijos de dueños de esa empresa, e hozo la gestiones correspondientes.

Una inversión inicial de 39 millones de dólares, 1,600 empleos primea etapa, y proyectados 4 mil, y será un recinto fiscalizado, para 10 naves, con inversión de 200 millones de dólares.

U detalle, la primera empleada que consiguió trabajo en esa empresa, hizo cola desde de las 4AM, fue de… ¡Obregón! salió de ahí, porque no encontraba empleo, y lo poco que había, pagan, mal, ojo con esto, y que es una realidad, el deterioro del desarrollo económico de, Obregón, y que se ve ante tanto local vacío en el centro, la apertura y cierre de vuelos, un sector primario, agropecuario, muy golpeado por las políticas de AMLO, y ahí las consecuencias.

En el sexenio de, Eduardo Bours, se construyó lo que sería el tercer Recinto Fiscal en el país, obra que está pegada al Aeropuerto, y Guillermo Padrés, ya no le dio seguimiento, y el Gobernador, José Calzada, se la llevó a, Querétaro, hoy una de las entidades con mayor numero de Parques industriales y un elevado nivel y calidad de de vida de ciudadanos.

El Gobernador, Eduardo Bours, en reunión que sostuvo con el General, Rafael Ojeda, dando seguimiento a la modernización del Puerto de Guaymas, comentó que hay inversionistas interesados en meterle al Aeropuerto de Obregón, que bueno, pero tiene que ir de la mano de arreglo de cuestiones coyunturales; sector agropecuario, infraestructura etc.… y ¡seguridad!.

Por cierto, ayer llegaría el primer crucero, después de años, a, Guaymas, y toda una logística por parte de, Turismo, Roberto Gradillas, y la Alcaldesa, Karla Córdova, para llevarlos hasta, San Carlos, más de 1000 pasajeros, una buena derrama económica, para un día, y que vengan más toda vez que ya estén terminados los trabajos de modernización del Puerto.

Reitero, el futuro de, Guaymas y San Carlos, es promisorio, un “boom” se viene para los próximos años, que incluiría una nueva marina para que lleguen naves de gran calado a, San Carlos, y su municipalización, que en nada afectará a , Guaymas…al tiempo.



Golpeteo

Viene el relevo de dirigencia de AOASS para el año 2024, y ya inició el golpeteo para que el que va a salir, el navojoense, Álvaro Bours Cabrera, que se entregó a comercializadoras internacionales, que no hizo nada etc… en los sectores también hay grilla, no nomas en la política.

Creo que hizo lo que se pudo, ante una política federal de ¡0! Apoyo al campo, el cierre de todos los programas, ventanillas, apoyos, financieras, aseguradoras, agricultura por contrato y un largo etc. ¿Qué podría hacer Álvaro y dirigentes de organismos? Nada, ni los plantones en, SADER, sirvieron, ni servirán en el 2024.

En fin viene el relevo, toca a, Cajeme, se empezarán a barajar nombres; Luis Cruz, Juan Gerardo Gándara, Miguel Ansaldo, incluso, Balta Peral, quien ya fue y realizó excelente papel, Mario Pablos, Humberto Castillo.

Que surja el mejor, que lleguen a buen consenso, acuerdo, viene año difícil, en, Febrero, para dar nota nacional, viene AMLO, y va abrir el tubo del Acueducto Oviachi-Tierra Yaqui, que me dicen tiene mayor diámetro que el del Acueducto Independencia.

¿Saben que preocupa? Que por razones políticas, le abran de más, y afecte a los laminados de riego de Trigo del Valle del Yaqui, y bajen rendimientos, pero pues de AMLO; se puede esperar todo.

Y pensar que las 22 mil hectáreas, que tienen ahorita la Etnia, están rentadas, el agua que reciben esas tierras y los pueblos, viene por, canal, que ustedes pueden ver por la carretera, antes de la desviación a Bácum.

¿Era necesario el Tubo? No, lo que necesitaban los Pueblos Yaquis eran; potabilizadoras, calles pavimentadas, las que se hicieron artesanales, Hospital, escuelas, drenaje.

¿Distrito de Riego? Ok, y agua de dónde, no se puede repartir en dos Distritos, lo que no hay, uno saldría perjudicado ¿Qué 60 mil hectáreas mas para cultivar? ¡por favor!, si la SEDATU compro, Ranchos, quienes vendieron, no se salieron, los Yaquis les .. ¡rentaron! , lo de Febrero, delicado, y lo de junio, entrega formal del Distrito por parte de AMLO, puro “show” para la foto, no hay agua, ni tierra para sembrar, y el “Oviachi” no da, ni dará.



Seguridad

Ya más de 30 crímenes dolosos, Cajeme, mes de diciembre, en el mes de la Navidad, es increíble e inadmisible que no se den resultados y que no se les confronte a los grupos criminales; gente con miedo, no hay empleo, tiendas cerrando.

Y en las carreteras, la GN y criminales, extorsionado, y ya mataron a un paisano que venía visitar a familiares, esta de miedo ese corredor; Sonoyta-Santa Ana… ¿Cuántos más? que cierre de mes, año y el gobierno, “rasurando desaparecidos”, de más de 100 mil, los quiere dejar entre 12 mil y 16 mil, los otros datos de la 4T y como bien le dijo la periodista sonorense, Reyna Haydee Ramírez a AMLO ¿DE qué sirve que se reúnan todos los días? Muertos por todos lados, Y que AMLO; le responde “Estaríamos peor”.

Fuente: Tribuna