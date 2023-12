Lukeville ¿contener flujo migratorio con 60 agentes inm?

Comparta este artículo

Nuevo León. - Ahí están las escenas en videos, de lo que pasa en la aduana de Lukeville, lo que obligó al Gobierno de EUA y agencia federal correspondiente a cerrarla, ante la avalancha de migrantes de Sudamérica y África que van en busca del “sueño americano” y atrás de ello, un negocio de muchos millones de pesos, que involucra a “polleros”, delincuencia organizada.

¿Las consecuencias de esto? el precitado cierre de la Aduana, por tiempo indefinido, hasta que el gobierno mexicano deje de ser laxo y esté dejando por Chiapas entrar a miles y miles de migrantes, hartos de vivir en los países del eje socialista de Sao Paulo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, más San Salvador, Honduras, hundidos en la pobreza y desesperación.

Pero esto ya le pegó a Sonora y a uno de sus principales polos turísticos, Puerto Peñasco, porque Lukeville es la puerta de entrada de miles de ciudadanos de Arizona, que, en período vacacional llenan los hoteles del bien llamado “Rocky Point”.

Y ante esta decisión que tomó la CBD de EUA, han iniciado cancelaciones de reservaciones, de acuerdo al ex dirigente de OCV, Héctor Vázquez del Mercado y Directivo de un hotel, de la oferta de 5 mil 600 cuartos que se tiene, ante esta cancelación de la aduana, esperan un cupo para este diciembre del… ¡5%!, para que den cuenta del tremendo golpe a la industria de Puerto Peñasco y prestadores de servicios.

También están en proceso inversiones de grupos empresariales, ante el crecimiento de la demanda, como también hay propiedades de extranjeros que pasan temporadas ahí.

¿60?

Y cuál fue la respuesta del gobierno federal, de Francisco Garduño, el Director del INM y responsable de la muerte de 40 migrantes en Juárez, y no le paso nada, ante la solicitud del Gobernador Alfonso Durazo de atender el problema, pues que van a mandar a 60 agentes de la dependencia federal.

¿Cómo? ¿60? Para contener un flujo migratorio de miles de extranjeros ¡por favor!, esos son los que se necesitan en las Centrales Camioneras del Bulevar Luis Encinas en Hermosillo, llena de africanos y con campamentos, en riesgo crisis sanitaria, por cierto.

Y también en el Aeropuerto “Ignacio Pesqueira” todos los días, en los primeros vuelos, cientos de indocumentados bajan, ahí mismo frente a oficinas de la Delegación FGR y se van a diferentes puntos de la Frontera, saliendo en vagonetas y autos de aplicación, y salen de conocida tienda de conveniencia que está afuera del aeropuerto, es ahí donde se deben concentrar.

Y de ahí mismo, a la Estación de Migración y a devolveros, o a ver que hacen, ¿Qué hay que tener humanidad? Pues sí, pero todo tiene un límite, ya se está afectando la economía de un municipio y con este cierre, vaya diciembre que tendrán las Garitas de Nogales y San Luis RC, municipios que también sufrirán las consecuencias de esto.

Y a esto agréguenle que ahí vienen miles y miles de “paisanos” a visitar a sus familiares, y vienen con juguetes, regalos…y dinero, ya se están frotando las manos la delincuencia y no pocos elementos de la GN por toda la carretera federal 15, todos los años es la misma, extorsiones por todos lados, y ojo, ante el cierre de Lukeville, norteamericanos y connacionales que entren por San Luis, Sásabe, ya sabrán, zona controlada por la delincuencia.

El Gobernador Alfonso Durazo ya señaló que pueden coadyuvar policías estatales, pero esto del flujo de migrantes, es un asunto del gobierno federal, del INM…y con 60 agentes, no se arregla, es una burla esto.

Encuentro

Hubo una reunión de emergencia de empresarios, prestadores de servicios, también presentes norteamericanos, en búsqueda de solución a este problema, que va a requerir la intervención de la SRE en Washington y con carácter de urgente, porque si esto lleva varios meses, colapsará economía de Puerto Peñasco.

Y la única solución es contener el flujo en Chiapas ¿Lo hará AMLO? ¿Ustedes que creen?, así pues, vean las consecuencias de ciudadanos, que viven en dictaduras, queriendo salir de sus países, para llegar a EUA y forzosamente el paso por México, y hoy sus entidades y municipios fronterizos con las consecuencias sociales de esto…y “polleros” y delincuencia organizada echándose millones a la bolsa, difícil parar esto, muy complejo el problema.

¿Y las Luciérnagas? ¿Y el Aribabi?

El Gobernador Alfonso Durazo mostró voluntad política en el asunto de afectaciones ambientales por el paso de nuevas vías del Tren por Imuris, al darse una primera reunión de funcionarios estatales, con ambientalistas que ven con resquemor, como todo un hábitat, El Aribabi, ecosistema, fauna, Río Cocóspera, Luciérnagas y ya ni decir de las 200 propiedades que están siendo afectadas.

Lamentable el caso de una señora, que junto a sus hijos hizo un video señalando que van a perder la Huerta de Membrillo, que es de lo que viven, sus rostros lo decían todo y me imagino que más pobladores estarán en la misma situación,

Las cosas iniciaron mal desde un principio, no hubo estudio de Impacto Ambiental, el famoso MIA, del cual tenemos el antecedente del Acueducto Independencia y el Tren Maya, el precitado estudio, controversias y ecocidios se los pasaron por el arco del triunfo; que lo van a entregar el año que entra, ¿Ya para qué? cuando se supone que primero son; permisos, estudios etc…pero para AMLO, ya lo dijo “no me vengan con que la ley es la ley”.

Y como bien respondió el Ingeniero militar, encargado de la obra, al preguntarle sobre la misma: “son órdenes del Presidente y la obra se tiene que terminar en el plazo convenido”…y aléguenle al ampáyer.

No estamos en contra de la modernidad, se están haciendo obras, como esta, para una mejor conectividad de Guaymas, ahora que se están realizando fuertes inversiones en el Puerto, pero ¿Por qué no el MIA? ¿Por qué no consultar con los pobladores? Ni el Alcalde enterado, supo por medios de comunicación y pensar que en Mexicali y Sinaloa canceló el “pueblo” a mano alzada dos obras que se le habían invertido miles de millones ¿Y en Ímuris? ¿Por qué no?.

En fin, es una decisión federal, no es cuestión estatal, si a AMLO no le mueven una coma en el Presupuesto en el Congreso ¿Ustedes creen que le moverán la vía de un tren? Veremos qué pasa, está difícil, la obra ya avanzada.

Solo me queda una duda, ante las obras de estas vías del tren Ímuris-Nogales, ¿EUA, sus agencias, Capitolio, Casa Blanca, etc.., ya autorizaron cambios de vías de tren? esto implica millones de dólares.

