LECCIÓN NUEVO LEÓN; CONTRAPESOS… ¿MC? “NI LOS VEO” EBC.

Comparta este artículo

Nuevo León. - La lección que deja lo sucedido en Nuevo León, donde finalmente el ambicioso e imprudente de Samuel García se quedó de Gobernador, y así frustrada su aspiración presidencial, es la importancia de los contrapesos, en este caso el Congreso y la SCJN, el más importante organismo autónomo que nos queda y que se quiere arrebatar con el consabido Plan C, de que barra Morena elección y elija Jueces por medio de voto popular.

¿Qué pasó el viernes? Pues una hora antes de la medianoche llegó un obús de la SCJN, ratificando que era el Congreso el facultado para elegir Gobernador interino, en este caso, Luis Orozco, Vice Fiscal del Estado y que no era válido Amparo que había solicitado, Javier Navarro, Secretario de Gobierno, encargado de despacho y a quien quería dejar García, para que le cubriera las espaldas durante 6 meses, para irse a campaña junto a Claudia Sheibaum, e irse sobre Xóchitl Gálvez, cuál era el Plan del inquilino de Palacio Nacional.

¿Por qué se rajó Samuel García? el miedo no anda en burro, durante estos próximos meses hubieran salido a la luz pública múltiples irregularidades de los 2 años de gobierno que lleva, estamos hablando de muchos millones de pesos, muchas carpetas de investigación, órdenes de aprehensión etc.… que hubieran desviado toda su atención en su ya frustrada campaña presidencial, del llamado “fosfo-fosfo”, así de sencillo y para resumir.

Bien por el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, el único de MC, que fue prudente, y que llamó, ambicioso e imprudente a su compadre y amigo, no era el momento, vendría una crisis de ingobernabilidad, y la petición, del mismo, Luis Donaldo, de que en este caso, el Senado, desapareciera los Poderes en el Estado.

Y todavía el mismo viernes, al reasumir su función, García no notificó al Congreso, licencia vigente, hay 2 Gobernadores, lo que ocasiona una ambición, problemas legales de gobernabilidad.

Sacó a colación esto también, repito, por la importancia de que haya contrapesos en los Congresos y la importancia, en la próxima elección del voto diferenciado, tal como lo comentó el Ex Gobernador, Eduardo Bours, en un evento de homenaje de ciudadano distinguido, a post morten, a su tío, Don Alfonso Robinson Bours Almada.

Ahí mismo, Eduardo se decantó por Xóchitl Gálvez, como la mejor opción para ser la próxima Presidenta y cuando se le preguntó sobre MC, tajante su respuesta: “No los veo”, con algo de cortesía política para su amigo, Ernesto De Lucas, que aspira a la primera minoría en el Senado y que acaba de nombrar asedadamente, lo reconozco, porque la conozco y a su familia, como compañera de fórmula a María Dolores Rosas Almada, del meritito Navojoa, buena ciudadana, empresaria, productora agrícola.

Así pues, que esto que sucedió en Nuevo León, sirva de reflexión para sonorenses, mexicanos, salir a votar y diferenciado, que gobernantes tengan contrapesos en el Congreso, nada más vean lo que ha pasado con México, la regresión, la autocracia, un Presidente haciendo lo que le pega la gana, destruyendo instituciones, malgastando el dinero y un fanatismo hacia su persona, que lo vemos en el Congreso, no le mueven una “coma” a lo que manda, y no hay reformas constitucionales, porque no tiene la mayoría para hacerlas, de lo contrario, quien sabe cómo andaríamos.

¿Qué va a pasar con MC? quien sabe, a ver que decide su caudillo y dueño de la franquicia, Dante Delgado, por lo pronto la elección a 2 bloques, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, hay juego…y se va a cerrar.

Senado

A propósito del Senado y sus fórmulas, siguiendo con MC, el economista, promotor de inversiones México-EUA, ex funcionario federal, estatal, buen ciudadano, Luis Núñez impugnó en oficinas de MC, el que lo hayan bajado de la contienda, alentado por el mismo, Dante Delgado, quien lo acompañó al registro y aparte cumplía con los requisitos, iba avalado.

Esto caló en Sonora e inmediatamente, Ernesto De Lucas operó a través de Jorge Álvarez Máynez y lo bajaron, la semana pasada, con argumentos no válidos, ya revisado por abogados de Núñez y actuó en consecuencia.

ES de imaginar que le darán “palo” y el asunto se irá a Tribunal Electoral y ahí a ver qué sucede, lo importante de la autonomía y separación poderes, ahí no hay influencia, sino la aplicación de la ley, se quedan las cosas como están o el Tribunal ordena que Núñez contienda y se vaya a una interna con el “Pato” quien por cierto, ha tomado el control del partido en Sonora, no es Manuel Scott.

PV

Otra interesante charla me tocó con el nuevo dirigente del PV, Sergio López, cuyo partido está siglado como número 2 en la fórmula al Senado en Sonora, la posición número uno es para MORENA.

Pues otra sorpresa, le pregunté sobre Omar Del Valle Colosio, quien se supone se registró por el Verde para acompañar la fórmula y que me responde, que no es militante del partido, lo conoce, no ha charlado con él y que hay otros nombres, Lirio Del Castillo, Claudia Bours, Luis Mario Aguilar.

Y que también quieren ir solos en Ayuntamientos, sin cerrar la puerta a alianzas en algunos con MORENA y PT, ya sostuvo encuentro con el Gobernador Alfonso Durazo, quien tiene todos los afectos por Del Valle Colosio, hoy titular de SIDUR, para que sea compañero de fórmula al Senado, pero pues veremos qué pasa, el nuevo dirigente, quien llegó de Aguascalientes, fijó posición, obvio, darle valor a la ficha y a negociar, total hasta enero, febrero, se define esto.

PRI-PAN

Mientras en la otra esquina, varios compañeros manejaron el nombre de Lilly Téllez, la combativa Senadora por Sonora, que llegó a la curul por MORENA, pero luego dio un giro y se fue a la bancada del PAN, al ver el rumbo que llevaban las cosas y que no era lo que le habían dicho y no andaba tan equivocada; destrucción de instituciones, obras faraónicas, militarización del país, incluso irrumpiendo como empresarios, empoderándolos y un sinfín de etc.…

Gildardo Real soltó su nombre y el de posible compañera de fórmula, pero la indicada Lilly Téllez, no ha posteado nada, ni está boca es mía, es una opción que se está manejando en Ciudad de México, ahí donde se acomodan las calabazas, para todos los partidos.

Sí, Lilly es una opción y fuerte, creo se está trabajando en ello, iría en posición número 2, muy combativa, es la que más ha cuestionado a MORENA, sus intervenciones siempre con buenos argumentos, sólidos, la han posicionado.

Y como número 1, la posición será para el PRI, seguirán las especulaciones en torno a Manlio Fabio Beltrones, quien dejó la víbora chillando, fiel a su estilo, que está “evaluando” respondió a la pregunta de que si iba por escaño, falta tiempo para decidir eso, lo que bien sabe manejar y sabe el papel y rol que juega en el PRI, pero vaya que los trae acalambrados a los de la otra esquina, aunque lo nieguen.

Minas

Importante lo dicho por Luis Núñez, en rueda de prensa, donde anunció que se inconformó ante MC y quien llegó acompañado de miembros del Clúster minero de Sonora, de quienes recibió todo el apoyo.

Sorprendido por lo que me enteré y dicho por el propio Luis, Gustavo Paz Pellat y otros mineros, el potencial que tiene Sonora, en extracción de diferentes minerales: litio, sodio, platinum, entre otros, Sonora tiene capacidad para fabricar componentes para baterías de sodio, tal como ya lo hizo una empresa sueca, Northvolt, y que será el futuro para componentes de baterías, chips etc.… la evolución de la tecnología pues.

Que tienen listos inversionistas de EUA y Europa, para invertir y generar miles de empleos, divisas y yo sorprendido al escuchar esto, les pregunté ¿Y qué pasa? Pues chequen la respuesta, se han estrellado en la Ciudad de México, con SEMARNAT y demás instituciones, no les dan estudio de impacto ambiental, el famoso MIA y no pueden avanzar, increíble e inadmisible.

¿Y Litiomx y Pablo Taddei? Pues que los ha recibido, pero pues nada, no avanzan las cosas y el Presidente, nacionalizando concesiones mineras, ahí está el caso de Ganfeng, que les quitaron 9 concesiones, incluida la de Bacadehuachi, aunque hay que reconocer que especularon en la Bolsa, ganaron dinero y no habían cumplido con inversiones, lo señaló el propio Gobernador Alfonso Durazo.

El detalle es que este tema de Ganfeng, se fue a Tribunales y lo de Bacadehuachi, el tajo de Litio que hay ahí, llevará años para extraer el primer gramo, nomás la primera etapa necesita una inversión de 800 millones de dólares.

Y pues por lo pronto a seguir esperando, lo extraño es el potencial que tiene, Sonora, que acaba de ser rankeado en cuarto lugar como entidad para recibir inversiones, ha recibido este año buena cantidad de millones en inversiones directas, incremento de empleos formales, un Plan de Energías, que promueve el Gobernador… y mineros, que se topan con la burocracia del gobierno federal.

Esperando que se venzan concesiones, para quedarse con ellas y esto no genera certeza jurídica para inversionistas, y de no creerse, listos e interesados en invertir en Sonora y dar vida y desarrollo en municipios donde están estos medianos y pequeños mineros.

¿227 millones? ¿70 millones?

En la pasada colaboración hice mención del presupuesto para todo el sector agropecuario de Sonora, uno de los estandartes y pilares de la economía, de sólo 227 millones de pesos, una “bicoca” como me dijo un productor.

La titular de SAGARPHA, Fátima Rodríguez, dio su argumentación, obviamente ese presupuesto está enfocado a pequeños ganaderos y productores agrícolas.

Y esta semana, la diputada federal por el Distrito VI, Cajeme, Gabriela Martínez, la misma que dijo que los productores eran sus jefes y no AMLO, señaló ante cuestionamientos que al Campo se le ha apoyado ¿Qué?, si tiene 5 años que no se le ha asignado un peso, desparecieron todas las ventanillas, programas, financieras, comercializadoras y no se aplica el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Obviamente, señaló que se ha apoyado, sí, pero a productores que tienen 5 o 6, 9 hectáreas, y pequeños ganaderos, que tienen 5 o 10 vacas, para sobrevivir, a ellos sí, y qué bueno para que sobrevivan...y son votos, como dijo un secretario de Agricultura en el siglo pasado “darles dinero, para que voten”.

Ante estas posiciones, ya hubo respuesta por parte de Juan Leyva, ALCANO y de Mario Pablos, ARIC, que bueno que se les ayude, pero esto debe ser parejo para todos, medianos, grandes, para eso están las Leyes, para eso se instituyó el PROCAMPO y todos las instituciones y programas para el sector agropecuario, hoy totalmente destruidas y sin apoyo en el PEF ¡0 pesos! solo el programa “Sembrando Vida”, para que sobrevivan, tenerlos controlados…y que voten.

Y ante estos presupuestos, y me extraña, el silencio sepulcral del dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, y también el de AOASS, Álvaro Bours ¿Están de acuerdo con estos presupuestos? ¿Qué no están para defender a los sectores que dirigen? de pérdida un comunicado, lo que siempre he dicho, hay dirigentes empresariales ¡ah! pero como hacen falta líderes; Maquío, Adalberto Rosas, Kily Cruz, nunca se quedaban callados, incluso, cuando, Eduardo Bours, fue dirigente del CNA y del CCE, defendió a los sectores, nunca se quedó callado.

Y todavía, Gabriela Martínez, que lleva más de 2 años levantando el dedo en la Cámara de Diputados, que se inscriba para reelegirse como diputada federal, como local y hasta para la Alcaldía, vaya que le apuesta a la marca, pero los ciudadanos no olvidan, menos los productores, pero en fin, muy en su derecho, lo que decida el partido, pero que cinismo, demagogia, hipocresía, señalar que ha apoyado al sector agropecuario del Valle del Yaqui, y a ninguno de los sectores.

En cuanto a la propuesta de partida de sólo 70 millones para Cajeme, ante tantas necesidades, problemas, denota la falta de gestión del Alcalde, Javier Lamarque, no es posible que municipios más pequeños, reciban más que el segundo municipio más grande de Sonora ¿De qué se trata?.

Cajeme tiene 3 diputados locales; Ernestina Castro, Raúl Castelo, que también es productor agrícola y ganadero, Hiram Solís, al igual que hay una secretaría de Economía, Margarita Vélez de la Rocha, que también es de Obregón y los legisladores van por reelección o búsqueda de otro puesto de elección popular ¿Van a permitir esto?

Bueno es la propuesta, no está aprobada todavía, esperemos que se den las gestiones y que le muevan la “coma” 227 millones, sector agropecuario sonorense y 70 millones, Cajeme no se lo merecen, una burla, pero así las cosas, y con apatía más.

Seguridad

Pues cerró Cajeme con 37 muertes, otro mes de dos dígitos, a lo cual no podemos ser omisos, urgen resultados, la ciudadanía, quiere paz, no más desparecidos, no más feminicidios, no más violencia y rugir de metralla.

Y en Caborca, el Alcalde, Abraham “Cubano" Mier, declarando en un noticiero que está trabajando para que no se dé “cobro de piso” y lleguen más inversiones, que las cosas están bien, más tardó en decir eso que soltarse una balacera cerca del Ayuntamiento, que declaración tan fuera de lugar y un reconocimiento, tácito, de que sí hay un problema y vaya que lo hay; al igual que trasiego y tráfico de indocumentados.

Ya van 15 mil este año que cruzan por Sonora, muchos africanos, aparte de sudamericanos, ya murió uno de malaria, cuidado, ante una crisis sanitaria y social, por lo pronto EUA cierra Puente fronterizo, Lukeville, Arizona, duro golpe para economía de Puerto Peñasco.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58