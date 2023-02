Valeria, La impunidad.. Ni la vista de la secretaria, 54… festejo RBC

Comparta este artículo

El pasado diciembre Valeria, una niña de Quetchehueca, iba feliz a la posada de su escuela, cuando de repente una pickup a alta velocidad la atropelló, la llevó a la clínica de la Comisaría donde le dijeron, por la gravedad del caso, que tenía que llevarla a Obregón, a lo que se negó y con esto inició el viacrucis para la familia, y desnudó, otra vez, la corrupción policiaca.

La madre de la niña consiguió rait para llevar a su hija al Hospital del Niño y la Mujer, donde estuvo internada 3 días, pero al no haber medicamentos (como en Dinamarca) se la llevó a un hospital privado, y de ahí pasó al Hospital del IMSS, porque, afirman, el presunto culpable se negó a pagar gastos y presionó a la señora a que firmara carta de desistimiento.

En el IMSS le notificaron que habría que amputarle la pierna, lo que ocurrió el pasado 6 de enero, y el detalle y problema es que no hubo parte policiaco del accidente ¿Por qué? ¿Por qué se prestaron a esto los policías? ¿Influencias del precitado personaje? ¿Corrupción? Es algo que debe investigar el Comisario, Capitán, Claudio Cruz, y coadyuvar la Fiscal, Claudia Indira Contreras.

Otro detalle, ninguno de los Hospitales involucrados dio parte a las autoridades, así las cosas, mientras una pobre niña se ha quedado sin unas de sus extremidades, lo cual será difícil de entender para ella, procesar, daño psicológico, necesitará prótesis, y un proceso largo de aceptación y luego caminar, adaptarse a una nueva vida, mientras el responsable sin aceptar culpabilidad, sin pagar gastos, gozando de impunidad, y destrozando la vida de una niña y una familia, los estragos de la corrupción e impunidad; ojalá la Fiscalía General del Estado, le haga justicia a esta niña.

Ni con visita de Secretaria de Seguridad

NI con la visita de la secretaria de Seguridad, Dolores Del Río, quien estuvo en Villa Bonita donde iniciaron sus Jornadas de la Paz, Mesas, parado el rugir de metralla y muerte, hubo 2, incluso un herido en la precitada colonia donde estuvo.

Obviamente, el escenario para el informe “ciudadano” estuvo todo controlado, ningún cuestionamiento, evasivas, todo al modo, una total pérdida de tiempo, mientras la delincuencia haciendo de las suyas.

Ayer siguieron los ataques, sumando 54 antes del cierre del día y mes, incluidos 10 feminicidios, no hay detenidos, ni Alertas de Género, no hay nada más que cientos de militares, elementos de la PESP en rondines, anunciando donde se pondrán retenes, lo que asusta mucho a la delincuencia, o sea pues, andan de agentes de tránsito, como primer respondiente… y de estrategia, de resultados, nada. Lamentable lo que sucede en Guaymas-Obregón.

Y lo más grave es que no aceptan, a nivel municipal, estatal, y federal lo que sucede, los medios de comunicación no cambiarán la agenda del Gobernador en la materia, la obligación es informar, ya las decisiones las tomará Alfonso Durazo, y, mientras, pues que siga esta ola de violencia, terror, a la que sociedad y sectores tendrán que acostumbrarse, lo que lamentablemente está sucediendo, y que no toque una bala perdida, o estar en el lugar no indicado, ser víctima colateral.

Desaladora, Peñasco, sale el peine

Una de las Desaladoras anunciadas por el gobernador Alfonso Durazo estará en Peñasco y el tubo irá rumbo a Arizona para vender agua… buen negocio para el Estado.

Pero también para otros, como comentamos en pasadas colaboraciones, el titular de SEMAR, Rafael Ojeda, a través de empresa de un familiar directo, y otro de un funcionario, adquirieron terrenos, de ambos lados de la fronteras… no pocas hectáreas por cierto.

Toda vez que termine el proyecto, todos esos terrenos subirán de valor, mucha plusvalía, al haber agua, se vendrán desarrollos inmobiliarios, industria, comercio etc… negocio redondo, como siempre lo hemos dicho, la relaciones político-empresariales, como las concesiones, redituables, y el ciudadano, nomás mirando y, en el peor de los casos, pagando consecuencias de malos servicios.

Corrupción aduanal

Una ciudadana, decepcionada de vivir en, México, vino a visitar familiares y atestiguó, arriba de un autobús de línea, cómo militares permitieron subier a civiles que empezaron a pedir cuota de 5 dólares a cada pasajero, para evitar revisión de maletas.

Obvio, ella se negó a pagar, filmó, y fue acosada; para que se den cuenta los dueños de la línea de transporte, el negocio que están haciendo choferes, y ni se diga los empoderados militares

¿5 dólares? Se me hace poco, hay muchos casos, de más cantidades, incluso en el retén de Querobabi los militares controlan aduanas, nomas imagínense las cuotas de camiones que entran por Tijuana, Ciudad Juárez, y otros puntos.

Recuerdo un empresario de transporte, hace años, me dijo que se le exigían 10 mil dólares por camión

Y los autos “chocolate” “pafas” continúan entrando por aduanas de Nogales, SLRC, Agua Prieta, de a 1000 hasta 1500 USD, de acuerdo al automóvil, hasta en “cama bajas” los pasan, así la corrupción, y en unos años más otro programa de regularización, otro REPUVE, que también cobran entre 5 mil y 10 mil pesos de “moches”, y todo esto afectando a la AMDA, a la industria automotriz, que genera miles de empleos.

Por razones familiares se había pospuesto el festejo de cumpleaños de Ricardo Bours; político, líder del “Yaqui Power”, empresario, pero sobre todo gran amigo, comprometido con sus amigos y su comunidad.

Cosechas lo que siembras, y es lo que se vio pasado fin de semana en San Carlos, en torno a Ricardo, su familia, gente de todo el estado, confluyeron amigos, políticos de todos colores, larga vida para mi estimado RBC!!.

