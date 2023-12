Átil, sitiado… crisis frontera y economía…Durazo, se construye

Comparta este artículo

Sonora. - Qué difícil situación, admitida por la Alcaldesa de Átil, Yolanda Castañeda, la que está viviendo el Ayuntamiento, población, prácticamente sitiados, tomados por la delincuencia, no hay policía municipal, ya no hubo clases, maestros se fueron, la enfermera fue sacada por la Jurisdicción de Salud, no hay suministros en los abarrotes, a punto de quedarse sin diésel, sin gasolina para automóviles y ella misma, ha sido retenida varias veces por grupos criminales.

Esto como parte del contexto de lo que sucede, no sólo en Átil, sino en toda esa región desde el Sásabe hasta Santa Ana. La semana pasada fue asesinado un “paisano”, y la nota circuló fuertemente en redes sociales y en medios de Arizona, de por sí el problema del cierre la Aduana de Lukeville, que le está pegando a Puerto Peñasco, que este diciembre tendrá pérdidas millonarias, no se ve solución a corto plazo.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Méndez, se lava las manos y le avienta la pelota al Gobierno del Estado, cuando este es un asunto federal y dice que se está atendiendo, si enfrente de sus narices, frente a sus oficinas, frente Aeropuerto “Ignacio Pesqueira” bajan a diario cientos de migrantes, que salen en vagonetas y unidades de aplicación, rumbo a los diferentes puntos fronterizos.

Lamentable lo que sucede en Átil, desde cualquier perspectiva y ángulo que se vea, población y la autoridad municipal en total indefensión, mientras los criminales, en colusión con elementos de la Guardia Nacional, militares, empoderados hacen lo que quieren, asola a pobladores de la región.

Hace unos días, un amigo fue retenido por 3 horas en el tramo Santa Ana-Caborca, por un grupo criminal que le insistía que si por quienes iba, lo trataron como vil “pollero” y también otro buen amigo de por allá, compañero de escuela, hoy productor agrícola, tomó la decisión de rentar avioneta para ir a Hermosillo, ante el temor de lo que está sucediendo, así las cosas.

Se complica

Ahora fueron las empresas ferroviarias, junto a autoridades de Oficina de Protección Fronteriza (CBP) quienes suspendieron, tanto en la garita de Eagle Pass, Juárez, operaciones, tanto de cruce de trenes y paso de migrantes.

¿Por qué? encaramados en los trenes están llegando un promedio de 15 mil! indocumentados, una cantidad enorme, difícil de procesar, no hay personal en las aduanas, necesitan enviar más de Washington y el no cruce de vagones, ha cortado la línea de suministros, pérdidas diarias de 40 millones, multas por no entregar a tiempo mercancías etc.… un total caos el que hay en las entidades fronterizas, crisis humanitaria y económica.

Y el Instituto Nacional de Migración, pues sin dinero, se agotó el presupuesto, por eso no contienen el flujo que viene de Chiapas, tienen paso libre las oleadas de gente huyendo de las dictaduras, más los mexicanos, miles que también se quieren ir en busca del “sueño americano”.

Abandona el país

Pues nada más y nada menos que Omar García Harfuch, el hombre fuerte en Seguridad de Claudia Sheibaum, quien fuera su secretario de Seguridad, ha abandonado el país, con la familia, ante amenazas del crimen organizado, que ya intentó asesinarlo una vez y la libró.

Él argumento en su cuenta de X, ante estos rumores, que se iba de descanso familiar, cuando fuentes señalan que altos mandos de SEDENA, le informaron la llegada de un Comando con el fin de realizar lo que no pudieron la primera vez… matarlo.

Y si así están las cosas, con este personaje ¿Qué esperan los ciudadanos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Sonora etc.…? la situación está terrible, crímenes todos los días, ya suman más de 176 mil…y contando, el gobierno queriendo “rasurar” el padrón de desaparecidos, extorsiones, cobros de piso, fijan precios de productos, empoderado el crimen y ahí viene el año que entra elecciones ¿Se mantendrán al margen? ¿Ustedes que creen?

Durazo…se construye

El gobernador Alfonso Durazo respondió políticamente de forma correcta a un segundo intento, el primero fue en palacio nacional y por la misma persona, de intentar amarrar navajas ante la factible venida a Sonora del exgobernador Manlio Fabio Beltrones, en busca de un escaño en el senado, llevando como fórmula a Lilly Téllez.

Y Durazo respondió: “le echas de más”, las campañas ayudan, por lo que va a votar la gente es por historias de vida y esta incluye la de Manlio, como gobernante legislador, al igual que la de los del PAN, PRI, PRD, MORENA y que espera, que aún ante cuestiones presupuestales, que los ciudadanos evalúen bien a los candidatos de su partido y lo que va de su gobierno, en pocas palabras, está en manos de ciudadanos, con su voto, el camino que tomará la elección del año que entra.

Por cierto, el Gobernador anuncio visita a China y que se presentará el Plan Sonora, en Davos, Suiza; sede anual de la reunión económica más importante, que reúne a líderes mundiales de las finanzas, ya veremos los resultados en el 2024.

Vinculan a proceso

En pasada colaboración comentamos lo importante es de dar certeza jurídica a ciudadanos e inversionistas, y esto fue lo que hizo la FGJE, vincular a proceso a una empresaria inmobiliaria de San Carlos, Catalina Ordaz, por allanamiento en propiedades de ciudadanos norteamericanos y que no era la primera vez, y todo con argucias y rendijas legaloides.

La apuesta de esta administración extra en Guaymas, con las obras federales y municipales que hay, el Boom inmobiliario que se viene, el crecimiento de Guaymas, San Carlos, a lo que coadyuvará la carretera a Chihuahua y pues vino el manotazo con la luz verde del inquilino de palacio.

Y que bien, porque hay varios desarrolladores que se han pasado de vivos, con terrenos, escrituraciones, hay vagos de “cuello blanco” en San Carlos, que esperemos entiendan el mensaje, está de por medio el futuro de uno de los puntos turísticos más importantes de la entidad y bien por darle certeza y tranquilidad a la comunidad de EUA, quienes cerraron filas con sus connacionales que intentaron ser despojados de sus propiedades por esta señora.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58