1.8 billones se van a gastar… Senado, hay un perdedor en Sonora

Sonora. - Hace unos días leí y con preocupación, un análisis de la irresponsabilidad financiera del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sus subsecretarios y la tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, hermana de Luciano, subsecretario de Educación Media, ambos sostienen que el modelo de gobierno de México, debe ser el comunismo, y hay registro de esto.

Pues resulta que no hicieron las previsiones presupuestales, para el pago del servicio de la deuda, de un semestre ¡300 mil millones!, tuvieron que recurrir a Banobras, Nafinsa, SAT, para que México no cayera en “default” ante la Banca internacional.

Ya no hay dinero para pagar a proveedores, todo se ha ido en los proyectos faraónicos del Presidente, el secretario Ramírez, cooptado por el inquilino, nomás obedece y no le plasma la realidad de las finanzas del país, ante esto, crece para mí la figura del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien sí le planteó la realidad en su momento, no la acepto AMLO y decidió renunciar, hoy está en el equipo de Xóchitl Gálvez.

Bueno, se pudo pagar el servicio de la deuda de un semestre, pero ahí viene un problema aún mayor para el 2024 y años por venir, con un cierre y un arranque quizás dramático, de una crisis.

¿Por qué? porque en la Cámara de Diputados, la mayoría de MORENA, autorizó un techo financiero de deuda para un año de 1.8 billones de pesos, que es lo que se van a gastar, en año electoral, para pagar las obras de AMLO, lo que se le ocurra y para la elección de estado que se viene, nada de invertir y apoyar, para que las PYMES, por ejemplo, crezcan, quienes son las que mayor aportación dan al fisco, ni tampoco apoyo a otros sectores, para que el gobierno tenga más ingresos.

Esto merece una controversia constitucional, gastarse esa cantidad de dinero en un año, es algo criminal, la siguiente administración no tendrá dinero para pagar el servicio de la deuda, mucho menos pagar proveedores y quien sabe que pasará con el presupuesto del 2025.

Ante esto se entiende lo ya publicado en el DOF, la desaparición de los órganos de control de las dependencias federales, no se sabrá en que se gastará el dinero en el 2024, por eso AMLO quiere la desaparición del INAI y todo lo que sea autónomo, que retraso, que opacidad la que se viene el año que entra, el derroche, el dispendio, para asegurar el triunfo y la continuidad de la llamada 4T.

TEPJF…toman control

Por cierto, el próximo 1 de Enero, Mónica Soto, con el apoyo y operación de MORENA, asume la presidencia del TEPJF, lo que pone aun más el riesgo de los cientos de casos que llegarán a esa Sala, MORENA va con todo, por las buenas o por las malas.

De 7 Magistrados que debe tener, solo hay 5, y no hay mucha voluntad de nombrar a los vacantes, al igual que lo que sucede en el INAI, aunque la SCJN ordenó que trabajaran con 3 o 4 consejeros.

Y en INE, lo mismo, renuncias, presiones sobre Guadalupe Taddei “totalmente Palacio”, hay puestos importantes en el organismo, direcciones operativas importantes vacantes, hoy con encargados de despacho, MORENA los quiere, pero no se dejan Consejeros y el reglamento lo impide, tienen que asumir puestos, con el personal de servicio que lleva una carrera en el organismo, que también quieren cooptar.

Asesinato político

El asesinato de un empresario de Guerrero y aspirante a una candidatura para diputación en Guerrero, puede ser una señal de lo que se vendrá en el 2024, una elección muy ríspida, donde habrá amagues, presiones, operadores electorales retenidos…o asesinados, como el caso de Obando y Gil, los principales operadores de Cuauhtémoc Cárdenas, en la elección de 1988.

En la elección de Sinaloa, donde Quirino Ordaz entregó la gubernatura, y hoy es Embajador en España, un día antes de la elección, más de 100 operadores del PRI, fueron retenidos, por la delincuencia organizada, y los soltaron el domingo por la tarde, toda vez que ya estaba asegurado el triunfo de Rocha.

Soy un convencido, que en algunas regiones, la delincuencia va a operar pondrá y quitará candidatos y obligará a candidatos de oposición a que se bajen.

Esto sucedió en la elección del 2021 en Sonora, en algunos municipios del norte de la sierra, del río, se bajaron algunos candidatos de MC, que fueron amenazados y pues lo sucedido en Ciudad Obregón, dejó una marca imborrable, asesinaron al candidato a la Alcaldía Abel Murrieta y él o los autores intelectuales, sin ser detenidos…ni lo serán, en México campea la impunidad.

Barraza, expriistas

La adhesión de Norberto Barraza al proyecto de Claudia Sheibaum y su posibilidad de perfilarlo a la Alcaldía de Hermosillo, al igual que la renuncia de ex Gobernadores del PRI; Eruviel Ávila, Alejandro Murat, la salida de Jorge Carlos Marín, del Alcalde Adrián Rubalcaba y los demás que se vengan de todos los partidos, es algo normal de nuestra clase política ¿Por qué tanto arguende? El PRI se quedó sin bancada en el Congreso de Sonora, se fueron a MC y MORENA, así convino a sus intereses.

Son pocos los políticos apegados a sus convicciones partidarias, que les dio todo y al no satisfacer sus intereses, buscan refugio en otro partido y quizás no tanto para buscar un puesto de elección popular…sino impunidad, que no los molesten.

Algunos hasta premios reciben, Embajadas, Consulados, sintieron la mano pesada de AMLO y doblaron los brazos en las elecciones de sus propias entidades, dando la espalda al partido y quienes lo apoyaron vivirán bien, pero el juicio, escrutinio de la sociedad, ahí queda y es para siempre.

Nomás vean cuando la gente se topa en la calle en un evento a exgobernadores como Samuel Ocaña, Eduardo Bours, Manlio Fabio Beltrones, la gente los saluda, los recuerda con aprecio, por las obras que hicieron y el ejercicio de una buena política.

Lo de Norberto Barraza no hay que darle mucho valor a la ficha, en su derecho lo que hizo, no hay problema, a ver que dicen los miembros de su equipo y seguidores que creyeron en su proyecto de ciudadanizar la política.

Y a ver que dicen en MORENA, Norberto, buen funcionario, dejó huella en Dirección de Servicios Público de la capital, trabajó en varias administraciones, pero como político, eso es otra cosa.

Tabasco

Ahora la tierra del Presidente, a metralla, fuego, motines, quemas de autos, negocios, una total anarquía, y eso se vive en todo el país, hasta jóvenes están siendo asesinados, ahí está lo de Salvatierra, lo de Jalisco, por todos lados, muerte, familias desoladas, sociedad y sectores en total indefensión y AMLO, los victimiza y aparte, ordena “rasuren” el número de desaparecidos.

Que terrible, esto se pondrá peor rumbo a la elección del 2024 y Cajeme, hasta el pasado viernes 36 asesinatos en el mes, cierra Javier Lamarque con otro año de dos dígitos mensuales y quiere la reelección (posición que buscan legisladores Ernestina Castro y Raúl Castelo), menos mal que vino el Gobernador Alfonso Durazo a supervisar avance de rehabilitación de 15 calles, donde el gobierno puso el recurso de un crédito solicitado para obras de infraestructura en municipios.

Son muchas calles más las destrozadas, drenajes colapsados en Colonias, se mejoró el presupuesto de partida presupuestal, de 70 a 300 millones es insuficiente y se dio gracias a la participación de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales, quienes pedían 500 millones, el problema es el gobierno federal, las obras de AMLO están afectando participaciones de Estados y por ende, de municipios.

Y todavía faltan meses para que se vaya AMLO ¿Qué decisiones tomará? Las elecciones se van a cerrar, lo que estamos viendo en encuestas, son a la carta, cuchareadas ¿Tendremos un cierre como el de Luis Echeverría? ¿José López Portillo?, esperen, si no le dan los números para el Plan “C”, cualquier cosa puede pasar y utilizará toda la fuerza del Estado, militares, a quienes también le acaba de dar la compra de medicinas….y al crimen organizado, al tiempo.

Registros

SE vendrán los registros de candidatos al Senado, Alcaldías, diputaciones federales, locales, durante el primer trimestre del año 2024, ya veremos los nombres de los elegidos (as), si habrá sorpresas o no, que tantos militantes y que tanta sociedad civil aparece en boleta electoral.

Como también veremos, lo de siempre, malestar, renuncias, chapulineo, como ya lo estamos viendo y que se puede recrudecer, sobre todo en el partido en el poder, la lista es grande y quieren su pedazo de pastel, y los que están no se quieren salir, aunque habrá algunos espacios en gabinete estatal, se tendrán que tejer fino los operadores políticos, de todos los partidos, fortalecen o debilitan las alianzas, se pondrá bueno esto.

Senado, hay un perdedor

En la lucha por escaño senatorial, creo que ya hay un perdedor y ese es el candidato de MC, Ernesto De Lucas, quien realmente iba por la primera minoría, porque aparte de que enfrentará a MORENA, se le apareció “Juan Diego”, no contaba con que en la boleta va aparecer un Hombre de Estado y que hoy más que nunca, por los tiempos difíciles por venir, se le necesita en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com